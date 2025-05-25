https://sarabic.ae/20250525/دار-الجدود-التونسية-ذاكرة-تراثية-تحفظ-روح-قبلي-القديمة-صور-1100947699.html

"دار الجدود" التونسية.. ذاكرة تراثية تحفظ روح قبلي القديمة.. صور

"دار الجدود" التونسية.. ذاكرة تراثية تحفظ روح قبلي القديمة.. صور

سبوتنيك عربي

في قلب الجنوب التونسي، حيث تمتد الواحات الخضراء في حضن الصحراء، وتتشابك أشجار النخيل مع عبق التاريخ، تنتصب "دار الجدود" صرحًا يحاكي ذاكرة مدينة بكاملها، ويحتضن... 25.05.2025, سبوتنيك عربي

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وعلى مساحة تقدر بنحو 300 هكتار، تقع هذه الدار في محافظة قبلي، كفضاء ترفيهي تراثي يروي قصص أجيال مضت، عاشت الأفراح والأحزان تحت سقف واحد، قبل أن تذروها رياح الهجرة وتُخلّف المباني القديمة أطلالًا متناثرة فوق أرض جرداء."دار الجدود" ليست مجرد مبنى، بل هي تجسيد حي لروح الأجداد القبلاويين، الذين شيّدوها من الطين على درب حضارتهم العريقة، ورغم أن جيوش البايات الأولى دمرت معظم بيوت المنطقة في منتصف القرن الـ18، ثم عادت جيوش الباي الثاني سنة 1857 لتُكمل الهدم، صمدت الدار في وجه الزمن، شاهدة على عناد الذاكرة.ومع مجيء الاستعمار الفرنسي، قررت السلطات آنذاك بناء مدينة جديدة على بعد كيلومترين من قبلي القديمة، فانتقل السكان تدريجيا إلى منازل حديثة، واستمر هذا التحول حتى تسعينيات القرن الماضي، ووحدها "دار الجدود" بقيت شامخة في الموقع القديم، تؤوي في زواياها من يحنّ إلى الماضي، وتُعيد إلى الزائرين صدى الحياة التي كانت.وكانت مباني قبلي القديمة تُبنى وسط الواحات بأسلوب معماري فريد، لا تفتح واجهاتها على الخارج، بل تتراص لتشكّل سورًا منيعًا يصعب اختراقه. يغلب على منازلها البساطة، بطابع مستطيل التصميم، تتوسطها ساحات داخلية، وتُشيّد بجمع الحجارة الكبيرة والصغيرة والجبس وخشب النخيل، الذي يستخدم كذلك في صناعة الأبواب، فتصبح البيوت جزءًا من النسيج البيئي والتراثي للمكان."دار الجدود"... عبق التاريخ الذي لا يغيببين جدران نقشتها أيادي الأجداد، وفي زوايا تنطق بصدى الأزمنة البعيدة، يتجول عبد القادر حمادي، رجل تسعيني يحمل في ملامحه ملامح مدينة بأكملها، يرفع عينيه نحو السقيفة أعلى الدار، فيغمره دفء الذكريات، لَمّة الأهل، ضحكات الأصدقاء وأحاديث الليل الطويل. كل ذلك ما يزال حيًّا في ذاكرته، رغم أن معظم من شاركه تلك اللحظات قد رحلوا، أو هجروا المدينة بحثًا عن بدايات جديدة.ثم يضيف، وقد استسلم لحنين لا يهدأ: "كنا نعيش هنا كعائلة واحدة. نجتمع تحت هذه السقيفة، ننام على ذات الأرضية، ونتقاسم الطعام والفرح والوجع، كما لو كنا قلبا واحدا ينبض بالحياة".عبد القادر، ابن قبلي القديمة، وُلد وسط نخيلها، وسنوات عمره انقسمت بين جني التمور في الواحات والعمل في المقاهي. ورغم أن عائلته هجرت المنطقة منذ زمن، إلا أن قدماه لا تزالان تقودانه كل صباح إلى المكان ذاته، وكأن الأرض تناديه.تراه جالسا بين الحجارة المتناثرة، يحاول أن يُلملم ذاكرته، يستحضر وجوه أبناء عمومته ورفاق دربه الذين تقاسم معهم دروب الحياة.وما يربط عبد القادر بمدينة قبلي القديمة ليس مجرّد انتماء إلى مسقط رأس، بل هو عشق دفين، تلخّصه قصة عشق لوطن وتاريخ، تسكنه بقدر ما يسكنها.وتابع بشير حديثه، في إشارة إلى الجذور العميقة للمدينة: "من يبحث عن هوية قبلي، إنما يبحث عن ذاته. هذه المدينة حملت شواهد حضارات متعاقبة، وكانت مطمورًا رومانيًا في زمن مضى، وما تزال آثارها تسرد تلك الحكاية القديمة بصمتها العميق"."دار الجدود"... منارة تُنير دروب الذاكرة والتبادل الثقافيفي قلب قبلي القديمة، حيث تنام الأزمنة وتستيقظ الحكايات، تقف "دار الجدود" لا كمجرد مبنى تقليدي، بل كوحدة ترفيهية وثقافية نابضة بالحياة، تستقبل زوارها من كل فج، حاملة رسالة بقاء وذاكرة.وتضم الدار مقهى تقليديا مفروشا بالقماش المحلي الذي اعتاد أهالي قبلي ارتداءه في الماضي، ما يضفي على المكان طابعا حميميا يعيد الزائر إلى زمن البساطة، كما تحتوي على متحف فني صغير يضم أدوات الطبخ واللباس التي استخدمها السكان القدامى، فتبدو كل قطعة وكأنها تحكي فصلًا من سيرة مدينة لم تنقطع عن الحياة رغم الغياب."المكان ما يزال يحتفظ بمثمنات النخيل، والأواني النحاسية التي كان يُطهى فيها الطعام وتُجلَب بها المياه من الآبار... حين تتجول في أرجاء الدار، يخيل إليك أنك تعيش في زمن مضى، لم تلمسه يد النسيان"، تضيف جميلة مبروك بنبرة اعتزاز.وترى أن قبلي القديمة، أو كما يُطلق عليها أهلها "قبلي لوطة"، تحوّلت اليوم إلى رمز حي من رموز التاريخ المحلي. وتؤكد أن "دار الجدود" تسعى لأن تُعيد نبض الحياة إلى هذه المنطقة، وأن تُنشط حركتها الثقافية والسياحية من جديد.واختتمت حديثها، قائلة: "نريد أن تظل دار الجدود منارة حية للتبادل الثقافي والتجاري، ونافذة يُطل منها الزائرون على تراث أجدادنا، وعلى قبلي القديمة، المدينة التي لا تزال تنبض رغم كل ما مر بها".

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