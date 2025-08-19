https://sarabic.ae/20250819/كيف-تصدرت-الصناعات-التقليدية-التونسية-أسواق-المنطقة-وأوروبا؟---1103879275.html

كيف تصدرت الصناعات التقليدية التونسية أسواق المنطقة وأوروبا؟

تعد الصناعات التقليدية في تونس، أكثر من مجرد منتجات يدوية تحمل بصمة الماضي وتستحضر روح التراث، فهي تمثل قطاعًا استراتيجيًا يدمج بين الموروث الثقافي العريق...

ويستمد القطاع قوته من ثراء التراث الوطني وتنوع الحرف بين مختلف الجهات، إضافة إلى توفر كفاءات ومهارات متوارثة يسهل دمجها في سوق العمل بكلفة متواضعة، مع وجود أسواق محلية وسياحية ودولية واعدة.صناعات ذات صيت عالميوأضاف الحرفي التونسي: "كنت أظنها لعبة ممتعة، ولم أكن أدرك أنني بصدد تلقي أولى دروسي في الحرفة، التي ستصاحبني أكثر من أربعين عاما، وأنا أزداد فيها تعلقًا".وبصوت يملؤه الدفء، قال الحرفي: "كل شاشية أصنعها بيدي تحمل بصمة عائلتي، تحمل عرق السنين، وتحكي جزءا من تاريخ تونس".الشاشية التونسية تكتسح الأسواقكما شدد كاهية على أن "الشاشية التونسية لم تظل حبيسة الأسواق المحلية، بل اكتسحت أسواقا عالمية في آسيا وأفريقيا وأوروبا، غير أنها تلقى رواجا استثنائيا في القارة الأوروبية، حيث تحظى بإقبال واسع من السياح والذين يقتنونها، ويقدّرون قيمتها التراثية والأصيلة".وأكد أن "هذا ما يفسّر رواج الصناعات التقليدية في أوروبا، حيث يفضل السياح اقتناء الشاشية أو الزربية أو الفخار كتذكار حيّ يحمل معهم روح تونس أينما ذهبوا".الصناعات التقليدية تزين معارض كبرى عدةأما عن طرق الترويج لهذه الصناعات في أوروبا، يشير كاهية إلى أن "المعارض الدولية لعبت دورا كبيرا في التعريف بالمنتوج التونسي، خصوصا في عواصم كبرى مثل باريس وبرلين وميلانو"، وأضاف: "لقد شاركت في معارض عدة، ورأيت بنفسي كيف يُقبل الأوروبيون على الصناعات التقليدية بشغف، هم لا يسألون فقط عن السعر، بل عن القصة وراء القطعة، عن ألوانها ودلالاتها ورمزيتها".وأضاف كاهية بنبرة ملؤها الأمل: "ما ينقصنا هو الدعم والتأطير في الجانب التسويقي، فإذا تمكّنا من ذلك، فإن الشاشية وغيرها من الصناعات التقليدية ستجد طريقها بسهولة إلى بيوت العالم. نحن نملك الأصالة والجودة، وما نحتاجه هو فقط أن تفتح الأبواب كي يرانا العالم".حرف تحمل هوية متجذرةوتغطي أنشطة القطاع نحو 75 حرفة، تحمل هوية متجذرة في القيم والتقاليد، وتجمع بين الجودة والابتكار لتقديم منتجات وأعمال فنية مميزة، ومن أبرز الصناعات التقليدية رواجا في تونس، صناعة الجلود والأحذية، النسيج، الحرف المرتبطة باللباس التقليدي، الحلي والفضيات، إضافة إلى الحرف المصنوعة من الخشب والمعادن.قطاع استراتيجي وداعم للتصديرأظهرت معطيات حديثة صادرة عن وزارة السياحة التونسية، أن صادرات قطاع الصناعات التقليدية، بلغت أكثر من 160 مليون دينار في عام 2024 ، مقارنة بـ152 مليون دينار لعام 2023، في حين تطمح تونس إلى مضاعفة هذا الرقم ليصل إلى 500 مليون دينار بحلول عام 2026، ويشغّل قطاع الصناعات التقليدية نحو 300 ألف حرفي كما يوفر نحو 5000 فرصة عمل جديدة سنويا.وأكد بركاتي أن "هذا القطاع يلعب دورًا مزدوجًا، فهو من جهة يحافظ على التراث وينقله للأجيال، ومن جهة أخرى يعد رافدًا مهمًا لدعم الاقتصاد الوطني وداعم لصادرات تونس نحو الخارج"، موضحًا أن "آلاف العائلات التونسية تعيش من هذا النشاط، سواء عبر الإنتاج المباشر أو من خلال الحرف المرتبطة به، مثل التسويق والتوزيع والخدمات السياحية".وأضاف بركاتي: "تعوّل تونس على تنوع نسيجها الحرفي، الذي يشمل الملابس والإكسسوارات والأثاث التقليدي"، مشيرًا إلى أن "صناعة الزربية القيروانية (مفروشات منزلية)، الشاشية (قبعة تقليدية توضع على الرأس وتشتهر بها تونس)، الجبة (لباس تقليدي تونسي) والخزف، البلور، الخشب (مواد يتم استعمالها لصنع الأواني التقليدية وغيرها من إكسسوارات الزينة) والمرقوم (بساط تقليدي يفرش في المنازل التونسية)، الفخار النابلي (مادة تصنع بها الأواني التونسية خاصة) والحلي التقليدية (مجوهرات تقليدية تتزين بها المرأة التونسية) تبقى من أكثر الصناعات التقليدية رواجًا في تونس وخارجها".وبخصوص صادرات القطاع، أشار بركاتي إلى أن "الأرقام المسجلة في السنوات الأخيرة مهمة وتعكس تطورا لافتًا، لكنها مازالت لا ترتقي إلى الأرقام القياسية التي حققتها تونس عام 2009"، معربًا عن أمله في أن "يتواصل النسق التصاعدي للصادرات من حيث القيمة والحجم لتتجاوز تلك النتائج المحققة عام 2009".أسواق تقليديةكما لفت إلى أن "الولايات المتحدة الأمريكية تتصدر قائمة مستوردي الصناعات التقليدية التونسية، حيث أن الصناعات التقليدية المصنوعة من خشب الزيتون والألياف النباتية والفخار تُعد من بين أكثر المنتوجات التي يتم تصديرها للولايات المتحدة الأمريكية".توجه نحو السوق الأفريقيةكما أكد بركاتي أن "الأسواق الأفريقية لا تقل أهمية عن بقية الأسواق الأخرى، حيث أن هناك توجها في السنوات الأخيرة نحو هذه الأسواق"، مبيّنا أن "الترويج إلى هذه الدول يتطلب دعما كبيرا ماليا من الدولة، لا سيما صغار الحرفيين".عراقيل تواجه القطاعورغم أهمية هذا القطاع، حذّر الكبير من التحديات التي تواجهه اليوم، مشيرًا إلى أن "أبرز العراقيل تتمثل في المنافسة غير العادلة، التي تفرضها المنتجات المقلّدة القادمة من الصين"، والتي قال إنها "تمثل خطرا على الصناعات التقليدية التونسية وعلى الاقتصاد الوطني ككل".وأضاف الخبير في السياحة لطفي الكبير: "تراجع النشاط السياحي، رغم تحسن المؤشرات في الفترة الأخيرة، لا يزال يلقي بظلاله على الصناعات التقليدية، لا سيما مع نوعية السياح الوافدين، حيث أن السياح القادمين من أوروبا يتميزون بمستوى إنفاق متدنٍ، وهو ما يؤثر سلبًا على مبيعات الصناعات التقليدية، ويدفع العديد من الحرفيين إلى مغادرة المهنة في ظل ضعف الطلب".جهود رسمية للنهوض بالصناعات التقليديةعلى الصعيد الرسمي، تبذل الجهات الحكومية المختصة جهودًا حثيثة للنهوض بقطاع الصناعات التقليدية، باعتباره ركيزة من ركائز التنمية الاقتصادية والثقافية، ورافدًا مهمًا لدعم سوق العمل وتعزيز السياحة المستدامة.وفي هذا السياق، أكد مدير تنمية الكفاءات بالديوان الوطني للصناعات التقليدية مبروك المدوري، في حديث لـ"سبوتنيك"، أن" الديوان يعمل على تطوير القطاع بما يتماشى مع متغيرات السوق المحلية والعالمية، وبما يدعم السوق السياحية ويحافظ في الآن ذاته على استمرارية المهن الحرفية التي يتهدد بعضها الاندثار".كما لفت المدوري إلى وجود "خطة وطنية متكاملة لدعم الترويج للمنتوجات التقليدية، من خلال المعارض المتنقلة داخل تونس وخارجها لما تمثله من فضاءات حيوية للحرفيين لتسويق منتجاتهم والتعريف بها، فضلا عن كونها تمثل مناسبة للتبادل الثقافي وتنشيط الحركة الاقتصادية على المستوى المحلي والوطني".

تونس

