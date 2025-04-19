https://sarabic.ae/20250419/وسط-ضغوط-مالية-متزايدة-هل-تغير-تونس-سياستها-التجارية-1099706318.html

وسط ضغوط مالية متزايدة.. هل تغير تونس سياستها التجارية؟

وسط ضغوط مالية متزايدة.. هل تغير تونس سياستها التجارية؟

سبوتنيك عربي

تستعد تونس لمراجعة سياستها التجارية في مرحلة دقيقة من مسارها الاقتصادي، وسط ضغوطات مالية داخلية متزايدة وتحولات في المشهد التجاري العالمي. 19.04.2025, سبوتنيك عربي

2025-04-19T17:19+0000

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وكانت مسألة المراجعة الرابعة للسياسات التجارية لتونس محور اجتماع اللجنة الوطنية المكلفة بالعلاقات مع المنظمة العالمية للتجارة، الذي انعقد خلال اليومين الماضيين بإشراف وزير التجارة وتنمية الصادرات سمير عبيد، وبحضور السفير المندوب الدائم للجمهورية التونسية بجنيف صبري باشطبحي (عبر تقنيات التواصل عن بعد) وممثل البعثة زهير الطاوس.وبحسب بيان لوزارة التجارة تلقت "سبوتنيك" نسخة منه، فإن الاجتماع استعرض مستوى التقدم في مراجعة السياسات التجارية لتونس، من خلال التركيز على الإصلاحات والتوجهات الاستراتيجية للدولة على مستوى مختلف الوزارات والهياكل الإدارية ذات العلاقة، والتي سيقع تثمينها خلال تقديم التقرير الحكومي في اجتماع المراجعة يومي 25 و27 نوفمبر/ تشرين الثاني 2025 بجنيف.ويثير هذا الاجتماع تساؤلات جوهرية حول مستقبل السياسة التجارية لتونس وما هي الخطوط العريضة التي سترسم السياسة الجديدة؟ وهل ستتضمن هذه المراجعة إعادة تقييم بعض الاتفاقيات التجارية التي تعتبرها تونس غير متكافئة أو غير منصفة، خاصة مع الشركاء التقليديين على غرار الاتحاد الأوروبي؟سياسة تجارية أكثر انفتاحاوفي هذا الصدد، قال وزير التجارة الأسبق محمد المسليني لـ "سبوتنيك"، إن المراجعة الجديدة للسياسة التجارية لتونس تطرح تساؤلات حول ما إذا كانت الدولة التونسية ستكتفي بتعديلات شكلية أم أنها ستعيد فعلا رسم أولوياتها التجارية وتقييم شراكاتها الدولية وفق منطق أكثر توازنا وعدالة.ولفت المسليني إلى أن تونس راهنت في مرحلة طويلة على شركائها التقليديين وفي مقدمتهم الاتحاد الأوروبي الذي تربطه بها علاقات مختلفة، وفقا لقوله.وأشار إلى أن تونس مطالبة قبل أي وقت مضى بمراجعة سياستها التجارية في ظل المتغيرات العالمية وظهور تكتلات جديدة، وخاصة بالنظر إلى الإجراءات الجديدة التي فرضها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في علاقة بالرسوم الجمركية.وتابع: "للأسف لا تزال تونس تراهن على الفضاء الأوروبي الذي يعاني بدوره من إشكاليات كبيرة، فالسوق الأوروبية ستكون من أكبر المتضررين من السياسة الأمريكية، ناهيك عن ارتفاع التضخم والوضع الاقتصادي الصعب الذي تعيشه العديد من الدول الأوروبية، وهذا التأثير قد ينسحب على المبادلات التجارية".وأشار الوزير الأسبق إلى أن هذه المتغيرات تفرض على تونس تنويع شركائها والبحث عن أسواق جديدة، مضيفا: "هذا الأمر يتطلب سياسات تجارية واضحة وأن يكون هناك حضور قوي لتونس في الأسواق الافريقية والآسيوية وفي الاقتصادات الصاعدة خاصة في علاقة بمجموعة البريكس التي هي بصدد التوسع وتعتبر سوقا واسعة وتحتوي على عدد كبير من المستهلكين يناهز 3 مليار".ويرى المسليني أن الاجتماعات الثنائية مع منظمة التجارة العالمية تمثل فرصة لتونس لإعادة ضبط بوصلتها الاقتصادية والتجارية وطرح تصوراتها وبرنامجها الذي يجب أن يؤسس لسياسة تجارية أكثر واقعية وتوازنا.