تونس تراهن على بذورها المحلية لتعزيز سيادتها وأمنها الغذائي

سبوتنيك عربي

في إحدى الضيع الفلاحية بمعتمدية بني حسان من محافظة المنستير، في الوسط الشرقي لتونس يطلق الفلاح، حافظ كرباعة، مبادرة لإحياء البذور المحلية المهددة بالاندثار، في... 16.05.2026, سبوتنيك عربي

2026-05-16T16:34+0000

ويعيد كرباعة داخل مشاتل صغيرة ومنابت مراقبة، إحياء أصناف محلية كادت تندثر، في وقت تواجه فيه تونس تحديات متزايدة ترتبط بالأمن الغذائي، وارتفاع كلفة استيراد البذور والحبوب، إضافة إلى تداعيات التغيرات المناخية وشح المياه.كما يُثقل التوريد كاهل المالية العمومية، في ظل عجز في الموازنة يناهز 11 مليار دينار، وفق أرقام رسمية.ووسط هذه التحديات، تتصاعد الدعوات إلى استرجاع البذور المحلية، باعتبارها أحد مفاتيح تحقيق السيادة الغذائية وتقليص التبعية للخارج، خاصة بعد أن أثبتت هذه الأصناف قدرتها على التأقلم مع المناخ المحلي، ومقاومة الجفاف والأمراض مقارنة بالبذور المهجنة والمستوردة."نوزع البذور مجانا حتى تنتشر من جديد"داخل ضيعته، لا يكتفي، حافظ كرباعة، بزراعة البذور المحلية، بل حوّل نشاطه إلى مبادرة مجتمعية مفتوحة أمام الفلاحين والعائلات الراغبة في الزراعة الذاتية والمستدامة.ولا تقتصر المبادرة على توزيع البذور فحسب، بل تشمل أيضا تنظيم أيام تكوينية للفلاحين حول طرق زراعة هذه الأصناف والحفاظ عليها، إلى جانب أنشطة موجهة للأطفال.وأضاف: "خلال حفل توزيع المشاتل والبذور نحرص على التوجه أيضا للأطفال لنزرع فيهم قيم المحافظة على موروثهم الزراعي، وأيضا لتوعيتهم بأهمية تحقيق الاكتفاء الذاتي وكيف يمكن للعائلات أن تنتج غذاءها بمفردها".وقال: "نحن نحافظ على بذورنا الأصلية بغاية إنتاج غذاء صحي وسليم، وتحقيق الاكتفاء الذاتي أولًا على مستوى العائلة ثم على المستوى الوطني، ونحن نوزع هذه البذور المسجّلة ببنك الجينات على جميع الراغبين في الزراعة المستدامة والزراعة الذاتية مجانا، من أجل أن ينتجوا غذاءهم الذاتي، ثم يعيدوا هم بدورهم توزيعها في محيطهم الأسري والجيران والأقارب والأصحاب حتى تنتشر البذور الأصلية".أصناف مهددة بالاندثار تعود إلى الحقولتشمل المشاتل والبذور التي يعمل كرباعة على استرجاعها عشرات الأصناف المحلية، التي اختفت تدريجيا من الحقول التونسية خلال العقود الماضية، مع توسّع استعمال البذور المهجنة والمستوردة.وأكد كرباعة أن ما يميز هذه البذور هو قدرتها الطبيعية على التأقلم مع البيئة المحلية، خلافًا للأصناف المستوردة التي تحتاج إلى كميات أكبر من المياه والأسمدة والأدوية الكيميائية.وتصنف تونس ضمن الدول التي تعاني من فقر مائي حاد، إذ تراجع نصيب الفرد من المياه إلى ما دون عتبة 450 مترا مكعبا سنويا، في وقت تؤكد فيه تقارير رسمية ودولية، أن التغيرات المناخية وارتفاع درجات الحرارة وتواتر سنوات الجفاف باتت تهدد الأمن الغذائي للبلاد بشكل مباشر.ويعتبر كرباعة أن البذور المحلية تمثل جزءا من الحل لهذه الأزمة، قائلا: "البذور المحلية يمكن أن تضمن لنا أولا غذاء صحيا، زيادة على كونها الحل الأمثل لتحقيق الاكتفاء الذاتي والسيادة الغذائية في ظل ما نعيشه من استيراد مفرط للمنتوجات الزراعية وفي ظل شح المياه الذي نعيشه".ويحذر كرباعة من انعكاسات الاعتماد المكثف على الزراعات المرتبطة بالبذور الهجينة، مشيرا إلى أن "القطاع الفلاحي يشهد انتشارا كبيرا للأمراض، ما يكبد الفلاحين خسائر هائلة"، معتبرا أن السبب يعود إلى "التراكمات البكتيرية والكيميائية المتأتية من التدخلات الكيميائية التي يتطلبها الإنتاج الفلاحي المتأتي من البذور الهجينة والمحسنة جينيا".تحركات رسمية لحماية البذور المحليةفي موازاة المبادرات الفردية، بدأت الدعوات تتصاعد داخل البرلمان التونسي من أجل وضع إطار تشريعي يحمي البذور المحلية ويشجع على استعمالها.وأضاف: "حان الوقت لتقليص الاعتماد على البذور المستوردة والمحسنة جينيا، التي بات من الواضح أنها غير قادرة على مواكبة التغير المناخي، وهو ما خلق العديد من الأوبئة الجديدة التي لم نكن نسمع عنها سابقا".وأشار، ابن عمر، إلى أن الفلاح التونسي كان تاريخيا ينتج بذوره بنفسه قبل أن يتحول تدريجيا إلى مستهلك للبذور المستوردة.وأكمل: "سابقا كان أجدادنا ينتجون بذورهم بأنفسهم لأن البذور المحلية متجددة، ومن المحاصيل يمكن أن تحصل على بذور العام المقبل، وهو ما يقلل كلفة الإنتاج على الفلاح ولا يجعله في تبعية لشركات استيراد البذور".ورغم وجود تجارب ناجحة في عدة مناطق، يعتبر النائب التونسي أنها ما تزال محدودة بسبب غياب الدعم الرسمي.وكشف ابن عمر، أن البرلمان التونسي، يعمل حاليا على إعداد مبادرة تشريعية تهدف إلى تعزيز مكانة البذور المحلية وحمايتها من الاندثار.وقال: "نحن نعمل على طرح مبادرة تشريعية لتعزيز مكانة البذور المحلية في الفلاحة التونسية وحمايتها من الاندثار، وسيكون هناك عمل على تحسين الجانب التشريعي المؤطر للبذور المحلية، في ظل وجود ثغرات ساعدت على اندثار الأصناف المحلية".وبين مبادرات الفلاحين وتحركات البرلمان، يبدو أن تونس تحاول اليوم إعادة الاعتبار لبذورها المحلية باعتبارها ثروة زراعية مهددة بالاندثار، وورقة أساسية في معركة البلاد لتحقيق أمنها الغذائي في مواجهة المناخ المتقلب وارتفاع كلفة التوريد وتزايد الضغوط الاقتصادية.تونس وليبيا والجزائر تراهن على إدارة مشتركة لأكبر خزان جوفي في العالميربط تونس وليبيا مع دولة أوروبية... انطلاق أول خط بحري دولي منتظم لنقل الحاويات

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2026

مريم جمال https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e6/09/13/1067959987_214:0:1067:853_100x100_80_0_0_d9daf8f3185987a92d0b81bcec5c00e3.jpg

