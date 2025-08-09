عربي
رغم واجهتها البحرية الواسعة.. لماذا لا يشجع قطاع النقل البحري في تونس على الاستثمار؟

09:51 GMT 09.08.2025
© Photo / Unsplash/ Kevin Bluer سفن
سفن - سبوتنيك عربي, 1920, 09.08.2025
© Photo / Unsplash/ Kevin Bluer
تابعنا عبر
حصري
رغم امتداد سواحلها على أكثر من 1300 كيلومتر وموقعها المحوري على ضفاف المتوسط، لم تنجح تونس إلى اليوم في تحويل قطاع النقل البحري إلى رافعة اقتصادية حقيقية أو فرصة لتشغيل الآلاف من الشباب الباحثين عن مورد رزق.
ففي الوقت الذي تمثل فيه المبادلات التجارية البحرية أكثر من 95% من حجم التجارة الخارجية لتونس، بحسب بيانات الديوان الوطني للإحصاء، يُجمع العديد من المختصين في الاقتصاد والنقل على أن هذا القطاع لم يشهد تطورا نوعيا خلال العقود الأخيرة، بل يعاني من تراجع تنافسيته وتدهور بنيته التحتية، فضلا عن تقادم الأسطول البحري وتباطؤ الإصلاحات التشريعية والإدارية.
ويطرح هذا الوضع تساؤلات ملحة حول أسباب عزوف المستثمرين عن القطاع البحري، وحول غياب رؤية وطنية شاملة تؤهل تونس لتكون فاعلا إقليميا في هذا المجال ومنصة محورية للتجارة والنقل البحري بين أوروبا، وأفريقيا، وآسيا، في وقت تشهد فيه موانئ منافسة في المنطقة انتعاشا ملحوظا ونموا سريعا في استقطاب الاستثمارات.
ضرورة البحث عن عقود للتأمين والتصدير
وفي حديث مع "سبوتنيك"، أكد الخبير الاقتصادي، ماهر قعيدة، أن "قطاع النقل البحري يؤمّن حوالي 98% من المبادلات التجارية التي تربط تونس بالخارج، وذلك عبر سبعة موانئ موزعة على طول السواحل التونسية".
وأشار قعيدة إلى "وجود ميناءين يُعدّان الأهم في البلاد، وهما ميناء رادس (على الضفة الجنوبية للعاصمة) وميناء صفاقس (عاصمة الجنوب)، حيث تستقبل هذه الموانئ كميات هامة من الشحن البحري، وفقا للإمكانيات المتوفرة حاليا".
ولفت إلى أن "ميناء رادس شهد تراجعا ملحوظا خلال السنوات الأخيرة، إذ خسر عدة مراتب في مؤشر أداء موانئ الحاويات العالمي الصادر عن البنك الدولي سنة 2022، ليحتل المرتبة 237 عالميا من بين 370 ميناء".
وأوضح الخبير أن "هذا التراجع دفع الحكومة التونسية إلى التوجّه نحو الاستثمار في ميناء للمياه العميقة بمدينة النفيضة، التابعة لمحافظة سوسة جنوب العاصمة".
كما أرجع قعيدة "تردّد المستثمرين في دخول قطاع النقل البحري إلى عدد من العوامل، من بينها تقادم الأسطول البحري، وضيق الأرصفة"، وهو ما يتطلب، بحسب تعبيره، "دراسة شاملة وجدية من قبل الحكومة لمعالجة هذه الإشكاليات".
وأضاف أن "من بين الحلول المقترحة لتشجيع الاستثمار في هذا المجال، ضرورة سعي الحكومة إلى إبرام عقود لتأمين عمليات التوريد والتصدير، لما لذلك من أثر مباشر في توسيع آفاق الصادرات التونسية وجذب الاستثمارات الأجنبية".
وختم قائلا: "تتميز تونس بموقع استراتيجي مهم يشجع العديد من المستثمرين على بعث مشاريع في قطاع النقل البحري، خاصة وأن 40 بالمائة من النقل البحري العالمي يمر عبر مضيق صقلية القريب من السواحل التونسية".
تحديات بنيوية تعيق تطور النقل البحري
ويعتبر الخبير الاقتصادي، ماهر قعيدة، أن "قطاع النقل البحري يمكن أن يكون أحد مفاتيح إنعاش الاقتصاد التونسي، خاصة في ظل سعي البلاد إلى تنويع شركائها التجاريين وجذب استثمارات جديدة، في وقت تواجه فيه الحكومة صعوبات مالية واختلالات في الميزان التجاري".

