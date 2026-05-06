تونس وليبيا والجزائر تراهن على إدارة مشتركة لأكبر خزان جوفي في العالم

سبوتنيك عربي

أثار توقيع تونس وليبيا والجزائر مؤخرا، على اتفاقية ثلاثية لإدارة المياه الجوفية المشتركة، موجة من التساؤلات داخل تونس بشأن مدى قدرة هذا التعاون الإقليمي على... 06.05.2026, سبوتنيك عربي

واتفقت الدول الثلاث على اعتماد إدارة مشتركة لموارد المياه الجوفية في شمال الصحراء الكبرى، خلال اجتماع وزاري انعقد 29 أبريل/نيسان الماضي في العاصمة الليبية طرابلس، تُوّج بالتوقيع على "إعلان طرابلس"، الذي يؤسس لمرحلة جديدة من التعاون الإقليمي في مجال إدارة الموارد المائية العابرة للحدود.خطوة نحو إدارة مشتركة للذهب الأزرقوفي السياق، قال المختص في السياسات المائية حسين الرحيلي، في حديث لوكالة "سبوتنيك": "هذه المائدة المائية الأحفورية تقع على أعماق تتجاوز ألفي متر، وتتوزع جغرافيًا بنسب متفاوتة بين تونس والجزائر وليبيا".وأضاف الرحيلي: "تفعيل هذه الآلية يكتسي أهمية كبيرة، رغم أنه جاء متأخرًا نسبيا، خاصة بعد ما تعرضت له هذه الموارد من استغلال مكثف خلال السنوات الأخيرة، لاسيما من قبل ليبيا والجزائر"، معتبرًا أن "الاتفاقية جاءت في توقيت دقيق تعيش فيه الدول الثلاث مستويات مرتفعة من الشح المائي".وأشارإلى أن "هذه المائدة الجوفية يمكن أن تمثل موردا استراتيجيا مستقبليا، شرط إعادة تنظيم طرق الاستغلال والضخ، بما يسمح بتحقيق قدر أكبر من الاستدامة ويفتح المجال أمام مشاريع تنموية مشتركة بين البلدان الثلاثة".ويهدف الاتفاق إلى ضمان استدامة هذه الثروة المائية عبر تنسيق السياسات، وتبادل البيانات والخبرات الفنية، وتعزيز آليات المتابعة المشتركة بين الدول الثلاث.وتتولى هذه الآلية إعداد سياسات مندمجة لإدارة المياه الجوفية، وتحديد مستويات الاستغلال لكل دولة، إلى جانب مراقبة تطور المخزون المائي ومخاطر التلوث، بالاعتماد على نماذج علمية وأنظمة رصد ومتابعة دقيقة.دعوات إلى إستراتيجية مائية طويلة المدىمن جهته، قال المختص في السياسات البيئية والتنمية المستدامة عامر الجريدي، في حديث لـ"سبوتنيك": "ملفا المياه والطاقة أصبحا من أبرز القضايا الاستراتيجية في تونس، بالنظر إلى ارتباطهما المباشر بالأمن القومي والتنمية الاقتصادية والاجتماعية".وأشار الجريدي إلى أن "تونس تمتلك تجربة متقدمة نسبيا في مجال إدارة المياه، من خلال وزارة الفلاحة والموارد المائية وهياكلها المختصة، التي راكمت خبرات في مجال التصرف الرشيد في الموارد المائية".ويأتي ذلك في وقت أكد فيه وزير الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري التونسي عزالدين بالشيخ، خلال الاجتماع الوزاري المنعقد في طرابلس، حرص تونس على مزيد دعم الشراكة الإقليمية في مجال إدارة الموارد المائية، بما يخدم أهداف الأمن المائي ويعزز مسارات التنمية المستدامة في المنطقة.كما شدد الوزير على أهمية التسريع في استكمال إجراءات توقيع مذكرة التفاهم بين البلدان المعنية، بما يفتح آفاقا أوسع للتعاون الفني والاستثماري، ويدعم التنمية المستدامة للقطاع البحري، إلى جانب تعزيز الأمن الغذائي في المنطقة.رهان على إنقاذ الفلاحة وتحقيق الأمن الغذائيوفي السياق ذاته، أكد الخبير في المجال الفلاحي أنيس بن ريانة، في حديث لـ"سبوتنيك"، أن "تأمين مستقبل الموارد المائية عبر استغلال هذا الخزان الجوفي المشترك يجب أن يتم وفق مقاربة مستدامة، تراعي الحاجيات المائية المحددة لكل دولة من الدول الثلاث وتضمن عدم استنزاف هذه الثروة الاستراتيجية".وأشار بن ريانة إلى أن "الكثير من الدراسات تُظهر أن نحو 60 بالمائة من صغار الفلاحين في المناطق الداخلية يواجهون صعوبات كبيرة بسبب نقص المياه، وهو ما يتسبب في خسائر متكررة على مستوى الإنتاج ويؤثر في مردودية القطاع الزراعي".ووفق تقرير صادر عن البنك الدولي عام 2024، يستهلك القطاع الفلاحي نحو 80 في المئة من الموارد المائية في تونس، في حين تسببت الصناعات الاستخراجية في منطقة الحوض المنجمي في تلوث ما يقارب 15 في المئة من المياه الجوفية.

مريم جمال https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e6/09/13/1067959987_214:0:1067:853_100x100_80_0_0_d9daf8f3185987a92d0b81bcec5c00e3.jpg

