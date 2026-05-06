تونس وليبيا والجزائر تراهن على إدارة مشتركة لأكبر خزان جوفي في العالم

عربي
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
02:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
05:00 GMT
183 د
مساحة حرة
هل تنتصر البيئة على مصالح الاقتصاد؟
08:29 GMT
31 د
نبض افريقيا
لجنة 4+4 تتفق على إعادة تشكيل المفوضية العليا للانتخابات في ليبيا
09:03 GMT
45 د
عرب بوينت بودكاست
هل السمنة حرب تخاض بالعلم أم بالإرادة؟
09:49 GMT
11 د
شؤون عسكرية
ماذا يعني إبرام صفقات تسليح أمريكية الان بمليارات الدولارات مع إسرائيل وقطر والكويت؟ خبير يجيب
10:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
التعاون الدولي بين الجامعات العربية والأجنبية
10:33 GMT
27 د
من الملعب
قمة جديدة بين "بايرن وباريس" في الأبطال... و"كلاسيكو" إسباني يفتقد للشغف
11:03 GMT
27 د
مساحة حرة
‏ "أمير الغناء العربي" الفنان الراحل هاني شاكر مسيرة الفنية طويلة وإرث غنائي الحافل
11:31 GMT
29 د
مساحة حرة
ما العوامل التي جعلت مدنا عربية على رأس قائمة أسواق العمل الأكثر تنافسية بالعالم؟
12:03 GMT
29 د
صدى الحياة
التراث اللامادي.. الحمض النووي للشعوب ولغتها الدبلوماسية
12:32 GMT
28 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
مرايا العلوم
مجموعة فريدة من النجوم وصيد البشر الأوائل وثقوب سوداء متباعدة بسرعة هائلة
16:51 GMT
9 د
بلا قيود
خبير: ملف المفقودين السوريين يحتاج لتعاون دولي
17:00 GMT
59 د
ملفات ساخنة
على أثر التوترات في مضيق هرمز.. أسعار النفط تتصاعد وتلويح بعودة الحرب
18:00 GMT
29 د
مساحة حرة
مواجهة الكلاب الضالة في مصر.. تحرك في البرلمان وخطة للسيطرة
18:30 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
19:00 GMT
120 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
21:00 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
02:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
05:00 GMT
183 د
مرايا العلوم
جُسَيْم الجَمال في الفيزياء الجديدة وماتريكس الأعراق والسلمندر المبدع
08:30 GMT
29 د
من الملعب
قمة جديدة بين "بايرن وباريس" في الأبطال... و"كلاسيكو" إسباني يفتقد للشغف
09:03 GMT
27 د
مساحة حرة
‏ "أمير الغناء العربي" الفنان الراحل هاني شاكر مسيرة الفنية طويلة وإرث غنائي الحافل
09:31 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
لماذا تعاني النساء العربيات من مشكلة السمنة أكثر من الرجال؟
10:03 GMT
19 د
ملفات ساخنة
على أثر التوترات في مضيق هرمز.. أسعار النفط تتصاعد وتلويح بعودة الحرب
10:22 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
"التعامد العظيم" تعامد الشمس على وجه رمسيس وأسرار المصريين القدماء
10:51 GMT
9 د
المقهى الثقافي
المسار الإبداعي للشاعرة اللبنانية إلدا مزرعاني
11:03 GMT
19 د
عرب بوينت بودكاست
تغير المناخ والهجرات الجماعية وعالم أحياء الكيمياء وقتلته الثورة
11:22 GMT
8 د
مساحة حرة
مواجهة الكلاب الضالة في مصر.. تحرك في البرلمان وخطة للسيطرة
11:31 GMT
30 د
مرايا العلوم
مجموعة فريدة من النجوم وصيد البشر الأوائل وثقوب سوداء متباعدة بسرعة هائلة
12:51 GMT
9 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
ما الرابط الخفي بين العواصف والأعراض الجسدية؟
16:03 GMT
18 د
مساحة حرة
مصر تعليق قيود الإغلاق المبكر وتطلق مبادرة للاعتماد على الطاقة الشمسية
16:21 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
موجات الجاذبية والثقوب السوداء الضئيلة والتغيرات المناخية وهجرات البشر الأوائل
16:51 GMT
9 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
19:00 GMT
120 د
أمساليوم
بث مباشر
https://sarabic.ae/20260506/تونس-وليبيا-والجزائر-تراهن-على-إدارة-مشتركة-لأكبر-خزان-جوفي-في-العالم-1113158702.html
تونس وليبيا والجزائر تراهن على إدارة مشتركة لأكبر خزان جوفي في العالم
تونس وليبيا والجزائر تراهن على إدارة مشتركة لأكبر خزان جوفي في العالم
سبوتنيك عربي
أثار توقيع تونس وليبيا والجزائر مؤخرا، على اتفاقية ثلاثية لإدارة المياه الجوفية المشتركة، موجة من التساؤلات داخل تونس بشأن مدى قدرة هذا التعاون الإقليمي على... 06.05.2026, سبوتنيك عربي
2026-05-06T09:46+0000
2026-05-06T09:46+0000
تونس
الجزائر
أخبار ليبيا اليوم
مياه جوفية
المياه
تقارير سبوتنيك
حصري
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e8/01/19/1085397518_0:778:2047:1929_1920x0_80_0_0_2a7ad259d888fcfec365f551495d22a5.jpg
