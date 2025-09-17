مع تزايد إقبال السياح الصينيين عليها.. تونس تعزز حضورها في السوق الصينية

عربي
مدار الليل والنهار
مدار الليل والنهار
الإنسان والثقافة
هل تقدم مجموعة البريكس فلسفة ثقافية كوكبية من نوع جديد؟
عرب بوينت بودكاست
بعد الإعلان عن أول محامي روبوت في العالم، ما المهن المعرضة للخطر بسبب الذكاء الاصطناعي؟
نبض افريقيا
خطة سعودية مصرية إماراتية أميركية لإنهاء الصراع في السودان خلال عام
عرب بوينت بودكاست
لماذا نفضل التعاطف مع الجماعات بدلا من الأفراد؟
مساحة حرة
سيناء تبوح بأسرار أثرية جديدة.. ورشة نحاس ونقاط مراقبة
من الملعب
مانشستر سيتي يحقق الفوز في الدربي... ومودريتش يسجل لميلان
الإنسان والثقافة
ميخائيل نعيمة اديب وشاعر لبناني وابرز الطلاب اللبنانيين الذين تخرجوا من روسيا القيصرية
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
عرب بوينت بودكاست
شيخوخة الأنواع ذات الدم البارد والاعتقاد السائد بأن التدهور البيولوجي التدريجي الذي يؤدي إلى نفوق الحيوانات أمر لا مفر منه
المقهى الثقافي
حوار مع الشاعر العراقي رضا جعفر
مرايا العلوم
لماذا نتنفس الأكسجين تحديدًا وليس غيره؟
بلا قيود
خبير: زيارة شويغو ستعزز التنسيق الأمني والعسكري بين بغداد وموسكو
ملفات ساخنة
قمة الدوحة.. تضامن مع قطر وفلسطين ودعوة لردع إسرائيل
مساحة حرة
ذروة الطلب على النفط ما بين التوقعات المتباينة والتحولات العالمية
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
الإنسان والثقافة
الكاتب ألكسندر كوبرين- رسام الحياة الروسية بكل ألوانها الفسيفسائية
عرب بوينت بودكاست
الشخصية السيكوباتية وخفاياها؟
من الملعب
مانشستر سيتي يحقق الفوز في الدربي... ومودريتش يسجل لميلان
عرب بوينت بودكاست
الأمن السيبراني في عصر الذكاء الاصطناعي: مخاطر الصور المعدلة (تهديدات الهجمات الخفية عبر الصور)
مرايا العلوم
غابات تنفث الكربون، ورحلة الطائر الجبارة، وأقدم حشرة في العالم، وتأثير الفراشة
صدى الحياة
الجيومعلوماتية والذكاء الاصطناعي: كيف تعيد التقنيات الحديثة تشكيل خريطة القوى العالمية؟
ملفات ساخنة
قمة الدوحة.. تضامن مع قطر وفلسطين ودعوة لردع إسرائيل
مساحة حرة
ذروة الطلب على النفط ما بين التوقعات المتباينة والتحولات العالمية
عرب بوينت بودكاست
التعاون الدولي بين الجامعات العربية والأجنبية
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
مرايا العلوم
قلب مضطرب داخل المستعر الأعظم وساعات الشيخوخة لحساب العمر البيولوجي
بلا قيود
خبير: هل دخلت المنطقة "مرحلة الفوضى الشاملة" كما حذرت مصر؟
لقاء سبوتنيك
السفير صلاح حليمة: مصر لن تسمح بالمساس بأمنها القومي والعدوان الإسرائيلي يقوّض النظام الدولي
مرايا العلوم
بلورات الزمن المرئية وإشارات راديو غريبة من الفضاء
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
مع تزايد إقبال السياح الصينيين عليها.. تونس تعزز حضورها في السوق الصينية
تشهد العلاقات الدبلوماسية بين تونس والصين في الآونة الأخيرة حركة لافتة، يصفها المتابعون للشأن الاقتصادي بأنها خطوة إيجابية نحو إحداث نقلة نوعية في مستوى...
