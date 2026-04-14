هل تنجح تونس في كسر الجمود مع "النقد الدولي" واستقطاب الاستثمار الأجنبي؟

عربي
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي - إعادة
02:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
05:00 GMT
183 د
المقهى الثقافي
حوار مع الكاتب العراقي حامد حنجر
08:29 GMT
17 د
On air
08:45 GMT
15 د
الإنسان والثقافة
سر نجاح مسلسل "ماشا والدب" لدى الأسر العربية
09:03 GMT
30 د
عرب بوينت بودكاست
تطوير أشباه الأعضاء المصغرة لكشف ميكانيزمات الخلل في الخلايا
09:33 GMT
9 د
مساحة حرة
التنمر الالكتروني .. ظاهرة تهدد حياة الفتيات في العالم العربي؟
09:42 GMT
18 د
صدى الحياة
المغرب يطلق أول قانون للسيادة الطاقوية.. والمواطن من "أسير الفاتورة" إلى "تاجر الكيلوواط"
10:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
مع استمرار احترار الأرض، العلماء يخلصون إلى نقاط تحول مناخية كارثية
10:32 GMT
10 د
مرايا العلوم
الطيور تتألق في الإغلاق والذكاء والاضطراب وإنسان الجزيرة العربية
10:42 GMT
18 د
نبض افريقيا
ناميبيا تفتح الباب أمام أفريقيا للحصول على تعويضات رسمية من المانيا عن جريمة الإبادة الجماعية
11:03 GMT
45 د
عرب بوينت بودكاست
ما السر وراء الحماس الزائد في التشجيع أثناء مباريات كرة القدم؟
11:48 GMT
12 د
مساحة حرة
صناعة المخدرات وتجارتها يؤرق السلطات.. حلول عربية لكبح جماحها
12:03 GMT
30 د
عرب بوينت بودكاست
القلق: سمة العصر الحالي، هل مفيد أم مضر لأصحابه؟
12:33 GMT
14 د
مرايا العلوم
غابات تنفث الكربون، ورحلة الطائر الجبارة، وأقدم حشرة في العالم، وتأثير الفراشة
12:47 GMT
13 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
روسيا والعالم
روسيا تسعى لحل دبلوماسي بين واشنطن و طهران يحقق استقرار المنطقة العربية
16:03 GMT
30 د
عرب بوينت بودكاست
مستقبل العلوم الفضائية العربية: أهداف وتحديات
16:33 GMT
27 د
بلا قيود
خبير: المرشح المجري الجديد يريد الحفاظ على العلاقة مع روسيا في مجال الطاقة
17:00 GMT
59 د
شؤون عسكرية
خبير: الحرب على إيران ولبنان سترسم ملامح نظام عالمي جديد بعد الصمود الأسطوري لإيران
18:00 GMT
29 د
مساحة حرة
عيد شم النسيم… لماذا يحتفل المصريون به حتى اليوم؟
18:30 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
19:00 GMT
120 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
21:00 GMT
30 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
02:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
05:00 GMT
183 د
نبض افريقيا
ناميبيا تفتح الباب أمام أفريقيا للحصول على تعويضات رسمية من المانيا عن جريمة الإبادة الجماعية
09:03 GMT
45 د
طرائف سبوتنيك
مسابقة جمال للإبل في السعودية
09:49 GMT
11 د
روسيا والعالم
روسيا تسعى لحل دبلوماسي بين واشنطن و طهران يحقق استقرار المنطقة العربية
10:03 GMT
30 د