واتفقت الدول الثلاث على اعتماد إدارة مشتركة لموارد المياه الجوفية في شمال الصحراء الكبرى، خلال اجتماع وزاري انعقد 29 أبريل/نيسان الماضي في العاصمة الليبية طرابلس، تُوّج بالتوقيع على "إعلان طرابلس"، الذي يؤسس لمرحلة جديدة من التعاون الإقليمي في مجال إدارة الموارد المائية العابرة للحدود.خطوة نحو إدارة مشتركة للذهب الأزرقوفي السياق، قال المختص في السياسات المائية حسين الرحيلي، في حديث لوكالة "سبوتنيك": "هذه المائدة المائية الأحفورية تقع على أعماق تتجاوز ألفي متر، وتتوزع جغرافيًا بنسب متفاوتة بين تونس والجزائر وليبيا".وأضاف الرحيلي: "تفعيل هذه الآلية يكتسي أهمية كبيرة، رغم أنه جاء متأخرًا نسبيا، خاصة بعد ما تعرضت له هذه الموارد من استغلال مكثف خلال السنوات الأخيرة، لاسيما من قبل ليبيا والجزائر"، معتبرًا أن "الاتفاقية جاءت في توقيت دقيق تعيش فيه الدول الثلاث مستويات مرتفعة من الشح المائي".وأشارإلى أن "هذه المائدة الجوفية يمكن أن تمثل موردا استراتيجيا مستقبليا، شرط إعادة تنظيم طرق الاستغلال والضخ، بما يسمح بتحقيق قدر أكبر من الاستدامة ويفتح المجال أمام مشاريع تنموية مشتركة بين البلدان الثلاثة".ويهدف الاتفاق إلى ضمان استدامة هذه الثروة المائية عبر تنسيق السياسات، وتبادل البيانات والخبرات الفنية، وتعزيز آليات المتابعة المشتركة بين الدول الثلاث.وتتولى هذه الآلية إعداد سياسات مندمجة لإدارة المياه الجوفية، وتحديد مستويات الاستغلال لكل دولة، إلى جانب مراقبة تطور المخزون المائي ومخاطر التلوث، بالاعتماد على نماذج علمية وأنظمة رصد ومتابعة دقيقة.دعوات إلى إستراتيجية مائية طويلة المدىمن جهته، قال المختص في السياسات البيئية والتنمية المستدامة عامر الجريدي، في حديث لـ"سبوتنيك": "ملفا المياه والطاقة أصبحا من أبرز القضايا الاستراتيجية في تونس، بالنظر إلى ارتباطهما المباشر بالأمن القومي والتنمية الاقتصادية والاجتماعية".وأشار الجريدي إلى أن "تونس تمتلك تجربة متقدمة نسبيا في مجال إدارة المياه، من خلال وزارة الفلاحة والموارد المائية وهياكلها المختصة، التي راكمت خبرات في مجال التصرف الرشيد في الموارد المائية".ويأتي ذلك في وقت أكد فيه وزير الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري التونسي عزالدين بالشيخ، خلال الاجتماع الوزاري المنعقد في طرابلس، حرص تونس على مزيد دعم الشراكة الإقليمية في مجال إدارة الموارد المائية، بما يخدم أهداف الأمن المائي ويعزز مسارات التنمية المستدامة في المنطقة.كما شدد الوزير على أهمية التسريع في استكمال إجراءات توقيع مذكرة التفاهم بين البلدان المعنية، بما يفتح آفاقا أوسع للتعاون الفني والاستثماري، ويدعم التنمية المستدامة للقطاع البحري، إلى جانب تعزيز الأمن الغذائي في المنطقة.رهان على إنقاذ الفلاحة وتحقيق الأمن الغذائيوفي السياق ذاته، أكد الخبير في المجال الفلاحي أنيس بن ريانة، في حديث لـ"سبوتنيك"، أن "تأمين مستقبل الموارد المائية عبر استغلال هذا الخزان الجوفي المشترك يجب أن يتم وفق مقاربة مستدامة، تراعي الحاجيات المائية المحددة لكل دولة من الدول الثلاث وتضمن عدم استنزاف هذه الثروة الاستراتيجية".وأشار بن ريانة إلى أن "الكثير من الدراسات تُظهر أن نحو 60 بالمائة من صغار الفلاحين في المناطق الداخلية يواجهون صعوبات كبيرة بسبب نقص المياه، وهو ما يتسبب في خسائر متكررة على مستوى الإنتاج ويؤثر في مردودية القطاع الزراعي".ووفق تقرير صادر عن البنك الدولي عام 2024، يستهلك القطاع الفلاحي نحو 80 في المئة من الموارد المائية في تونس، في حين تسببت الصناعات الاستخراجية في منطقة الحوض المنجمي في تلوث ما يقارب 15 في المئة من المياه الجوفية.
https://sarabic.ae/20260426/يربط-تونس-وليبيا-مع-دولة-أوروبية-انطلاق-أول-خط-بحري-دولي-منتظم-لنقل-الحاويات-1112889701.html
https://sarabic.ae/20260502/تونس-والانتقال-الطاقي-لماذا-أثارت-اتفاقيات-الكهرباء-مع-شركات-أجنبية-جدلا-واسعا؟-1113067531.html
https://sarabic.ae/20260501/تونس-وليبيا-توقعان-اتفاقا-لتبادل-اليد-العاملة-هل-يفتح-الباب-أمام-سوق-عمل-مغاربية-مشتركة؟-1113048855.html
https://sarabic.ae/20260428/تونس-تستضيف-مؤتمرا-دوليا-لتمويل-الاستثمار-والتجارة-وتراهن-على-تعزيز-الحضور-في-أفريقيا-1112956867.html
https://sarabic.ae/20260404/الجزائر-تونس-شراكة-رفيعة-المستوى-والطاقة-عنوانها-الأبرز-1112289712.html
https://sarabic.ae/20260107/تجاوز-عددهم-3-ملايين-سائح-كيف-يعزز-الحضور-الجزائري-صمود-السياحة-التونسية-1108984955.html
https://sarabic.ae/20241212/تدخل-حيز-التنفيذ-اتفاقية-بين-الجزائر-وتونس-وليبيا-لإدارة-المياه-الجوفية-1095722489.html
تونس
الجزائر
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2026
مريم جمال
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e6/09/13/1067959987_214:0:1067:853_100x100_80_0_0_d9daf8f3185987a92d0b81bcec5c00e3.jpg
مريم جمال
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e6/09/13/1067959987_214:0:1067:853_100x100_80_0_0_d9daf8f3185987a92d0b81bcec5c00e3.jpg
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e8/01/19/1085397518_0:586:2047:2121_1920x0_80_0_0_5259fa6c00fc19d4c391f3534e80696a.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
تونس, الجزائر, أخبار ليبيا اليوم, مياه جوفية, المياه, تقارير سبوتنيك, حصري
تونس, الجزائر, أخبار ليبيا اليوم, مياه جوفية, المياه, تقارير سبوتنيك, حصري

