https://sarabic.ae/20250424/المتحف-المصري-الكبير-يعلن-إغلاق-أبوابه-لأكثر-من-20-يوما-1099867970.html
المتحف المصري الكبير يعلن إغلاق أبوابه لأكثر من 20 يوما
المتحف المصري الكبير يعلن إغلاق أبوابه لأكثر من 20 يوما
سبوتنيك عربي
أعلنت وزارة السياحة والآثار المصرية، اليوم الخميس، أنه سيتم إغلاق المتحف المصري الكبير لمدة 22 يوما. 24.04.2025, سبوتنيك عربي
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وأوضحت الوزارة أنه "سيتم غلق أبواب المتحف، في الفترة من 15 يونيو/ حزيران المقبل وحتى 5 يوليو/ تموز المقبل، من أجل إجراء بعض الأعمال التنظيمية واللوجيستية، وذلك في إطار التحضيرات النهائية لافتتاحه الرسمي، المقرر في 3 يوليو المقبل".وأفاد الدكتور أحمد غنيم، الرئيس التنفيذي لهيئة المتحف المصري الكبير، بأنه "من المقرر أن يُعاد فتح المتحف للزوار بعد الافتتاح الرسمي، وفقا للمواعيد الرسمية، لتقديم تجربة سياحية كاملة"، وفقا لبيان من وزارة السياحة والآثار المصرية.يُذكر أن المتحف المصري الكبير بدأ التشغيل التجريبي لبعض الأماكن الخاصة به، منذ 16 أكتوبر/ تشرين الأول 2024، بينما بدأ تطبيق المواعيد الرسمية للزيارة، في فبراير/ شباط 2025.وفي جولة أجراها للمتحف المصري الكبير في يناير/ كانون الثاني 2025، تابع رئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي، سير أعمال تطوير المنطقة المحيطة بالمتحف، بما في ذلك المسطحات الخضراء والإضاءة وشبكات الري، بالإضافة إلى تحسين الصورة البصرية للطريق الدائري في القاهرة والجيزة، كما استعرض أعمال تطوير مترو الأنفاق في منطقة طريق مصر إسكندرية الصحراوي.وأكد محافظ الجيزة المهندس عادل النجار، متابعة أعمال التطوير المكثفة في محيط المتحف وحدائق الأهرام، بينما أشار إلى التنسيق المستمر لتحسين الحركة المرورية عبر الرصف والتخطيط.كما اطلع رئيس الوزراء المصري على تطورات الطرق ووسائل النقل الجماعي، وكذلك أعمال تطوير مطار "سفنكس"، وفي ختام جولته، شدد على ضرورة تسريع العمل لضمان الانتهاء من جميع الأعمال التحضيرية للاحتفالية الكبرى بمناسبة افتتاح المتحف المصري الكبير.
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https://sarabic.ae/20241215/الآثار-تتكلم-مفاجأة-في-متحف-مصر-الكبير---1095806628.html
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المتحف المصري الكبير يعلن إغلاق أبوابه لأكثر من 20 يوما
أعلنت وزارة السياحة والآثار المصرية، اليوم الخميس، أنه سيتم إغلاق المتحف المصري الكبير لمدة 22 يوما.
وأوضحت الوزارة أنه "سيتم غلق أبواب المتحف، في الفترة من 15 يونيو/ حزيران المقبل وحتى 5 يوليو/ تموز المقبل، من أجل إجراء بعض الأعمال التنظيمية واللوجيستية، وذلك في إطار التحضيرات النهائية لافتتاحه الرسمي، المقرر في 3 يوليو المقبل".
وأفاد الدكتور أحمد غنيم، الرئيس التنفيذي لهيئة المتحف المصري الكبير، بأنه "من المقرر أن يُعاد فتح المتحف للزوار بعد الافتتاح الرسمي، وفقا للمواعيد الرسمية، لتقديم تجربة سياحية كاملة"، وفقا لبيان
من وزارة السياحة والآثار المصرية.
يُذكر أن المتحف المصري الكبير بدأ التشغيل التجريبي لبعض الأماكن الخاصة به، منذ 16 أكتوبر/ تشرين الأول 2024، بينما بدأ تطبيق المواعيد الرسمية للزيارة، في فبراير/ شباط 2025.
وفي جولة أجراها للمتحف المصري الكبير في يناير/ كانون الثاني 2025، تابع رئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي، سير أعمال تطوير المنطقة المحيطة بالمتحف، بما في ذلك المسطحات الخضراء والإضاءة وشبكات الري، بالإضافة إلى تحسين الصورة البصرية للطريق الدائري في القاهرة والجيزة، كما استعرض أعمال تطوير مترو الأنفاق في منطقة طريق مصر إسكندرية الصحراوي.
15 ديسمبر 2024, 13:07 GMT
وأكد محافظ الجيزة المهندس عادل النجار، متابعة أعمال التطوير المكثفة في محيط المتحف وحدائق الأهرام، بينما أشار إلى التنسيق المستمر لتحسين الحركة المرورية عبر الرصف والتخطيط.
كما اطلع رئيس الوزراء المصري على تطورات الطرق ووسائل النقل الجماعي، وكذلك أعمال تطوير مطار "سفنكس"، وفي ختام جولته، شدد على ضرورة تسريع العمل لضمان الانتهاء من جميع الأعمال التحضيرية للاحتفالية الكبرى بمناسبة افتتاح المتحف المصري الكبير.