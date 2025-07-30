https://sarabic.ae/20250730/السياحة-العلاجية-في-تونس-رافعة-اقتصادية-واعدة-تبحث-عن-تسويق-فعال-1103182046.html

السياحة العلاجية في تونس.. رافعة اقتصادية واعدة تبحث عن تسويق فعال

السياحة العلاجية في تونس.. رافعة اقتصادية واعدة تبحث عن تسويق فعال

سبوتنيك عربي

ورغم تموقع تونس في المرتبة الثانية عالميا في مجال الاستشفاء بمياه البحر، وامتلاكها لقطاع سياحي علاجي يُعدّ من أبرز قطاعاتها الواعدة، إلا أن الترويج لهذا المورد... 30.07.2025, سبوتنيك عربي

2025-07-30T07:41+0000

2025-07-30T07:41+0000

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يتسبب ضعف مستوى الترويج لهذا القطاع بحرمان البلاد من فرص حقيقية لتعزيز موقعها في سوق السياحة العلاجية العالمية والمساهمة بفعالية أكبر في إنعاش اقتصادها المتعثّر.وتُعد السياحة العلاجية في تونس من المجالات التي راكمت فيها البلاد خبرات طويلة، سواء عبر المصحات الخاصة المجهزة بتقنيات حديثة وكفاءات طبية وشبه طبية ذات سمعة دولية، أو من خلال مراكز الاستشفاء الطبيعي، خاصة المنتشرة على السواحل والتي تستقطب زوارًا للاستشفاء بمياه البحر والطين والرمال. ومع ذلك، يرى العديد من المتخصصين أن استراتيجيات الترويج لهذا القطاع لم تُواكب حجم الإمكانات المتاحة، ولا تطلعات تونس المعلنة نحو الريادة في هذا المجال.ويستقبل هذا القطاع قرابة 550 ألف زائر سنويا، وتُقدّر عائداته بأكثر من مليار دينار، إلا أن هذه الأرقام تبقى أقل بكثير من قدراته الكامنة، خاصة عند مقارنتها بتجارب دول منافسة كتركيا، التي تجاوزت المليون سائح علاجي سنويا بفضل استثمارات ضخمة في الترويج الخارجي، والمغرب الذي بدأ يهيكل قطاعه ويخصص له خططا دعائية موجّهة.ويُرجع متخصصون هذا القصور إلى "غياب سياسة وطنية واضحة تدمج بين القطاعين العام والخاص، وافتقاد منظومة السياحة العلاجية في تونس إلى تسويق رقمي متطور يستهدف أسواقا محددة، مع ضعف الحضور التونسي في المعارض الدولية المتخصصة وغياب الحملات الترويجية الموجّهة للناطقين بالفرنسية والإنجليزية، رغم أن جزءًا كبيرا من طالبي هذا النوع من الخدمات يأتون من أوروبا وأفريقيا جنوب الصحراء".وبينما تزداد المنافسة إقليميًا، فإن استمرار هذا التراخي في الاستثمار بالترويج قد يُفقد تونس تدريجيا موقعها على خارطة السياحة العلاجية العالمية، رغم أن الظرف الاقتصادي الراهن يتطلب تنويع موارد العملة الصعبة والبحث عن قطاعات بديلة قادرة على دفع النمو، والسياحة العلاجية من أبرز هذه الرهانات الممكنة إذا ما حظيت بالتخطيط والترويج المناسبين.السياحة العلاجية ركيزة الاقتصاد التونسيويرى الخبير الاقتصادي ماهر قعيدة، أن "تونس باتت تحتل موقعا متقدما عالميا من حيث عدد وجودة الخدمات التي تقدمها المحطات العلاجية"، مشيرًا إلى أن "البلاد أضحت وجهة مفضلة للأوروبيين، خاصة فيما يتعلق بالجراحة التجميلية والرعاية الطبية المتخصصة".وأردف: "يُحسب لتونس أنها كانت أول دولة عربية تؤسس مركزا للعلاج بمياه البحر سنة 1994، لتتبوأ المرتبة الثانية عالميا بعد فرنسا في هذا المجال، كما اختيرت جزيرة جربة عاصمة متوسطية لهذا النوع من الاستشفاء سنة 2014، لما توفره من بنية تحتية متكاملة وظروف مناخية ملائمة".ولفت الخبير التونسي إلى أن "هذا القطاع يوفّر عائدات تمثل نحو 5 بالمئة من الناتج الداخلي الخام، وهي نسبة تُعدّ لافتة في ظل محدودية الموارد التقليدية وتقلّب مردودية القطاعات الإنتاجية".ويشير قعيدة إلى أن "تجربة تونس في هذا المجال كانت مستلهمة من النموذج الفرنسي، إلا أن البلاد عملت على تطويرها بما يتماشى مع خصوصياتها ومواردها، فتمّ تحويل عدد من النزل إلى مراكز علاجية بمعايير دولية، ما مكّن من جذب زبائن جدد من أسواق أوروبية، وخاصة من فرنسا وألمانيا وبلجيكا، إضافة إلى الجزائر وليبيا".