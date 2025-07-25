https://sarabic.ae/20250725/تونس-4500-مهاجر-غير-شرعي-غادروا-طوعا-إلى-بلدانهم-منذ-مطلع-العام-2025-1103036743.html
تونس: 4500 مهاجر غير شرعي غادروا طوعا إلى بلدانهم منذ مطلع العام 2025
تونس: 4500 مهاجر غير شرعي غادروا طوعا إلى بلدانهم منذ مطلع العام 2025
سبوتنيك عربي
أعلنت السلطات التونسية أن "نحو 4500 مهاجر غير شرعي من دول أفريقيا جنوب الصحراء، غادروا البلاد طوعًا، منذ بداية العام الحالي". 25.07.2025, سبوتنيك عربي
2025-07-25T14:34+0000
2025-07-25T14:34+0000
2025-07-25T14:34+0000
تونس
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وقال المتحدث باسم الحرس الوطني التونسي حسام الدين الجبابلي، أمس الخميس، إن "عدد المهاجرين غير النظاميين في المدن التونسية، تراجع بفعل الإجراءات الأمنية، ومنها إحباط محاولات الهجرة البحرية نحو أوروبا".وأكد أن "إزالة مخيمات المهاجرين غير النظاميين في صفاقس، مستمرة، ويتم نقل من يتم إجلاؤهم إلى مراكز تابعة للمنظمة الدولية للهجرة أو مناطق أخرى، لمغادرة البلاد لاحقا عبر مطاري صفاقس وتونس قرطاج"، وفقا لإذاعة "الديوان إف إم".كما أعلنت وزارة الخارجية التونسية، في يناير/ كانون الثاني الماضي، إعادة 7250 مهاجرًا، طوعًا إلى بلدانهم، منذ مطلع العام 2024، بالتعاون مع منظمات دولية.
https://sarabic.ae/20250721/أزمة-المهاجرين-الأفارقة-تؤرق-تونس-ما-التداعيات-الاقتصادية-والاجتماعية-1102885627.html
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تونس, أخبار تونس اليوم, أخبار العالم الآن, العالم العربي, الأخبار
تونس, أخبار تونس اليوم, أخبار العالم الآن, العالم العربي, الأخبار
تونس: 4500 مهاجر غير شرعي غادروا طوعا إلى بلدانهم منذ مطلع العام 2025
أعلنت السلطات التونسية أن "نحو 4500 مهاجر غير شرعي من دول أفريقيا جنوب الصحراء، غادروا البلاد طوعًا، منذ بداية العام الحالي".
وقال المتحدث باسم الحرس الوطني التونسي حسام الدين الجبابلي، أمس الخميس، إن "عدد المهاجرين غير النظاميين في المدن التونسية، تراجع بفعل الإجراءات الأمنية، ومنها إحباط محاولات الهجرة البحرية نحو أوروبا".
وأكد أن "إزالة مخيمات المهاجرين غير النظاميين في صفاقس، مستمرة، ويتم نقل من يتم إجلاؤهم إلى مراكز تابعة للمنظمة الدولية للهجرة أو مناطق أخرى، لمغادرة البلاد لاحقا عبر مطاري صفاقس وتونس قرطاج"، وفقا لإذاعة
"الديوان إف إم".
وأشار الجبابلي إلى أن "بعض المهاجرين يلتحقون بمخيمات عشوائية جديدة"، مؤكدًا "عدم السماح بإعادة إقامة المخيمات السابقة".
وكانت تونس، قد بدأت في أبريل/ نيسان الماضي، حملة لإخلاء مخيمات المهاجرين غير الشرعيين لديها، تزامنا مع دعوة الرئيس التونسي قيس سعيد، للمنظمات الدولية بدعم جهود الإعادة الطوعية ومكافحة شبكات الاتجار بالبشر.
كما أعلنت وزارة الخارجية التونسية، في يناير/ كانون الثاني الماضي، إعادة 7250 مهاجرًا، طوعًا إلى بلدانهم، منذ مطلع العام 2024، بالتعاون مع منظمات دولية.