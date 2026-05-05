صفر رسوم جمركية... كيف يمكن لتونس الاستفادة من الانفتاح الصيني؟

سبوتنيك عربي

أثار قرار الصين منح دول القارة الأفريقية، من بينها تونس، إعفاءً جمركيًا على الواردات لمدة عامين، ترحيبا واسعا في الأوساط الاقتصادية التونسية، حيث وصف خبراء...

2026-05-05T13:16+0000

وبحسب الخبراء، تختلف هذه السياسة عن اتفاقيات التجارة الحرة التقليدية، إذ تقوم على مبدأ الإعفاء الجمركي الأحادي والتدريجي، دون اشتراط تخفيضات جمركية متبادلة.وأوضح أن "تونس بإمكانها الاستفادة من هذا القرار عبر دعم صادراتها نحو السوق الصينية، خاصة في قطاعات مثل زيت الزيتون المعلب والفسفاط، باعتبارها من أبرز المنتجات القادرة على المنافسة"، وأضاف: "الاستفادة الفعلية من هذه المبادرة التجارية تبقى رهينة قدرة تونس على تصدير منتجات ذات قيمة مضافة عالية، بما يضمن تحقيق عائدات مالية مباشرة تدعم الاقتصاد الوطني".ويرى العويديدي أن هذه الخطوة قد "تمهد لإبرام مزيد من الاتفاقيات التجارية خلال المرحلة المقبلة"، مشيرًا إلى أن "الفترة القادمة قد تشهد تنسيقا أكبر بين تونس والصين، إلى جانب العمل على تسريع دخول المنتجات الزراعية والغذائية التونسية إلى السوق الصينية، وتشجيع تنويع الصادرات للاستفادة من الإمكانات الكبيرة التي يوفرها هذا السوق".آفاق أوسع للتصدير والاستثمارمن جانبه، قال الخبير الاقتصادي سامي العرفاوي، في حديث لـ"سبوتنيك": "تعد تونس من أكثر الدول الإفريقية القادرة على الاستفادة من هذا الإجراء، لما تملكه من منتجات قابلة للنفاذ إلى السوق الصينية، على غرار زيت الزيتون والتمور والمنتجات البحرية، التي كانت تخضع سابقا لرسوم جمركية تتراوح بين 8 و30 بالمئة".وأشار العرفاوي إلى أن "اهتمام الصين بالإجراءات غير الجمركية يمثل بدوره عنصرا مهما في دعم المبادلات التجارية"، موضحا أن "قيام الإدارة العامة للجمارك الصينية بمراجعة اللوائح المتعلقة بتسجيل الشركات الأجنبية المصدّرة للمواد الغذائية سيسهم في تسهيل دخول هذه المنتجات إلى السوق الصينية، وتعزيز تنافسية الصادرات الإفريقية".وأكد أن "هذه الخطوة قد تفتح الباب أمام شراكة اقتصادية مربحة للطرفين التونسي والصيني"، مضيفا: "الكرة اليوم في ملعب المصدرين، وكذلك المؤسسات الحكومية، من أجل استثمار فترة الإعفاء الجمركي لتقوية الصادرات التونسية وتحسين الميزان التجاري مع الصين".توجه نحو أسواق وشراكات جديدةوفي هذا الإطار، أفاد الخبير الاقتصادي جمال عويديدي، أن قرار الإعفاء الجمركي قد يدفع بالاقتصاد التونسي إلى تعزيز توجهه نحو الأسواق الشرقية، وتقليص الاعتماد تدريجيا على الشركاء والأسواق التقليدية".وأشاد بالدور الذي تلعبه الصين باعتبارها قوة اقتصادية عالمية، معتبرا أنها "تعتمد مقاربة تقوم على حسابات دقيقة تراعي مصالحها الاقتصادية، وفي الوقت نفسه تدعم مصالح شركائها"، لافتا إلى أن "تنامي التقارب بين تونس والصين من شأنه أن يساهم في تنشيط الاقتصاد الوطني وخلق حركية اقتصادية جديدة داخل البلاد".كما أعرب العويديدي عن أمله في أن "تتجه تونس نحو بناء اقتصاد منتج يولي أهمية كبرى لمقاومة التصحر الصناعي، بما يساهم في الحد من نسب البطالة وتحفيز الاستثمار والإنتاج"، واعتبر أن "هذه المبادرة، التي ستستفيد منها تونس وعدد من الدول الإفريقية، تعكس أيضا توجّه الصين نحو توسيع انفتاحها الاقتصادي على القارة الإفريقية وتعزيز علاقاتها التجارية معها، في إطار شراكة تقوم على المصالح المشتركة والتنمية المتبادلة".ودخل هذا الإجراء حيّز التنفيذ منذ كانون الأول/ديسمبر 2024 لفائدة 33 دولة إفريقية مصنّفة ضمن أقل البلدان نموا، حيث شمل الإعفاء آنذاك جميع فئات المنتجات.ويأتي هذا القرار، وفق ما أعلنته مصادر دبلوماسية صينية، تنفيذا لإعلان صادر عن الرئيس الصيني شي جين بينغ، في رسالة تهنئة بمناسبة انعقاد القمة التاسعة والثلاثين للاتحاد الإفريقي في فبراير/شباط الماضي، حيث أكد أن هذه الخطوة تندرج ضمن توجه إستراتيجي يهدف إلى تعزيز الشراكة الاقتصادية مع الدول الإفريقية، بالتوازي مع مواصلة إبرام اتفاقيات تعاون تدعم التنمية المشتركة.

مريم جمال

