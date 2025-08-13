بينها تونسيون وأجانب... عصابات منظمة تنهب تاريخ تونس

عربي
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
02:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
05:00 GMT
183 د
مساحة حرة
مع زيادة الطلب على الكهرباء.. التحديات اللوجستية والبيئية لاستمرار وصول الطاقة
08:16 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
السياحة العربية.. هل تستطيع المنافسة في ظل المتغيرات
08:46 GMT
14 د
المقهى الثقافي
المسار الإبداعي للشاعرة اللبنانية إلدا مزرعاني
09:03 GMT
18 د
عرب بوينت بودكاست
هذا ما جمع المصممة غاليا الفهد بالعنبر الروسي
09:22 GMT
35 د
الإنسان والثقافة
دور الاقتباس السينمائي بين روسيا والعالم العربي في تعزيز الروابط الثقافية بين الجانبين
10:03 GMT
30 د
عرب بوينت بودكاست
مبادرة نسائية مصرية... العلاج بالفن بـ "فنجان دونتيل"
10:33 GMT
18 د
مرايا العلوم
موجات الجاذبية والثقوب السوداء الضئيلة والتغيرات المناخية وهجرات البشر الأوائل
10:50 GMT
10 د
من الملعب
خيبة لبنانية في بطولة آسيا لكرة السلة... والصين تواصل التألق والأردن يودّع
11:03 GMT
27 د
صدى الحياة
الفضاء.. الجبهة الجديدة في الصراع الرقمي
11:31 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
ما العلاقة بين الرياضة وصحة الدماغ؟
12:03 GMT
17 د
مساحة حرة
الدرهم الرقمي المغربي.. نقود رقمية تعيد تشكيل المشهد المالي
12:21 GMT
29 د
مرايا العلوم
مجموعة فريدة من النجوم وصيد البشر الأوائل وثقوب سوداء متباعدة بسرعة هائلة
12:50 GMT
9 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
شلل تشتت الانتباه... كيف تتحرر من القيد الخفي؟
16:03 GMT
22 د
مساحة حرة
هل تنجو زراعات العالم العربي من التغيرات المناخية؟
16:26 GMT
34 د
بلا قيود
خبير مائي: الجفاف سيؤثر على الزراعة العراقية
17:00 GMT
59 د
ملفات ساخنة
القاهرة تطرح صفقة شاملة لإنهاء الحرب في غزة، و ترامب يمنح إسرائيل حق السماح لحماس بالبقاء في القطاع
18:00 GMT
29 د
مساحة حرة
منافع اقتصادية للعراق وسوريا لعودة عمل خط كركوك ـ بانياس
18:30 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
19:00 GMT
120 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
21:00 GMT
28 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
02:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
05:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
العزلة الطبقية تخلق أجيالا منفصلة ثقافيا واجتماعيا
08:17 GMT
26 د
المقهى الثقافي
حوار مع الكاتب العراقي حامد حنجر
08:42 GMT
17 د
من الملعب
خيبة لبنانية في بطولة آسيا لكرة السلة... والصين تواصل التألق والأردن يودّع
09:03 GMT
27 د
عرب بوينت بودكاست
هل أصبح التفكير رفاهية في ظل عصر السوشيال ميديا؟
10:03 GMT
15 د
مرايا العلوم
نهاية الكون بالتجميد العظيم ودور المطر في بدء الحياة الأرضية
10:18 GMT
29 د
المقهى الثقافي
الشاعرة والإعلامية همسة يونس، فلسطينية الدم..إماراتية القلب
10:48 GMT
12 د
الإنسان والثقافة
جودت هوشيار: الأدباء العباقرة لا يظهرون في كل عصر..وثمة كتَاب وشعراء متميزون في روسيا اليوم
