وقفة احتجاجية في تونس للمطالبة بإطلاق سراح نشطاء "أسطول الصمود".. صور

عربي
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي - إعادة
04:30 GMT
149 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي
07:00 GMT
123 د
عرب بوينت بودكاست
ما مدى تأثير النوم على صحة دماغ الإنسان؟
09:18 GMT
9 د
من الملعب
نتائج كبيرة في دوري أبطال أوروبا.. وصراع عربي على الأميرة السمراء
09:27 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
القلق: سمة العصر الحالي، هل مفيد أم مضر لأصحابه؟
10:03 GMT
14 د
مرايا العلوم
حقيقة دور الذكاء الاصطناعي في اغتيال المرشد الأعلى في إيران، وشبكة اتصالات كمومية روسية لحل مشكلات الاتصال في المناطق النائية
10:17 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
لماذا علينا أن نبطئ من إيقاع حياتنا اليومية في ظل زمن السرعة؟
10:46 GMT
14 د
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي
11:00 GMT
183 د
صدى الحياة
كيف تصبح كل امرأة "نواة" لبناء مجتمع بالعدل والمساواة؟
14:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
ما التأثيرات النفسية والاجتماعية التي يتعرض لها الأطفال جراء الشهرة المبكرة؟
14:33 GMT
17 د
مرايا العلوم
فيروسات القطب الشمالي ومنتجات التخمير الميكروبي وناقوس الفيضانات
14:50 GMT
10 د
خطوط التماس
منطقة العرقوب والبقاع الغربي في لبنان وصعود المقاومة الفلسطينية
15:00 GMT
46 د
المقهى الثقافي
المسار الإبداعي للمسرحي السوري سمير عثمان
15:46 GMT
13 د
عرب بوينت بودكاست
كيفية اكتشاف الطفل الموهوب وتداعيات تجاهل موهبته؟
16:00 GMT
17 د
مساحة حرة
التداعيات الإنسانية والبيئية وتصاعد أزمة الهجرة بسبب الحرب
16:17 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
أيهما أفضل لصحة الإنسان: النوم الجيد أم الرياضة؟
16:47 GMT
16 د
ملفات ساخنة
ما مسارات الحرب على إيران في ظل غياب استراتيجية أمريكية واضحة لإنهاءها
17:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
الفن السابع لغة عالمية بلا حدود
17:33 GMT
21 د
عالم سبوتنيك
أمريكا وإيران ترفضان وقف إطلاق النار.. ومصر تبذل جهودا لخفض التصعيد
18:00 GMT
59 د
الإنسان والثقافة
الأدب الروسي كما يراه العرب والأدب العربي كما يراه الروس
19:00 GMT
30 د
شؤون عسكرية
من التفاوض إلى التشدد: كيف يغير مجتبى خامنئي موازين الصراع بين طهران وواشنطن؟
19:30 GMT
30 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي - إعادة
20:00 GMT
60 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي - إعادة
21:00 GMT
47 د
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي - إعادة
03:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
243 د
عرب بوينت بودكاست
هل أصبح التفكير رفاهية في ظل عصر السوشيال ميديا؟
10:15 GMT
15 د
الإنسان والثقافة
الأدب الروسي كما يراه العرب والأدب العربي كما يراه الروس
10:30 GMT
30 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
11:00 GMT
240 د
نبض افريقيا