تونس وليبيا والجزائر تراهن على إدارة مشتركة لأكبر خزان جوفي في العالم

09:46 GMT 06.05.2026
© Photo / unsplash/Spencer Bergenمياه جوفية داخل كهف
مياه جوفية داخل كهف - سبوتنيك عربي, 1920, 06.05.2026
© Photo / unsplash/Spencer Bergen
تابعنا عبر
- سبوتنيك عربي
مريم جمال
مراسلة "سبوتنيك" في تونس
كل المواضيع
حصري
أثار توقيع تونس وليبيا والجزائر مؤخرا، على اتفاقية ثلاثية لإدارة المياه الجوفية المشتركة، موجة من التساؤلات داخل تونس بشأن مدى قدرة هذا التعاون الإقليمي على تأمين مستقبل الموارد المائية، في ظل تصاعد أزمة الشح المائي وتزايد الضغوط المناخية والاقتصادية على المنطقة.
واتفقت الدول الثلاث على اعتماد إدارة مشتركة لموارد المياه الجوفية في شمال الصحراء الكبرى، خلال اجتماع وزاري انعقد 29 أبريل/نيسان الماضي في العاصمة الليبية طرابلس، تُوّج بالتوقيع على "إعلان طرابلس"، الذي يؤسس لمرحلة جديدة من التعاون الإقليمي في مجال إدارة الموارد المائية العابرة للحدود.
ويضع الاتفاق إطارا عمليا لتنظيم استغلال أحد أكبر خزانات المياه الجوفية في العالم، والذي تُقدّر احتياطياته بأكثر من 40 تريليون متر مكعب، تتوزع بنسبة 62% داخل الأراضي الجزائرية، و30% في ليبيا، مقابل 8% في تونس.
انطلاق عمل أول خط بحري دولي منتظم، بميناء جرجيس، (جنوبي تونس)، مخصص لنقل البضائع يربط بين مينائي جرجيس ورادس التجاريين وميناء Gioia Tauro (ايطاليا) وميناء طرابلس في ليبيا - سبوتنيك عربي, 1920, 26.04.2026
يربط تونس وليبيا مع دولة أوروبية... انطلاق أول خط بحري دولي منتظم لنقل الحاويات
26 أبريل, 09:36 GMT

