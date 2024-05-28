https://sarabic.ae/20240528/بوتين-في-تهنئته-لأذربيجان-بعيد-الاستقلال-نولي-اهتماما-كبيرا-لعلاقات-التحالف-مع-باكو-1089270546.html
بوتين في تهنئته لأذربيجان بعيد الاستقلال: نولي اهتماما كبيرا لعلاقات التحالف مع باكو
بوتين في تهنئته لأذربيجان بعيد الاستقلال: نولي اهتماما كبيرا لعلاقات التحالف مع باكو
سبوتنيك عربي
هنأ الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، اليوم الثلاثاء، نظيره الأذربيجاني إلهام علييف بمناسبة عيد الاستقلال، مشيراً إلى أن موسكو تولي أهمية كبيرة للعلاقات التحالفية... 28.05.2024, سبوتنيك عربي
2024-05-28T07:00+0000
2024-05-28T07:00+0000
2024-05-28T07:00+0000
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وتم نشر التهنئة على الموقع الإلكتروني للكرملين، وجاء فيها: "عزيزي إلهام حايدوروفيتش! تقبلوا أحر التهاني بمناسبة العيد الوطني لبلدكم - عيد الاستقلال".وأعرب بوتين عن ثقته في أنه من خلال الجهود المشتركة، ستواصل روسيا وأذربيجان زيادة التعاون الثنائي المثمر بشكل منهجي في جميع المجالات، فضلاً عن "تنسيق الجهود في الشؤون الإقليمية"، موضحا أن هذا يلبي "مصالح شعبينا الصديقين" وينسجم "مع تعزيز الأمن والاستقرار في جنوب القوقاز وبحر قزوين".وجاء في التهنئة: "أتمنى لك بصدق، عزيزي إلهام حيدروفيتش، الصحة والنجاح، ولجميع المواطنين الأذربيجانيين السعادة والازدهار".
https://sarabic.ae/20231121/رئيس-أذربيجان-يتهم-فرنسا-بـتمهيد-الأرضية-لحرب-في-القوقاز-1083356413.html
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أذربيجان, روسيا, العالم
بوتين في تهنئته لأذربيجان بعيد الاستقلال: نولي اهتماما كبيرا لعلاقات التحالف مع باكو
هنأ الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، اليوم الثلاثاء، نظيره الأذربيجاني إلهام علييف بمناسبة عيد الاستقلال، مشيراً إلى أن موسكو تولي أهمية كبيرة للعلاقات التحالفية مع باكو.
وتم نشر التهنئة على الموقع الإلكتروني للكرملين، وجاء فيها: "عزيزي إلهام حايدوروفيتش! تقبلوا أحر التهاني بمناسبة العيد الوطني لبلدكم - عيد الاستقلال".
وأضاف: "لقد حققت أذربيجان نجاحاً معترفاً به عموماً في التنمية الاجتماعية والاقتصادية، وتتمتع بمكانة تستحقها على المسرح العالمي وتشارك بنشاط في حل القضايا الهامة في جدول الأعمال الدولي ونولي أهمية كبيرة للعلاقات التحالفية مع باكو".
وأعرب بوتين عن ثقته في أنه من خلال الجهود المشتركة، ستواصل روسيا وأذربيجان زيادة التعاون الثنائي المثمر بشكل منهجي في جميع المجالات، فضلاً عن "تنسيق الجهود في الشؤون الإقليمية"، موضحا أن هذا يلبي "مصالح شعبينا الصديقين" وينسجم "مع تعزيز الأمن والاستقرار في جنوب القوقاز وبحر قزوين".
21 نوفمبر 2023, 16:55 GMT
وجاء في التهنئة: "أتمنى لك بصدق، عزيزي إلهام حيدروفيتش، الصحة والنجاح، ولجميع المواطنين الأذربيجانيين السعادة والازدهار".