يأتي ذلك في إطار التأكيد المتواصل على وجود شراكة استراتيجية تمهّد لإعادة توجيه البوصلة التونسية بعيدا عن الارتباط التقليدي بالأسواق الغربية والانفتاح أكثر على السوق الصينية.وخلال هذه الفترة، تكثفت الزيارات الثنائية بين مسؤولي البلدين، إذ استقبل كاتب الدولة لدى وزير الشؤون الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج يوم 11 أيلول/سبتمبر 2025 سفير الصين لدى تونس.وتم خلال اللقاء استعراض ما تشهده العلاقات الثنائية من تطوّر والنتائج المتميزة لتبادل الزيارات بين كبار المسؤولين، مع التأكيد على أهمية الحفاظ على نسق هذه الديناميكية ومتابعة تنفيذ بنود الشراكة الاستراتيجية. كما شكّل اللقاء مناسبة للتباحث بشأن تسهيل دخول المنتجات التونسية إلى السوق الصينية.وفي السياق ذاته، يشارك مكتب الديوان الوطني التونسي للسياحة منذ 10 سبتمبر الجاري، وتحت إشراف وزارة السياحة، في عدد من أبرز التظاهرات السياحية الكبرى بالصين، في إطار رؤية استراتيجية متكاملة تهدف إلى تعزيز تنافسية الوجهة التونسية واستقطاب السياح ذوي القدرة الإنفاقية العالية، ومن بينهم السائح الصيني.وقد مثّل هذا الحضور منصة مهمة للتعريف بتونس كوجهة سياحية متميزة تجمع بين الثقافة والتاريخ والطبيعة المتنوعة والأنشطة البديلة. وتحرص وزارة السياحة على تكثيف حضورها في السوق الصينية عبر الدمج بين الترويج الرقمي والمشاركة المهنية والدبلوماسية الاقتصادية والثقافية، بما يعزز إشعاع الوجهة التونسية ويفتح آفاقًا جديدة للتعاون مع كبريات المؤسسات السياحية الصينية والدولية.وشهد معرض "غوانزو" السياحي في الصين منتصف شهر سبتمبر الجاري حضورا تونسيا لافتا، حيث عقد مكتب الديوان الوطني التونسي للسياحة سلسلة من اللقاءات المهنية الثنائية مع كبار منظمي الرحلات الصينية وشركات الطيران، إلى جانب مقابلات مع وسائل إعلام صينية للتعريف بالعرض السياحي التونسي وتوسيع دوائر الترويج.تعزيز للمجال السياحيوفي حديث لـ"سبوتنيك"، اعتبر الخبير في المجال السياحي، لطفي الكبير، أن التقارب التونسي الصيني انعكس إيجابًا على القطاع السياحي في تونس.وقال الكبير، إن التزايد النسبي لعدد السياح الصينيين يمثل "بشائر طيبة" لموسم سياحي واعد، لافتا إلى أن قدومهم خارج الفترات التقليدية للموسم السياحي يفتح المجال لتسويق منتوجات بديلة، مثل السياحة الثقافية والصحراوية، إلى جانب العروض الشاطئية التقليدية.واعتبر أن السوق الصينية يمكن أن تكون بديلا مهما لتونس ليس فقط سياحيا، بل أيضا على مستوى عقد شراكات اقتصادية وتجارية أوسع.وتترجم الأرقام هذا التوجه الجديد، فقد ارتفع عدد السياح الصينيين الوافدين على تونس بنسبة 15.3% خلال الفترة بين يناير ويوليو 2025 مقارنة بنفس الفترة من سنة 2024، إذ استقبلت البلاد حينها نحو 24 ألف سائح.أما في شهر يوليو وحده، فقد بلغت الزيادة 30.9% مقارنة بالعام الماضي، رغم غياب خط جوي مباشر، وفق بيانات رسمية صادرة عن الديوان الوطني التونسي للسياحة.هذه المؤشرات، وفق الخبير في المجال السياحي لطفي الكبير، لا تعكس فقط انتعاشا سياحيا ظرفيا، بل تؤشر على تحوّل استراتيجي في التوجه التونسي نحو سوق سياحية ضخمة قادرة على تعويض التراجع الأوروبي، شريطة أن تواكبها سياسات لوجستية أكثر مرونة، من بينها فتح خطوط طيران مباشرة وتطوير البنية التحتية والخدمات بما يتلاءم مع تطلعات السائح الصيني.التحرر من الغربويرى الخبير الاقتصادي ماهر قعيدة، أن توجّه تونس نحو تنويع شراكاتها وزيادة حضورها في آسيا يندرج ضمن سياسة استراتيجية تهدف إلى تقليص اعتمادها التاريخي على الغرب، الذي غالبا ما يربط مساعداته الاقتصادية بشروط وإصلاحات داخلية.