عرب بوينت بودكاست
مستقبل العلوم الفضائية العربية: أهداف وتحديات
10:33 GMT
27 د
مساحة حرة
عيد شم النسيم… لماذا يحتفل المصريون به حتى اليوم؟
11:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
ما العلاقة بين الرياضة وصحة الدماغ؟
11:33 GMT
17 د
مرايا العلوم
موجات الجاذبية والثقوب السوداء الضئيلة والتغيرات المناخية وهجرات البشر الأوائل
11:50 GMT
10 د
مساحة حرة
التنمر الالكتروني .. ظاهرة تهدد حياة الفتيات في العالم العربي؟
12:03 GMT
18 د
شؤون عسكرية
خبير: الحرب على إيران ولبنان سترسم ملامح نظام عالمي جديد بعد الصمود الأسطوري لإيران
12:21 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
كافنديش يزن العالم في واحدة من أكثر تجارب الفيزياء أناقة على الإطلاق
12:50 GMT
10 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
بلا قيود
خبير: التنسيق الروسي الصيني مهم للمنطقة العربية
17:00 GMT
59 د
ملفات ساخنة
توتر غير مسبوق في العلاقات التركية الإسرائيلية، كيف يتم احتواءه؟
18:00 GMT
29 د
مساحة حرة
المغرب... كيف ينعكس عزوف الشباب عن الزواج على البنية الاجتماعية والديموغرافية؟
18:30 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - اعادة
19:00 GMT
120 د
أمساليوم
بث مباشر
هل تنجح تونس في كسر الجمود مع "النقد الدولي" واستقطاب الاستثمار الأجنبي؟
سبوتنيك عربي
أثارت مشاركة تونس في فعاليات اجتماعات الربيع السنوية لصندوق النقد والبنك الدوليين، جملة من التساؤلات في الأوساط الاقتصادية بشأن الملفات التي تعتزم طرحها وكيفية... 14.04.2026, سبوتنيك عربي
تونس
صندوق النقد الدولي
أخبار الاقتصاد التونسي
الاستثمار
تقارير سبوتنيك
حصري
ويشارك وزير الاقتصاد والتخطيط، سمير عبد الحفيظ، إلى جانب محافظ البنك المركزي التونسي، في اجتماعات الربيع المنعقدة في واشنطن خلال الفترة الممتدة من 13 إلى 18 أبريل/نيسان 2026.فرصة لتعزيز الحضور الدبلوماسيوفي السياق، قال الخبير الاقتصادي سامي العرفاوي، في حديث لـ"سبوتنيك": "الحضور التونسي في الاجتماعات الدولية، على غرار الاجتماع الحالي، يمثل فرصة لتعزيز الحضور الدبلوماسي والاقتصادي، فضلا عن بناء علاقات مع مختلف الشركاء الماليين، وهو ما تسعى إليه السلطات التونسية للخروج من أزمتها المالية".وبيّن العرفاوي أن شعار الاجتماعات لهذه الدورة يتمحور حول "تعزيز الصمود من خلال السياسات الاقتصادية والمالية"، وهو ما يفتح أمام الوفد التونسي "فرصة للبحث عن شركاء اقتصاديين جدد، بعيدا عن اللجوء إلى صندوق النقد الدولي في المرحلة الأخيرة"، وأضاف: "من بين أبرز القضايا التي قد تطرحها تونس خلال هذه الاجتماعات مسألتي الأمن المائي والأمن الطاقي، باعتبارهما من التحديات الاستراتيجية التي تواجه البلاد في المرحلة الراهنة".البحث عن الاستثمار الأجنبيبدورها، أفادت الخبيرة في الشأن الاقتصادي، جنات بن عبد الله، في حديثها لـ"سبوتنيك"، أن "الوفد التونسي في واشنطن مدعو إلى تجاوز حالة تعطل المفاوضات مع صندوق النقد الدولي، والتوجه نحو البحث عن شركاء جدد بما يعزز الاقتصاد الوطني".