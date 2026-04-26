https://sarabic.ae/20260426/يربط-تونس-وليبيا-مع-دولة-أوروبية-انطلاق-أول-خط-بحري-دولي-منتظم-لنقل-الحاويات-1112889701.html
يربط تونس وليبيا مع دولة أوروبية... انطلاق أول خط بحري دولي منتظم لنقل الحاويات
سبوتنيك عربي
2026-04-26T09:36+0000
تونس
أخبار تونس اليوم
العالم العربي
أخبار العالم الآن
اقتصاد
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07ea/04/1a/1112889503_123:0:1147:576_1920x0_80_0_0_e45540bcdf3ef0863aba865276e7566b.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2026
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07ea/04/1a/1112889503_251:0:1019:576_1920x0_80_0_0_1e0b40d206d2bfd981db4c4aeeb5c8d2.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
أعلنت وزارة النقل التونسية، اليوم الأحد، عن انطلاق عمل أول خط بحري دولي منتظم بميناء "جرجيس" (جنوبي تونس)، مخصص لنقل البضائع يربط بين مينائي "جرجيس" و"رادس" التجاريين وميناء "جيويا تاورو" (إيطاليا) وميناء طرابلس في ليبيا.
وبحسب بيان وزارة النقل في تونس، الذي تلقت "سبوتنيك" نسخة منه، استقبل مينا "جرجيس" 407 حاويات فارغة سيتم للعمل على إعادة شحنها عبر هذا الميناء، قبل منتصف شهر مايو/ أيار المقبل.
ويأتي إقرار هذا النشاط التجاري لميناء "جرجيس" في إطار الإسهام في تطوير النشاط الاقتصادي وتنشيط الحركة التجارية بجهة الجنوب الشرقي لتونس واستجابة لطلبات العديد من الشركات المتعلقة بالجهة والمعنية بنشاط التصدير عبر الميناء التجاري وتحفيزًا للاستثمار بالبلاد من خلال التقليص في كلفة النقل وآجال عبور البضائع بصفة عامة والاستفادة من الإمكانيات المتوفرة بهذا الميناء.
يشار إلى أنه تم توفير مجموعة من التجهيزات والمعدات الضرورية لتأمين عمليات الشحن والتفريغ وحركة نقل الحاويات من قبل مختلف السلطات والهياكل والشركات في الميناء.
جدير بالذكر أن ميناء "جرجيس" التجاري، يستعد في الوقت الحالي للانطلاق في إنجاز مشروع "أشغال الجهر" مع حلول نهاية السنة الحالية، بهدف تمكينه من استقطاب سفن أكبر من حيث الحجم وذات غواطس مائية تصل إلى 11 متر سواء ضمن النشاط التجاري أو نشاط الرحلات السياحية والمسافرين إلى جانب ضمان سلامة الملاحة البحرية فيه.