11:30 GMT
29 د
مساحة حرة
ممر يربط مصر و السعودية والعراق، هل يعزز التجارة الإقليمية؟
12:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
هل تطبيقات الذكاء الاصطناعي لها علاقة بندرة المياه عالميا؟
12:33 GMT
19 د
صدى الحياة
الميراث وحقوق المرأة بين الشريعة والقوانين... كيف تتعامل الدول العربية مع هذه المسألة؟
12:53 GMT
7 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
نبض افريقيا
جنوب إفريقيا تدعو للبحث عن أسواق جديدة لمواجهة رسوم ترامب الجمركية
16:03 GMT
45 د
عرب بوينت بودكاست
الزومبا بين الرياضة واللياقة
16:48 GMT
11 د
أمساليوم
بث مباشر
https://sarabic.ae/20250813/بينها-تونسيون-وأجانب-عصابات-منظمة-تنهب-تاريخ-تونس-1103688776.html
بينها تونسيون وأجانب... عصابات منظمة تنهب تاريخ تونس
بينها تونسيون وأجانب... عصابات منظمة تنهب تاريخ تونس
سبوتنيك عربي
تحولت عمليات التنقيب عن الاَثار وتهريبها، في تونس، من حالات فردية متفرقة، إلى ظاهرة منظمة تمارسها شبكات إجرامية محلية ودولية، تتقاطع مصالحها مع مصالح تجار... 13.08.2025, سبوتنيك عربي
2025-08-13T11:38+0000
2025-08-13T11:38+0000
تونس
تهريب الآثار
كنوز أثرية
عصابات
مزاد علني
تقارير سبوتنيك
حصري
https://cdn.img.sarabic.ae/img/104217/56/1042175667_0:0:1280:720_1920x0_80_0_0_958c455d9f188053d1577cbcfae9a25f.jpg
ويؤكد باحثون في التاريخ والتراث، أن تونس التي تمتد جذورها الحضارية لأكثر من ثلاثة آلاف سنة، من قرطاج إلى الحقبة الإسلامية، تحتضن واحدة من أغنى المجموعات الأثرية الرومانية في العالم، إضافة إلى مواقع فريدة مدرجة على قائمة التراث العالمي لـ "يونسكو"، مثل قرطاج، ودقة، والجم، وكركوان، غير أن هذا الإرث الثمين بات عرضة لخطر الاندثار، ليس فقط بسبب النهب والتهريب، بل أيضا بفعل الإهمال، وضعف الحماية، وقلة الموارد المخصصة لصيانة المواقع والمتاحف.وكشف مركز التحكم في الأغراض المصادرة في المعهد الوطني للتراث، أن عدد القطع الأثرية المسترجعة منذ عام 2011 تجاوز 25 ألف قطعة، في ما تشير تقديرات غير رسمية، إلى أن جزءا مهما من الآثار المنهوبة يجد طريقه إلى المزادات العلنية أو المجموعات الخاصة في الخارج، حيث تباع بأسعار خيالية تعكس قيمتها النادرة، لكنها تحرم التونسيين من جزء أصيل من ذاكرتهم التاريخية.وفي ظل هذا الواقع، تتصاعد الأسئلة حول مدى قدرة الدولة على حماية موروثها الثقافي، وما إذا كان النزيف الحالي، إن لم يتم وقفه، قد يؤدي إلى فقدان تونس لأجزاء لا تُعوّض من تاريخها وهويتها الحضارية.عصابات منظمة وراء عمليات السرقةقال مدير مخبر التراث التونسي، الحبيب الكزدغلي، لـوكالة "سبوتنيك": "ظاهرة سرقة الآثار في تونس شهدت تفاقما ملحوظا بعد ثورة عام 2011، إذ تمكنت السلطات الأمنية منذ ذلك الحين من ضبط كميات كبيرة من القطع الأثرية التي كانت في طريقها للتهريب، ووُضعت لاحقا في المتحف الوطني بباردو".وأضاف: "هذه الشبكات تضم تونسيين وأجانب، وتشكل مجموعات دولية تنشط في سرقة مختلف أنواع القطع النادرة، من عملات نقدية رومانية وبيزنطية وإسلامية، إلى أعمدة رخامية ضخمة تمتد أصولها إلى فترات وحقب تاريخية متعددة"، وأردف: "رغم اعتقاد البعض أن جهاز الدولة التونسية قد فقد قدرته على مواجهة هذه الظاهرة، إلا أن هناك يقظة أمنية مستمرة، حيث تعلن وزارة الداخلية بين الحين والآخر عن بيانات تكشف حجم السرقات وضبط المتورطين".