ومن هذا المنطلق، يقول قعيدة في تصريح لـ "سبوتنيك"، إن "السلطات التونسية تتجه بشكل متزايد إلى قوى مثل الصين وروسيا لإقامة شراكات وفتح آفاق تعاون أقل تقييدا".وأوضح قعيدة أن تونس تحتاج بشكل ملحّ إلى الاستثمارات الأجنبية لدفع النمو، معتبرا أن الصين تمثل مصدرا رئيسيا للتمويل بفضل مبادرة "الحزام والطريق"، التي تتيح فرصا ضخمة لمشاريع البنية التحتية.كما أشار إلى أن تونس تبحث عن أسواق بديلة لتصريف منتجاتها الزراعية، على غرار زيت الزيتون والتمور، خاصة بعد فرض رسوم جمركية إضافية من شركاء تقليديين مثل الولايات المتحدة. في هذا الإطار، تبدو السوق الصينية المتنامية فرصة تصديرية كبيرة لم تُستغل بعد.وأضاف قعيدة أن بكين تنظر إلى تونس باعتبارها "محورا إقليميا" وبوابة استراتيجية نحو أفريقيا والمغرب العربي والعالم العربي، ما يعزز حضورها في البحر الأبيض المتوسط.ويرى محللون أن هذا التموضع الجديد قد يتيح لتونس إعادة رسم خارطة علاقاتها الاقتصادية، والانتقال من الارتباط الأحادي بالغرب إلى الانفتاح على أقطاب متعددة، وهو ما يمنحها هامش مناورة أوسع في صياغة سياساتها الاقتصادية والدبلوماسية.مساع لتقليل العجز التجاري مع الصينوكشف الخبير في الشأن الاقتصادي ماهر قعيدة، أن حجم المبادلات التجارية بين تونس والصين بلغ سنة 2024 نحو 9.2 مليار دينار تونسي، بزيادة قدرها 8% مقارنة بسنة 2023.وأوضح أن صادرات تونس إلى الصين تحقق نموا سنويا بمتوسط 5%، وهو ما يعكس حجم الفرص المتاحة في هذه السوق الضخمة، لكنه أكد في المقابل أن الميزان التجاري ما زال يميل بشكل واضح لصالح الصين، مما يطرح تحديا أمام تونس ويضعها في منافسة مباشرة مع دول أخرى تسعى بدورها لتعزيز حضورها في السوق التونسية.وأشار قعيدة إلى أن الشراكة الاستراتيجية الموقعة سنة 2024 بين البلدين لم تقتصر على الجانب السياسي والاقتصادي فحسب، بل شملت مجالات الصحة عبر مشروع مستشفى جامعي، والتكنولوجيا، والتعليم، والطاقة والسياحة، ما يعكس رغبة مشتركة في تنويع مجالات التعاون.وفي هذا الجانب، يؤكد الخبير في السياحة لطفي الكبير، أن الاهتمام الصيني المتزايد بتوسيع الشراكات مع تونس يحمل بعدا مزدوجا: اقتصادي وسياحي.واعتبر أن مشاركة تونس في الآونة الأخيرة في المعرض السياحي الصيني قد تشكل مقدمة لفتح خط جوي مباشر بين تونس وبكين، مشيرا إلى أن غياب هذا الخط يُعتبر عائقا حاليا أمام تنمية السوق، إذ يضطر السائح الصيني للمرور عبر عدة وجهات وسيطة، سواء من خلال الشرق الأوسط أو تركيا أو مصر، قبل الوصول إلى تونس.ويرى محللون أن فتح خط مباشر، إلى جانب تحسين البنية التحتية والخدمات السياحية، قد يسهم في زيادة أعداد السياح الصينيين بشكل مضطرد، بما يساعد تونس على تنويع مصادر مداخيلها من العملة الصعبة، وبالتالي تقليص جزء من العجز التجاري المزمن.فالانفتاح على السوق الصينية، وفق الخبراء، لم يعد خيارا تكميليا بل ضرورة استراتيجية لاقتصاد يبحث عن بدائل أكثر استقرارا واستدامة.
17:51 GMT 17.09.2025
تشهد العلاقات الدبلوماسية بين تونس والصين في الآونة الأخيرة حركة لافتة، يصفها المتابعون للشأن الاقتصادي بأنها خطوة إيجابية نحو إحداث نقلة نوعية في مستوى الاستثمارات والمبادلات التجارية.
يأتي ذلك في إطار التأكيد المتواصل على وجود شراكة استراتيجية تمهّد لإعادة توجيه البوصلة التونسية بعيدا عن الارتباط التقليدي بالأسواق الغربية والانفتاح أكثر على السوق الصينية.
