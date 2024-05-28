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ع الموجة مع ايلي
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البرنامج الصباحي
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عرب بوينت بودكاست
الشخصية السامة: تعريفها، وصفاتها، وكيفية التعامل معها
08:18 GMT
17 د
كواليس السينما
الرؤية بين الرواية والسينما
08:35 GMT
25 د
عرب بوينت بودكاست
نصف سكان العالم سيعانون من السمنة خلال 12 عاما
09:03 GMT
13 د
قوانين الاقتصاد
خبير يبيّن أهمية إنشاء منصة استثمارية بين روسيا والبحرين
09:17 GMT
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المقهى الثقافي
حوار مع الشاعر الأردني محمد محمود العزام
09:46 GMT
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من الملعب
مانشستر سيتي يتوّج بلقب بالدوري الانكليزي الممتاز للمرة الرابعة على التوالي
10:03 GMT
27 د
مرايا العلوم
الإشارة الفريدة في الدماغ ولغز اختفاء الكروموسوم
10:31 GMT
29 د
صدى الحياة
خبير: إسرائيل تستهدف العقول الفلسطينية لتقتل الأمل لديهم ولتهجرهم من أرضهم
11:30 GMT
30 د
عرب بوينت بودكاست
الأطفال والطبيعة والعالم الافتراضي في العمل وفهم الموصلات الفائقة
12:03 GMT
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مساحة حرة
ماذا يعني القرار الإسرائيلي بفك الارتباط بشمال الضفة؟
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مرايا العلوم
بقايا أحد النجوم الأولى وحماية الأرض من الفضاء والنيوترينوز وبنية الكون
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بلا قيود
قيادي في حماس: إسرائيل تعتقد أنها فوق القانون
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عودة سفير السعودية إلى سوريا بعد قطيعة استمرت 12 عاما
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شؤون عسكرية
خبير: من مصلحة أوروبا إنشاء جيش أوروبي يحررها من سيطرة دولة الشر الكبرى
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بعد الإعلان عن أول محامي روبوت في العالم، ما المهن المعرضة للخطر بسبب الذكاء الاصطناعي؟
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https://sarabic.ae/20240528/بوتين-في-تهنئته-لأذربيجان-بعيد-الاستقلال-نولي-اهتماما-كبيرا-لعلاقات-التحالف-مع-باكو-1089270546.html
بوتين في تهنئته لأذربيجان بعيد الاستقلال: نولي اهتماما كبيرا لعلاقات التحالف مع باكو
بوتين في تهنئته لأذربيجان بعيد الاستقلال: نولي اهتماما كبيرا لعلاقات التحالف مع باكو
سبوتنيك عربي
هنأ الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، اليوم الثلاثاء، نظيره الأذربيجاني إلهام علييف بمناسبة عيد الاستقلال، مشيراً إلى أن موسكو تولي أهمية كبيرة للعلاقات التحالفية... 28.05.2024, سبوتنيك عربي
2024-05-28T07:00+0000
2024-05-28T07:00+0000
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وتم نشر التهنئة على الموقع الإلكتروني للكرملين، وجاء فيها: "عزيزي إلهام حايدوروفيتش! تقبلوا أحر التهاني بمناسبة العيد الوطني لبلدكم - عيد الاستقلال".وأعرب بوتين عن ثقته في أنه من خلال الجهود المشتركة، ستواصل روسيا وأذربيجان زيادة التعاون الثنائي المثمر بشكل منهجي في جميع المجالات، فضلاً عن "تنسيق الجهود في الشؤون الإقليمية"، موضحا أن هذا يلبي "مصالح شعبينا الصديقين" وينسجم "مع تعزيز الأمن والاستقرار في جنوب القوقاز وبحر قزوين".وجاء في التهنئة: "أتمنى لك بصدق، عزيزي إلهام حيدروفيتش، الصحة والنجاح، ولجميع المواطنين الأذربيجانيين السعادة والازدهار".
https://sarabic.ae/20231121/رئيس-أذربيجان-يتهم-فرنسا-بـتمهيد-الأرضية-لحرب-في-القوقاز-1083356413.html
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أذربيجان, روسيا, العالم
أذربيجان, روسيا, العالم

بوتين في تهنئته لأذربيجان بعيد الاستقلال: نولي اهتماما كبيرا لعلاقات التحالف مع باكو

07:00 GMT 28.05.2024
© kremlin.ruالرئيس الروسي فلاديمير بوتين مع الرئيس الأذربيجاني إلهام علييف في سوتشي الروسية
الرئيس الروسي فلاديمير بوتين مع الرئيس الأذربيجاني إلهام علييف في سوتشي الروسية - سبوتنيك عربي, 1920, 28.05.2024
© kremlin.ru
تابعنا عبر
هنأ الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، اليوم الثلاثاء، نظيره الأذربيجاني إلهام علييف بمناسبة عيد الاستقلال، مشيراً إلى أن موسكو تولي أهمية كبيرة للعلاقات التحالفية مع باكو.
وتم نشر التهنئة على الموقع الإلكتروني للكرملين، وجاء فيها: "عزيزي إلهام حايدوروفيتش! تقبلوا أحر التهاني بمناسبة العيد الوطني لبلدكم - عيد الاستقلال".

وأضاف: "لقد حققت أذربيجان نجاحاً معترفاً به عموماً في التنمية الاجتماعية والاقتصادية، وتتمتع بمكانة تستحقها على المسرح العالمي وتشارك بنشاط في حل القضايا الهامة في جدول الأعمال الدولي ونولي أهمية كبيرة للعلاقات التحالفية مع باكو".

وأعرب بوتين عن ثقته في أنه من خلال الجهود المشتركة، ستواصل روسيا وأذربيجان زيادة التعاون الثنائي المثمر بشكل منهجي في جميع المجالات، فضلاً عن "تنسيق الجهود في الشؤون الإقليمية"، موضحا أن هذا يلبي "مصالح شعبينا الصديقين" وينسجم "مع تعزيز الأمن والاستقرار في جنوب القوقاز وبحر قزوين".
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وجاء في التهنئة: "أتمنى لك بصدق، عزيزي إلهام حيدروفيتش، الصحة والنجاح، ولجميع المواطنين الأذربيجانيين السعادة والازدهار".
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