وأشار المتحدث إلى أن "القطع التي تسترجعها السلطات تخضع أولا لمعاينة خبراء المتحف الوطني بباردو للتأكد من أصالتها وقيمتها التاريخية، قبل أن تحفظ داخل المتاحف التابعة لوزارة الشؤون الثقافية، بما يضمن حمايتها من الضياع أو التلف أو إعادة السرقة".كما أشار إلى "دراسة صادرة في نوفمبر/تشرين الثاني 2020، عن مشروع ممول من الاتحاد الأوروبي يهدف إلى تحليل نطاق الجريمة المنظمة وتبعاتها على الأمن والحوكمة والتنمية في أفريقيا، والتي كشفت أن الموروث الثقافي التونسي يهرّب إلى مزادات الفنون والآثار الأوروبية أو إلى هواة جمع التحف، كما حدث مع المصحف الأزرق، إحدى أقدم نسخ القرآن الكريم المكتوبة بالخط الذهبي على رق أزرق، حيث عرضت منه صفحتان للبيع في مزاد علني ببريطانيا عام 2017".تهديد للذاكرة الوطنيةرأى الباحث في التاريخ في محافظة بنزرت شمالي تونس، فتحي الدريدي، في حديث لـ "سبوتنيك"، أن "ظاهرة سرقة الآثار تمثل تهديدا مباشرا للذاكرة الوطنية ومحاولة لطمس الهوية والتاريخ التونسي"، داعيا "السلطات إلى ضرورة التعمق في دراسة أسباب انتشارها ووضع حلول ناجعة للحد منها".وشدد الباحث على أن "الحفر العشوائي لا يؤدي فقط إلى سرقة القطع الأثرية، بل يتسبب أيضا في فقدان الموقع قيمته التاريخية والعلمية، نتيجة تشويه المعالم وطمس الطبقات الأثرية التي تمثل مفتاحا لفهم تاريخ المنطقة".وأضاف: "هناك اليوم مواقع أثرية عدة في مناطق ريفية أو معزولة تستهدف بعمليات الحفر والسرقة، خاصة في ظل غياب الحراسة الليلية وضعف آليات المراقبة، وهو ما يجعلها عرضة للاستهداف من قبل عصابات البحث عن الكنوز والآثار".كما أشار إلى أن "خطر هذه الظاهرة تجسد مؤخرا في عملية نفذتها قوات الحرس الوطني بمحافظة بنزرت في نوفمبر/تشرين الثاني الماضي، حيث تمكنت من الإطاحة بشبكة متخصصة في نبش القبور بحثا عن الكنوز والآثار، وأسفرت العملية عن إيقاف ثمانية أشخاص ثبت تورطهم في أنشطة الشبكة، وحجز عدد من القطع الأثرية التي كانت بحوزتهم، وهو ما اعتبره الدريدي دليلا على حجم التهديد الذي يواجه التراث التونسي وضرورة مضاعفة الجهود لحمايته"."إهمال المراقبة يهدد بخسارة إرث تونس التاريخي"من جانبه، أكد المؤرخ التونسي محمد ذويب في حديث لـ"سبوتنيك"، أن "معظم المعالم الأثرية في تونس تعاني من الإهمال وغياب الحماية الفعالة، كما تفتقر إلى أنظمة المراقبة الإلكترونية الحديثة، وهو ما يجعلها أهدافا سهلة لعصابات البحث والتنقيب عن الآثار والكنوز، التي تلجأ لتهريبها إما عبر الحدود البرية أو من خلال الموانئ والمطارات بطرق غير شرعية".وتساءل المؤرخ عن "سبب تركيز المعهد الوطني للتراث على تشديد الحراسة في المعالم المصنفة ضمن لائحة التراث العالمي فقط، مقابل إهمال مواقع أخرى لا تقل قيمة تاريخية، مما يجعلها أكثر عرضة للسرقة أو التخريب".وحذر ذويب من أن "التقاعس عن مواجهة المخاطر التي تهدد تاريخ الحضارة التونسية في الوقت الراهن، قد يؤدي إلى فقدان الدولة السيطرة على هذه الشبكات الإجرامية، خاصة وأن بعضها يتلقى دعما أجنبيا يساهم في تمويل أنشطتها واستمرارها".
