https://sarabic.ae/20250905/وزير-التجارة-التونسي-القوة-الحقيقية-لقارتنا-الأفريقية-تكمن-في-وحدتها-1104552589.html

وزير التجارة التونسي: القوة الحقيقية لقارتنا الأفريقية تكمن في وحدتها

وزير التجارة التونسي: القوة الحقيقية لقارتنا الأفريقية تكمن في وحدتها

سبوتنيك عربي

قال وزير التجارة وتنمية الصادرات التونسي، سمير عبيد، في كلمته خلال الجلسة الوزارية التي عُقدت على هامش المعرض الأفريقي للتجارة البينية في الجزائر، إن القوة... 05.09.2025, سبوتنيك عربي

2025-09-05T18:00+0000

2025-09-05T18:00+0000

2025-09-05T18:00+0000

تونس

أخبار تونس اليوم

العالم العربي

العالم

https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/09/05/1104552249_0:240:1280:960_1920x0_80_0_0_7d48508c0605c9bcc93f7697c56f25f6.jpg

وأضاف عبيد، في لقاء وزاري حضرته وكالة "سبوتنيك": "نحن نعتبر أن تطوير المبادلات البينية الأفريقية ليس خياراً ثانوياً، بل رهان استراتيجي لضمان استقلال اقتصاداتنا وتعزيز قدرتها التنافسية في مواجهة التقلبات العالمية".وأوضح الوزير التونسي أن القطاع الخاص والمجتمع المدني لهما دور حيوي في هذه العملية، فالحكومات لا يمكن أن تنجح وحدها في تسيير التجارة ودفع عجلة التكامل الاقتصادي.وأردف عبيد: "القطاع الخاص هو المحرك الأساسي للتجارة البينية والاستثمار، والمجتمع المدني هو الداعم والشريك في نشر ثقافة التعاون الأفريقي"، داعيا إلى العمل سوياً على تعزيز التشبيك بين غرف التجارة والصناعة، وتشجيع المؤسسات الناشئة والشبابية على التوجه نحو أفريقيا، وخلق فضاءات تعاون ثلاثي بين تونس وشركائها الأفارقة والدول الصديقة من خارج القارة.وأضاف عبيد: "أفريقيا تمتلك ثروات طبيعية هائلة، وشباباً مثقفاً ومبدعاً، وسوقاً استهلاكية واعدة تفوق المليار ونصف المليار نسمة. وإذا نجحنا في تحويل هذه المزايا إلى مشاريع مشتركة، فإن القارة ستصبح بالفعل قطباً اقتصادياً عالمياً صاعداً".وأعرب عبيد عن شكره وتقديره للجنة المنظمة لهذه الدورة وللجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية، مجدداً الدعوة باسم الجمهورية التونسية إلى "المزيد من الوحدة والتضامن والتكامل بين بلداننا الأفريقية حتى نضع تجارتنا البينية في خدمة تنمية شاملة ومستدامة وعادلة تحقق الازدهار والرفاه لجميع شعوبنا".

https://sarabic.ae/20250905/فنان-تونسي-في-أسطول-الصمود-العالمي-المتجه-إلى-غزة-تهديدات-إسرائيل-لن-تخيفنا-1104529159.html

https://sarabic.ae/20250904/الرئيس-التونسي-أفريقيا-ملكا-للأفارقة-فقط-بعيدا-عن-هيمنة-القوى-الخارجية-1104509354.html

تونس

أخبار تونس اليوم

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2025

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

الأخبار

ar_EG

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

سبوتنيك عربي

تونس, أخبار تونس اليوم, العالم العربي, العالم