وخلال هذه الفترة، تكثفت الزيارات الثنائية بين مسؤولي البلدين، إذ استقبل كاتب الدولة لدى وزير الشؤون الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج يوم 11 أيلول/سبتمبر 2025 سفير الصين لدى تونس.
وتم خلال اللقاء استعراض ما تشهده العلاقات الثنائية من تطوّر والنتائج المتميزة لتبادل الزيارات بين كبار المسؤولين، مع التأكيد على أهمية الحفاظ على نسق هذه الديناميكية ومتابعة تنفيذ بنود الشراكة الاستراتيجية. كما شكّل اللقاء مناسبة للتباحث بشأن تسهيل دخول المنتجات التونسية إلى السوق الصينية.
وفي السياق ذاته، يشارك مكتب الديوان الوطني التونسي للسياحة منذ 10 سبتمبر الجاري، وتحت إشراف وزارة السياحة، في عدد من أبرز التظاهرات السياحية الكبرى بالصين، في إطار رؤية استراتيجية متكاملة تهدف إلى تعزيز تنافسية الوجهة التونسية واستقطاب السياح ذوي القدرة الإنفاقية العالية، ومن بينهم السائح الصيني.
وقد مثّل هذا الحضور منصة مهمة للتعريف بتونس كوجهة سياحية متميزة تجمع بين الثقافة والتاريخ والطبيعة المتنوعة والأنشطة البديلة. وتحرص وزارة السياحة على تكثيف حضورها في السوق الصينية عبر الدمج بين الترويج الرقمي والمشاركة المهنية والدبلوماسية الاقتصادية والثقافية، بما يعزز إشعاع الوجهة التونسية ويفتح آفاقًا جديدة للتعاون مع كبريات المؤسسات السياحية الصينية والدولية.
وشهد معرض "غوانزو" السياحي في الصين منتصف شهر سبتمبر الجاري حضورا تونسيا لافتا، حيث عقد مكتب الديوان الوطني التونسي للسياحة سلسلة من اللقاءات المهنية الثنائية مع كبار منظمي الرحلات الصينية وشركات الطيران، إلى جانب مقابلات مع وسائل إعلام صينية للتعريف بالعرض السياحي التونسي وتوسيع دوائر الترويج.
تعزيز للمجال السياحي
وفي حديث لـ"سبوتنيك"، اعتبر الخبير في المجال السياحي، لطفي الكبير، أن التقارب التونسي الصيني انعكس إيجابًا على القطاع السياحي في تونس.
وقال الكبير، إن التزايد النسبي لعدد السياح الصينيين يمثل "بشائر طيبة" لموسم سياحي واعد، لافتا إلى أن قدومهم خارج الفترات التقليدية للموسم السياحي يفتح المجال لتسويق منتوجات بديلة، مثل السياحة الثقافية والصحراوية، إلى جانب العروض الشاطئية التقليدية.
وأضاف: "ارتفاع أعداد السياح الصينيين مقابل تراجع الإقبال الأوروبي يفرض على تونس إحداث ديناميكية جديدة وتوجيه بوصلتها نحو هذه السوق الواعدة".
واعتبر أن السوق الصينية يمكن أن تكون بديلا مهما لتونس ليس فقط سياحيا، بل أيضا على مستوى عقد شراكات اقتصادية وتجارية أوسع.
وتترجم الأرقام هذا التوجه الجديد، فقد ارتفع عدد السياح الصينيين الوافدين على تونس بنسبة 15.3% خلال الفترة بين يناير ويوليو 2025 مقارنة بنفس الفترة من سنة 2024، إذ استقبلت البلاد حينها نحو 24 ألف سائح.
أما في شهر يوليو وحده، فقد بلغت الزيادة 30.9% مقارنة بالعام الماضي، رغم غياب خط جوي مباشر، وفق بيانات رسمية صادرة عن الديوان الوطني التونسي للسياحة.
هذه المؤشرات، وفق الخبير في المجال السياحي لطفي الكبير، لا تعكس فقط انتعاشا سياحيا ظرفيا، بل تؤشر على تحوّل استراتيجي في التوجه التونسي نحو سوق سياحية ضخمة قادرة على تعويض التراجع الأوروبي، شريطة أن تواكبها سياسات لوجستية أكثر مرونة، من بينها فتح خطوط طيران مباشرة وتطوير البنية التحتية والخدمات بما يتلاءم مع تطلعات السائح الصيني.