https://sarabic.ae/20250812/كنوز-حضارات-أخرى-لماذا-لا-يعيد-المتحف-البريطاني-المقتنيات-المنهوبة-في-الحقبة-الاستعمارية؟-1103613601.html
https://sarabic.ae/20250731/السرقات-التاريخية-للتراث-العالمي-كنوز-مصر-وسوريا-والعراق-في-مهب-الريح-----1103240396.html
https://sarabic.ae/20250703/بين-مزادات-إلكترونية-وتنقيب-داشر-حمى-الثراء-السريع-تستنزف-كنوز-سوريا--1102319878.html
https://sarabic.ae/20250806/مصر-تحبط-واحدة-من-أكبر-عمليات-تهريب-الآثار-1103425496.html
https://sarabic.ae/20210210/تونس-شبكات-دولية-مختصة-تقوم-ببيع-الآثار-علنا-على-فيسبوك-1048072292.html
https://sarabic.ae/20250505/الباحثون-عن-الكنوز-المطمورة-أمام-المساءلة-القانونية-في-دولة-عربية---1100173519.html
https://sarabic.ae/20250810/استعادة-13-قطعة-أثرية-مصرية-من-بريطانيا-وألمانيا-صور-1103570240.html
تونس
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2025
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.sarabic.ae/img/104217/56/1042175667_161:0:1121:720_1920x0_80_0_0_34ab4109dc2e2a60bdc4a4cd4130f2fb.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
تونس, تهريب الآثار, كنوز أثرية, عصابات, مزاد علني, تقارير سبوتنيك, حصري
تونس, تهريب الآثار, كنوز أثرية, عصابات, مزاد علني, تقارير سبوتنيك, حصري

بينها تونسيون وأجانب... عصابات منظمة تنهب تاريخ تونس

11:38 GMT 13.08.2025
CC0 / pixabay.com / كنز
كنز - سبوتنيك عربي, 1920, 13.08.2025
CC0 / pixabay.com /
تابعنا عبر
حصري
تحولت عمليات التنقيب عن الاَثار وتهريبها، في تونس، من حالات فردية متفرقة، إلى ظاهرة منظمة تمارسها شبكات إجرامية محلية ودولية، تتقاطع مصالحها مع مصالح تجار السوق السوداء في عواصم أوروبية، من بينها لندن وباريس وروما.
ويؤكد باحثون في التاريخ والتراث، أن تونس التي تمتد جذورها الحضارية لأكثر من ثلاثة آلاف سنة، من قرطاج إلى الحقبة الإسلامية، تحتضن واحدة من أغنى المجموعات الأثرية الرومانية في العالم، إضافة إلى مواقع فريدة مدرجة على قائمة التراث العالمي لـ "يونسكو"، مثل قرطاج، ودقة، والجم، وكركوان، غير أن هذا الإرث الثمين بات عرضة لخطر الاندثار، ليس فقط بسبب النهب والتهريب، بل أيضا بفعل الإهمال، وضعف الحماية، وقلة الموارد المخصصة لصيانة المواقع والمتاحف.
ولم يعد يمر شهر تقريبا دون أن تكشف السلطات الأمنية عن قضايا جديدة تتعلق بسرقة أو محاولة تهريب قطع أثرية نادرة، من بينها مخطوطات تاريخية، وتماثيل، وقطع نقدية رومانية وبيزنطية وإسلامية، تعود إلى حقب تاريخية مختلفة وحضارات متعاقبة شهدتها البلاد.