مراجعة الاتفاقيات المجحفةوأعاد إعلان السلطات التونسية مراجعة السياسة التجارية، إحياء المطالب بإعادة تقييم اتفاقيات التبادل الحر مع كل من الاتحاد الأوروبي وتركيا التي كانت ولا تزال محل انتقادات، حيث يعتبرها العديد من المتابعين "غير متوازنة وأضرت بالاقتصاد التونسي".ولم تشهد الاتفاقية مع الاتحاد الأوروبي أي مراجعة منذ توقيعها سنة 1995، في الوقت الذي لم يستبعد فيه وزير الخارجية محمد علي النفطي في أكثر من مناسبة، إعادة تقييمها في اتجاه أن تكون أكثر توازنا وأن تقوم على المنفعة المتبادلة.وفي الإطار، شدد وزير التجارة الأسبق محمد المسليني على أهمية تضمين مراجعة هذه الاتفاقية ضمن البرنامج الإصلاحي الجديد للسياسة التجارية لتونس، قائلا: "كان من المفترض أن تقيّم الدولة التونسية منذ سنوات مردودية هذه الاتفاقية ووقعها على الاقتصاد التونسي وأن تباشر في مراجعة بعض بنودها بشكل يضمن حماية المنتوج المحلي".ولفت المسليني إلى أنه قام خلال عهدته الوزارية بتشكيل لجنة متعددة الاختصاصات لإعداد تقييم مفصل ودقيق لاتفاقية التبادل الحر مع الاتحاد الأوروبي بيد أن أشغال هذه اللجنة توقفت لاحقا.وأضاف: "مراجعة الاتفاقيات يجب أن تشمل أيضا اتفاقية التبادل الحر مع تركيا التي وقعت سنة 2004 وتوسعت لاحقا مع حكم حركة النهضة وتسببت في مضرة كبيرة للاقتصاد التونسي وللصناعة المحلية التي عرفت تصحرا كبيرا. فالتقديرات الرسمية تشير إلى أن النسيج الصناعي التونسي فقد على الأقل ثلث مكوناته من المؤسسات الصغرى والمتوسطة، فضلا عن تراجع الموارد الجمركية بسبب سياسة فتح الحدود".ويرى المسليني أن السياسة التجارية الجديدة لتونس يجب أن تتبنى خيار توسيع التعاون التجاري مع دول القرب ومع الاقتصادات الصاعدة في أفريقيا وآسيا، بالتوازي مع تثمين المنتوج التونسي وتجويده حتى يصبح أكثر تنافسية وأكثر قدرة على الصمود في الأسواق العالمية.نحو إعادة رسم الخارطة التجارية وتنشيط الاستثماربدوره، شدد الخبير الاقتصادي ماهر بلحاج، في تصريح لـ "سبوتنيك"، على ضرورة أن تأخذ السياسة التجارية الجديدة لتونس بعين الاعتبار مسألة مراجعة الخارطة التجارية.وأوضح بلحاج أن نحو 70 بالمائة من المبادلات التجارية التونسية تتم مع الاتحاد الأوروبي، وهو ما يجعل الاقتصاد التونسي عرضة لتقلبات النمو الأوروبي الذي لم يتجاوز 0.6 في المائة سنة 2024 وفقًا لبيانات المفوضية الأوروبية.وبيّن الخبير الاقتصادي أن هذا الارتباط الوثيق بأوروبا "يحدّ من قدرة تونس على تحقيق نمو سريع في الناتج المحلي الإجمالي، يتجاوز 5 أو 6 بالمائة".وأشار إلى أن تونس بدأت منذ سنوات، حتى قبل الرسوم الجمركية التي فرضها الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب، في التوجّه نحو تنويع أسواقها، خصوصًا نحو القارة الأفريقية، سواء على مستوى المبادلات التجارية أو في مجال الاستثمار، معتبرًا أن هذا التوجه يمثل "خطوة إيجابية" نحو بناء استقلالية تجارية تدريجية.كما شدد على أن دفع الاستثمار يجب أن يكون في صميم دور الدولة، مشيرًا إلى أن هناك عددًا من المشاريع المتوقفة بدأت تستعيد حركتها، في محاولة لتحفيز النمو الداخلي.ويتفق بالحاج مع ما ذهب إليه وزير الخارجية التونسي في أن اتفاقية التبادل الحر مع الاتحاد الأوروبي تستوجب إعادة النظر، مستطردا: "ولكن يجب التأكيد على أن هذه الاتفاقية وُقّعت بموافقة الطرفين، وبالتالي لا يمكن لتونس تعديلها بشكل أحادي". وشدد على أن أي مراجعة محتملة لاتفاقية الشراكة مع الاتحاد الأوروبي يجب أن تتم من خلال إطار تفاوضي مشترك، يهدف إلى تحقيق التوازن بين مصالح الطرفين.

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