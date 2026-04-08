وقف إطلاق النار في الشرق الأوسط... هل يخفف الضغط عن الاقتصاد التونسي؟

سبوتنيك عربي

أثار الإعلان عن اتفاق مؤقت لوقف إطلاق النار بين أمريكا وإيران، تساؤلات واسعة حول تداعياته الاقتصادية، خاصة بالنسبة لتونس، التي تبقى شديدة التأثر بتقلبات أسعار...

ويأتي هذا التطور في لحظة دقيقة تمرّ بها المالية العمومية للبلاد، حيث تعاني تونس من عجز في الموازنة يناهز 11 مليار دينار، إضافة إلى عجز طاقي بلغ هذه السنة مستويات غير مسبوقة بعد أن تجاوز هو الآخر عتبة 11 مليار دينار، أي ما يعادل 6% من الناتج الداخلي الخام.وقد انعكست أجواء التهدئة بشكل فوري على الأسواق العالمية، إذ انخفض سعر النفط إلى ما دون 100 دولار للبرميل، بعد أن كان قد بلغ 115 دولارا، قبل ساعات من الإعلان عن الاتفاق بين الولايات المتحدة وإيران، والذي يقضي بوقف إطلاق النار لمدة أسبوعين.كما تراجعت أسعار الغاز الأوروبي بنسبة 20%، في مؤشر واضح على حساسية أسواق الطاقة للتطورات الجيوسياسية، ومدى ارتباطها المباشر بحالة الاستقرار أو التوتر في المنطقة.وبالنسبة لتونس، التي تعتمد بشكل كبير على توريد المحروقات، فإنها تتابع بترقّب تطورات الأوضاع في المنطقة وانعكاساتها على أسعار الطاقة، خاصة وأنها بنت ميزانيتها لسنة 2026 على فرضية سعر مرجعي لبرميل النفط في حدود 63.3 دولارا، وهو ما يجعل أي ارتفاع فوق هذا المستوى عاملا مباشرا في تعميق العجز.ضبابية المواقف الدولية تُربك الأسواقوفي السياق، قالت الكاتبة المتخصصة في الشأن الاقتصادي والتجارة الدولية الدكتورة جنات بن عبد الله، في تصريح لـ"سبوتنيك"، إن "قراءة اتفاق وقف إطلاق النار تقتضي العودة إلى طبيعة أطراف النزاع وسوابقها في إدارة الأزمات"، معتبرة أن "التجربة بخصوص إيران تكشف أن تصريحاتها كانت مسؤولة".في المقابل، أشارت بن عبد الله إلى أن "التجربة مع بقية الأطراف، وتحديدًا إسرائيل والولايات المتحدة، تطرح إشكالات تتعلق بمدى الالتزام بالاتفاقات"، مضيفة أن "ما أظهره نتنياهو، خلال الفترة الماضية، يعكس عدم احترام للقيم والمعاهدات والقوانين الدولية"، كما اعتبرت أن "مواقف الرئيس الأمريكي اتسمت بالتناقض بل وبالجنون، وهو ما يزيد من حالة عدم اليقين".وبناء على ذلك، ترى المتخصصة في الشأن الاقتصادي والتجارة الدولية الدكتورة جنات بن عبد الله، أن "خصوصية الأطراف الموقعة على الاتفاق، إلى جانب ما ورد في بنوده، يجعل مسألة تثبيت وقف إطلاق النار محل شك"، موضحة أن "هذه الحرب لا تزال قائمة، وإن كانت بوتيرة أخف".وعن تداعيات ذلك على الأسواق العالمية، أوضحت المتحدثة أن "حالة عدم الاستقرار في المواقف، خاصة من الجانب الأمريكي، ألقت بظلالها على التجارة الدولية"، مشيرة إلى أن "الأسواق لم يعد لديها شروط ضمان الاستقرار"، وهو ما خلق، بحسب قولها، "ضبابية تُعد من أخطر ما يمكن أن يمسّ الأسواق، حيث تنعكس هذه الحالة مباشرة على حركة الأسعار التي باتت تتسم بتقلبات سريعة ومتفاوتة الحدة".واعتبرت أن "التراجع المسجل مؤخرا يترجم حالة السوق في ظل هذه الضبابية"، مرجّحة أن "تظل أسعار النفط في نطاق يتراوح بين 100 و150 دولارا"، ومشيرة إلى أن العودة إلى مستويات ما قبل الحرب "تظل مسألة صعبة" في الظرف الحالي.