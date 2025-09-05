وزير التجارة التونسي: القوة الحقيقية لقارتنا الأفريقية تكمن في وحدتها
قال وزير التجارة وتنمية الصادرات التونسي، سمير عبيد، في كلمته خلال الجلسة الوزارية التي عُقدت على هامش المعرض الأفريقي للتجارة البينية في الجزائر، إن القوة الحقيقية للقارة الأفريقية تكمن في وحدتها، وانطلاقاً من هذا المبدأ، عملت تونس على وضع أفريقيا في صدارة أولوياتها الاقتصادية والدبلوماسية.
وأضاف عبيد، في لقاء وزاري حضرته وكالة "سبوتنيك": "نحن نعتبر أن تطوير المبادلات البينية الأفريقية ليس خياراً ثانوياً، بل رهان استراتيجي لضمان استقلال اقتصاداتنا وتعزيز قدرتها التنافسية في مواجهة التقلبات العالمية".
وأشار عبيد إلى أن تونس حاولت ترجمة هذا الالتزام عبر إطلاق برامج وطنية خاصة لدعم المؤسسات الصغرى والمتوسطة الموجهة نحو السوق الأفريقية، بما في ذلك التكوين والتمويل والمرافقة، وتيسير حركة رجال الأعمال والمستثمرين عبر تبسيط الإجراءات، وتشجيع الشراكات في القطاعات الواعدة مثل الاقتصاد الرقمي والطاقات المتجددة والصناعات الغذائية والدوائية.
وأوضح الوزير التونسي أن القطاع الخاص والمجتمع المدني لهما دور حيوي في هذه العملية، فالحكومات لا يمكن أن تنجح وحدها في تسيير التجارة ودفع عجلة التكامل الاقتصادي.
وأردف عبيد: "القطاع الخاص هو المحرك الأساسي للتجارة البينية والاستثمار، والمجتمع المدني هو الداعم والشريك في نشر ثقافة التعاون الأفريقي"، داعيا إلى العمل سوياً على تعزيز التشبيك بين غرف التجارة والصناعة، وتشجيع المؤسسات الناشئة والشبابية على التوجه نحو أفريقيا، وخلق فضاءات تعاون ثلاثي بين تونس وشركائها الأفارقة والدول الصديقة من خارج القارة.
وفيما يخص البعد الاستراتيجي للتكامل الأفريقي، أكد عبيد أن نجاح هذا المعرض لن يُقاس فقط بحجم الصفقات أو الاتفاقيات التي ستوقع على هامشه، وإنما يُقاس أساساً بقدرته على أن يكون رافعة استراتيجية لتوحيد الطاقات وتكاملها، وبناء اقتصاد أفريقي مستقل قادر على المنافسة.
وأضاف عبيد: "أفريقيا تمتلك ثروات طبيعية هائلة، وشباباً مثقفاً ومبدعاً، وسوقاً استهلاكية واعدة تفوق المليار ونصف المليار نسمة. وإذا نجحنا في تحويل هذه المزايا إلى مشاريع مشتركة، فإن القارة ستصبح بالفعل قطباً اقتصادياً عالمياً صاعداً".
واختتم الوزير تصريحه بتوجيه رسالة من تونس إلى أفريقيا والعالم، قائلاً: "إن تونس، إذ تشارك في هذه الدورة، فإنها تجدد التزامها بالعمل الدؤوب من أجل جعل التجارة البينية الأفريقية رافعة للنمو والتنمية، وتكريس مبادئ التضامن والتكامل بين الدول الأفريقية، وإرساء شراكات عادلة ومستدامة تعود بالنفع على شعوبنا".
وأعرب عبيد عن شكره وتقديره للجنة المنظمة لهذه الدورة وللجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية، مجدداً الدعوة باسم الجمهورية التونسية إلى "المزيد من الوحدة والتضامن والتكامل بين بلداننا الأفريقية حتى نضع تجارتنا البينية في خدمة تنمية شاملة ومستدامة وعادلة تحقق الازدهار والرفاه لجميع شعوبنا".