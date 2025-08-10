https://sarabic.ae/20250810/استعادة-13-قطعة-أثرية-مصرية-من-بريطانيا-وألمانيا-صور-1103570240.html

استعادة 13 قطعة أثرية مصرية من بريطانيا وألمانيا.. صور

سبوتنيك عربي

أعلنت وزارة السياحة والآثار المصرية، اليوم الأحد، استعادة 13 قطعة أثرية من بريطانيا وألمانيا، تعود لعصور مختلفة من الحضارة المصرية القديمة. 10.08.2025, سبوتنيك عربي

وتعود عدد القطع الأثرية المستردة من لندن، إلى عصور مختلفة من الحضارة المصرية القديمة، وشملت القطع لوحة جنائزية من الحجر الجيري من الدولة الحديثة، وتميمة صغيرة، وجزءا من تاج من البرونز، وإناء بقاعدة مصنوعة من الـ"فيانس" الأخضر، وقارورة صغيرة جنائزية من الـ"فيانس" الأزرق، كلاهما من الأسرة الـ18، بالإضافة إلى جزء من تاج من البرونز يرجع تاريخه للفترة ما بين الأسرات 22، و26، وقناعا جنائزيا من الخرز من الأسرة الـ26، وعددا من التمائم الجنائزية من الحجر الأسود.وتضم القطع المستردة من ألمانيا، والبالغ عددها 3 قطع، متمثلة في جمجمة ويد من مومياء أثرية وتميمة لعلامة العنخ، والتي ترمز الحياة في الحضارة المصرية القديمة، وفقا لبوابة "الأهرام" المصرية.من ناحيتها، أشارت الخارجية المصرية، في بيان لها اليوم الأحد، إلى أن القطع البريطانية صودرت بعد ضبطها لدى شبكة دولية لتهريب الآثار، بينما أعادت سلطات هامبورغ القطع الألمانية بعد التحقق من تهريبها.تأتي هذه الخطوة بعد استعادة مصر 25 قطعة أثرية من الولايات المتحدة الأمريكية، في مايو/ أيار الماضي، و3 قطع من هولندا في أغسطس/ آب 2024.وبحسب هيئة الاستعلامات المصرية، فقد نجحت مصر في استرداد أكثر من 30 ألف قطعة أثرية مهربة منذ 2014.

مصر