قمة ثلاثية في جيبوتي مع إثيوبيا والصومال تعزز التفاهمات بشأن ملفات التوتر
15:00 GMT
45 د
عرب بوينت بودكاست
كيف يتعامل علم الاجتماع مع جدل الطبيعة مقابل التنشئة؟
15:45 GMT
9 د
ملفات ساخنة
ما مسارات الحرب على إيران في ظل غياب استراتيجية أمريكية واضحة لإنهاءها
16:00 GMT
30 د
عرب بوينت بودكاست
هل نجحت القوانين في إدماج ذوي الاحتياجات الخاصة في المجتمع؟
16:30 GMT
21 د
المقهى الثقافي
الشاعرة والإعلامية همسة يونس، فلسطينية الدم..إماراتية القلب
16:51 GMT
12 د
مساحة حرة
المنطقة العربية تسجل أعلى معدل بطالة في العالم
17:03 GMT
27 د
مرايا العلوم
إعصار النار لإزالة أثار التلوث النفطي في البحار، وبصمة الحروب السيبرانية في حرب إيران
17:31 GMT
29 د
بلا قيود
خبير: إيران لن توقف إطلاق النار إلا إذا رأت مصلحة لها في ذلك
18:00 GMT
59 د
مساحة حرة
تأثير الحرب على إيران على قطاع الطيران المدني في الشرق الأوسط
19:00 GMT
29 د
شؤون عسكرية
جنرال: واشنطن في مأزق استراتيجي فإما التصعيد الكبير أو البحث عن مخرج سياسي
19:30 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
20:00 GMT
60 د
أمساليوم
بث مباشر
وقفة احتجاجية في تونس للمطالبة بإطلاق سراح نشطاء "أسطول الصمود".. صور
سبوتنيك عربي
نظّم عدد من المواطنين ومكونات من المجتمع المدني في تونس اليوم الاثنين، وقفة احتجاجية أمام مقر قطب القضاء المالي بالعاصمة، تزامنا مع عرض عدد من نشطاء "أسطول... 16.03.2026, سبوتنيك عربي
أخبار تونس اليوم
العالم العربي
حصري
قطاع غزة
تقارير سبوتنيك
ورفع المحتجون لافتات تحمل صور النشطاء السبعة الموقوفين، إلى جانب شعارات تطالب بإطلاق سراحهم، مؤكدين أن مبادرة "أسطول الصمود" جاءت أساسا في إطار التحرك المدني لكسر الحصار المفروض على قطاع غزة.وتأتي هذه التحركات في ظل تباين في المواقف بين الرواية القضائية التي تتحدث عن "شبهات تكوين وفاق لغسل الأموال والتحيل والاستيلاء على أموال تبرعات والانتفاع بها لأغراض شخصية"، وبين مؤيدي المبادرة الذين يرون أن "النشطاء يُلاحقون بسبب نشاطهم الداعم لغزة".وكانت السلطات التونسية قد أوقفت يوم 6 آذار/مارس 2026 خمسة من أعضاء "أسطول الصمود المغاربي لكسر الحصار عن غزة"، وهم كل من وائل نوار وجواهر شنة ومحمد أمين بالنور ونبيل الشنوفي وسناء مساهلي، قبل أن يتم في اليوم الموالي إيقاف عضو الهيئة غسان الهنشيري إثر مشاركته في مسيرة احتجاجية وسط العاصمة تونس، تبعه إيقاف عضو هيئة تسيير أسطول الصمود المغاربي غسان البوغديري يوم 10 آذار/مارس الجاري.دعوات لإطلاق سراح النشطاءومن قلب الوقفة الاحتجاجية أمام مقر قطب القضاء المالي بالعاصمة تونس، عبّر عضو الشبكة التونسية للتصدي لمنظومة التطبيع صلاح الدين المصري عن رفضه لإيقاف نشطاء "أسطول الصمود".وقال المصري، في تصريح لـ "سبوتنيك"، إن "جميع القوى سواء في تونس أو في العالم أدانت هذه الإيقافات التي من الواضح أنها تستهدف نشطاء الأسطول".وأضاف أن الدولة التونسية "كانت شريكة في تنظيم هذا الأسطول وكانت مطلعة على جميع المراحل المتعلقة به"، مشددا على أن ذلك "يجعلها تتحمل مسؤولية الدفاع عنه".