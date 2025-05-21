https://sarabic.ae/20250521/تونس-دار-الحوت-ببنزرت-من-نقطة-مراقبة-إلى-متحف-علمي-ينبض-بالحياة-البحرية-صور-1100798274.html

تونس: "دار الحوت" ببنزرت من نقطة مراقبة إلى متحف علمي ينبض بالحياة البحرية... صور

تونس: "دار الحوت" ببنزرت من نقطة مراقبة إلى متحف علمي ينبض بالحياة البحرية... صور

سبوتنيك عربي

في قلب مدينة بنزرت شمالي تونس، وتحديدا على ضفاف المرسى القديم، تقف "دار الحوت" شامخة على ضفاف البحر، شاهدة على تحول استراتيجي من معقل عسكري بيزنطي إلى وجهة... 21.05.2025, سبوتنيك عربي

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هذا الفضاء الفريد، الذي يعرف أيضا باسم "سيدي الحني"، بات اليوم متحفا تفاعليا لعلوم البحار، يجمع بين العرض الجمالي للكائنات البحرية والبعد التربوي والثقافي في التعريف بعالم الأحياء المائية. ومن يدخل "دار الحوت" لا بد أن يتوقف مدهوشا أمام الأحواض الزجاجية التي تتحرك فيها الأسماك بألوانها الساحرة، فتبدو كأنها لوحات فنية حيّة، تعكس عمق عالم البحار وتعقيداته. هنا، لا تكتفي الأسماك بالسباحة، بل تروي قصصا عن بيئات بحرية تمتد من ضفاف المتوسط إلى أنهار آسيا العميقة.من معلم بيزنطي إلى متحف بحريتعود أصول المبنى الذي يحتضن "دار الحوت" إلى العهد البيزنطي، حيث كان يُستخدم كنقطة مراقبة عسكرية لحراسة السواحل وكشف أي تحركات بحرية معادية. ومنذ ثمانينيات القرن الماضي، تولت جمعية صيانة المدينة ببنزرت مهمة تحويل هذا المعلم إلى متحف بحري، حافظ على روحه التاريخية وأضيفت إليه لمسة علمية ومعرفية. تقول سناء مقنين، نائبة رئيس الجمعية، في تصريح لـ"سبوتنيك": "كثير من الزوار يعتقدون أن المكان ضريح لأحد الأولياء بسبب تسميته، لكن في الحقيقة هو حصن بيزنطي يطلّ مباشرة على البحر، كانت له وظيفة دفاعية هامة".وتابعت مقنين: "وفقا لما ذكره المؤرخون، فإن هذا الموقع يضم أحجارا ثمينة تعود إلى الحقبة البيزنطية، كما يحمل بصمات معمارية إسلامية نظرا لقربه من أول جامع بُني في بنزرت خلال الفترة الإسلامية".أكدت سناء مقنين أن جمعية صيانة المدينة تواصل العمل على تطوير "دار الحوت" دون أن تُغلق أبوابه أمام الزوار، وذلك في إطار مشروع متكامل يهدف إلى تعزيز جاذبية المعلم واستقطاب جمهور أوسع من داخل تونس وخارجها.وأوضحت أن التحسينات تشمل تحديث الأحواض وتغيير بعض أصناف الأسماك المعروضة، إلى جانب تحسين ظروف العرض والتفاعل.وفي ظل تنامي ثقافة الاستكشاف الرقمي لدى الأجيال الجديدة، حرصت الجمعية على إدماج تقنيات حديثة داخل المتحف، حيث تم اعتماد رموز رقمية (QR codes) تتيح للزوار خاصة الأطفال التعرف على كل سمكة: موطنها الأصلي، نظامها الغذائي، بيئتها الطبيعية، وظروف معيشتها.وتقول المتحدثة في هذا السياق: "أردنا أن نمنح الزائر فرصة للغوص في عالم البحار، لا من خلال الأحواض فقط، بل من خلال المعلومات والتجربة التفاعلية التي تجعل المعرفة جزءًا من المتعة".