وأوضحت بن عبد الله أن "هذه المشاركة تمثل فرصة للوفد التونسي للاطلاع على التوجهات الراهنة للاقتصاد العالمي، والتعرف على الأطروحات الجديدة، وتقييم مدى قدرة الدولة التونسية على التفاعل معها"، وبينت أن "المؤسسات المالية الدولية، وفي مقدمتها البنك الدولي وصندوق النقد الدولي، تواجه بدورها تحديات متزايدة، وهو ما يفرض عليها بلورة مقاربات جديدة وأكثر إحكاما خلال هذه الاجتماعات".هل تعود المفاوضات مع الصندوق؟وأكد الخبير حاتم فتح الله، في تصريح لـ"سبوتنيك"، أن الوفد التونسي يشارك في اجتماعات الربيع هذه المرة من موقع قوة"، وأضاف: "رغم حالة الاستقرار التي تعيشها البلاد، فإنها تظل في حاجة إلى شركاء جدد، خاصة في ظل ارتفاع أسعار الطاقة عالميا، وإمكانية اللجوء إلى ميزانية تكميلية".وأوضح فتح الله أن "أمام تونس خيارين: إما مواصلة الرفض والاعتماد على سياسة التعويل على الذات، أو العودة إلى المفاوضات مع صندوق النقد الدولي، ولكن بشروط تونسية، تقوم على وضع جدول زمني تدريجي للإصلاحات، بما يضمن الطابع السيادي، إلى جانب بلورة نموذج تنموي جديد".يذكر أن العلاقات بين تونس وصندوق النقد الدولي تشهد حالة من الجمود منذ عام 2022، بسبب ما وصُفت بـ"الإملاءات" التي وضعها الصندوق في عدد من المجالات الاقتصادية والمالية، على غرار رفع الدعم عن المحروقات والكهرباء، وإصلاح المؤسسات العمومية.
https://sarabic.ae/20260402/كيف-تستفيد-تونس-من-زيادة-إمدادات-الغاز-الجزائري-نحو-أوروبا؟-1112205413.html
https://sarabic.ae/20260411/هل-تنجح-تونس-في-تحقيق-موسم-سياحي-قياسي-يعزز-موقعها-كوجهة-متوسطية-تنافسية؟-1112478170.html
https://sarabic.ae/20260410/مسار-الهجرة-المهنية-الآمنة-نحو-أوروبا-مكسب-لشباب-تونس-أم-إعادة-إنتاج-للأزمة؟-1112452301.html
https://sarabic.ae/20260406/زيت-الزيتون-التونسيأرقام-هامة-في-التصدير-ورهان-صعب-على-كسر-الهيمنة-الأوروبية-1112317848.html
مريم جمال
13:47 GMT 14.04.2026
مريم جمال
مراسلة "سبوتنيك" في تونس
حصري
أثارت مشاركة تونس في فعاليات اجتماعات الربيع السنوية لصندوق النقد والبنك الدوليين، جملة من التساؤلات في الأوساط الاقتصادية بشأن الملفات التي تعتزم طرحها وكيفية استثمار هذه المناسبة، خاصة في ظل جمود المفاوضات مع الصندوق منذ عام 2022.
ويشارك وزير الاقتصاد والتخطيط، سمير عبد الحفيظ، إلى جانب محافظ البنك المركزي التونسي، في اجتماعات الربيع المنعقدة في واشنطن خلال الفترة الممتدة من 13 إلى 18 أبريل/نيسان 2026.
وبحسب عدد من المتابعين للشأن الاقتصادي، ستركز هذه المشاركة على عرض برامج الإصلاح والتنمية في تونس، وتعزيز التعاون مع البنك الدولي، وذلك في سياق يتسم بتحديات اقتصادية داخلية وتوترات جيوسياسية، فضلا عن تعثر المفاوضات مع صندوق النقد الدولي منذ عام 2022.
خطوط أنابيب غاز - سبوتنيك عربي, 1920, 02.04.2026
كيف تستفيد تونس من زيادة إمدادات الغاز الجزائري نحو أوروبا؟
2 أبريل, 08:01 GMT

