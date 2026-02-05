تونس ومصر تدرسان إنشاء خط بحري وتعزيز الربط الجوي بين البلدين

عربي
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
03:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
لماذا علينا أن نبطئ من إيقاع حياتنا اليومية في ظل زمن السرعة؟
09:17 GMT
14 د
الإنسان والثقافة
ما وراء الصمت.. العالم الخفي للكاتب أنطون تشيخوف
09:31 GMT
29 د
من الملعب
صراع القمم الأوروبية بين الأزمة والعودة والنتائج
10:03 GMT
27 د
عرب بوينت بودكاست
رسالة عاجلة من المحيطات.. الغابات التي تنقذنا من ينقذها
10:30 GMT
16 د
مساحة حرة
هل تنتصر البيئة على مصالح الاقتصاد؟
11:29 GMT
31 د
ملفات ساخنة
ما مدى خطورة انتهاء سريان معاهدة " نيوستارت" دون اتفاق على التمديد
12:03 GMT
29 د
شؤون عسكرية
ما هي الضمانات التي يجب أن تحصل عليها "قسد" بعد تسليم كافة أسلحتها؟ يجيب خبير
13:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
On air
13:32 GMT
14 د
مرايا العلوم
غابات تنفث الكربون، ورحلة الطائر الجبارة، وأقدم حشرة في العالم، وتأثير الفراشة
13:47 GMT
13 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
14:00 GMT
183 د
مساحة حرة
أزمة تدوير النفايات في الشرق الأوسط... التحديات و الحلول
17:03 GMT
29 د
المقهى الثقافي
الحوار مع د.عيسى حجاج، مؤسس متحف الفلوكلور والتراث الفلسطيني
17:32 GMT
11 د
عرب بوينت بودكاست
دراسة جديدة: عمر الهرم الأكبر قد يمتد لعشرات آلاف السنين
17:44 GMT
16 د
بلا قيود
خبير: تحرير مدينة كادقلي لا قيمة نوعية لها
18:00 GMT
59 د
لقاء سبوتنيك
تنفيذ الاتفاق بين دمشق و "قسد" يسير وفق المتوقع رغم الغموض حول بعض النقاط
19:00 GMT
30 د
مرايا العلوم
أول منصة تواصل اجتماعي للذكاء الاصطناعي
19:30 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
20:00 GMT
60 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
21:00 GMT
90 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
03:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
كيف يمكن التعافي من اضطراب ما بعد الصدمة؟
09:17 GMT
13 د
الإنسان والثقافة
روسيا تحتفل بالذكرى الـ119 لميلاد الكاتب ميخائيل شولوخوف
09:30 GMT
30 د
عرب بوينت بودكاست
التصحر يهدد 40% من سكان العالم ويتلف 28 مليون فدان سنويا، فما تداعيات ذلك على الغذائي العالمي؟
10:03 GMT
20 د
مرايا العلوم
بقايا أحد النجوم الأولى وحماية الأرض من الفضاء والنيوترينوز وبنية الكون
10:24 GMT
20 د
عرب بوينت بودكاست
الذكاء الاصطناعي يهدد وظائف النساء في إفريقيا: خطر أم فرصة؟
10:44 GMT
16 د
مساحة حرة
هل تنتصر البيئة على مصالح الاقتصاد؟
11:28 GMT
31 د
نبض افريقيا
الاستخبارات الخارجية الروسية تكشف مؤامرة فرنسية للإطاحة برئيس مدغشقر وبوركينا فاسو
12:03 GMT
45 د
عرب بوينت بودكاست
انفجارات النجوم الميتة التي تؤكد مدى ديناميكية الكون
12:48 GMT
6 د
مساحة حرة
مصر تدرس تطبيق تجارب دول أخرى في منع الأطفال من استخدام الهواتف المحمولة
13:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
هل أصبح التفكير رفاهية في ظل عصر السوشيال ميديا؟
13:33 GMT
14 د
المقهى الثقافي
المسار الإبداعي للمسرحي السوري سمير عثمان
13:47 GMT
13 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
14:00 GMT
183 د
مرايا العلوم
قصور جاذبية أينشتاين والمستعمرات القديمة وغزو النباتات وأصوات الحيوانات
