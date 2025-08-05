https://sarabic.ae/20250805/بعد-تسجيلها-موسما-استثنائيا-هل-باتت-تونس-قريبة-من-تحقيق-الاكتفاء-الذاتي-من-الحبوب؟-1103377112.html

بعد تسجيلها موسما استثنائيا... هل باتت تونس قريبة من تحقيق الاكتفاء الذاتي من الحبوب؟

بعد تسجيلها موسما استثنائيا... هل باتت تونس قريبة من تحقيق الاكتفاء الذاتي من الحبوب؟

سبوتنيك عربي

شهد الموسم الزراعي الحالي في تونس طفرة لافتة في إنتاج الحبوب، مسجّلا حصادا تجاوز 18 مليون قنطار، وفق أرقام أعلنت عنها وزارة الفلاحة. وقد تم إلى حدود أواخر... 05.08.2025, سبوتنيك عربي

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ويرى خبراء في الاقتصاد الزراعي، أن هذا التحسن يمثل خطوة مهمة في اتجاه تقليص التبعية الغذائية للخارج، خصوصا في ظل الاضطرابات التي تعصف بالأسواق العالمية. كما سيخفف الضغط على الميزانية المخصصة للتوريد ويدفع البلاد نحو تحقيق الاستقلال الذاتي من الغذاء.وتقدّر حاجيات تونس السنوية من الحبوب بنحو 30 مليون قنطار، وهو ما يعني أن الإنتاج المحلي هذا العام سيغطي قرابة 60% من هذه الحاجيات، مع تفاوت كبير حسب نوع الحبوب، ففي حين يؤمن الإنتاج الوطني نحو 80% من القمح الصلب والشعير، تظل البلاد تعتمد على الاستيراد لتأمين نحو 80% من حاجياتها من القمح اللين، الموجّه أساسا لصناعة الخبز، أحد أبرز مكونات الأمن الغذائي في تونس.وتعد فاتورة واردات الحبوب من أثقل أعباء الميزان التجاري الغذائي، إذ بلغت سنة 2023، ما يزيد على 3.4 مليار دينار (نحو 1.1 مليار دولار)، وفق بيانات المعهد الوطني للإحصاء.ومن هنا، فإن أي تطور إيجابي في الإنتاج المحلي من شأنه أن يخفف الضغط على المالية العمومية، ويمنح البلاد هامشا أوسع من السيادة الغذائية.لكن، ورغم ما تحقق، يحذر مراقبون من الإفراط في التفاؤل، إذ ما زالت تحديات كبرى تعترض سبيل الاكتفاء الذاتي، على غرار التغيرات المناخية، والاعتماد على البذور المستوردة، والتراجع المتواصل في المساحات المزروعة نتيجة تدهور الموارد المائية.أرقام تقطع مع سياسة التوريدفي حديثه لـ"سبوتنيك"، أكد عضو المكتب التنفيذي لاتحاد الفلاحة والصيد البحري، حمادي البوبكري، أن تونس تمكنت هذا الموسم من تحقيق اكتفاء ذاتي في القمح الصلب بنسبة تفوق 70%، وهو ما يمثل مؤشرا مهما على تحوّل تدريجي في سياسة البلاد الزراعية نحو تقليص التبعية الخارجية.وأشار إلى أن الظروف المناخية الملائمة هذا العام أسهمت بشكل كبير في تعزيز جودة المحصول، إلى جانب تحسّن نسبي في قدرات التخزين، من خلال تعاون أوثق مع ديوان الحبوب.ورغم تضرر بعض المساحات السقوية في ولايات الشمال الغربي بسبب موجات البَرَد، فإن متوسط الإنتاج بلغ أكثر من 12 مليون قنطار، ما يعد رقما مهما من شأنه أن يخفف الضغط على الخزينة العامة، عبر تقليص واردات الحبوب وتوجيه الموارد لتسديد جزء من الديون المتراكمة.وشدد البوبكري على أن هذه النتائج سيكون لها أثر مباشر في التخفيف من المديونية التي أثقلت كاهل الفلاحين خلال العامين الأخيرين، نتيجة تقلبات مناخية قاسية ونقص الدعم. وأضاف: "الاستقرار النسبي في الإنتاج هذا الموسم منح الفلاحين متنفسًا ماليًا وفرصة لمراجعة استراتيجياتهم الإنتاجية بعيدًا عن منطق المجازفة".وبحسب بيانات ديوان الحبوب، بلغت الكميات المجمعة بمراكز التجميع إلى حدود 31 يوليو/تموز، نحو 11.8 مليون قنطار، متجاوزة بذلك المعدلات المسجلة خلال الخمس سنوات الأخيرة، ما يؤشر إلى تطور لافت في الأداء العام لمنظومة الحبوب.