التحرر من الغرب
ويرى الخبير الاقتصادي ماهر قعيدة، أن توجّه تونس نحو تنويع شراكاتها وزيادة حضورها في آسيا يندرج ضمن سياسة استراتيجية تهدف إلى تقليص اعتمادها التاريخي على الغرب، الذي غالبا ما يربط مساعداته الاقتصادية بشروط وإصلاحات داخلية.
ومن هذا المنطلق، يقول قعيدة في تصريح لـ "سبوتنيك"، إن "السلطات التونسية تتجه بشكل متزايد إلى قوى مثل الصين وروسيا لإقامة شراكات وفتح آفاق تعاون أقل تقييدا".
وأوضح قعيدة أن تونس تحتاج بشكل ملحّ إلى الاستثمارات الأجنبية لدفع النمو، معتبرا أن الصين تمثل مصدرا رئيسيا للتمويل بفضل مبادرة "الحزام والطريق"، التي تتيح فرصا ضخمة لمشاريع البنية التحتية.
كما أشار إلى أن تونس تبحث عن أسواق بديلة لتصريف منتجاتها الزراعية، على غرار زيت الزيتون والتمور، خاصة بعد فرض رسوم جمركية إضافية من شركاء تقليديين مثل الولايات المتحدة. في هذا الإطار، تبدو السوق الصينية المتنامية فرصة تصديرية كبيرة لم تُستغل بعد.
وأضاف قعيدة أن بكين تنظر إلى تونس باعتبارها "محورا إقليميا" وبوابة استراتيجية نحو أفريقيا والمغرب العربي والعالم العربي، ما يعزز حضورها في البحر الأبيض المتوسط.
ويرى محللون أن هذا التموضع الجديد قد يتيح لتونس إعادة رسم خارطة علاقاتها الاقتصادية، والانتقال من الارتباط الأحادي بالغرب إلى الانفتاح على أقطاب متعددة، وهو ما يمنحها هامش مناورة أوسع في صياغة سياساتها الاقتصادية والدبلوماسية.
مساع لتقليل العجز التجاري مع الصين
وكشف الخبير في الشأن الاقتصادي ماهر قعيدة، أن حجم المبادلات التجارية بين تونس والصين بلغ سنة 2024 نحو 9.2 مليار دينار تونسي، بزيادة قدرها 8% مقارنة بسنة 2023.
وأوضح أن صادرات تونس إلى الصين تحقق نموا سنويا بمتوسط 5%، وهو ما يعكس حجم الفرص المتاحة في هذه السوق الضخمة، لكنه أكد في المقابل أن الميزان التجاري ما زال يميل بشكل واضح لصالح الصين، مما يطرح تحديا أمام تونس ويضعها في منافسة مباشرة مع دول أخرى تسعى بدورها لتعزيز حضورها في السوق التونسية.
وأشار قعيدة إلى أن الشراكة الاستراتيجية الموقعة سنة 2024 بين البلدين لم تقتصر على الجانب السياسي والاقتصادي فحسب، بل شملت مجالات الصحة عبر مشروع مستشفى جامعي، والتكنولوجيا، والتعليم، والطاقة والسياحة، ما يعكس رغبة مشتركة في تنويع مجالات التعاون.
وفي هذا الجانب، يؤكد الخبير في السياحة لطفي الكبير، أن الاهتمام الصيني المتزايد بتوسيع الشراكات مع تونس يحمل بعدا مزدوجا: اقتصادي وسياحي.
واعتبر أن مشاركة تونس في الآونة الأخيرة في المعرض السياحي الصيني قد تشكل مقدمة لفتح خط جوي مباشر بين تونس وبكين، مشيرا إلى أن غياب هذا الخط يُعتبر عائقا حاليا أمام تنمية السوق، إذ يضطر السائح الصيني للمرور عبر عدة وجهات وسيطة، سواء من خلال الشرق الأوسط أو تركيا أو مصر، قبل الوصول إلى تونس.
ويرى محللون أن فتح خط مباشر، إلى جانب تحسين البنية التحتية والخدمات السياحية، قد يسهم في زيادة أعداد السياح الصينيين بشكل مضطرد، بما يساعد تونس على تنويع مصادر مداخيلها من العملة الصعبة، وبالتالي تقليص جزء من العجز التجاري المزمن.
فالانفتاح على السوق الصينية، وفق الخبراء، لم يعد خيارا تكميليا بل ضرورة استراتيجية لاقتصاد يبحث عن بدائل أكثر استقرارا واستدامة.
