https://sarabic.ae/20240606/بوتين-العلاقات-مع-القارة-الأفريقية-أحد-أولويات-روسيا-الاتحادية-1089592332.html
بوتين: العلاقات مع القارة الأفريقية أحد أولويات روسيا الاتحادية
بوتين: العلاقات مع القارة الأفريقية أحد أولويات روسيا الاتحادية
سبوتنيك عربي
أكد الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، اليوم الخميس، أن تطوير العلاقات مع القارة الأفريقية يعد أولوية بالنسبة لروسيا. 06.06.2024, سبوتنيك عربي
2024-06-06T20:23+0000
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وقال بوتين، خلال محادثاته مع رئيس زيمبابوي، إيمرسون منانغاغوا: "يسعدني أن تتاح لي الفرصة للقاء معكم على هامش منتدى سان بطرسبورغ الاقتصادي الدولي، وأنا على ثقة من أن حضوركم سيرمز إلى اهتمام القارة الأفريقية بتطوير العلاقات مع روسيا الاتحادية، وهذا أحد أولوياتنا".وأردف بوتين، خلال لقائه مع رئيس زيمبابوي، بالقول: "لقد تطورت العلاقات بين روسيا وزيمبابوي، منذ فترة طويلة، خلال فترة نضال بلادكم وشعبكم من أجل الاستقلال، وهي الآن تواصل التطور بشكل فعال".وأضاف بوتين: "أنا ممتن لكم لأننا نعمل بشكل فعال على الساحة الدولية، وفي مثل هذه الحالات، يقولون أن المواقف متقاربة للغاية أو حتى متطابقة بشأن القضايا الرئيسية في جدول الأعمال الدولي".وكان مساعد الرئيس الروسي، يوري أوشاكوف، قد صرح يوم الثلاثاء الماضي، بأن الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، سيجتمع في 6 يونيو/ حزيران الجاري، مع رئيس زيمبابوي، إيمرسون منانغاغوا، بشكل فردي، تليها مباحثات موسعة بمشاركة وفدي البلدين.
https://sarabic.ae/20240528/بوتين-في-تهنئته-لأذربيجان-بعيد-الاستقلال-نولي-اهتماما-كبيرا-لعلاقات-التحالف-مع-باكو-1089270546.html
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روسيا, أفريقيا, العالم
بوتين: العلاقات مع القارة الأفريقية أحد أولويات روسيا الاتحادية
أكد الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، اليوم الخميس، أن تطوير العلاقات مع القارة الأفريقية يعد أولوية بالنسبة لروسيا.
وقال بوتين، خلال محادثاته مع رئيس زيمبابوي، إيمرسون منانغاغوا: "يسعدني أن تتاح لي الفرصة للقاء معكم على هامش منتدى سان بطرسبورغ الاقتصادي الدولي، وأنا على ثقة من أن حضوركم سيرمز إلى اهتمام القارة الأفريقية بتطوير العلاقات مع روسيا الاتحادية، وهذا أحد أولوياتنا".
وأضاف: "لقد اتفقنا على أننا سنعمل بنشاط على تطوير تفاعلنا على كلا الجانبين وإنشاء أشكال جديدة منه. وعلى وجه الخصوص، شكل الاجتماع التشاوري على مستوى وزراء الخارجية"، موضحًا: "نعتزم عقد هذا الحدث في سوتشي، خلال خريف العام الحالي، ونأمل أن يشارك ممثلكم أيضًا".
وأردف بوتين، خلال لقائه مع رئيس زيمبابوي، بالقول: "لقد تطورت العلاقات بين روسيا وزيمبابوي، منذ فترة طويلة، خلال فترة نضال بلادكم وشعبكم من أجل الاستقلال، وهي الآن تواصل التطور بشكل فعال".
وأعلن الرئيس الروسي أن مواقف روسيا وزيمبابوي، بشأن القضايا الرئيسية على جدول الأعمال الدولي متطابقة، وأن البلدين يعملان معًا على الساحة العالمية.
وأضاف بوتين: "أنا ممتن لكم لأننا نعمل بشكل فعال على الساحة الدولية، وفي مثل هذه الحالات، يقولون أن المواقف متقاربة للغاية أو حتى متطابقة بشأن القضايا الرئيسية في جدول الأعمال الدولي".
وكان مساعد الرئيس الروسي، يوري أوشاكوف، قد صرح يوم الثلاثاء الماضي، بأن الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، سيجتمع في 6 يونيو/ حزيران الجاري، مع رئيس زيمبابوي، إيمرسون منانغاغوا، بشكل فردي، تليها مباحثات موسعة بمشاركة وفدي البلدين.