وتعد تونس من بين أكثر البلدان استهلاكا للحبوب عالميا، نظرا لاعتماد نمطها الغذائي بدرجة كبيرة على القمح بشقيه الصلب واللين، إضافة إلى الشعير، ما يجعل أي تحسن في الإنتاج المحلي عاملا محوريا في تحقيق نوع من التوازن الغذائي والاستقرار المالي.هل تونس قادرة على تحقيق الاكتفاء الذاتي من الحبوب؟رغم ما تحقق هذا الموسم من نتائج مشجعة، لا يزال الطريق نحو الاكتفاء الذاتي الكامل من الحبوب في تونس طويلا ومعقدا. ففي تصريحاته لـ"سبوتنيك"، أكد حمادي البوبكري، عضو المكتب التنفيذي لاتحاد الفلاحة والصيد البحري، أن تحقيق الاكتفاء بنسبة 100% يظل أمرا صعبا في الظرف الراهن، لكنه أشار إلى أن البلاد تمكنت هذا العام من بلوغ أكثر من 50% من حاجياتها الغذائية، وهو ما يعد إنجازا مهما في السياق الحالي.واعتبر البوبكري أن هذه النسبة تمثل ثمرة مسار إصلاحي طويل، طالما أعلنت عنه الحكومات المتعاقبة ضمن أولوياتها الاستراتيجية، مضيفا أن تراجع حجم الواردات، خاصة من الحبوب، سيساهم في تقليص العجز التجاري، وهو ما تحتاجه البلاد بشدة في ظل الضغوطات المالية والاقتصادية المتزايدة.وأشار إلى أن عددا من المحافظات سجلت نتائج غير مسبوقة، على غرار سيدي بوزيد والقيروان، حيث تجاوز إنتاج كل منهما 700 ألف قنطار، وهو ما يعد مؤشرا على أن الخطة الزراعية بدأت تؤتي ثمارها تدريجيًا.ويرى البوبكري أن برنامج زراعة الحبوب، الذي انطلق منذ نحو ثلاث سنوات، يشهد تطورا ملحوظا، مدعوما بتحسن نسبي في العوامل المناخية، مما ساعد على رفع الإنتاج تدريجيا.وكانت الحكومة التونسية قد أعلنت سنة 2022، عن خطة تهدف إلى زيادة إنتاج القمح بنسبة 50% بداية من 2023، وذلك في أعقاب اندلاع الحرب الأوكرانية وما رافقها من ارتفاع حاد في أسعار الحبوب.وتضمنت هذه الخطة إجراءات لتحفيز المزارعين، من بينها رفع أسعار الشراء بنسبة 50% وتوسعة المساحات المزروعة من 600 ألف إلى 800 ألف هكتار، مع تخصيص 200 ألف هكتار إضافي لإنتاج القمح الصلب، الذي يشكل العمود الفقري للأمن الغذائي الوطني.خطة لتهيئة مراكز التخزين في السنوات المقبلةيجمع المختصون في القطاع الزراعي على أن تحقيق الاكتفاء الذاتي من الحبوب في تونس لا يقتصر على تحسين الإنتاج فقط، بل يتطلب أيضا تطوير البنية التحتية وتعزيز البحث العلمي الزراعي لمواكبة التغيرات المناخية المتسارعة.وفي هذا السياق، أكد محمد رجايبية، المكلف بملف الزراعات الكبرى بوزارة الفلاحة، في تصريح لـ"سبوتنيك"، أن "مسألة تحقيق الاكتفاء الذاتي تتطلب دعما وتطويرا للبحوث العلمية، خاصة في ظل التغيرات المناخية التي تهدد قطاع الحبوب".وفي إطار هذه المقاربة، أوضح أن "الحكومة أقرت خطة تهدف إلى تهيئة مراكز تخزين الحبوب، من خلال إنشاء مراكز جديدة في العديد من المناطق، مع العمل على تعزيز طاقة استيعابها، والتي من المنتظر أن تكون جاهزة في غضون الثلاث سنوات القادمة".وأشار رجايبية أيضا إلى أن الدولة تسعى إلى تجاوز جميع الصعوبات في سبيل تحقيق الاكتفاء الذاتي من الغذاء، مضيفًا أن "بحسب الأرقام المسجلة على مستوى مراكز التجميع، فإن الموسم الحالي يُعد الأفضل منذ خمس سنوات، ويدفع نحو تحقيق الاستقلال الذاتي من الحبوب، خاصة من القمح الصلب".وتؤكد هذه التصريحات أن الدولة التونسية لم تعد تكتفي بإجراءات ظرفية، بل انطلقت في تنفيذ خطوات عملية على مستوى البنية التحتية وتوجيه السياسات الزراعية، في محاولة لتأسيس منظومة إنتاج وتخزين متكاملة تدعم الأمن الغذائي وتعزز من صمود البلاد أمام التقلبات العالمية.

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