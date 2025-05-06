https://sarabic.ae/20250506/متحف-يحفظ-ذاكرة-الشعوب-في-قلب-المدينة-العتيقة-بتونس-1100225790.html

متحف يحفظ ذاكرة الشعوب في قلب المدينة العتيقة بتونس... صور

متحف يحفظ ذاكرة الشعوب في قلب المدينة العتيقة بتونس... صور

سبوتنيك عربي

في قلب المدينة العتيقة بالعاصمة تونس، حيث تتشابك الأزقة الحجرية القديمة وتعانق رائحة الورق المعتّق جدران المحلات، يتوارى خلف واجهة بسيطة متحف فريد لا يشبه... 06.05.2025, سبوتنيك عربي

2025-05-06T17:08+0000

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لا تصطف فيه التماثيل ولا تُعرض فيه القطع الأثرية خلف زجاج بارد، بل يسكنه التاريخ نفسه، متجسدا في كتب نادرة، وصحف قديمة، ووثائق وقعت بخط يد البدايات.هناك، في دكان ورثه عن والده، اختار التونسي "عز الدين بوزويتة" (73 عاما) أن ينسج ذاكرة لتاريخ الشعوب وأن يمنح التاريخ حيزا للعيش وأن يواجه النسيان بجدران محملة بالمعرفة، من خلال متحف تتجاوز مضامينه حدود الوطن ليحتضن إرثا إنسانيا مشتركا.من دكان عتيق إلى ذاكرة عالمية"هذا الفضاء كان في الأصل محل تجارة والدي، وقد ورثته عنه منذ عقود"، يقول عز الدين بوزويتة لـ "سبوتنيك"، بنبرة يغمرها الحنين والاعتزاز، كان والده كما يروي، مولعا بالكتب رغم أنه لم يُكمل مشواره التعليمي، يشتري الصحف والكتب يوميا وكأنه يعاند الأمية بقوة القراءة.هذا الحب انتقل كما العدوى إلى عز الدين بوزويتة الذي لم يكتفِ بجمع الكتب، بل حوّل شغفه إلى مشروع ثقافي يحمل بعدا إنسانيا فريدا، فالدكان العتيق بات اليوم متحفا يعجّ بالوثائق والصحف والكتب التي يمتد عمر بعضها إلى قرون، بداخله تتعايش ذاكرة شعوب العالم.يضيف عز الدين: "بعدما جمعت عددا كبيرا من الكتب والمخطوطات والصحف القديمة، شعرت بأن هذه النفائس لا يجوز أن تبقى حبيسة صناديق أو خزائن مغلقة، أردت أن أجعلها متاحة للباحثين والطلبة والمهتمين بالأشياء النادرة، فقررت تحويل المكان إلى متحف مفتوح".تعددت الأسماء التي راودته لاختيار عنوان لهذا المشروع، لكنه استقر في النهاية على "متحف المد العالمي"، ويشرح اختياره قائلا: "كنت في البداية أريد أن أُطلق عليه اسم متحف عائلة بوزويتة، لكنني وجدت أن ما أملكه يتجاوز العائلة ويتجاوز الوطن، لدي وثائق وكتب وصحف من مختلف بلدان العالم: من تونس والجزائر، إلى سوريا ومصر والجزيرة العربية، مرورا بالولايات المتحدة وكندا، ووصولا إلى روسيا والصين واليابان وإندونيسيا ومختلف الدول الأخرى، لذا كان الاسم الأنسب هو المد العالمي، لأن الذاكرة التي أحفظها هنا لا تعرف الحدود".في زوايا المتحف، تتراص الكتب كأنها تبني جدارا صلبا من المعرفة، بعضها مطبوع منذ القرن السابع عشر، وأخرى صادرة في زمن الاستعمار أو الثورة أو الحرب.يقول وهو يتصفح إحدى الوثائق: "أهم ما أحتفظ به هنا هو الكتب القديمة، بعضها طُبع في عام 1600، إلى جانب اتفاقيات نادرة بين تونس ودول أجنبية، ووثائق رسمية تحمل توقيعات بايات تونس، اشتريتها من عائلاتهم وورثَتهم، بعد أن كانت مهددة بالضياع".مغارة علي بابا بلا لصوصفي زاوية من المتحف، يتخذ عز الدين بوزويتة مقعدا خشبيا ويتصفح كتابا من كنوزه الثمينة التي يحب أن يطلق عليها اسما طريفا: "كنوز عزيزي بابا" يقول: "أحفادي ينادونني بعزيزي بابا، فاخترت لهذه الكنوز اسما يحمل بعضا من روح الحكاية الفلكلورية الشهيرة علي بابا والأربعون لصا المستمدة من كتاب ألف ليلة وليلة، لكنه مختلف تماما، هنا لا يوجد لصوص بل مثقفون يحاربون اللصوص الحقيقيين بسلاح المعرفة ويبحثون بين هذه الكنوز عن تاريخ ضائع أو معلومة منسية".يستلّ عز الدين بوزويتة من إحدى الرفوف صحيفة قديمة كمن يوقظ ذاكرة نائمة، إنها نسخة من جريدة تصدرها الجالية الإيطالية في تونس تعود إلى سنة 1888. وفي صندوق خشبي صغير، يعثر على عدد نادر من صحيفة صدرت في قسنطينة بالجزائر بعنوان "العلماء المسلمون" تعود لسنة 1933، ثم يُري زواره العدد الأول من صحيفة المقاومة الجزائرية التي تعود إلى العام 1956، تلك التي يشكّ في أن تكون الحكومة الجزائرية نفسها تحتفظ بنسخة منها، حيث أنها كانت تصدر في المنفى.يقول بوزويتة: "كل وثيقة هنا لها حكاية، وكل صحيفة تحمل زمنا ما زال نابضا بالحبر الأصفر كأن الزمن لم يتركها إلا لتُروى هنا".ويمضي بوزويتة يستعرض كنوزه، كأنّه يقرأ التاريخ بصوت عالٍ من خلال صفحات ورقية ظلت صامدة رغم تتالي العقود، يشير إلى صحيفة مصرية تعود لسنة 1871، ثم ينتقل إلى كتب روسية نادرة، ورسائل أصلية من العام 1917 كُتبت بخط اليد، ويقول: "لو لم أحتفظ بها، ربما ضاعت إلى الأبد".واحدة من هذه الرسائل، كما يروي بوزويتة، كانت مجموعة مؤلفة من 40 رسالة وموجهة إلى ممرضة روسية تدعى "ليديا بيرني" من طبيب تطوع في الجيش العالمي في الحرب العالمية الأولى. فكانت هذه الرسائل التي كتبت بخط يديهما توثق قصة الحب التي جمعت بينهما قبل أن يتزوجا، ورسالة أخرى طريفة وجهت لها من ضابط روسي يرجوها أن ترسل بعض السكر والأقلام كي يمنح الجنود قليلا من الطاقة ليستمروا في القتال.يقول بوزويتة: "تخيل، وثائق من الحرب العالمية الأولى، تصل إليّ وتُحفظ هنا، في قلب المدينة العتيقة بتونس"، يقولها وكأنّه لا يزال مذهولا من قدر ما جمعه.وتتكدّس في أرفف متحف بوزويتة وثائق قادرة على تغيير نظرة الناس للتاريخ، واحدة منها، كما يروي، تعود إلى سنة 1224 هـ، وهي اتفاقية تحمل توقيع أحد بايات تونس مع دول كبرى، تنصّ على إعفاء التجار البريطانيين من الضرائب، وعلى منحهم امتيازات جمركية ضخمة.ليس الأمر مقتصرا على الوثائق والكتب، فمتحف بوزويتة يضم العشرات من اللوحات النادرة ومئات العملات الورقية والمعدنية من ألمانيا وروسيا وبلدان أخرى، تعود إلى فترات تمتد من مطلع القرن العشرين وحتى الثورة البلشفية، عملات لا تهم خبراء الاقتصاد بقدر ما تهم عشّاق الذاكرة.كنوز تقاوم النسيانعند الحديث عن نفسه، لا يبدو عز الدين بوزويتة منشغلا بالألقاب أو الإنجازات، هو ببساطة رجل عاش سبعة عقود ونيف، وقضى أكثر من أربعين سنة في خدمة العمل الثقافي والإنساني، متنقلا بين منظمات غير حكومية، مؤمنا بالسلام بين الشعوب، مشرفا على ملتقيات دولية، ومؤسسا لمكتب دراسات يحمل اسم "الدليل العام للعالم العربي". لكنه يعتبر أن أهم ما أنجزه، هو هذا المتحف الصغير الذي يحفظ ذاكرة العالم في قلب تونس."تقاعدت منذ نحو عشر سنوات، لكني لا أؤمن بفكرة التقاعد. ما دام فيّ نفس"، يقولها وهو يستحضر مسيرة والده، الذي كان كما يروي، رجلا بسيطا لكنه يحمل شغفا نادرا بالكتب، امتلك متجرا صغيرا في باريس في خمسينات القرن الماضي، تبرّع به سرا لجبهة التحرير الجزائرية ليكون مقرا لاجتماعاتها. يضيف: "تخيل، قبل فترة وجدت كتابا صدر سنة 1949، وفيه إعلان لوالدي عن متجره ذاك هذا الإعلان أهم من ألف وثيقة بالنسبة لي".ما زالت المصادفات العجيبة تحدث معه إلى اليوم. بين صفحات الكتب التي يجمعها من أنحاء العالم، يعثر أحيانا على رسائل منسية، أو أوراق محشورة بعناية داخل غلاف متهالك بعضها يحتوي على أسرار سياسية، أو مراسلات بين رجال دولة، أو حتى اعترافات عاطفية بين شخصين فرّقتهما الحرب. كلها تُخزّن بدقة داخل المتحف، وكأنّها تنتظر من يقرأها.يقول بوزويتة وعيناه تمسحان الوجوه القادمة من الجامعات أو من شغف الاكتشاف: "غالبية زوار هذا المتحف هم من المؤرخين، الباحثين، أساتذة الجامعات وطلبة التاريخ. وهذا يسعدني كثيرا، خصوصا عندما أرى شبابا في مقتبل العمر مولعا بالكتب، رغم أن بعضا من أقرانهم ضلوا الطريق. هذا الجيل ما زال يقاوم بعين باحثة ويد تقلب الصفحات لا شاشات الهواتف ومواقع التواصل الاجتماعي".ويضيف: "أؤمن بأن ما ينجو من عبث الزمن هو ما لم يكن عاديا فالعادي يزول، أما النادر فهو الذي يصمد. لهذا أنا لا أجمع كل شيء، بل أجمع ما لا يقدّر بثمن".ولا يخفي بوزويتة طموحه في توسيع المتحف، فهو يسعى لإنشاء أرشيف ضخم يوثّق كل وثيقة وكل صحيفة وكتاب نادر، ليكون متاحا للباحثين والمهتمين من أنحاء العالم، يقول: "هذا المتحف هو وعد للأجيال القادمة بأن ذاكرتهم لن تُمحى، ما دام هناك من يؤمن بأن المعرفة مقاومة، وأن الثقافة خلاص".

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