https://sarabic.ae/20250801/الرئيس-التونسي-يطالب-ميلوني-بإنشاء-جسور-جوية-لنقل-المهاجرين-غير-الشرعيين-1103254748.html
الرئيس التونسي يطالب ميلوني بإنشاء "جسور جوية" لنقل المهاجرين غير الشرعيين
الرئيس التونسي يطالب ميلوني بإنشاء "جسور جوية" لنقل المهاجرين غير الشرعيين
سبوتنيك عربي
بحث الرئيس التونسي قيس سعيد، ورئيسة وزراء إيطاليا جورجيا ميلوني، سبل دعم التعاون الثنائي بين البلدين في العديد من المجالات، إضافة إلى ملف الهجرة غير الشرعية. 01.08.2025, سبوتنيك عربي
2025-08-01T06:06+0000
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جاء ذلك خلال زيارة ميلوني إلى تونس، يوم الخميس، حسبما ذكرت صحيفة "الشروق" التونسية، التي أشارت إلى أن الجانبين أكدا على ضرورة تنظيم جسور جوية لإعادة المهاجرين غير النظاميين من تونس طوعا، مع تفكيك شبكات الاتجار بالبشر وشبكات الاتجار بالأعضاء البشرية.وشدد سعيّد على أن تونس لن تكون معبرا أو مستقرا للمهجرين غير الشرعيين، الذين يمثلون ضحايا نظام دولي غير عادل، مشيرا إلى أن تونس أيضا من ضحايا هذا النظام.وقبل أيام، أعلنت السلطات التونسية أن "نحو 4500 مهاجر غير شرعي من دول أفريقيا جنوب الصحراء، غادروا البلاد طوعا، منذ بداية العام الحالي".وقال المتحدث باسم الحرس الوطني التونسي حسام الدين الجبابلي، في تصريحات سابقة، إن "عدد المهاجرين غير النظاميين في المدن التونسية، تراجع بفعل الإجراءات الأمنية، ومنها إحباط محاولات الهجرة البحرية نحو أوروبا".وكانت تونس، قد بدأت في أبريل/ نيسان الماضي، حملة لإخلاء مخيمات المهاجرين غير الشرعيين لديها، تزامنا مع دعوة الرئيس التونسي قيس سعيد، للمنظمات الدولية بدعم جهود الإعادة الطوعية ومكافحة شبكات الاتجار بالبشر.كما أعلنت وزارة الخارجية التونسية، في يناير/ كانون الثاني الماضي، إعادة 7250 مهاجرا، طوعا إلى بلدانهم، خلال عام 2024، بالتعاون مع منظمات دولية.
https://sarabic.ae/20250704/احتجاجات-في-تونس-ضد-سياسات-الهجرة-الأوروبية-أمام-سفارة-إيطاليا-1102368052.html
https://sarabic.ae/20250725/تونس-4500-مهاجر-غير-شرعي-غادروا-طوعا-إلى-بلدانهم-منذ-مطلع-العام-2025-1103036743.html
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أخبار العالم الآن, العالم العربي, تونس, أخبار تونس اليوم, إيطاليا, قيس سعيد
أخبار العالم الآن, العالم العربي, تونس, أخبار تونس اليوم, إيطاليا, قيس سعيد
الرئيس التونسي يطالب ميلوني بإنشاء "جسور جوية" لنقل المهاجرين غير الشرعيين
بحث الرئيس التونسي قيس سعيد، ورئيسة وزراء إيطاليا جورجيا ميلوني، سبل دعم التعاون الثنائي بين البلدين في العديد من المجالات، إضافة إلى ملف الهجرة غير الشرعية.
جاء ذلك خلال زيارة ميلوني إلى تونس، يوم الخميس، حسبما ذكرت صحيفة
"الشروق" التونسية، التي أشارت إلى أن الجانبين أكدا على ضرورة تنظيم جسور جوية لإعادة المهاجرين غير النظاميين من تونس طوعا، مع تفكيك شبكات الاتجار بالبشر وشبكات الاتجار بالأعضاء البشرية.
وشدد سعيّد على أن تونس لن تكون معبرا أو مستقرا للمهجرين غير الشرعيين، الذين يمثلون ضحايا نظام دولي غير عادل، مشيرا إلى أن تونس أيضا من ضحايا هذا النظام.
وقبل أيام، أعلنت السلطات التونسية أن "نحو 4500 مهاجر غير شرعي من دول أفريقيا
جنوب الصحراء، غادروا البلاد طوعا، منذ بداية العام الحالي".
وقال المتحدث باسم الحرس الوطني التونسي حسام الدين الجبابلي، في تصريحات سابقة، إن "عدد المهاجرين غير النظاميين في المدن التونسية، تراجع بفعل الإجراءات الأمنية، ومنها إحباط محاولات الهجرة البحرية نحو أوروبا".
وكانت تونس، قد بدأت في أبريل/ نيسان الماضي، حملة لإخلاء مخيمات المهاجرين
غير الشرعيين لديها، تزامنا مع دعوة الرئيس التونسي قيس سعيد، للمنظمات الدولية بدعم جهود الإعادة الطوعية ومكافحة شبكات الاتجار بالبشر.
كما أعلنت وزارة الخارجية التونسية، في يناير/ كانون الثاني الماضي، إعادة 7250 مهاجرا، طوعا إلى بلدانهم، خلال عام 2024، بالتعاون مع منظمات دولية.