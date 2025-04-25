https://sarabic.ae/20250425/وزير-تونسي-سابق-روسيا-تعيد-تشكيل-النظام-العالمي-عبر-إفريقيا-1099903349.html

وزير تونسي سابق: روسيا تعيد تشكيل النظام العالمي عبر إفريقيا

وزير تونسي سابق: روسيا تعيد تشكيل النظام العالمي عبر إفريقيا

سبوتنيك عربي

تناول وزير الخارجية التونسي السابق، الدكتور رفيق عبد السلام، الحضور الروسي في شمال افريقيا، وطموحات موسكو في بناء نظام عالمي متعدد الأقطاب، مؤكدا أن "الدور... 25.04.2025, سبوتنيك عربي

2025-04-25T21:18+0000

2025-04-25T21:18+0000

2025-04-25T21:21+0000

روسيا

أخبار تونس اليوم

أفريقيا

حصري

مجموعة بريكس

https://cdn.img.sarabic.ae/img/104323/17/1043231761_0:56:3441:1992_1920x0_80_0_0_39e94469ae7e14fbf8e469c3048dd87e.jpg

وفي حديث عبر إذاعة "سبوتنيك"، أشار عبد السلام الى وجود مصالح متبادلة بين دول المغرب العربي وروسيا، مع اتجاه لتعميق هذه العلاقات والشراكة في ظل المتغيرات على الساحة الدولية. وأكد على أهمية بناء هذه العلاقات على أسس متينة تقوم على التكافؤ وتبادل المنافع والمصالح، والندية في التحالفات، مع ضرورة توثيق العلاقات الثقافية.كما اعتبر أن وجود مجموعة "بريكس" يسهم في إحداث نوع من التوازن في العلاقات الدولية، ويعزز التقارب بين الدول على أساس التبادل الاقتصادي والثقافي.وفي سياق متصل، وصف وزير الخارجية التونسي السابق التعاون الإيراني-الروسي بالنموذجي، حيث تستفيد كل من موسكو وطهران من هذه الشراكة. وأشار إلى أن روسيا تلعب دورا كبيرا في الوساطة وتهدئة التوترات والصراعات، بهدف الوصول إلى حلول توافقية بين الولايات المتحدة وإيران.وأكد أن التقارب الروسي-الإفريقي في شمال القارة يعد جزءا من مسار يتجه نحو وضع دولي متعدد الأقطاب، حيث تتعدد مراكز النفوذ والقوة في العالم.وفي هذا السياق، لفت عبد السلام إلى أن الولايات المتحدة تسعى لتفكيك المنظومة الدولية التي أسستها بعد الحرب العالمية الثانية ونهاية الحرب الباردة، من خلال فرض نظام ضريبي جديد والخروج عن الاتفاقيات الموقعة سابقا، مما يضعف المؤسسات الدولية كالأمم المتحدة ومجلس الأمن الدولي.وختم ضيف "سبوتنيك" بالإشارة إلى أثر عالم متعدد الأقطاب على هيمنة الدولار، مشيرا إلى التوجه الحالي نحو تنويع العملات، واهتمام الدول القومية بعملاتها المحلية في التبادلات التجارية، مما يقلل الاعتماد على الدولار. واعتبر أن فرض الولايات المتحدة لنظام ضرائب تجارية مجحف قد يؤدي إلى تشكيل تحالف من الدول المتضررة، مما يدفع مجموعة "بريكس" نحو إنشاء صناديق وبنوك متكافئة، وعدم الاقتصار على البنك الدولي وصندوق النقد الدولي.

https://sarabic.ae/20250116/بوتين-يعلن-زيادة-حجم-التبادل-التجاري-بين-روسيا-وجمهورية-أفريقيا-الوسطى-1096841406.html

أخبار تونس اليوم

أفريقيا

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2025

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

الأخبار

ar_EG

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

سبوتنيك عربي

روسيا, أخبار تونس اليوم, أفريقيا, حصري, مجموعة بريكس