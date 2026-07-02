https://sarabic.ae/20260702/زيادات-جديدة-في-كلفة-الشحن-تثير-مخاوف-المصدرين-التونسيين-1114901801.html

زيادات جديدة في كلفة الشحن تثير مخاوف المصدرين التونسيين

زيادات جديدة في كلفة الشحن تثير مخاوف المصدرين التونسيين

سبوتنيك عربي

أثار قرار الزيادة في تكاليف الشحن البحري العالمي، عبر فرض رسوم إضافية في ظل التوترات الجيوسياسية الراهنة، مخاوف العديد من المصدرين التونسيين من انعكاس هذه... 02.07.2026, سبوتنيك عربي

2026-07-02T18:02+0000

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وشرعت بداية من يوم أمس شركات الشحن الدولية في تطبيق قرار الترفيع في رسوم نقل الحاويات على الخطوط البحرية، القادمة من آسيا نحو منطقة البحر الأبيض المتوسط وشمال أفريقيا.وتأتي هذه الزيادات في وقت تعتمد فيه العديد من المؤسسات التونسية على النقل البحري لتوريد المواد الأولية والمكونات الصناعية من الأسواق الآسيوية، أو لتصدير منتجاتها إلى الأسواق الخارجية.وبحسب عدد من الخبراء في الشأن الاقتصادي، فإن الرسوم الجديدة قد ترتفع من نحو 900 دولار إلى 1400 دولار للحاوية ذات سعة 20 قدمًا، ومن 1800 دولار إلى 2800 دولار للحاوية ذات سعة 40 قدمًا، وهو ما يمثل زيادة كبيرة في مصاريف النقل بالنسبة إلى المؤسسات التي تعتمد على الشحن البحري بكميات كبيرة.ضغط على هوامش أرباح الشركاتوأضاف: "ستكون لهذا القرار تداعيات سلبية على الأسعار النهائية للصادرات التونسية الموجهة إلى الاتحاد الأوروبي، إذ ستصبح أسعارها متقاربة مع أسعار المنتجات الأوروبية، وهو ما قد يفقدها جزءًا من ميزتها التنافسية."ويرى الكسراوي، أن المرحلة المقبلة قد تتطلب مزيدًا من التخطيط في عمليات التوريد والتصدير، من خلال تحسين برمجة الشحنات، والتفاوض مع شركات النقل، والبحث عن حلول للحد من آثار هذه الزيادات، حتى لا تتحول كلفة النقل إلى عامل يضعف تنافسية المؤسسات التونسية.وتصدر تونس إلى الأسواق الآسيوية العديد من المنتجات، من بينها زيت الزيتون، والتمور، والمنتجات البحرية، والفسفاط، إضافة إلى عدد من المنتجات الصناعية، وهو ما يجعل أي ارتفاع في كلفة النقل مؤثرًا بشكل مباشر في القدرة التصديرية للمؤسسات.ضغوط جديدة على التضخممن جهته، اعتبر رئيس المنظمة التونسية لرواد الأعمال ياسين قويعة، أن هذا الملف يكتسي أهمية خاصة بالنسبة إلى الاقتصاد التونسي، نظرًا لاعتماد جزء كبير من المبادلات التجارية الخارجية على النقل البحري.وقال: "الدولة التونسية مطالبة بالتدخل لدعم أسعار بعض الخدمات والمنتجات ذات الطابع التنافسي، بما يخفف الأعباء عن الشركات التونسية التي أصبحت بعض منتجاتها مهددة بفقدان قدرتها على المنافسة في الأسواق الخارجية".وأضاف أن آثار ارتفاع كلفة الشحن لا تقتصر على الموردين، وإنما تمتد إلى كلفة الإنتاج الصناعي وأسعار المواد الاستهلاكية، وهو ما قد يضيف ضغوطًا جديدة على التضخم، الذي لا يزال يمثل أحد أبرز التحديات الاقتصادية التي تواجهها تونس.وبحسب آخر الإحصائيات الصادرة عن المعهد الوطني للإحصاء، فقد تفاقم عجز الميزان التجاري خلال الأشهر الخمسة الأولى من سنة 2026 ليبلغ 10415.6 مليون دينار، مقابل 8365.7 مليون دينار خلال الفترة نفسها من سنة 2025.وأشار قويعة، إلى أن الكلفة النهائية للشحن أصبحت تتأثر اليوم بعدة عوامل متراكمة، من بينها الرسوم البيئية الجديدة المرتبطة بخفض الانبعاثات الكربونية، وارتفاع أسعار الوقود، وزيادة المعاليم المينائية في عدد من الموانئ الدولية، فضلًا عن ارتفاع أقساط التأمين البحري نتيجة التوترات الجيوسياسية التي أثرت في عدد من الممرات التجارية العالمية، وعلى رأسها مضيق هرمز.استراتيجية إنقاذ عاجلةمن جانبه، يرى الأستاذ في الاقتصاد، سامي العرفاوي، أنه بات من الضروري وضع استراتيجية إنقاذ عاجلة تشترك في إعدادها وزارة التجارة ووزارة النقل والبنك المركزي التونسي، بهدف الحد من تداعيات الزيادات المتتالية في تكاليف الشحن البحري.وأضاف: "سيتولى البنك المركزي، في إطار هذه الاستراتيجية، تسهيل الإجراءات المالية للمؤسسات التي ترغب في تحويل وجهة تزودها نحو أسواق أقرب جغرافيًا، بما يحد من كلفة النقل ويقلص من المخاطر المرتبطة بسلاسل الإمداد الطويلة."كما اقترح العرفاوي إقرار تخفيضات مؤقتة في المعاليم الديوانية، أو في الأداء على القيمة المضافة المفروض على كلفة شحن الحاويات، "حتى لا تحتسب الضرائب على كلفة شحن متضخمة"، معتبرًا أن مثل هذا الإجراء من شأنه أن يخفف العبء المالي عن النسيج الصناعي ويحافظ على القدرة التنافسية للمؤسسات التونسية.

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مريم جمال https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e6/09/13/1067959987_214:0:1067:853_100x100_80_0_0_d9daf8f3185987a92d0b81bcec5c00e3.jpg

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