17:30 GMT
30 د
حصاد الأسبوع
خبير: مع انتهاء "نيو ستارت" ينتهي آخر قيد قانوني ملزم على أكبر قوتين نوويتين في العالم
18:00 GMT
59 د
ملفات ساخنة
مسار تصاعدي للعلاقات المصرية التركية وتنسيق حول الملفات الإقليمية
19:00 GMT
29 د
صدى الحياة
بعد ضجة "رفع سن التقاعد".. البرلمان اللبناني يوضح موازنة 2026
19:30 GMT
30 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
20:00 GMT
60 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
21:00 GMT
90 د
أمساليوم
بث مباشر
https://sarabic.ae/20260205/تونس-ومصر-تدرسان-إنشاء-خط-بحري-وتعزيز-الربط-الجوي-بين-البلدين-1110035565.html
تونس ومصر تدرسان إنشاء خط بحري وتعزيز الربط الجوي بين البلدين
تونس ومصر تدرسان إنشاء خط بحري وتعزيز الربط الجوي بين البلدين
سبوتنيك عربي
تشهد العلاقات التونسية المصرية مرحلة جديدة تتضمن إنشاء خط نقل بحري وتعزيز الربط الجوي بينهما، في خطوة يرى مراقبون أنها قد تتجاوز حدود النقل لتصبح رافدا لتعزيز... 05.02.2026, سبوتنيك عربي
2026-02-05T20:01+0000
2026-02-05T20:01+0000
حصري
تقارير سبوتنيك
العالم العربي
أخبار العالم الآن
تونس
مصر
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/07/08/1102502619_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_bbbdcbbb46ff083b0df0210373a3e216.jpg
وتأتي هذه الخطوة إثر لقاء جمع وزير النقل التونسي رشيد عامري بسفير جمهورية مصر العربية بتونس باسم حسن، مطلع الأسبوع الجاري، حيث تم التأكيد على تسريع تنفيذ الاتفاقيات الثنائية في قطاع النقل وتفعيلها بجميع أنماطها، بما يشمل النقل الجوي واللوجستيي.وخلال اللقاء شدد الطرفان على أهمية تعزيز الربط بين المطارات التونسية والمصرية، إلى جانب دراسة جدوى "إنشاء خط بحري بين البلدين لتسهيل حركة البضائع وتنقل المسافرين خدمة لمصلحة البلدين الشقيقين"، وفق بيان وصل "سبوتنيك" نسخة منه.وتطرق الاجتماع إلى "سبل تعزيز التعاون المشترك في قطاع النقل بمختلف أنماطه وتجسيم برامج التعاون الثنائية ذات الصلة، بما يساهم في مزيد الارتقاء بالعلاقات التاريخية والمميزة التي تربط بين الجمهورية التونسية وجمهورية مصر العربية".ومن جانبه، نوه السفير المصري لدى تونس إلى الحرص المتبادل على تعزيز التعاون الثنائي، معربا عن رغبة بلاده في المساهمة في تنفيذ المشاريع الكبرى في مجال النقل بتونس، وهو ما يعكس رغبة مصر في دعم الشراكات الاقتصادية مع شركائها الإقليميين.وحسب بيانات رسمية، بلغ حجم التبادل التجاري بين تونس ومصر 418 مليون دولار في عام 2024، وسط تطلعات إلى تحسين مستوى العلاقات التجارية وزيادة التبادل التجاري بين البلدين إلى مليار دولار خلال السنوات الثلاث المقبلة.وتستفيد تونس من التدفقات السياحية المصرية، كما تعتبر مصر سوقا واعدة للمنتجات التونسية ووجهة استثمارية لعدد من الشركات التونسية في مجالات صناعية وخدمية متعددة.وفي هذا الإطار يرى محللون أن تحسين شبكات النقل لن يعزز فقط حركة المسافرين بين البلدين، بل قد يشكل قاطرة للتعاون الاقتصادي والاستثماري والسياحي الأوسع، بما يخدم تطلعات البلدين في ترسيخ التكامل الإقليمي في شمال أفريقيا.ممر تجاري وسياحي واعداعتبر رئيس المنظمة الوطنية لرواد الأعمال في تونس ياسين قويعة، أن مشروع إنشاء خط بحري مباشر بين تونس ومصر يمثل خطوة استراتيجية يمكن أن يغير موازين المبادلات الاقتصادية بين البلدين.