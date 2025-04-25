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مساحة حرة
التصحر يهدد 40% من سكان العالم ويتلف 28 مليون فدان سنويا، فما تداعيات ذلك على الغذائي العالمي؟
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نبض افريقيا
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وزير تونسي سابق: روسيا تعيد تشكيل النظام العالمي عبر إفريقيا
وزير تونسي سابق: روسيا تعيد تشكيل النظام العالمي عبر إفريقيا
سبوتنيك عربي
تناول وزير الخارجية التونسي السابق، الدكتور رفيق عبد السلام، الحضور الروسي في شمال افريقيا، وطموحات موسكو في بناء نظام عالمي متعدد الأقطاب، مؤكدا أن "الدور... 25.04.2025, سبوتنيك عربي
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وفي حديث عبر إذاعة "سبوتنيك"، أشار عبد السلام الى وجود مصالح متبادلة بين دول المغرب العربي وروسيا، مع اتجاه لتعميق هذه العلاقات والشراكة في ظل المتغيرات على الساحة الدولية. وأكد على أهمية بناء هذه العلاقات على أسس متينة تقوم على التكافؤ وتبادل المنافع والمصالح، والندية في التحالفات، مع ضرورة توثيق العلاقات الثقافية.كما اعتبر أن وجود مجموعة "بريكس" يسهم في إحداث نوع من التوازن في العلاقات الدولية، ويعزز التقارب بين الدول على أساس التبادل الاقتصادي والثقافي.وفي سياق متصل، وصف وزير الخارجية التونسي السابق التعاون الإيراني-الروسي بالنموذجي، حيث تستفيد كل من موسكو وطهران من هذه الشراكة. وأشار إلى أن روسيا تلعب دورا كبيرا في الوساطة وتهدئة التوترات والصراعات، بهدف الوصول إلى حلول توافقية بين الولايات المتحدة وإيران.وأكد أن التقارب الروسي-الإفريقي في شمال القارة يعد جزءا من مسار يتجه نحو وضع دولي متعدد الأقطاب، حيث تتعدد مراكز النفوذ والقوة في العالم.وفي هذا السياق، لفت عبد السلام إلى أن الولايات المتحدة تسعى لتفكيك المنظومة الدولية التي أسستها بعد الحرب العالمية الثانية ونهاية الحرب الباردة، من خلال فرض نظام ضريبي جديد والخروج عن الاتفاقيات الموقعة سابقا، مما يضعف المؤسسات الدولية كالأمم المتحدة ومجلس الأمن الدولي.وختم ضيف "سبوتنيك" بالإشارة إلى أثر عالم متعدد الأقطاب على هيمنة الدولار، مشيرا إلى التوجه الحالي نحو تنويع العملات، واهتمام الدول القومية بعملاتها المحلية في التبادلات التجارية، مما يقلل الاعتماد على الدولار. واعتبر أن فرض الولايات المتحدة لنظام ضرائب تجارية مجحف قد يؤدي إلى تشكيل تحالف من الدول المتضررة، مما يدفع مجموعة "بريكس" نحو إنشاء صناديق وبنوك متكافئة، وعدم الاقتصار على البنك الدولي وصندوق النقد الدولي.
https://sarabic.ae/20250116/بوتين-يعلن-زيادة-حجم-التبادل-التجاري-بين-روسيا-وجمهورية-أفريقيا-الوسطى-1096841406.html
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روسيا, أخبار تونس اليوم, أفريقيا, حصري, مجموعة بريكس
روسيا, أخبار تونس اليوم, أفريقيا, حصري, مجموعة بريكس

وزير تونسي سابق: روسيا تعيد تشكيل النظام العالمي عبر إفريقيا

21:18 GMT 25.04.2025 (تم التحديث: 21:21 GMT 25.04.2025)
© Sputnik . Alexei Druzhynin / الانتقال إلى بنك الصوراليوم الثاني - قادة القمة الروسية الأفريقية "روسيا - أفريقيا" في سوتشي، 24أكتوبر 2019
اليوم الثاني - قادة القمة الروسية الأفريقية روسيا - أفريقيا في سوتشي، 24أكتوبر 2019 - سبوتنيك عربي, 1920, 25.04.2025
© Sputnik . Alexei Druzhynin
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حصري
تناول وزير الخارجية التونسي السابق، الدكتور رفيق عبد السلام، الحضور الروسي في شمال افريقيا، وطموحات موسكو في بناء نظام عالمي متعدد الأقطاب، مؤكدا أن "الدور الروسي في شمال افريقيا ومنطقة المغرب العربي ليس بجديد، بل هو امتداد لاستراتيجية روسية تهدف إلى استعادة موقعها وتعزيز نفوذها في مختلف قارات العالم، بما في ذلك منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا".
وفي حديث عبر إذاعة "سبوتنيك"، أشار عبد السلام الى وجود مصالح متبادلة بين دول المغرب العربي وروسيا، مع اتجاه لتعميق هذه العلاقات والشراكة في ظل المتغيرات على الساحة الدولية. وأكد على أهمية بناء هذه العلاقات على أسس متينة تقوم على التكافؤ وتبادل المنافع والمصالح، والندية في التحالفات، مع ضرورة توثيق العلاقات الثقافية.
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كما اعتبر أن وجود مجموعة "بريكس" يسهم في إحداث نوع من التوازن في العلاقات الدولية، ويعزز التقارب بين الدول على أساس التبادل الاقتصادي والثقافي.
وفي سياق متصل، وصف وزير الخارجية التونسي السابق التعاون الإيراني-الروسي بالنموذجي، حيث تستفيد كل من موسكو وطهران من هذه الشراكة. وأشار إلى أن روسيا تلعب دورا كبيرا في الوساطة وتهدئة التوترات والصراعات، بهدف الوصول إلى حلول توافقية بين الولايات المتحدة وإيران.
وأكد أن التقارب الروسي-الإفريقي في شمال القارة يعد جزءا من مسار يتجه نحو وضع دولي متعدد الأقطاب، حيث تتعدد مراكز النفوذ والقوة في العالم.
وفي هذا السياق، لفت عبد السلام إلى أن الولايات المتحدة تسعى لتفكيك المنظومة الدولية التي أسستها بعد الحرب العالمية الثانية ونهاية الحرب الباردة، من خلال فرض نظام ضريبي جديد والخروج عن الاتفاقيات الموقعة سابقا، مما يضعف المؤسسات الدولية كالأمم المتحدة ومجلس الأمن الدولي.
وختم ضيف "سبوتنيك" بالإشارة إلى أثر عالم متعدد الأقطاب على هيمنة الدولار، مشيرا إلى التوجه الحالي نحو تنويع العملات، واهتمام الدول القومية بعملاتها المحلية في التبادلات التجارية، مما يقلل الاعتماد على الدولار. واعتبر أن فرض الولايات المتحدة لنظام ضرائب تجارية مجحف قد يؤدي إلى تشكيل تحالف من الدول المتضررة، مما يدفع مجموعة "بريكس" نحو إنشاء صناديق وبنوك متكافئة، وعدم الاقتصار على البنك الدولي وصندوق النقد الدولي.
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