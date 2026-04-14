هل تنجح تونس في كسر الجمود مع "النقد الدولي" واستقطاب الاستثمار الأجنبي؟

هل تنجح تونس في كسر الجمود مع "النقد الدولي" واستقطاب الاستثمار الأجنبي؟

سبوتنيك عربي

أثارت مشاركة تونس في فعاليات اجتماعات الربيع السنوية لصندوق النقد والبنك الدوليين، جملة من التساؤلات في الأوساط الاقتصادية بشأن الملفات التي تعتزم طرحها وكيفية... 14.04.2026, سبوتنيك عربي

2026-04-14T13:47+0000

2026-04-14T13:47+0000

2026-04-14T13:47+0000

ويشارك وزير الاقتصاد والتخطيط، سمير عبد الحفيظ، إلى جانب محافظ البنك المركزي التونسي، في اجتماعات الربيع المنعقدة في واشنطن خلال الفترة الممتدة من 13 إلى 18 أبريل/نيسان 2026.فرصة لتعزيز الحضور الدبلوماسيوفي السياق، قال الخبير الاقتصادي سامي العرفاوي، في حديث لـ"سبوتنيك": "الحضور التونسي في الاجتماعات الدولية، على غرار الاجتماع الحالي، يمثل فرصة لتعزيز الحضور الدبلوماسي والاقتصادي، فضلا عن بناء علاقات مع مختلف الشركاء الماليين، وهو ما تسعى إليه السلطات التونسية للخروج من أزمتها المالية".وبيّن العرفاوي أن شعار الاجتماعات لهذه الدورة يتمحور حول "تعزيز الصمود من خلال السياسات الاقتصادية والمالية"، وهو ما يفتح أمام الوفد التونسي "فرصة للبحث عن شركاء اقتصاديين جدد، بعيدا عن اللجوء إلى صندوق النقد الدولي في المرحلة الأخيرة"، وأضاف: "من بين أبرز القضايا التي قد تطرحها تونس خلال هذه الاجتماعات مسألتي الأمن المائي والأمن الطاقي، باعتبارهما من التحديات الاستراتيجية التي تواجه البلاد في المرحلة الراهنة".البحث عن الاستثمار الأجنبيبدورها، أفادت الخبيرة في الشأن الاقتصادي، جنات بن عبد الله، في حديثها لـ"سبوتنيك"، أن "الوفد التونسي في واشنطن مدعو إلى تجاوز حالة تعطل المفاوضات مع صندوق النقد الدولي، والتوجه نحو البحث عن شركاء جدد بما يعزز الاقتصاد الوطني".وأوضحت بن عبد الله أن "هذه المشاركة تمثل فرصة للوفد التونسي للاطلاع على التوجهات الراهنة للاقتصاد العالمي، والتعرف على الأطروحات الجديدة، وتقييم مدى قدرة الدولة التونسية على التفاعل معها"، وبينت أن "المؤسسات المالية الدولية، وفي مقدمتها البنك الدولي وصندوق النقد الدولي، تواجه بدورها تحديات متزايدة، وهو ما يفرض عليها بلورة مقاربات جديدة وأكثر إحكاما خلال هذه الاجتماعات".هل تعود المفاوضات مع الصندوق؟وأكد الخبير حاتم فتح الله، في تصريح لـ"سبوتنيك"، أن الوفد التونسي يشارك في اجتماعات الربيع هذه المرة من موقع قوة"، وأضاف: "رغم حالة الاستقرار التي تعيشها البلاد، فإنها تظل في حاجة إلى شركاء جدد، خاصة في ظل ارتفاع أسعار الطاقة عالميا، وإمكانية اللجوء إلى ميزانية تكميلية".وأوضح فتح الله أن "أمام تونس خيارين: إما مواصلة الرفض والاعتماد على سياسة التعويل على الذات، أو العودة إلى المفاوضات مع صندوق النقد الدولي، ولكن بشروط تونسية، تقوم على وضع جدول زمني تدريجي للإصلاحات، بما يضمن الطابع السيادي، إلى جانب بلورة نموذج تنموي جديد".يذكر أن العلاقات بين تونس وصندوق النقد الدولي تشهد حالة من الجمود منذ عام 2022، بسبب ما وصُفت بـ"الإملاءات" التي وضعها الصندوق في عدد من المجالات الاقتصادية والمالية، على غرار رفع الدعم عن المحروقات والكهرباء، وإصلاح المؤسسات العمومية.

تونس

مريم جمال https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e6/09/13/1067959987_214:0:1067:853_100x100_80_0_0_d9daf8f3185987a92d0b81bcec5c00e3.jpg

مريم جمال https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e6/09/13/1067959987_214:0:1067:853_100x100_80_0_0_d9daf8f3185987a92d0b81bcec5c00e3.jpg

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

مريم جمال https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e6/09/13/1067959987_214:0:1067:853_100x100_80_0_0_d9daf8f3185987a92d0b81bcec5c00e3.jpg

تونس, صندوق النقد الدولي, أخبار الاقتصاد التونسي, الاستثمار, تقارير سبوتنيك, حصري