وأكد في تصريح لـ"سبوتنيك" أن هذا التوجه "سيكون إيجابيا جدا لتونس، خاصة في ظل ما تتمتع به مؤسساتها الصناعية من قدرة تنافسية في الأسواق الخارجية".وأوضح أن المنتجات التونسية أثبتت حضورها في أسواق متقدمة، مشيرا إلى أن "المنتج التونسي صمد ونجح في فرض نفسه في أوروبا وفي دول كبرى مثل الولايات المتحدة وكندا، وهو ما يؤهله ليكون حاضرا بقوة في السوق المصرية".ويرى أن هذه الخطوة تمنح تونس أفضلية مهمة إذا ما توفرت آليات نقل فعالة ومباشرة.ولفت قويعة إلى أن المكاسب المحتملة لا تقتصر على الجانب التجاري فقط، بل تمتد أيضا إلى القطاع السياحي، موضحا أن "الربط البحري سيساهم في تنويع المنتج السياحي وجذب مزيد من السياح المصريين، خاصة أن كلفة السفر بحرا أقل وتوفر مرونة أكبر للعائلات".وأضاف أن تنوع العرض السياحي في تونس بين الشاطئي والصحراوي والاستشفائي والثقافي يمثل عامل جذب إضافي لأسواق جديدة.وختم قويعة بالتأكيد على أن هذه الخطوة جاءت متأخرة نسبيا، مذكرا بوجود اتفاقيات تجارية تتيح انسياب السلع بين البلدين دون رسوم جمركية، معتبرا أن "عدم تفعيل هذه الاتفاقيات بالشكل الكافي حرم الطرفين من فرص كبيرة"، خاصة وأن السوق المصرية تضم أكثر من 120 مليون مستهلك، ما يجعل تعزيز الربط البحري، برأيه، ضرورة اقتصادية ملحّة وليست مجرد خيار تكميلي.تنشيط المبادلات التجاريةمن جهته، أشاد الخبير الاقتصادي ماهر قعيدة بأهمية مشروع الخط البحري المزمع بين تونس ومصر، معتبرا أنه "خطوة استراتيجية من شأنها إرساء ربط مباشر بين البلدين مرورا بطرابلس"، بما ينعكس إيجابا على تنشيط المبادلات التجارية ورفع نسق التعاون الاقتصادي بين ضفتي المتوسط وجنوب الصحراء.وأضاف أن التقديرات الأولية "تتحدث عن إمكانية نقل نحو 250 ألف سائح أو رجل أعمال سنويا"، وهو ما من شأنه أن يعزز الحركية الاقتصادية والتجارية والسياحية بين البلدين.وبين أن التكامل الجغرافي يمنح الخط بعدا استراتيجيا أوسع، فـ"تونس بوابة طبيعية نحو أوروبا، ومصر عمق نحو أفريقيا، بما يتيح للمنتجات التونسية النفاذ إلى أسواق مثل إثيوبيا وتشاد والسودان عبر الشبكات المصرية، مقابل تمكين السلع المصرية من العبور نحو الأسواق الأوروبية عبر الموانئ التونسية".ولن يقتصر الأثر، وفق المتحدث، على الجانب التجاري فقط، بل يمتد إلى السياحة الثقافية والتاريخية، إذ اعتبر أن "الخط البحري يمكن أن يربط بين مصر القديمة وقرطاج القديمة"، مستفيدا من الزخم الذي يشهده المتحف المصري الجديد، مقابل ما تختزنه تونس من رصيد أثري قادر على جذب اهتمام السياحة العالمية.واعتبر قعيدة أن هذا المشروع تأخر كثيرا، قائلا إنه كان من المفترض إطلاقه منذ نحو خمسين عاما، مشددا على أن الإشكال لا يخص مصر وحدها، بل يعكس خللا أوسع في منظومة النقل الإقليمي. واستدل على ذلك بكون تونس عند تصدير منتجاتها إلى الجزائر تضطر إلى المرور عبر موانئ أوروبية مثل مرسيليا، وهو ما يرفع الكلفة ويطيل الآجال بشكل غير مبرر.وأضاف أنه سبق أن دعا إلى إنشاء خط بحري مغاربي يربط الرباط والجزائر وتونس وطرابلس والقاهرة بهدف تنشيط التجارة والسياحة بين هذه الدول، معتبرا أن المشكلة الأساسية في الفضاء المغاربي تكمن في غياب دمج حقيقي للاقتصادات، حيث تتعامل كل دولة مع أوروبا وأفريقيا بشكل منفصل، في ظل ضعف واضح في شبكات الربط والنقل، سواء عبر السكك الحديدية أو الطرق السيارة أو حتى الخطوط الجوية.وختم بالتأكيد على أن نجاح المشروع يظل رهين توفر الإرادة السياسية وتفعيل الشراكة بين القطاعين العام والخاص، معربا عن أمله في أن "تتحول هذه المبادرة هذه المرة إلى واقع ملموس لا إلى اتفاقيات مؤجلة".
