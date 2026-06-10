https://sarabic.ae/20260610/الهدر-من-الحقول-إلى-الموائد-التبذير-الغذائي-يستنزف-الاقتصاد-التونسي---1114228519.html

الهدر من الحقول إلى الموائد... التبذير الغذائي يستنزف الاقتصاد التونسي

الهدر من الحقول إلى الموائد... التبذير الغذائي يستنزف الاقتصاد التونسي

سبوتنيك عربي

في وقت تواجه فيه تونس تحديات متزايدة تتعلق بالأمن الغذائي وشح الموارد الطبيعية وارتفاع كلفة المعيشة، برزت ظاهرة التبذير الغذائي باعتبارها إحدى الإشكاليات التي... 10.06.2026, سبوتنيك عربي

2026-06-10T11:49+0000

2026-06-10T11:49+0000

2026-06-10T11:49+0000

تونس

إهذار الغذاء

أخبار الاقتصاد التونسي

تقارير سبوتنيك

حصري

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ولا تقتصر تداعيات هذه الظاهرة على الجانب الاقتصادي فحسب، بل تمتد إلى أبعاد بيئية واجتماعية، خاصة في بلد يعاني من إجهاد مائي حاد ويعتمد بشكل متزايد على التوريد لتأمين جزء من حاجياته الغذائية الأساسية.وفي هذا الإطار، يواصل المعهد الوطني للاستهلاك سلسلة من الورشات التشاورية المخصصة لصياغة المحاور الأساسية للاستراتيجية، حيث انعقدت أولى هذه الورشات مطلع يونيو/ حزيران الجاري بمشاركة خبراء وممثلين عن المجتمع المدني، على أن يتم تنظيم ورشتين إضافيتين خلال يونيو/ حزيران الجاري، بهدف بلورة آليات العمل وإعداد خطة تنفيذية وإرساء منظومة لمتابعة وتقييم مدى تطبيقها.الهدر لا يبدأ من موائد التونسيين بل من الحقول والأسواقويقول رئيس جمعية إرشاد المستهلك، لطفي الرياحي، في حديث لـ"سبوتنيك": "نسب الهدر الغذائي المسجلة في تونس مرتفعة، ولا تقتصر على مرحلة الاستهلاك، بل تشمل مختلف حلقات السلسلة الغذائية، انطلاقا من الإنتاج الفلاحي وصولًا إلى تجار الجملة ثم تجار المفرّق".وأضاف: "الهدر المسجل لدى الأسر التونسية يعود بدوره إلى عاملين رئيسيين، أولهما تراجع جودة عدد من المنتجات المعروضة، لا سيما الخضار والفواكة، ما يدفع المستهلكين إلى التخلص من جزء من مشترياتهم، أما العامل الثاني، فيرتبط بالسلوك الاستهلاكي للمواطن، إذ أن بعض العادات المرتبطة بالاقتناء المفرط وعدم حسن التصرف في المواد الغذائية تساهم في تفاقم الظاهرة".كما دعا إلى "تطوير آليات تنظيم السوق، من خلال فرض الأحجام والأوزان المعتمدة واعتماد منظومة فرز أكثر نجاعة، فضلا عن تثمين المحاصيل الفلاحية والحد من ضياعها"، معتبرا أن "مكافحة الهدر الغذائي لا تمثل مسؤولية المستهلك وحده، بل هي مسؤولية مشتركة تشمل مختلف المتدخلين في المنظومة الغذائية".ما الذي تشي به الأرقام؟تكشف المعطيات الرسمية أن التبذير الغذائي لم يعد سلوكا استهلاكيا معزولا، بل تحول إلى ظاهرة ذات كلفة مالية مرتفعة تنعكس بشكل مباشر على ميزانية الأسر وعلى الاقتصاد الوطني ككل. وبحسب بيانات المعهد الوطني للاستهلاك، فإن نحو 5 بالمائة من الإنفاق الشهري للأسر التونسية يخصص لاقتناء مواد غذائية ينتهي بها المطاف إلى الهدر، في ما تبلغ القيمة الجملية للأغذية المهدورة على المستوى الوطني حوالي 570 مليون دينار سنويا.وتعكس هذه المؤشرات حجم الفجوة بين أنماط الاستهلاك الفعلية والكميات المقتناة، كما تطرح تساؤلات حول مدى نجاعة السلوك الاستهلاكي السائد وضرورة ترسيخ ثقافة أكثر وعيا في إدارة الموارد الغذائية، خاصة في ظل الضغوط الاقتصادية المتزايدة التي تواجهها الأسر التونسية.التبذير الغذائي يفاقم التبعية للخارج ويهدد الأمن الغذائيمن جانبه، يرى الخبير في الاقتصاد الزراعي معز الخالدي، أن "ظاهرة التبذير الغذائي في تونس لا ينبغي النظر إليها باعتبارها مجرد خسائر مالية تتحملها الأسر أو مختلف المتدخلين في السوق، بل باعتبارها إحدى الإشكاليات التي تمس الأمن الغذائي للبلاد وتزيد من هشاشة المنظومة الفلاحية".وأشار الخالدي إلى أن "كل كمية من الغذاء يتم التخلص منها تعني في الواقع إهدار ما استهلكته من مياه وطاقة وأيد عاملة ووسائل نقل وتخزين، وهو ما يجعل كلفة التبذير أعلى بكثير من القيمة التجارية للمنتج ذاته".وأضاف: "تفاقم الظاهرة يكتسب خطورة أكبر في ظل التغيرات المناخية وتراجع الموارد المائية وارتفاع كلفة الإنتاج"، مؤكدا أن "القدرة على إنتاج الغذاء ستصبح أكثر تعقيدا وكلفة خلال السنوات المقبلة، وهو ما يفرض التعامل مع الغذاء باعتباره موردا استراتيجيا لا يقل أهمية عن الموارد الطبيعية الأخرى".وختم الخالدي بالتأكيد أن "نجاح أي استراتيجية وطنية للحد من التبذير الغذائي يظل رهينا بوجود رؤية شاملة تربط بين السياسات الفلاحية والتجارية والبيئية، وتتعامل مع الغذاء باعتباره عنصرا أساسيا من عناصر السيادة الوطنية".

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تونس

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تونس, إهذار الغذاء, أخبار الاقتصاد التونسي, تقارير سبوتنيك, حصري