وفي حديثه لـ"سبوتنيك"، شدد قعيدة على أن "بلوغ أرقام قياسية في هذا القطاع لا ينعكس فقط على حجم المبادلات التجارية، بل يساهم بشكل مباشر في تحسين مداخيل الدولة ودعم توازنها الاقتصادي. وبيّن أن حجم المعاملات البحرية بلغ نحو 30 مليون طن خلال سنة 2023، مع تسجيل ارتفاع بنسبة 3% في 2022، ما يُظهر حركية نسبية، لكنها تبقى دون الطموحات"، بحسب تقييمه.

ويحتل قطاع المحروقات حصة هامة في المبادلات، بما يعادل 9.6 مليون طن، ما يُبرز اعتماد التجارة البحرية التونسية على فئات محددة من المواد، ويطرح الحاجة إلى تنويع الصادرات. في المقابل، يشير قعيدة إلى أن "تطوير البنية التحتية للموانئ يُعدّ من أبرز التحديات التي تواجهها الحكومة اليوم، باعتباره شرطا أساسيا لرفع طاقة التصدير والاستجابة لمتطلبات الأسواق العالمية".
ورغم أن النقل البحري يؤمّن نحو 98% من المبادلات التجارية الخارجية عبر سبعة موانئ، إلا أن المعطيات المتوفرة تعكس فجوة بين القدرات النظرية والحصيلة الفعلية. فقد سجلت الموانئ التونسية في عام 2015 مرور 28 مليون طن و667 ألف مسافر و293 ألف سيارة، وهي أرقام لم تشهد تطورا نوعيا في السنوات الأخيرة، وفق تقييمات غير رسمية.
ويشير قعيدة إلى أن "نحو 560 مؤسسة تنشط حاليا في المهن البحرية ووكالات العبور، ويوفر القطاع فرص عمل مباشرة لحوالي 6000 شخص، غير أن هذه المؤشرات تبقى محدودة مقارنة بحجم البطالة، وتُظهر الحاجة إلى استراتيجية شاملة لإعادة هيكلة القطاع وتحفيز الاستثمار فيه".
تراجع النقل البحري يهدد استقرار قطاع الصيد
من زاوية مكمّلة، يرى رئيس مصلحة وحدة الصيد البحري بالاتحاد التونسي للفلاحة والصيد البحري، فؤاد الحشاني، أن "انتعاش قطاع النقل البحري لا يعد مجرد مكسب اقتصادي معزول، بل يمثل خطوة ضرورية لإنقاذ قطاع الصيد البحري، الذي يواجه بدوره العديد من الصعوبات البنيوية".
وفي تصريحه لـ"سبوتنيك"، اعتبر الحشاني أن "قطاع النقل البحري، التابع لوزارة النقل، يشهد تراجعا ملحوظا في مستوى الخدمات، من ذلك ضعف تنظيم سجلات المراكب، سواء مراكب الشحن أو الصيد البحري، إضافة إلى تعطل معاينة مراكب الصيد الساحلي، وهي إشكاليات تساهم، بحسب قوله، في تأزيم وضعية البحارة وتفاقم الاحتقان في القطاع".
ودعا الحشاني إلى "ضرورة فتح حوار جدي بين المصالح التجارية والبحرية، قصد التوصل إلى حلول عاجلة للمشاكل القائمة، والتي قال إنها تهدد الاستقرار الاجتماعي للبحارة، وتدفعهم في كل مرة إلى التلويح بالاحتجاجات والمطالبات بإنقاذ القطاع".
وفي قراءة لأهمية الصيد البحري ضمن النسيج الاقتصادي الوطني، كشف الحشاني أن "هذا القطاع يحتل المرتبة الثالثة في تونس بعد قطاعي زيت الزيتون والتمور، ويوفر إنتاجا سنويا بقيمة تقدر بـ1500 مليار، منها 845 مليار موجهة للتصدير".
كما أكد أن "القطاع يؤمّن حوالي 43 ألف موطن شغل، وفق الأرقام الرسمية لوزارة النقل، ما يجعله أحد أهم مكوّنات الاقتصاد الاجتماعي في البلاد". ورغم هذه الأهمية، يحذر الحشاني من أن "المشاكل المتراكمة قد تقود إلى تدهور تدريجي في هذا القطاع، ما لم تتدخّل الحكومة بخطط واضحة وحلول عاجلة".