https://sarabic.ae/20240128/مصر-تبدأ-تشغيل-الخط-العربي-للنقل-البري-والبحري-المتكامل-مع-الأردن-والعراق-1085502778.html
https://sarabic.ae/20250905/وزير-التجارة-التونسي-القوة-الحقيقية-لقارتنا-الأفريقية-تكمن-في-وحدتها-1104552589.html
https://sarabic.ae/20220512/رئيس-الوزراء-المصري-حان-الوقت-لمضاعفة-التبادل-التجاري-مع-تونس-1062165057.html
تونس
مصر
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2026
مريم جمال
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e6/09/13/1067959987_214:0:1067:853_100x100_80_0_0_d9daf8f3185987a92d0b81bcec5c00e3.jpg
مريم جمال
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e6/09/13/1067959987_214:0:1067:853_100x100_80_0_0_d9daf8f3185987a92d0b81bcec5c00e3.jpg
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/07/08/1102502619_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_cfe50b714198b80fac1d09d0da0180b1.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
حصري, تقارير سبوتنيك, العالم العربي, أخبار العالم الآن, تونس, مصر
حصري, تقارير سبوتنيك, العالم العربي, أخبار العالم الآن, تونس, مصر

تونس ومصر تدرسان إنشاء خط بحري وتعزيز الربط الجوي بين البلدين

20:01 GMT 05.02.2026
© AP Photoسفينة شحن
سفينة شحن - سبوتنيك عربي, 1920, 05.02.2026
© AP Photo
تابعنا عبر
- سبوتنيك عربي
مريم جمال
مراسلة "سبوتنيك" في تونس
كل المواضيع
حصري
تشهد العلاقات التونسية المصرية مرحلة جديدة تتضمن إنشاء خط نقل بحري وتعزيز الربط الجوي بينهما، في خطوة يرى مراقبون أنها قد تتجاوز حدود النقل لتصبح رافدا لتعزيز التعاون الاقتصادي والسياحي.
وتأتي هذه الخطوة إثر لقاء جمع وزير النقل التونسي رشيد عامري بسفير جمهورية مصر العربية بتونس باسم حسن، مطلع الأسبوع الجاري، حيث تم التأكيد على تسريع تنفيذ الاتفاقيات الثنائية في قطاع النقل وتفعيلها بجميع أنماطها، بما يشمل النقل الجوي واللوجستيي.
وخلال اللقاء شدد الطرفان على أهمية تعزيز الربط بين المطارات التونسية والمصرية، إلى جانب دراسة جدوى "إنشاء خط بحري بين البلدين لتسهيل حركة البضائع وتنقل المسافرين خدمة لمصلحة البلدين الشقيقين"، وفق بيان وصل "سبوتنيك" نسخة منه.
شاحنات الجيش الأردني تنقل مساعدات إنسانية لمتضرري الزلزال في سوريا - سبوتنيك عربي, 1920, 28.01.2024
مصر تبدأ تشغيل الخط العربي للنقل البري والبحري المتكامل مع الأردن والعراق
28 يناير 2024, 12:48 GMT
وتطرق الاجتماع إلى "سبل تعزيز التعاون المشترك في قطاع النقل بمختلف أنماطه وتجسيم برامج التعاون الثنائية ذات الصلة، بما يساهم في مزيد الارتقاء بالعلاقات التاريخية والمميزة التي تربط بين الجمهورية التونسية وجمهورية مصر العربية".