خطوة نحو إدارة مشتركة للذهب الأزرق

وفي السياق، قال المختص في السياسات المائية حسين الرحيلي، في حديث لوكالة "سبوتنيك": "هذه المائدة المائية الأحفورية تقع على أعماق تتجاوز ألفي متر، وتتوزع جغرافيًا بنسب متفاوتة بين تونس والجزائر وليبيا".
وأوضح أن "هذا الخزان الجوفي يمثل فرصة لإعادة النظر في طرق الاستغلال وآليات التنسيق وتبادل المعطيات بين الدول الثلاث، خاصة ما يتعلق بعدد الآبار وتقنيات الحفر، وصولًا إلى وضع برنامج يضمن التوازن المائي لهذه المائدة الاستراتيجية، التي تُقدّر احتياطياتها بأكثر من 60 ألف مليار متر مكعب".
وأضاف الرحيلي: "تفعيل هذه الآلية يكتسي أهمية كبيرة، رغم أنه جاء متأخرًا نسبيا، خاصة بعد ما تعرضت له هذه الموارد من استغلال مكثف خلال السنوات الأخيرة، لاسيما من قبل ليبيا والجزائر"، معتبرًا أن "الاتفاقية جاءت في توقيت دقيق تعيش فيه الدول الثلاث مستويات مرتفعة من الشح المائي".
أحد الطرق الرئيسية في العاصمة تونس - سبوتنيك عربي, 1920, 02.05.2026
تونس والانتقال الطاقي.. لماذا أثارت اتفاقيات الكهرباء مع شركات أجنبية جدلا واسعا؟
2 مايو, 17:03 GMT
وأشارإلى أن "هذه المائدة الجوفية يمكن أن تمثل موردا استراتيجيا مستقبليا، شرط إعادة تنظيم طرق الاستغلال والضخ، بما يسمح بتحقيق قدر أكبر من الاستدامة ويفتح المجال أمام مشاريع تنموية مشتركة بين البلدان الثلاثة".
ويرتكز "إعلان طرابلس" على مبدأ الاستغلال "الرشيد والعادل" للمياه الجوفية الأحفورية، وهي موارد غير متجددة تُعرف بـ"الذهب الأزرق"، نظرا لقيمتها الاستراتيجية في منطقة تُعد من أكثر مناطق العالم تعرضًا للإجهاد المائي.
ويهدف الاتفاق إلى ضمان استدامة هذه الثروة المائية عبر تنسيق السياسات، وتبادل البيانات والخبرات الفنية، وتعزيز آليات المتابعة المشتركة بين الدول الثلاث.
إعادة فتح معبر راس جدير الحدودي بين تونس وليبيا - سبوتنيك عربي, 1920, 01.05.2026
تونس وليبيا توقعان اتفاقا لتبادل اليد العاملة... هل يفتح الباب أمام سوق عمل مغاربية مشتركة؟
1 مايو, 19:37 GMT
وفي هذا السياق، جرى تفعيل "آلية التشاور" التي أُقرّت سابقا خلال قمة 2024، باعتبارها هيئة دائمة تُعنى بتسيير هذا المورد المشترك، مع إسناد رئاستها الدورية إلى الجزائر لمدة ثلاث سنوات.
وتتولى هذه الآلية إعداد سياسات مندمجة لإدارة المياه الجوفية، وتحديد مستويات الاستغلال لكل دولة، إلى جانب مراقبة تطور المخزون المائي ومخاطر التلوث، بالاعتماد على نماذج علمية وأنظمة رصد ومتابعة دقيقة.
المؤتمر الدولي لتمويل الاستثمار والتجارة في إفريقيا فيتا 2026 - سبوتنيك عربي, 1920, 28.04.2026
تونس تستضيف مؤتمرا دوليا لتمويل الاستثمار والتجارة وتراهن على تعزيز الحضور في أفريقيا
28 أبريل, 20:15 GMT

دعوات إلى إستراتيجية مائية طويلة المدى

من جهته، قال المختص في السياسات البيئية والتنمية المستدامة عامر الجريدي، في حديث لـ"سبوتنيك": "ملفا المياه والطاقة أصبحا من أبرز القضايا الاستراتيجية في تونس، بالنظر إلى ارتباطهما المباشر بالأمن القومي والتنمية الاقتصادية والاجتماعية".