بين كلفة الدعم وضغوط التضخموفي السياق ذاته، أوضحت الكاتبة المتخصصة في الشأن الاقتصادي والتجارة الدولية الدكتورة جنات بن عبد الله، في تصريح لـ"سبوتنيك"، أن "انعكاسات تقلبات أسعار الطاقة تطرح تحديات مباشرة على المالية العمومية في تونس، باعتبار أن المحروقات تندرج ضمن المواد المدعّمة، وهو ما يحمّل الدولة جزءا من كلفتها النهائية"، وأشارت إلى أن "ميزانية الدولة لسنة 2026 بُنيت على سعر افتراضي للنفط في حدود 63 دولارا للبرميل، ما يجعل أي انحراف عن هذا المستوى ينعكس مباشرة على نفقات الدعم".وبيّنت أن "الحكومة تجد نفسها أمام خيارين لا ثالث لهما، يتمثّل الأوّل في الإبقاء على أسعار الطاقة عند مستوى الاستهلاك الحالي، ودافعها في ذلك هو عدم المساهمة في مزيد تغذية التضخم والحفاظ على الاستقرار الاجتماعي".ولفتت إلى أن هذا "التوجّه يستوجب توفير اعتمادات إضافية للدعم، والتي قُدّرت، وفق تصريحات رسمية، بنحو 3700 مليون دينار لسنة 2026". وأضافت أن "الإشكال المطروح في هذا السياق يتعلق بمصادر تمويل هذه النفقات، خاصة في ظل عجز ميزانية يُقدّر بـ11 مليار دينار، مع محدودية اللجوء إلى التمويل المباشر من البنك المركزي باعتبار مخاطره".وأضافت أن "هذا المعطى يتقاطع مع اختلالات أخرى، من بينها عجز الميزان التجاري وتوقعات بتراجع عائدات السياحة، وهو ما يؤثر على احتياطي العملة الصعبة ويحدّ من القدرة على تمويل الواردات". وفي هذا الإطار، حذّرت من أن "الترفيع في أسعار المحروقات قد يساهم في مزيد ارتفاع الأسعار وتغذية التضخم، بما قد ينعكس على مختلف المؤشرات الاقتصادية والاجتماعية".كما لفتت بن عبد الله إلى مسألة "التضخم المستورد"، مشيرة إلى أن "استقرار أسعار التوريد من بعض الشركاء لتونس، على غرار أذربيجان والجزائر، لا يلغي المخاطر المرتبطة بارتفاع أسعار الطاقة في أوروبا، الشريك التجاري الأول لتونس، وهو ما ينعكس بدوره على كلفة الإنتاج ويزيد من الضغوط على الاقتصاد الوطني".وضع غير مريح بالنسبة لتونسوأوضح بن عيسى أن "مسار المفاوضات يظل مفتوحا على عدة احتمالات، خاصة في ظل صعوبة التنبؤ بردود الفعل الأمريكية"، مضيفا أنه "لا يمكن الجزم باتجاه الأمور، بالنظر إلى طبيعة التصريحات الصادرة عن الرئيس الأمريكي"، معتبرا أن "التجارب السابقة، على غرار مسار الحرب في غزة، تعزز من حالة عدم اليقين المحيطة بهذه التطورات".وبناء على ذلك، يرى المتحدث أن "الحديث عن انعكاسات إيجابية مباشرة على الاقتصاد التونسي يبقى محدودا"، قائلا إن "التأثير لن يكون كبيرا، رغم إمكانية تسجيل تراجع نسبي في أسعار النفط"، لكنه شدد على أن "غياب اتفاق نهائي واستمرار حالة الترقب سيبقيان الأوضاع غير مريحة بالنسبة لتونس، خاصة في ظل الضغوط المرتبطة بكلفة فاتورة الطاقة، سواء على مستوى نفقات التسيير أو الاستثمار".كما لفت إلى "وضعية احتياطي العملة الأجنبية، مستندا إلى آخر معطيات البنك المركزي، حيث يبلغ مستوى التغطية نحو 105 أيام توريد"، معتبرا أن "هذا المستوى يعكس "استقرارا نسبيا"، لكنه يطرح في الآن ذاته تساؤلات حول مدى قدرته على الصمود في حال تواصل نفس الظروف.وختم بن عيسى بالتأكيد على أن "قدرة تونس على تحمّل مزيد من الضغوط تبقى محدودة، في ظل تواصل حالة عدم اليقين في الأسواق العالمية وارتباطها الوثيق بالتطورات الجيوسياسية".

مريم جمال https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e6/09/13/1067959987_214:0:1067:853_100x100_80_0_0_d9daf8f3185987a92d0b81bcec5c00e3.jpg