أسماك نادرة وتجربة تفاعليةفي داخل "دار الحوت"، وبين الأحواض الزجاجية التي تعكس ألوان الماء وتفاصيل الحياة البحرية، يجد الزائر نفسه أمام عرض فريد لأصناف متعددة من الأسماك، لا يقتصر مصدرها على المتوسط، بل يمتد ليشمل كائنات مائية من قارات مختلفة وبيئات بحرية متنوعة. هذه الأحواض لا تعرض فقط ثراء التنوع البيولوجي، بل تحكي قصصا عن سلالات نادرة، بعضها يعيش لمئات السنين.علاء الدين بوترعة، مختص في تربية الأسماك ومشرف على الأحواض داخل المتحف، يوضح في حديث لـ"سبوتنيك" أن المكان لا يضم فقط كائنات مألوفة، بل يحتضن أيضا أنواعا استثنائية من الأسماك ذات قيمة علمية واقتصادية عالية. يقول: "من بين أبرز الأسماك المعروضة نجد سمكة الأروانا، وهي نادرة جدا وتستخدم في مسابقات عالمية، وتباع بأسعار خيالية قد تتجاوز 30 مليار مليم تونسي للواحدة".ومن بين المعروضات المثيرة للدهشة أيضا، سمكة التمساح التي تشبه الزواحف من حيث الأنف وتعيش لأكثر من 100 عام، وقد يصل طولها إلى 8 أمتار في بيئتها الطبيعية.وتتوفر في المتحف لافتات تعريفية بكل نوع من الأسماك، توضح بيئتها، ونوع المياه المناسبة لها، وطريقة تغذيتها، مما يجعل التجربة التعليمية مشوّقة خصوصا للأطفال.ويضم المتحف أيضا جناحا خاصا لعلاج الأسماك المريضة، حيث يتم وضعها في "مصحة بحرية" للعناية بها قبل إعادتها إلى الأحواض. كما يتم التعاون مع جمعية "الأزرق الكبير" للعناية بالسلاحف البحرية المصابة.وفيما يتعلق بالغذاء، يكشف بوترعة عن جانب آخر لا يقل دقة: "لكل نوع من الأسماك نظام غذائي خاص، فبعضها يتغذى على الحشرات، وأخرى على النباتات أو الخضر، وهناك أنواع لا تتوفر لها التغذية المناسبة محليا، فنضطر إلى استيراد طعامها من دول أوروبية لضمان بقائها في أفضل حالاتها الصحية".نحو أول متحف للأسماك في أفريقياتحوّلت "دار الحوت" إلى أحد أهم الوجهات السياحية والعلمية في الجهة، حيث تُبهر الزوار بالأحواض التي تزينها الأسماك الملونة في مشهد أشبه بلوحة فنية متحركة.شكري الصفاقسي، المسؤول عن المتحف، يؤكد في تصريح لـ"سبوتنيك" أن "دار الحوت" تجاوزت في رؤيتها الحدود المحلية، لتصبح فضاءً بحريا عالميا قائلا: "في السابق، كنا نعرض الأسماك التي تعيش في سواحل بنزرت أو تهاجر إليها، لكن اليوم، نعرض أنواعا نادرة من مختلف الدول، مما جعل المتحف وجهة لكل من يهتم بعالم البحار والثروات البحرية".ولم تتوقف الجهود عند توفير الأسماك، بل امتدت لتشمل تحسين جماليات العرض والعناية بالتفاصيل التقنية. يوضح الصفاقسي: "عندما نلاحظ تغيرا في ألوان الأحواض، فهذا مؤشر على حاجة الأسماك لعناية خاصة. نستخدم أحجارا خاصة لضخ الأكسجين في الماء، ونضيف الأدوية مباشرة إلى الأحواض لضمان سلامة الكائنات".وتواصل جمعية صيانة المدينة إضفاء لمسات جديدة على المتحف، منها تصنيف الأحواض حسب بلد منشأ الأسماك، وتزيينها بألوان ورموز مستوحاة من تلك البلدان، بل وإدخال موسيقى تقليدية تعكس بيئة كل نوع. هذا المزج بين البصري والسمعي يخلق تجربة متعددة الحواس، تجعل الزائر يتعرف على خصوصيات كل سمكة دون الحاجة حتى إلى قراءة اللافتات التعريفية.وبالرغم من تواضع الإمكانيات، يبقى "دار الحوت" مشروعا حيا يتطور يوما بعد آخر، حالما بمكانة رائدة في القارة الأفريقية، وساعيا لأن يتحول من متحف محلي إلى مركز إشعاع بيئي وسياحي وعلمي.

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