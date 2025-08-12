https://sarabic.ae/20250812/كنوز-حضارات-أخرى-لماذا-لا-يعيد-المتحف-البريطاني-المقتنيات-المنهوبة-في-الحقبة-الاستعمارية؟-1103613601.html
كنوز حضارات أخرى.. لماذا لا يعيد المتحف البريطاني المقتنيات المنهوبة في الحقبة الاستعمارية؟
كنوز حضارات أخرى.. لماذا لا يعيد المتحف البريطاني المقتنيات المنهوبة في الحقبة الاستعمارية؟
سبوتنيك عربي
يعد الجدل حول إعادة القطع الأثرية المنهوبة خلال الحقبة الاستعمارية البريطانية من أكثر القضايا حساسية في عالم التراث الثقافي، وفي قلب هذا الجدل يقف المتحف... 12.08.2025, سبوتنيك عربي
2025-08-12T07:55+0000
2025-08-12T07:55+0000
2025-08-12T07:55+0000
وسائط متعددة
انفوجرافيك
بريطانيا
المتحف البريطاني
سرقة
نهب
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/08/0b/1103613431_0:0:1281:720_1920x0_80_0_0_e470345a4bb71dd31a426b876a3998dd.png
بريطانيا
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2025
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/08/0b/1103613431_128:0:1088:720_1920x0_80_0_0_2e048690382fbd532dbbfff434f772f4.png
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
انفوجرافيك, بريطانيا, المتحف البريطاني, سرقة, نهب, инфографика
انفوجرافيك, بريطانيا, المتحف البريطاني, سرقة, نهب, инфографика
كنوز حضارات أخرى.. لماذا لا يعيد المتحف البريطاني المقتنيات المنهوبة في الحقبة الاستعمارية؟
يعد الجدل حول إعادة القطع الأثرية المنهوبة خلال الحقبة الاستعمارية البريطانية من أكثر القضايا حساسية في عالم التراث الثقافي، وفي قلب هذا الجدل يقف المتحف البريطاني، أحد أكبر وأشهر المتاحف في العالم، الذي يحتفظ بملايين القطع التي تطالب دول عديدة بإعادتها، دون جدوى، تعرفوا على التفاصيل من خلال الإنفوغراف الذي أعده فريق "سبوتنيك".