كنوز حضارات أخرى لماذا لا يعيد المتحف البريطاني المقتنيات المنهوبة في الحقبة الاستعمارية؟ - سبوتنيك عربي, 1920, 12.08.2025
وسائط متعددة
كنوز حضارات أخرى.. لماذا لا يعيد المتحف البريطاني المقتنيات المنهوبة في الحقبة الاستعمارية؟
أمس, 07:55 GMT
وكشف مركز التحكم في الأغراض المصادرة في المعهد الوطني للتراث، أن عدد القطع الأثرية المسترجعة منذ عام 2011 تجاوز 25 ألف قطعة، في ما تشير تقديرات غير رسمية، إلى أن جزءا مهما من الآثار المنهوبة يجد طريقه إلى المزادات العلنية أو المجموعات الخاصة في الخارج، حيث تباع بأسعار خيالية تعكس قيمتها النادرة، لكنها تحرم التونسيين من جزء أصيل من ذاكرتهم التاريخية.
ويُرجع مختصون تفاقم هذه الظاهرة إلى عوامل عدة، من بينها هشاشة المنظومة القانونية، وضعف التنسيق الدولي في استرجاع القطع المسروقة، فضلا عن تفاقم الأوضاع الاجتماعية والاقتصادية التي تدفع البعض إلى الانخراط في أنشطة التهريب بحثا عن الربح السريع.
وفي ظل هذا الواقع، تتصاعد الأسئلة حول مدى قدرة الدولة على حماية موروثها الثقافي، وما إذا كان النزيف الحالي، إن لم يتم وقفه، قد يؤدي إلى فقدان تونس لأجزاء لا تُعوّض من تاريخها وهويتها الحضارية.
6 يونيو 2016. المجمع التاريخي والمعماري لمدينة تدمر القديمة في محافظة حمص السورية - سبوتنيك عربي, 1920, 31.07.2025
السرقات التاريخية للتراث العالمي... كنوز مصر وسوريا والعراق في مهب الريح
31 يوليو, 15:46 GMT
عصابات منظمة وراء عمليات السرقة
قال مدير مخبر التراث التونسي، الحبيب الكزدغلي، لـوكالة "سبوتنيك": "ظاهرة سرقة الآثار في تونس شهدت تفاقما ملحوظا بعد ثورة عام 2011، إذ تمكنت السلطات الأمنية منذ ذلك الحين من ضبط كميات كبيرة من القطع الأثرية التي كانت في طريقها للتهريب، ووُضعت لاحقا في المتحف الوطني بباردو".
وأوضح الكزدغلي، أن "هذه العمليات تقف وراءها عصابات إجرامية منظمة تعتقد أن الآثار الموجودة في تونس قابلة للبيع ويمكن التصرف فيها بحرية، بعيدا عن أعين السلطات".
وأضاف: "هذه الشبكات تضم تونسيين وأجانب، وتشكل مجموعات دولية تنشط في سرقة مختلف أنواع القطع النادرة، من عملات نقدية رومانية وبيزنطية وإسلامية، إلى أعمدة رخامية ضخمة تمتد أصولها إلى فترات وحقب تاريخية متعددة"، وأردف: "رغم اعتقاد البعض أن جهاز الدولة التونسية قد فقد قدرته على مواجهة هذه الظاهرة، إلا أن هناك يقظة أمنية مستمرة، حيث تعلن وزارة الداخلية بين الحين والآخر عن بيانات تكشف حجم السرقات وضبط المتورطين".
التنقيب عن الاثار يستنزف تاريخ سوريا - سبوتنيك عربي, 1920, 03.07.2025
بين مزادات إلكترونية و"تنقيب داشر"... حمى الثراء السريع تستنزف كنوز سوريا
3 يوليو, 14:13 GMT
وأشار المتحدث إلى أن "القطع التي تسترجعها السلطات تخضع أولا لمعاينة خبراء المتحف الوطني بباردو للتأكد من أصالتها وقيمتها التاريخية، قبل أن تحفظ داخل المتاحف التابعة لوزارة الشؤون الثقافية، بما يضمن حمايتها من الضياع أو التلف أو إعادة السرقة".