وقال المتحدث، في هذا السياق إن السلطات التونسية "كان بإمكانها الاطلاع على هذه الوثائق"، معتبرا أنه "لا يوجد أي مبرر قانوني لهذا الإيقاف".وختم المصري تصريحه بالتأكيد على أن المشاركين في الوقفة يجددون مطالبتهم بالإفراج عن الموقوفين، قائلا: "اليوم في هذه الوقفة نجدد مطالبتنا بإطلاق سراح هؤلاء الأبطال الذين سبق وكرّمهم الشعب التونسي".توقيت الإيقاف يطرح تساؤلاتوفي السياق ذاته، اعتبرت الناشطة النسوية لينا بن سنوني، أن قرار إيقاف نشطاء "أسطول الصمود" يندرج ضمن سياق أوسع يتعلق بطبيعة التعاطي الرسمي مع المبادرات المدنية في المرحلة الحالية.وأشارت إلى أن هذا الأمر كان متوقعا خاصة وأن الأسطول خلق زخما شعبيا واسعا، وفق قولها.كما رأت بن سنوني، أن توقيت الإيقافات يطرح عدة تساؤلات، موضحة أن التقرير المالي للمبادرة "نُشر منذ مدة"، بينما المستجد، وفق قولها، هو إعلان هيئة التسيير عن تنظيم "أسطول الصمود 2".التضامن مع فلسطين سيتواصلومن جهته، أكد رئيس جمعية "الأرض للجميع" عماد السلطاني أن الوقفة الاحتجاجية تهدف أساسا إلى مساندة النشطاء الموقوفين.وأضاف السلطاني، أن المشاركين في الوقفة سيواصلون دعمهم للنشطاء، مؤكدا في الوقت ذاته استمرار التضامن مع الشعب الفلسطيني رغم كل الظروف.من جانبه، اعتبر الباحث والناشط السياسي ياسين النابلي أن المطلب المطروح اليوم "واضح ويتمثل في إطلاق سراح هؤلاء النشطاء"، مضيفا أن طريقة تكوين الملف والإعلان عنه "توحي بأنه سيتخذ مجرى تهم تتعلق بتبييض الأموال".واعتبر أن ذلك "عيبٌ في حق نشطاء عرضوا حياتهم للخطر"، مؤكدا أن المطالبة بإطلاق سراحهم "هو أقل واجب تقوم به الحركة المساندة للحق الفلسطيني وكل الأصوات المنادية بالحرية"، على حد تعبيره.
أخبار تونس اليوم
قطاع غزة
مريم جمال
مراسلة "سبوتنيك" في تونس
حصري
نظّم عدد من المواطنين ومكونات من المجتمع المدني في تونس اليوم الاثنين، وقفة احتجاجية أمام مقر قطب القضاء المالي بالعاصمة، تزامنا مع عرض عدد من نشطاء "أسطول الصمود" أمام القطب في إطار تحقيقات قضائية.
ورفع المحتجون لافتات تحمل صور النشطاء السبعة الموقوفين، إلى جانب شعارات تطالب بإطلاق سراحهم، مؤكدين أن مبادرة "أسطول الصمود" جاءت أساسا في إطار التحرك المدني لكسر الحصار المفروض على قطاع غزة.
وتأتي هذه التحركات في ظل تباين في المواقف بين الرواية القضائية التي تتحدث عن "شبهات تكوين وفاق لغسل الأموال والتحيل والاستيلاء على أموال تبرعات والانتفاع بها لأغراض شخصية"، وبين مؤيدي المبادرة الذين يرون أن "النشطاء يُلاحقون بسبب نشاطهم الداعم لغزة".
وكانت السلطات التونسية قد أوقفت يوم 6 آذار/مارس 2026 خمسة من أعضاء "أسطول الصمود المغاربي لكسر الحصار عن غزة"، وهم كل من وائل نوار وجواهر شنة ومحمد أمين بالنور ونبيل الشنوفي وسناء مساهلي، قبل أن يتم في اليوم الموالي إيقاف عضو الهيئة غسان الهنشيري إثر مشاركته في مسيرة احتجاجية وسط العاصمة تونس، تبعه إيقاف عضو هيئة تسيير أسطول الصمود المغاربي غسان البوغديري يوم 10 آذار/مارس الجاري.

دعوات لإطلاق سراح النشطاء

ومن قلب الوقفة الاحتجاجية أمام مقر قطب القضاء المالي بالعاصمة تونس، عبّر عضو الشبكة التونسية للتصدي لمنظومة التطبيع صلاح الدين المصري عن رفضه لإيقاف نشطاء "أسطول الصمود".
وقال المصري، في تصريح لـ "سبوتنيك"، إن "جميع القوى سواء في تونس أو في العالم أدانت هذه الإيقافات التي من الواضح أنها تستهدف نشطاء الأسطول".
وأضاف أن الدولة التونسية "كانت شريكة في تنظيم هذا الأسطول وكانت مطلعة على جميع المراحل المتعلقة به"، مشددا على أن ذلك "يجعلها تتحمل مسؤولية الدفاع عنه".
وفيما يتعلق بالتهم الموجهة للنشطاء، أوضح المتحدث أن هيئة تسيير الأسطول "سبق وأن نشرت تقريرها المالي وكل المعاملات المرتبطة به"، لافتا إلى أن هذه المعطيات كانت متاحة للعموم.
وقال المتحدث، في هذا السياق إن السلطات التونسية "كان بإمكانها الاطلاع على هذه الوثائق"، معتبرا أنه "لا يوجد أي مبرر قانوني لهذا الإيقاف".
وختم المصري تصريحه بالتأكيد على أن المشاركين في الوقفة يجددون مطالبتهم بالإفراج عن الموقوفين، قائلا: "اليوم في هذه الوقفة نجدد مطالبتنا بإطلاق سراح هؤلاء الأبطال الذين سبق وكرّمهم الشعب التونسي".

توقيت الإيقاف يطرح تساؤلات

وفي السياق ذاته، اعتبرت الناشطة النسوية لينا بن سنوني، أن قرار إيقاف نشطاء "أسطول الصمود" يندرج ضمن سياق أوسع يتعلق بطبيعة التعاطي الرسمي مع المبادرات المدنية في المرحلة الحالية.
وقالت بن سنوني، في تصريح لـ "سبوتنيك"، إن قرار الإيقاف يندرج في إطار تجريم كل ما هو نشاط مدني، مضيفة أن التتبعات القضائية غالبا ما تُبنى على "نفس التهم المالية من تبييض الأموال واختلاس وهي تهم لا أساس لها من الصحة على حد قولها".
وأشارت إلى أن هذا الأمر كان متوقعا خاصة وأن الأسطول خلق زخما شعبيا واسعا، وفق قولها.
كما رأت بن سنوني، أن توقيت الإيقافات يطرح عدة تساؤلات، موضحة أن التقرير المالي للمبادرة "نُشر منذ مدة"، بينما المستجد، وفق قولها، هو إعلان هيئة التسيير عن تنظيم "أسطول الصمود 2".

التضامن مع فلسطين سيتواصل

ومن جهته، أكد رئيس جمعية "الأرض للجميع" عماد السلطاني أن الوقفة الاحتجاجية تهدف أساسا إلى مساندة النشطاء الموقوفين.

وقال في تصريح لـ"سبوتنيك": "وقوفنا اليوم هو لمساندة هؤلاء النشطاء الأبطال"، معتبرا أن توقيفهم يمثل، بحسب تعبيره، "أكبر هدية لإسرائيل التي حاولت مرارا تشويه المبادرة العالمية لكسر الحصار عن غزة".

وأضاف السلطاني، أن المشاركين في الوقفة سيواصلون دعمهم للنشطاء، مؤكدا في الوقت ذاته استمرار التضامن مع الشعب الفلسطيني رغم كل الظروف.
من جانبه، اعتبر الباحث والناشط السياسي ياسين النابلي أن المطلب المطروح اليوم "واضح ويتمثل في إطلاق سراح هؤلاء النشطاء"، مضيفا أن طريقة تكوين الملف والإعلان عنه "توحي بأنه سيتخذ مجرى تهم تتعلق بتبييض الأموال".
واعتبر أن ذلك "عيبٌ في حق نشطاء عرضوا حياتهم للخطر"، مؤكدا أن المطالبة بإطلاق سراحهم "هو أقل واجب تقوم به الحركة المساندة للحق الفلسطيني وكل الأصوات المنادية بالحرية"، على حد تعبيره.
