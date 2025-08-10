عربي
أمساليوم
بث مباشر
- سبوتنيك عربي, 1920
مجتمع
تابع آخر الأخبار عن القضايا الاجتماعية والفعاليات الثقافية في دول الوطن العربي والعالم. تعرف على آخر أخبار المجتمع، قصص إنسانية، وتقارير مصورة عن حياة المجتمع.
https://sarabic.ae/20250810/استعادة-13-قطعة-أثرية-مصرية-من-بريطانيا-وألمانيا-صور-1103570240.html
استعادة 13 قطعة أثرية مصرية من بريطانيا وألمانيا.. صور
استعادة 13 قطعة أثرية مصرية من بريطانيا وألمانيا.. صور
سبوتنيك عربي
أعلنت وزارة السياحة والآثار المصرية، اليوم الأحد، استعادة 13 قطعة أثرية من بريطانيا وألمانيا، تعود لعصور مختلفة من الحضارة المصرية القديمة. 10.08.2025, سبوتنيك عربي
2025-08-10T11:50+0000
2025-08-10T11:50+0000
مجتمع
مصر
أخبار مصر الآن
منوعات
الأخبار
https://cdn.img.sarabic.ae/img/103322/54/1033225455_0:320:682:704_1920x0_80_0_0_a3db58f3d77b7fad55e337608e985fe6.jpg
وتعود عدد القطع الأثرية المستردة من لندن، إلى عصور مختلفة من الحضارة المصرية القديمة، وشملت القطع لوحة جنائزية من الحجر الجيري من الدولة الحديثة، وتميمة صغيرة، وجزءا من تاج من البرونز، وإناء بقاعدة مصنوعة من الـ"فيانس" الأخضر، وقارورة صغيرة جنائزية من الـ"فيانس" الأزرق، كلاهما من الأسرة الـ18، بالإضافة إلى جزء من تاج من البرونز يرجع تاريخه للفترة ما بين الأسرات 22، و26، وقناعا جنائزيا من الخرز من الأسرة الـ26، وعددا من التمائم الجنائزية من الحجر الأسود.وتضم القطع المستردة من ألمانيا، والبالغ عددها 3 قطع، متمثلة في جمجمة ويد من مومياء أثرية وتميمة لعلامة العنخ، والتي ترمز الحياة في الحضارة المصرية القديمة، وفقا لبوابة "الأهرام" المصرية.من ناحيتها، أشارت الخارجية المصرية، في بيان لها اليوم الأحد، إلى أن القطع البريطانية صودرت بعد ضبطها لدى شبكة دولية لتهريب الآثار، بينما أعادت سلطات هامبورغ القطع الألمانية بعد التحقق من تهريبها.تأتي هذه الخطوة بعد استعادة مصر 25 قطعة أثرية من الولايات المتحدة الأمريكية، في مايو/ أيار الماضي، و3 قطع من هولندا في أغسطس/ آب 2024.وبحسب هيئة الاستعلامات المصرية، فقد نجحت مصر في استرداد أكثر من 30 ألف قطعة أثرية مهربة منذ 2014.
https://sarabic.ae/20250806/مصر-تحبط-واحدة-من-أكبر-عمليات-تهريب-الآثار-1103425496.html
مصر
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2025
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.sarabic.ae/img/103322/54/1033225455_0:256:682:768_1920x0_80_0_0_52a3d5e3c236a37f0b9b939dc8b346a4.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
مصر, أخبار مصر الآن, منوعات, الأخبار
مصر, أخبار مصر الآن, منوعات, الأخبار

استعادة 13 قطعة أثرية مصرية من بريطانيا وألمانيا.. صور

11:50 GMT 10.08.2025
© Photo / وزارة الآثار المصريةقطع آثار مصرية مستردة
قطع آثار مصرية مستردة - سبوتنيك عربي, 1920, 10.08.2025
© Photo / وزارة الآثار المصرية
تابعنا عبر
أعلنت وزارة السياحة والآثار المصرية، اليوم الأحد، استعادة 13 قطعة أثرية من بريطانيا وألمانيا، تعود لعصور مختلفة من الحضارة المصرية القديمة.
وتعود عدد القطع الأثرية المستردة من لندن، إلى عصور مختلفة من الحضارة المصرية القديمة، وشملت القطع لوحة جنائزية من الحجر الجيري من الدولة الحديثة، وتميمة صغيرة، وجزءا من تاج من البرونز، وإناء بقاعدة مصنوعة من الـ"فيانس" الأخضر، وقارورة صغيرة جنائزية من الـ"فيانس" الأزرق، كلاهما من الأسرة الـ18، بالإضافة إلى جزء من تاج من البرونز يرجع تاريخه للفترة ما بين الأسرات 22، و26، وقناعا جنائزيا من الخرز من الأسرة الـ26، وعددا من التمائم الجنائزية من الحجر الأسود.
وتضم القطع المستردة من ألمانيا، والبالغ عددها 3 قطع، متمثلة في جمجمة ويد من مومياء أثرية وتميمة لعلامة العنخ، والتي ترمز الحياة في الحضارة المصرية القديمة، وفقا لبوابة "الأهرام" المصرية.
من ناحيتها، أشارت الخارجية المصرية، في بيان لها اليوم الأحد، إلى أن القطع البريطانية صودرت بعد ضبطها لدى شبكة دولية لتهريب الآثار، بينما أعادت سلطات هامبورغ القطع الألمانية بعد التحقق من تهريبها.
المتحف المصري الكبير - سبوتنيك عربي, 1920, 06.08.2025
مصر تحبط واحدة من أكبر عمليات تهريب الآثار
6 أغسطس, 07:47 GMT
تأتي هذه الخطوة بعد استعادة مصر 25 قطعة أثرية من الولايات المتحدة الأمريكية، في مايو/ أيار الماضي، و3 قطع من هولندا في أغسطس/ آب 2024.
وبحسب هيئة الاستعلامات المصرية، فقد نجحت مصر في استرداد أكثر من 30 ألف قطعة أثرية مهربة منذ 2014.