وكشف الكزدغلي أن "الفسيفساء الرومانية تعد من بين الأهداف المفضلة لهذه العصابات، نظرا لقيمتها الفنية العالية، باعتبارها فنا زخرفيا ازدهر في العهد الروماني"، مؤكدا أن "الحضارة الرومانية جزء لا يتجزأ من الحضارة التونسية، وكل قطعة أثرية تمثل شاهدا على فترة معينة من التاريخ، وهو ما تحاول هذه العصابات محوه وبيعه إلى جهات أجنبية".
كما أشار إلى "دراسة صادرة في نوفمبر/تشرين الثاني 2020، عن مشروع ممول من الاتحاد الأوروبي يهدف إلى تحليل نطاق الجريمة المنظمة وتبعاتها على الأمن والحوكمة والتنمية في أفريقيا، والتي كشفت أن الموروث الثقافي التونسي يهرّب إلى مزادات الفنون والآثار الأوروبية أو إلى هواة جمع التحف، كما حدث مع المصحف الأزرق، إحدى أقدم نسخ القرآن الكريم المكتوبة بالخط الذهبي على رق أزرق، حيث عرضت منه صفحتان للبيع في مزاد علني ببريطانيا عام 2017".
المتحف المصري الكبير - سبوتنيك عربي, 1920, 06.08.2025
مصر تحبط واحدة من أكبر عمليات تهريب الآثار
6 أغسطس, 07:47 GMT
تهديد للذاكرة الوطنية
رأى الباحث في التاريخ في محافظة بنزرت شمالي تونس، فتحي الدريدي، في حديث لـ "سبوتنيك"، أن "ظاهرة سرقة الآثار تمثل تهديدا مباشرا للذاكرة الوطنية ومحاولة لطمس الهوية والتاريخ التونسي"، داعيا "السلطات إلى ضرورة التعمق في دراسة أسباب انتشارها ووضع حلول ناجعة للحد منها".
وأوضح الدريدي أن "الكثير من المواقع الأثرية في محافظة بنزرت، تعرضت خلال السنوات الأخيرة إلى عمليات نبش وحفر غير قانونية، من بينها الموقع الأثري في أوتيك، المدينة الفينيقية الواقعة في شمال تونس، والتي تُعد من أقدم مدن شمال إفريقيا، إذ تأسست حوالي سنة 1101 قبل الميلاد، أي قبل قرطاج بما يقارب 285 عاما".
وشدد الباحث على أن "الحفر العشوائي لا يؤدي فقط إلى سرقة القطع الأثرية، بل يتسبب أيضا في فقدان الموقع قيمته التاريخية والعلمية، نتيجة تشويه المعالم وطمس الطبقات الأثرية التي تمثل مفتاحا لفهم تاريخ المنطقة".
قطع آثار مصرية مستردة - سبوتنيك عربي, 1920, 10.02.2021
تونس... شبكات دولية مختصة تقوم ببيع الآثار علنا بموقع "فيسبوك"
10 فبراير 2021, 14:52 GMT
وأضاف: "هناك اليوم مواقع أثرية عدة في مناطق ريفية أو معزولة تستهدف بعمليات الحفر والسرقة، خاصة في ظل غياب الحراسة الليلية وضعف آليات المراقبة، وهو ما يجعلها عرضة للاستهداف من قبل عصابات البحث عن الكنوز والآثار".