ومن جانبه، نوه السفير المصري لدى تونس إلى الحرص المتبادل على تعزيز التعاون الثنائي، معربا عن رغبة بلاده في المساهمة في تنفيذ المشاريع الكبرى في مجال النقل بتونس، وهو ما يعكس رغبة مصر في دعم الشراكات الاقتصادية مع شركائها الإقليميين.
وحسب بيانات رسمية، بلغ حجم التبادل التجاري بين تونس ومصر 418 مليون دولار في عام 2024، وسط تطلعات إلى تحسين مستوى العلاقات التجارية وزيادة التبادل التجاري بين البلدين إلى مليار دولار خلال السنوات الثلاث المقبلة.
وتستفيد تونس من التدفقات السياحية المصرية، كما تعتبر مصر سوقا واعدة للمنتجات التونسية ووجهة استثمارية لعدد من الشركات التونسية في مجالات صناعية وخدمية متعددة.
وزير التجارة وتنمية الصادرات التونسي، سمير عبيد - سبوتنيك عربي, 1920, 05.09.2025
وزير التجارة التونسي: القوة الحقيقية لقارتنا الأفريقية تكمن في وحدتها
5 سبتمبر 2025, 18:00 GMT
وفي هذا الإطار يرى محللون أن تحسين شبكات النقل لن يعزز فقط حركة المسافرين بين البلدين، بل قد يشكل قاطرة للتعاون الاقتصادي والاستثماري والسياحي الأوسع، بما يخدم تطلعات البلدين في ترسيخ التكامل الإقليمي في شمال أفريقيا.

ممر تجاري وسياحي واعد

اعتبر رئيس المنظمة الوطنية لرواد الأعمال في تونس ياسين قويعة، أن مشروع إنشاء خط بحري مباشر بين تونس ومصر يمثل خطوة استراتيجية يمكن أن يغير موازين المبادلات الاقتصادية بين البلدين.
وأكد في تصريح لـ"سبوتنيك" أن هذا التوجه "سيكون إيجابيا جدا لتونس، خاصة في ظل ما تتمتع به مؤسساتها الصناعية من قدرة تنافسية في الأسواق الخارجية".
وأوضح أن المنتجات التونسية أثبتت حضورها في أسواق متقدمة، مشيرا إلى أن "المنتج التونسي صمد ونجح في فرض نفسه في أوروبا وفي دول كبرى مثل الولايات المتحدة وكندا، وهو ما يؤهله ليكون حاضرا بقوة في السوق المصرية".
ويرى أن هذه الخطوة تمنح تونس أفضلية مهمة إذا ما توفرت آليات نقل فعالة ومباشرة.
وأضاف ياسين قويعة: "العائق الحقيقي أمام توسع المبادلات هو ضعف الربط اللوجستي بين البلدين، والخط البحري يمكن أن يحقق نقلة نوعية في التجارة البينية، من خلال تقليص الكلفة وتسريع عمليات التصدير والتوريد".
ولفت قويعة إلى أن المكاسب المحتملة لا تقتصر على الجانب التجاري فقط، بل تمتد أيضا إلى القطاع السياحي، موضحا أن "الربط البحري سيساهم في تنويع المنتج السياحي وجذب مزيد من السياح المصريين، خاصة أن كلفة السفر بحرا أقل وتوفر مرونة أكبر للعائلات".
وأضاف أن تنوع العرض السياحي في تونس بين الشاطئي والصحراوي والاستشفائي والثقافي يمثل عامل جذب إضافي لأسواق جديدة.
وختم قويعة بالتأكيد على أن هذه الخطوة جاءت متأخرة نسبيا، مذكرا بوجود اتفاقيات تجارية تتيح انسياب السلع بين البلدين دون رسوم جمركية، معتبرا أن "عدم تفعيل هذه الاتفاقيات بالشكل الكافي حرم الطرفين من فرص كبيرة"، خاصة وأن السوق المصرية تضم أكثر من 120 مليون مستهلك، ما يجعل تعزيز الربط البحري، برأيه، ضرورة اقتصادية ملحّة وليست مجرد خيار تكميلي.