مراكز علاج بجودة عالميةوتُعدّ مراكز العلاج بمياه البحر في تونس، من أبرز أعمدة السياحة العلاجية وأكثرها تنظيما واستقطابا للزوار الأجانب، وهو ما أكّده مالك مشروع محطة استشفائية في محافظة قفصة، الدكتور خلف الله، الذي أشار إلى أن "تونس، رغم صغر مساحتها ومواردها المحدودة، تحتل المرتبة الثانية عالميا بعد فرنسا، في مجال العلاج بمياه البحر، وتطمح جديا لافتكاك المرتبة الأولى خلال السنوات القادمة، بفضل توسّع عدد المراكز وتحسين مستوى الخدمات".وأضاف: "تستقبل هذه المراكز نحو 1.2 مليون زائر سنويا، 70% منهم أوروبيون، يتقدّمهم الفرنسيون، بما يؤكد الثقة الدولية في جودة العرض العلاجي التونسي، ويفتح المجال أمام مزيد من التوسع في الأسواق الأجنبية".وأردف الدكتور خلف الله: "تُشكّل عائدات هذا المجال ما يقارب 50% من إجمالي إيرادات السياحة الصحية في تونس، أي ما يُناهز 200 مليون دينار سنويا (نحو 60 مليون يورو)، بينما تتجاوز العائدات الإجمالية للسياحة العلاجية عموما المليار دينار (حوالي 330 مليون دولار)، وهي أرقام تعكس وزن هذا القطاع في الاقتصاد الوطني، إذ يُقدّر الخبراء مساهمته بحوالي 6% من الناتج المحلي الإجمالي، وأكثر من 40% من مداخيل السياحة ككل".ولفت إلى أن "هذه الجودة هي ما يجعل تونس منافسا جديا لدول ذات باع طويل في هذا المجال، خصوصا وأن تكلفة العلاج بها تبقى منخفضة نسبيا، حيث يُقدّر سعر أسبوع من العلاج بمياه البحر بنحو 1,000 يورو، مقابل 3,000 يورو، لنفس الخدمة في فرنسا، دون أن يكون هناك فارق ملموس في الجودة".التسويق الرقمي كآلية لدفع السياحة العلاجيةورغم هذه المكاسب، يبقى التحدي الأبرز وفق ما تُجمِع عليه مختلف التحاليل، هو غياب سياسة ترويجية قوية توازي ما حققته البلاد على مستوى جودة الخدمات. ففي عالم باتت فيه الصورة الرقمية تُحدّد خيارات المرضى والسياح على حدّ سواء، لم تعد الكفاءة وحدها كافية، بل يتطلب الأمر سردية وطنية متكاملة تُبرز مزايا تونس كمحطة علاجية فريدة، وتسويقها بذكاء، خصوصًا في أسواق جديدة واعدة مثل الخليج وأفريقيا جنوب الصحراء.وأضاف: "كما بدأت البلاد في خوض غمار التسويق الرقمي، من خلال وكالات متخصصة تعمل على تحسين الحضور الإلكتروني للمصحات ومراكز العلاج، سواء عبر المواقع الإلكترونية، أو من خلال تحسين نتائج محركات البحث، والإعلانات الرقمية الموجهة".وتابع: "مع الاستمرار في تحسين التسويق ورفع جودة الخدمات، تظل تونس وجهة رائدة ومفضلة للسياح والمرضى الباحثين عن الشفاء والراحة في محيط طبيعي وعلاجي متميز".وشدد الدكتور خلف الله على أن "السياحة العلاجية باتت تمثل حوالي 50% من إجمالي عائدات السياحة في تونس، وتوفّر نحو 2500 موطن شغل مباشر، فضلا عن الآلاف من فرص العمل غير المباشرة المرتبطة بالقطاع، كالنقل، والتصنيع الدوائي، والإيواء، والخدمات المرافقة".وتكمن قوة تونس، بحسب المتحدث، في قدرتها على الدمج الذكي بين العلاج والاستجمام، ضمن بيئة طبيعية وجغرافية جاذبة، وبأسعار تفضيلية تُقارن إيجابيا مع أسعار أوروبا الغربية. كما أن امتلاك البلاد لنخبة من أشهر الاستشاريين والأطباء في مجالات الطب التجميلي وجراحة العظام والعلاج الطبيعي، وفق المعايير الدولية، يمنحها تفوّقا نوعيا يُعزّز تموقعها على خارطة السياحة العلاجية العالمية.ومع تواصل الجهود الرامية إلى تحسين جودة الخدمات، وتوسيع الحضور الرقمي، والانفتاح على أسواق واعدة، يتوقّع الخبراء أن تتحول تونس في السنوات القليلة المقبلة إلى لاعب دولي محوري في مجال السياحة العلاجية، شريطة أن تُرفق هذه النقلة بجهاز ترويجي متماسك، واستراتيجية وطنية موحّدة، تدعم القطاع وتوفّر له الإطار القانوني والمؤسساتي الكفيل بتحقيق الإقلاع المنتظر.

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