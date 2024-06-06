https://sarabic.ae/20240606/بوتين-العلاقات-مع-القارة-الأفريقية-أحد-أولويات-روسيا-الاتحادية-1089592332.html

بوتين: العلاقات مع القارة الأفريقية أحد أولويات روسيا الاتحادية

بوتين: العلاقات مع القارة الأفريقية أحد أولويات روسيا الاتحادية

سبوتنيك عربي

أكد الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، اليوم الخميس، أن تطوير العلاقات مع القارة الأفريقية يعد أولوية بالنسبة لروسيا. 06.06.2024, سبوتنيك عربي

2024-06-06T20:23+0000

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وقال بوتين، خلال محادثاته مع رئيس زيمبابوي، إيمرسون منانغاغوا: "يسعدني أن تتاح لي الفرصة للقاء معكم على هامش منتدى سان بطرسبورغ الاقتصادي الدولي، وأنا على ثقة من أن حضوركم سيرمز إلى اهتمام القارة الأفريقية بتطوير العلاقات مع روسيا الاتحادية، وهذا أحد أولوياتنا".وأردف بوتين، خلال لقائه مع رئيس زيمبابوي، بالقول: "لقد تطورت العلاقات بين روسيا وزيمبابوي، منذ فترة طويلة، خلال فترة نضال بلادكم وشعبكم من أجل الاستقلال، وهي الآن تواصل التطور بشكل فعال".وأضاف بوتين: "أنا ممتن لكم لأننا نعمل بشكل فعال على الساحة الدولية، وفي مثل هذه الحالات، يقولون أن المواقف متقاربة للغاية أو حتى متطابقة بشأن القضايا الرئيسية في جدول الأعمال الدولي".وكان مساعد الرئيس الروسي، يوري أوشاكوف، قد صرح يوم الثلاثاء الماضي، بأن الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، سيجتمع في 6 يونيو/ حزيران الجاري، مع رئيس زيمبابوي، إيمرسون منانغاغوا، بشكل فردي، تليها مباحثات موسعة بمشاركة وفدي البلدين.

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