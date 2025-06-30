https://sarabic.ae/20250630/بـ38-مليون-دولار-السعودية-تمول-مشروعا-يغير-وجه-الجنوب-التونسي-1102199690.html

بـ38 مليون دولار... السعودية تمول مشروعا يغير وجه الجنوب التونسي

بـ38 مليون دولار... السعودية تمول مشروعا يغير وجه الجنوب التونسي

سبوتنيك عربي

منحت السعودية قرضا تنمويا بقيمة تتجاوز 38 مليون دولار إلى تونس، من أجل تمويل تنفيذ مشروعات ذات علاقة بالبنية التحتية. وتعكس هذه الخطوة مواصلة المملكة العربية... 30.06.2025, سبوتنيك عربي

2025-06-30T06:50+0000

2025-06-30T06:50+0000

2025-06-30T06:50+0000

اقتصاد

السعودية

تونس

العالم العربي

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وذكرت وكالة الأنباء السعودية "واس"، أن الرئيس التنفيذي للصندوق السعودي للتنمية، سلطان المرشد، وقّع مع وزير الاقتصاد والتخطيط التونسي سمير عبد الحفيظ اتفاقية القرض التنموي لتمويل مشروع إنشاء قطب واحيّ بالجنوب التونسي، وبذلك تجسد هذه الاتفاقية الشراكة التنموية الثنائية التي تمتد لحوالي 50 عاما.ويهدف المشروع إلى استصلاح الأراضي الزراعية في مختلف المناطق التونسية بمساحة تتجاوز 1,000 هكتار، وحفر وتجهيز 22 بئراً، وتوسعة القرى ومرافقها، وإنشاء أكثر من 285 مسكناً للمستفيدين، وتعزيز البنية التحتية في مختلف المناطق عبر إنشاء الطرق، وخطوط أنابيب وشبكات ضخ وتوزيع المياه الصالحة للشرب والري الزراعي، والمرافق الحيوية التي تعزز الإنتاج الزراعي، فضلا عن المرافق التعليمية والمراكز الثقافية والاجتماعية والتجارية، ما يعزز النمو والازدهار الاجتماعي والاقتصادي في مختلف مناطق تونس.والمشروع الذي حظي بتمويل سعودي يتجاوز 38 مليون دولار.وتأتي هذه الاتفاقية في إطار نشاط الصندوق السعودي للتنمية للإسهام في تعزيز الفرص التنموية والحيوية في تونس، من خلال تمويل مشروعات وبرامج تنموية مستدامة لدعم البنية التحتية، وتحسين مستوى المعيشة، وتعزيز النمو الاقتصادي، نحو تحقيق أهداف التنمية المستدامة والركائز الرئيسة في المسيرة الإنمائية.السعودية تتحرك نحو المغرب وموريتانيا بوفد اقتصادي رفيع المستوىمحطة جديدة للمغرب في رحلة استكشاف الهيدروجين الطبيعي والهيليوم

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