فرصة لتعزيز الحضور الدبلوماسي

وفي السياق، قال الخبير الاقتصادي سامي العرفاوي، في حديث لـ"سبوتنيك": "الحضور التونسي في الاجتماعات الدولية، على غرار الاجتماع الحالي، يمثل فرصة لتعزيز الحضور الدبلوماسي والاقتصادي، فضلا عن بناء علاقات مع مختلف الشركاء الماليين، وهو ما تسعى إليه السلطات التونسية للخروج من أزمتها المالية".

وأشار العرفاوي إلى أن "هذه المشاركة قد تمثل أيضا مناسبة لتمتين العلاقة مع البنك الدولي، دون السعي بالضرورة إلى استئناف العلاقات مع صندوق النقد الدولي"، لافتًا إلى أن "محافظ البنك المركزي قد يستغل هذه الزيارة إلى واشنطن لبناء علاقات جديدة، خاصة في ظل ما تشهده المنطقة من تحولات قد تكون لها تداعيات اقتصادية على تونس".

وبيّن العرفاوي أن شعار الاجتماعات لهذه الدورة يتمحور حول "تعزيز الصمود من خلال السياسات الاقتصادية والمالية"، وهو ما يفتح أمام الوفد التونسي "فرصة للبحث عن شركاء اقتصاديين جدد، بعيدا عن اللجوء إلى صندوق النقد الدولي في المرحلة الأخيرة"، وأضاف: "من بين أبرز القضايا التي قد تطرحها تونس خلال هذه الاجتماعات مسألتي الأمن المائي والأمن الطاقي، باعتبارهما من التحديات الاستراتيجية التي تواجه البلاد في المرحلة الراهنة".
مواطنون في شوارع العاصمة تونس - سبوتنيك عربي, 1920, 11.04.2026
هل تنجح تونس في تحقيق موسم سياحي قياسي يعزز موقعها كوجهة متوسطية تنافسية؟
11 أبريل, 17:17 GMT

البحث عن الاستثمار الأجنبي

بدورها، أفادت الخبيرة في الشأن الاقتصادي، جنات بن عبد الله، في حديثها لـ"سبوتنيك"، أن "الوفد التونسي في واشنطن مدعو إلى تجاوز حالة تعطل المفاوضات مع صندوق النقد الدولي، والتوجه نحو البحث عن شركاء جدد بما يعزز الاقتصاد الوطني".
وأضافت: "المنتظر من مشاركة الوفد التونسي في مثل هذه الاجتماعات هو العمل على استقطاب الاستثمار الأجنبي، إلى جانب التذكير بالموقف التونسي الرافض للشروط المجحفة التي يطرحها الصندوق".
وأوضحت بن عبد الله أن "هذه المشاركة تمثل فرصة للوفد التونسي للاطلاع على التوجهات الراهنة للاقتصاد العالمي، والتعرف على الأطروحات الجديدة، وتقييم مدى قدرة الدولة التونسية على التفاعل معها"، وبينت أن "المؤسسات المالية الدولية، وفي مقدمتها البنك الدولي وصندوق النقد الدولي، تواجه بدورها تحديات متزايدة، وهو ما يفرض عليها بلورة مقاربات جديدة وأكثر إحكاما خلال هذه الاجتماعات".
مطار قرطاج في تونس - سبوتنيك عربي, 1920, 10.04.2026
مسار "الهجرة المهنية الآمنة" نحو أوروبا... مكسب لشباب تونس أم إعادة إنتاج للأزمة؟
10 أبريل, 15:17 GMT

هل تعود المفاوضات مع الصندوق؟

وأكد الخبير حاتم فتح الله، في تصريح لـ"سبوتنيك"، أن الوفد التونسي يشارك في اجتماعات الربيع هذه المرة من موقع قوة"، وأضاف: "رغم حالة الاستقرار التي تعيشها البلاد، فإنها تظل في حاجة إلى شركاء جدد، خاصة في ظل ارتفاع أسعار الطاقة عالميا، وإمكانية اللجوء إلى ميزانية تكميلية".
وأشار إلى أن "توجه الوفد التونسي بتصنيف ائتماني متحسن قد يربك صندوق النقد الدولي ويدفعه إلى مراجعة الإملاءات المجحفة المفروضة على تونس".
وأوضح فتح الله أن "أمام تونس خيارين: إما مواصلة الرفض والاعتماد على سياسة التعويل على الذات، أو العودة إلى المفاوضات مع صندوق النقد الدولي، ولكن بشروط تونسية، تقوم على وضع جدول زمني تدريجي للإصلاحات، بما يضمن الطابع السيادي، إلى جانب بلورة نموذج تنموي جديد".
زيت الزيتون - سبوتنيك عربي, 1920, 06.04.2026
زيت الزيتون التونسي...أرقام هامة في التصدير ورهان صعب على كسر الهيمنة الأوروبية
6 أبريل, 10:00 GMT
وأضاف: "قد يقبل صندوق النقد الدولي بهذه الشروط، خاصة في سعيه إلى تقديم قصة نجاح جديدة في المنطقة"، وتابع: "من بين الأولويات التي ينبغي أن يطرحها الوفد التونسي خلال مشاركته في واشنطن، مسألة إعادة هيكلة منظومة الدعم، وإصلاح المؤسسات العمومية، وتمويل الانتقال الطاقي، إلى جانب تشديد الرقابة الجبائية، وإدماج الاقتصاد الموازي، فضلا عن تعزيز التعاون مع مجموعة "بريكس".
يذكر أن العلاقات بين تونس وصندوق النقد الدولي تشهد حالة من الجمود منذ عام 2022، بسبب ما وصُفت بـ"الإملاءات" التي وضعها الصندوق في عدد من المجالات الاقتصادية والمالية، على غرار رفع الدعم عن المحروقات والكهرباء، وإصلاح المؤسسات العمومية.