تنشيط المبادلات التجارية

من جهته، أشاد الخبير الاقتصادي ماهر قعيدة بأهمية مشروع الخط البحري المزمع بين تونس ومصر، معتبرا أنه "خطوة استراتيجية من شأنها إرساء ربط مباشر بين البلدين مرورا بطرابلس"، بما ينعكس إيجابا على تنشيط المبادلات التجارية ورفع نسق التعاون الاقتصادي بين ضفتي المتوسط وجنوب الصحراء.
وأوضح قعيدة في تصريح لـ"سبوتنيك" أن هذا المسار البحري الجديد "سيساهم في مضاعفة حجم المعاملات التجارية بين تونس ومصر ليبلغ نحو مليار دولار"، مشيرا إلى أن الاستعانة بخبرة الشركة التونسية للملاحة سيوفر للمشروع قاعدة قوية.
وأضاف أن التقديرات الأولية "تتحدث عن إمكانية نقل نحو 250 ألف سائح أو رجل أعمال سنويا"، وهو ما من شأنه أن يعزز الحركية الاقتصادية والتجارية والسياحية بين البلدين.
وبين أن التكامل الجغرافي يمنح الخط بعدا استراتيجيا أوسع، فـ"تونس بوابة طبيعية نحو أوروبا، ومصر عمق نحو أفريقيا، بما يتيح للمنتجات التونسية النفاذ إلى أسواق مثل إثيوبيا وتشاد والسودان عبر الشبكات المصرية، مقابل تمكين السلع المصرية من العبور نحو الأسواق الأوروبية عبر الموانئ التونسية".
ولن يقتصر الأثر، وفق المتحدث، على الجانب التجاري فقط، بل يمتد إلى السياحة الثقافية والتاريخية، إذ اعتبر أن "الخط البحري يمكن أن يربط بين مصر القديمة وقرطاج القديمة"، مستفيدا من الزخم الذي يشهده المتحف المصري الجديد، مقابل ما تختزنه تونس من رصيد أثري قادر على جذب اهتمام السياحة العالمية.
رئيس الوزراء المصري الدكتور مصطفى مدبولي - سبوتنيك عربي, 1920, 12.05.2022
رئيس الوزراء المصري: حان الوقت لمضاعفة التبادل التجاري مع تونس
12 مايو 2022, 21:19 GMT
واعتبر قعيدة أن هذا المشروع تأخر كثيرا، قائلا إنه كان من المفترض إطلاقه منذ نحو خمسين عاما، مشددا على أن الإشكال لا يخص مصر وحدها، بل يعكس خللا أوسع في منظومة النقل الإقليمي. واستدل على ذلك بكون تونس عند تصدير منتجاتها إلى الجزائر تضطر إلى المرور عبر موانئ أوروبية مثل مرسيليا، وهو ما يرفع الكلفة ويطيل الآجال بشكل غير مبرر.
وأضاف أنه سبق أن دعا إلى إنشاء خط بحري مغاربي يربط الرباط والجزائر وتونس وطرابلس والقاهرة بهدف تنشيط التجارة والسياحة بين هذه الدول، معتبرا أن المشكلة الأساسية في الفضاء المغاربي تكمن في غياب دمج حقيقي للاقتصادات، حيث تتعامل كل دولة مع أوروبا وأفريقيا بشكل منفصل، في ظل ضعف واضح في شبكات الربط والنقل، سواء عبر السكك الحديدية أو الطرق السيارة أو حتى الخطوط الجوية.
وختم بالتأكيد على أن نجاح المشروع يظل رهين توفر الإرادة السياسية وتفعيل الشراكة بين القطاعين العام والخاص، معربا عن أمله في أن "تتحول هذه المبادرة هذه المرة إلى واقع ملموس لا إلى اتفاقيات مؤجلة".
العالم العربي
العالم
روسيا
اقتصاد
حصري
راديو
رصد عسكري
مجتمع
وسائط متعددة
المدونات
Android APK
© 2026 Sputnik جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала