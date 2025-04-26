https://sarabic.ae/20250426/الرئيس-التونسي-يدعو-إلى-تنويع-الشراكات-التجارية-هل-تتجه-تونس-نحو-أسواق-الشرق-1099913694.html

الرئيس التونسي يدعو إلى تنويع الشراكات التجارية.. هل تتجه تونس نحو أسواق الشرق؟

الرئيس التونسي يدعو إلى تنويع الشراكات التجارية.. هل تتجه تونس نحو أسواق الشرق؟

سبوتنيك عربي

أثارت تصريحات الرئيس التونسي قيس سعيّد، التي دعا فيها إلى تنويع الشراكات التجارية والبحث عن أسواق جديدة، موجة من التساؤلات في الأوساط الاقتصادية، لا سيما في ظل... 26.04.2025, سبوتنيك عربي

2025-04-26T12:51+0000

2025-04-26T12:51+0000

2025-04-26T12:51+0000

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وتساءل خبراء ومحللون اقتصاديون عن طبيعة الأسواق البديلة التي يمكن أن تراهن عليها تونس، وما إذا كانت أسواق الشرق مثل روسيا، الصين وبلدان آسيوية أخرى، قادرة على أن تشكّل بديلا استراتيجيا عن الشركاء الأوروبيين التقليديين، في وقت تشهد فيه علاقات تونس مع هؤلاء فتورا وتباينا في الرؤى حول مستقبل التعاون المالي والاقتصادي.وكان الرئيس التونسي قيس سعيّد، قد أكد في وقت سابق، لدى لقائه سمير عبيد، وزير التجارة وتنمية الصادرات، على ضرورة البحث عن أسواق جديدة للتصدير في أفريقيا وآسيا وفي عدد من دول أمريكا الجنوبية، التي أعربت عن إستعدادها لتبادل تجاري متوازن مع تونس.وأظهرت بيانات حديثة صادرة عن المعهد الوطني للإحصاء، أن العجز التجاري لتونس ارتفع خلال الشهرين الأولين من سنة 2025، إلى 3.5 مليار دينار، مقارنة بـ1.7 مليار دينار خلال ذات الفترة من العام الماضي.وفي مناسبات سابقة، أكد الرئيس قيس سعيّد، أن "تونس لن تبقى رهينة ضغوط أو إملاءات أي جهة أجنبية كانت"، مضيفًا أن "المرحلة القادمة تتطلب انفتاحا أوسع على أسواق جديدة وشركاء يحترمون إرادة الشعب التونسي وخياراته السيادية".خطوة إيجابيةوفي تصريح لـ"سبوتنيك"، أفاد الخبير الاقتصادي معز حديدان، أن "تنويع الشراكات مع دول جديدة يعتبر خطوة إيجابية نحو تطوير الاقتصاد التونسي"، مشددًا على أن "انفتاح تونس على أسواق جديدة وشركات أجنبية جديدة من شأنه أن يخلق ديناميكية في التجارة الخارجية للدولة التونسية".وبيّن حديدانن أنه "إذا نجحت تونس في استقطاب شركات صينية وروسية إلى أراضيها فانها ستكون خطوة أولى نحو تكوين ديناميكية اقتصادية وتجارية".وشهدت الدبلوماسية التونسية، خلال السنوات القليلة الماضية، حركة لافتة تمثلت في لقاءات مكثفة مع دول الشرق، وعلى رأسها الصين وروسيا، حيث تواترت الزيارات بوتيرة متسارعة، ما مهّد لتوقيع عدد من الاتفاقيات في المجال الاقتصادي.ويشدد الخبير الاقتصادي على أن "تنويع الشراكات الاقتصادية والتجارية يتطلب إرساء مناخ أعمال جيد يشجع على استقطاب شركات أجنبية حديثة في تونس".وأضاف حديدان: "العديد من الشركات الكبرى غادرت البلاد التونسية بسبب تردي الوضع الاقتصادي بالبلاد، وهذا ما يجب أن تحرص تونس على عدم تكراره، وبالتالي فان المطلوب اليوم هو تهيئة بيئة سليمة لهذه المؤسسات وتشجيعها على الاستثمار، بالإضافة إلى تعديل قوانين الاستثمار وتحسين البنية التحتية حتى تكون مهيئة لاستقطاب شركات جديدة" .تنويع قاعدة الشركاء ضرورةويرى الدبلوماسي الأسبق نجيب حشانة، أن "تونس، منذ عهد قرطاج، تمتلك تقليدا راسخا في نسج علاقات خارجية قوية، مدعوما بقوة أسطولها التجاري، الذي لعب دورًا محوريًا في منطقة البحر الأبيض المتوسط".وأشار إلى أن "القيادة التونسية، بعد الاستقلال وخروج فرنسا، راهنت على الدبلوماسية الاقتصادية، وهو ما مكن البلاد من الشروع في مسار تنموي متكامل، بفضل هذا الخيار الاستراتيجي القائم على توظيف العلاقات الخارجية لخدمة التنمية".كما أوضح حشانة أن "تونس تبنّت توجها دبلوماسيا متوازنا بعد الاستقلال، إذ حافظت على علاقاتها مع الاتحاد السوفييتي رغم انخراطها في العالم الحر الذي تقوده الولايات المتحدة، وكانت تلك العلاقات قائمة على الاحترام المتبادل، خصوصًا في المجالات الثقافية والاقتصادية".وأشار محدثنا، إلى أن "التوجه السياسي لتونس في تلك الفترة لم يكن منحازًا نحو الاشتراكية أو الشيوعية، بل كانت العلاقات التونسية السوفياتية قائمة ومتطورة"، على حد قوله.وأضاف حشانة: "في الفترة بين 1959 وبداية التسعينات، بلغت التعاهدات والتمويلات السوفياتية لتونس في مختلف المجالات نحو 500 مليون دولار طوال تلك الفترة، قبل سقوط الاتحاد السوفيتي."الشرق خيار استراتيجيمن جانبه، يرى المحلل السياسي خالد كرونة، في حديثه مع "سبوتنيك"، أن "العالم يمر بمرحلة من التحولات الكبرى في ظل التغيرات العميقة التي تشهدها المنطقة، ما يفرض على الدول إعادة تقييم استراتيجياتها السياسية والاقتصادية لمواكبة هذه الديناميكيات الجديدة".وتابع قائلًا: "منذ فترة طويلة، كانت تونس تقتصر على التعاملات الاقتصادية مع البلدان الغربية، إلا أنه بات من الضروري الآن أن تعمل على تعزيز مبادلاتها البينية مع جيرانها، والانفتاح على علاقات تجارية مع الاقتصاديات الصاعدة، لاسيما مجموعة البريكس، ومع دول أخرى مثل روسيا والصين".ويعتقد كرونة أن "دعوة رئيس الجمهورية إلى خلق أسواق جديدة وتنويع الشراكات تتطلب فترة زمنية معينة، حتى تتمكن البلاد من مراجعة سياساتها الاقتصادية وتحديد أولوياتها في ما يتعلق بالمعاملات التجارية، مع التوجه نحو آفاق جديدة أوسع وأضمن، تحقق عوائد مالية للطرفين".وعززت الرسوم الجمركية الأخيرة التي فرضها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، على الواردات من جميع دول العالم، بما في ذلك تونس بنسبة 28%، تفكير تونس في البحث عن أسواق جديدة وتنويع شراكاتها التجارية وتعزيز مكانتها في الأسواق العالمية.

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