واستشهد الدريدي، بـالإطار القانوني الذي يجرم هذه الأفعال، مشيرا إلى أن الفقرة السادسة من الفصل 83 من المرسوم عدد 43 لعام 2011، المتعلق بتنقيح وإتمام مجلة حماية التراث الأثري والتاريخي والفنون التقليدية، تنص على أن "يعاقب بالسجن لمدة عشر سنوات وبخطية قدرها مائة ألف دينار تونسي (32,247 دولارا أميركيا) كل من يهرّب المنقولات المنصوص عليها بالفصل 5 من هذه المجلة، أو غيرها من المنقولات التي تكتسي قيمة وطنية تاريخية أو علمية أو جمالية أو فنية أو تقليدية في بلدها الأصلي".

كما أشار إلى أن "خطر هذه الظاهرة تجسد مؤخرا في عملية نفذتها قوات الحرس الوطني بمحافظة بنزرت في نوفمبر/تشرين الثاني الماضي، حيث تمكنت من الإطاحة بشبكة متخصصة في نبش القبور بحثا عن الكنوز والآثار، وأسفرت العملية عن إيقاف ثمانية أشخاص ثبت تورطهم في أنشطة الشبكة، وحجز عدد من القطع الأثرية التي كانت بحوزتهم، وهو ما اعتبره الدريدي دليلا على حجم التهديد الذي يواجه التراث التونسي وضرورة مضاعفة الجهود لحمايته".
حفر غير قانوني لموقع أثري يرجع للدولة الحميرية بجبل الوز - سبوتنيك عربي, 1920, 05.05.2025
الباحثون عن الكنوز المطمورة أمام المساءلة القانونية في دولة عربية
5 مايو, 09:57 GMT
"إهمال المراقبة يهدد بخسارة إرث تونس التاريخي"
من جانبه، أكد المؤرخ التونسي محمد ذويب في حديث لـ"سبوتنيك"، أن "معظم المعالم الأثرية في تونس تعاني من الإهمال وغياب الحماية الفعالة، كما تفتقر إلى أنظمة المراقبة الإلكترونية الحديثة، وهو ما يجعلها أهدافا سهلة لعصابات البحث والتنقيب عن الآثار والكنوز، التي تلجأ لتهريبها إما عبر الحدود البرية أو من خلال الموانئ والمطارات بطرق غير شرعية".
وشدد ذويب على أن "الدولة التونسية مطالبة اليوم بأن تدرك قيمة معالمها التاريخية وتثمن مواقعها الأثرية، عبر ربطها بالجامعات التونسية المتخصصة في تدريس الآثار والتراث، وإحداث ديناميكية اقتصادية وثقافية في هذه المؤسسات الأكاديمية، بما يضمن إشراك الطلبة والباحثين في عمليات الجرد، والصيانة، والترويج لهذا الإرث الحضاري".
قطع آثار مصرية مستردة - سبوتنيك عربي, 1920, 10.08.2025
مجتمع
استعادة 13 قطعة أثرية مصرية من بريطانيا وألمانيا.. صور
10 أغسطس, 11:50 GMT
وتساءل المؤرخ عن "سبب تركيز المعهد الوطني للتراث على تشديد الحراسة في المعالم المصنفة ضمن لائحة التراث العالمي فقط، مقابل إهمال مواقع أخرى لا تقل قيمة تاريخية، مما يجعلها أكثر عرضة للسرقة أو التخريب".
وأضاف: "هناك الكثير من المناطق في تونس تزخر بمعالم أثرية نادرة، ويجب على الدولة القيام بمعاينتها وتجميع أهم قطعها ونقلها إن لزم الأمر إلى المتاحف، بهدف حمايتها وتأمينها من عمليات النهب".
وحذر ذويب من أن "التقاعس عن مواجهة المخاطر التي تهدد تاريخ الحضارة التونسية في الوقت الراهن، قد يؤدي إلى فقدان الدولة السيطرة على هذه الشبكات الإجرامية، خاصة وأن بعضها يتلقى دعما أجنبيا يساهم في تمويل أنشطتها واستمرارها".
العالم العربي
العالم
روسيا
اقتصاد
حصري
راديو
رصد عسكري
مجتمع
وسائط متعددة
المدونات
Android APK
© 2025 Sputnik جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала