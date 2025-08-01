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بوتين حول التسوية في أوكرانيا: الأهم هو القضاء على أسباب الصراع
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باحث سياسي: بريطانيا لا تزال تعيش وهم الاستعمار
باحث سياسي: بريطانيا لا تزال تعيش وهم الاستعمار
سبوتنيك عربي
أكد الباحث السياسي وأستاذ القانون الدولي، الدكتور نزيه منصور، أن "بريطانيا تمرست تاريخيا في سرقة ثقافات الشعوب وآثارها"، مشيرا إلى أن "سرقة تاريخ الشعوب وإرثها... 01.08.2025, سبوتنيك عربي
2025-08-01T09:59+0000
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بريطانيا
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كنوز أثرية
تقارير سبوتنيك
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وقال منصور في حديث لإذاعة "سبوتنيك": "بريطانيا تفعل ذلك، لتظهر لشعوبها أنها "سيدة العالم"، في حين أنها لم تكن يوما أمينة على الدول التي استعمرتها واعتبرت نفسها وصية عليها".وتابع: "المفارقة أن بريطانيا والولايات المتحدة تداران اليوم من قبل أبناء هذه المكونات الجديدة، وليس من قبل السكان الأصليين".وختم منصور بالإشارة إلى أن "الاستعمار العسكري تحول اليوم إلى استعمار اقتصادي وثقافي وفني وعلمي وتقني، بعد أن أفشلت التطورات الحديثة الكثير من الحروب التقليدية وأشكال الاحتلال المباشر"، مضيفا: "اليوم باتت الهواتف الذكية وتقنيات الاتصال قادرة على نشر الأخبار وكشف الحقائق بسرعة وعلى نطاق واسع، ما يدفع هذه الدول إلى محاولة إخفاء كل ما يدينها".
https://sarabic.ae/20250731/السرقات-التاريخية-للتراث-العالمي-كنوز-مصر-وسوريا-والعراق-في-مهب-الريح-----1103240396.html
https://sarabic.ae/20250731/عالم-مصريات-لـسبوتنيك-مصر-لن-تفرط-في-أي-قطعة-أثرية-خرجت-بطريقة-غير-شرعية-1103244090.html
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بريطانيا, الاستعمار, متاحف, متحف اللوفر, كنوز أثرية, تقارير سبوتنيك, حصري
بريطانيا, الاستعمار, متاحف, متحف اللوفر, كنوز أثرية, تقارير سبوتنيك, حصري

باحث سياسي: بريطانيا لا تزال تعيش وهم الاستعمار

09:59 GMT 01.08.2025
© Sputnik . Valeriy Shustov / الانتقال إلى بنك الصورقطع نقدية أثرية
قطع نقدية أثرية - سبوتنيك عربي, 1920, 01.08.2025
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أكد الباحث السياسي وأستاذ القانون الدولي، الدكتور نزيه منصور، أن "بريطانيا تمرست تاريخيا في سرقة ثقافات الشعوب وآثارها"، مشيرا إلى أن "سرقة تاريخ الشعوب وإرثها الثقافي لا تقتصر على بريطانيا وحدها، بل تمارسها دول عدة بهدف محو ذاكرة الشعوب وطمس التراث الذي يثبت حضارتها".
وقال منصور في حديث لإذاعة "سبوتنيك": "بريطانيا تفعل ذلك، لتظهر لشعوبها أنها "سيدة العالم"، في حين أنها لم تكن يوما أمينة على الدول التي استعمرتها واعتبرت نفسها وصية عليها".
وأضاف: "تحتفظ بريطانيا في متاحفها بأكثر من 2000 قطعة أثرية مسروقة، ولا تزال تعيش وهم الاستعمار وتسعى لاستعادة مجد إمبراطوريتها، إلا أن الزمن لم يعد يسمح لها بذلك لأسباب عدة، من أبرزها تحولات المجتمعات الغربية وتنوعها بدخول جنسيات متعددة استطاعت أن تفرض حضورها".
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وتابع: "المفارقة أن بريطانيا والولايات المتحدة تداران اليوم من قبل أبناء هذه المكونات الجديدة، وليس من قبل السكان الأصليين".

وأشار أستاذ القانون الدولي إلى أن "الدول التي نُهبت آثارها تعمل اليوم على استعادة ما سلب منها من خلال شكاوى وتحركات سياسية"، معربًا عن أسفه لغياب المحاسبة عن هذه "السرقة الموصوفة"، ولواقع الضعف الذي تعانيه الدول المستعمرة سابقا بسبب غياب أنظمة سياسية مستقلة وبقائها تحت المظلة الأميركية.

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وأوضح أن "التوازن الذي كان قائما في ظل الاتحاد السوفياتي تحول بعد انهياره إلى هيمنة أمريكية، ما أضعف بريطانيا وفرنسا وباقي دول الاتحاد الأوروبي واستنزفها".
وختم منصور بالإشارة إلى أن "الاستعمار العسكري تحول اليوم إلى استعمار اقتصادي وثقافي وفني وعلمي وتقني، بعد أن أفشلت التطورات الحديثة الكثير من الحروب التقليدية وأشكال الاحتلال المباشر"، مضيفا: "اليوم باتت الهواتف الذكية وتقنيات الاتصال قادرة على نشر الأخبار وكشف الحقائق بسرعة وعلى نطاق واسع، ما يدفع هذه الدول إلى محاولة إخفاء كل ما يدينها".
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