وأضاف الجريدي: "المرحلة المقبلة تفرض على الدولة وضع إستراتيجيات واضحة وطويلة المدى لضمان حسن استغلال الموارد الطبيعية، خاصة في ظل التسارع المتواصل للتغيرات المناخية وتفاقم الضغوط على الموارد المائية".

وأشار الجريدي إلى أن "تونس تمتلك تجربة متقدمة نسبيا في مجال إدارة المياه، من خلال وزارة الفلاحة والموارد المائية وهياكلها المختصة، التي راكمت خبرات في مجال التصرف الرشيد في الموارد المائية".
خطوط أنابيب غاز - سبوتنيك عربي, 1920, 04.04.2026
الجزائر– تونس... شراكة رفيعة المستوى والطاقة عنوانها الأبرز
4 أبريل, 20:20 GMT
ويأتي ذلك في وقت أكد فيه وزير الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري التونسي عزالدين بالشيخ، خلال الاجتماع الوزاري المنعقد في طرابلس، حرص تونس على مزيد دعم الشراكة الإقليمية في مجال إدارة الموارد المائية، بما يخدم أهداف الأمن المائي ويعزز مسارات التنمية المستدامة في المنطقة.
كما شدد الوزير على أهمية التسريع في استكمال إجراءات توقيع مذكرة التفاهم بين البلدان المعنية، بما يفتح آفاقا أوسع للتعاون الفني والاستثماري، ويدعم التنمية المستدامة للقطاع البحري، إلى جانب تعزيز الأمن الغذائي في المنطقة.
مدينة الحمامات، تونس - سبوتنيك عربي, 1920, 07.01.2026
تجاوز عددهم 3 ملايين سائح... كيف يعزز الحضور الجزائري صمود السياحة التونسية؟
7 يناير, 12:00 GMT

رهان على إنقاذ الفلاحة وتحقيق الأمن الغذائي

وفي السياق ذاته، أكد الخبير في المجال الفلاحي أنيس بن ريانة، في حديث لـ"سبوتنيك"، أن "تأمين مستقبل الموارد المائية عبر استغلال هذا الخزان الجوفي المشترك يجب أن يتم وفق مقاربة مستدامة، تراعي الحاجيات المائية المحددة لكل دولة من الدول الثلاث وتضمن عدم استنزاف هذه الثروة الاستراتيجية".
وأضاف: "تونس يمكنها توظيف هذا التعاون المائي لتعزيز قطاعها الفلاحي، باعتباره من أبرز القطاعات الحيوية في البلاد وأكثرها ارتباطًا بالأمن الغذائي والاستقرار الاقتصادي".
وأشار بن ريانة إلى أن "الكثير من الدراسات تُظهر أن نحو 60 بالمائة من صغار الفلاحين في المناطق الداخلية يواجهون صعوبات كبيرة بسبب نقص المياه، وهو ما يتسبب في خسائر متكررة على مستوى الإنتاج ويؤثر في مردودية القطاع الزراعي".
مياه جوفية داخل كهف - سبوتنيك عربي, 1920, 12.12.2024
مجتمع
تدخل حيز التنفيذ.. اتفاقية بين الجزائر وتونس وليبيا لإدارة المياه الجوفية
12 ديسمبر 2024, 11:14 GMT
وبحسب بن ريانة، "الدول الثلاث مطالبة اليوم بتحويل هذه الخطوة إلى مسار فعلي للتعاون والتخطيط المشترك، خاصة أنها تواجه تحديات متشابهة تتعلق بالجفاف وارتفاع الطلب على المياه وتراجع الموارد المائية التقليدية".
ووفق تقرير صادر عن البنك الدولي عام 2024، يستهلك القطاع الفلاحي نحو 80 في المئة من الموارد المائية في تونس، في حين تسببت الصناعات الاستخراجية في منطقة الحوض المنجمي في تلوث ما يقارب 15 في المئة من المياه الجوفية.
العالم العربي
العالم
روسيا
اقتصاد
حصري
راديو
رصد عسكري
مجتمع
وسائط متعددة
المدونات
Android APK
© 2026 Sputnik جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала