https://sarabic.ae/20250801/باحث-سياسي-بريطانيا-لا-تزال-تعيش-وهم-الاستعمار----1103265097.html

باحث سياسي: بريطانيا لا تزال تعيش وهم الاستعمار

باحث سياسي: بريطانيا لا تزال تعيش وهم الاستعمار

سبوتنيك عربي

أكد الباحث السياسي وأستاذ القانون الدولي، الدكتور نزيه منصور، أن "بريطانيا تمرست تاريخيا في سرقة ثقافات الشعوب وآثارها"، مشيرا إلى أن "سرقة تاريخ الشعوب وإرثها... 01.08.2025, سبوتنيك عربي

2025-08-01T09:59+0000

2025-08-01T09:59+0000

2025-08-01T09:59+0000

بريطانيا

الاستعمار

متاحف

متحف اللوفر

كنوز أثرية

تقارير سبوتنيك

حصري

https://cdn.img.sarabic.ae/img/101881/89/1018818945_0:149:3111:1898_1920x0_80_0_0_ced3833c98e11c4cc7cc797c523d5a1a.jpg

وقال منصور في حديث لإذاعة "سبوتنيك": "بريطانيا تفعل ذلك، لتظهر لشعوبها أنها "سيدة العالم"، في حين أنها لم تكن يوما أمينة على الدول التي استعمرتها واعتبرت نفسها وصية عليها".وتابع: "المفارقة أن بريطانيا والولايات المتحدة تداران اليوم من قبل أبناء هذه المكونات الجديدة، وليس من قبل السكان الأصليين".وختم منصور بالإشارة إلى أن "الاستعمار العسكري تحول اليوم إلى استعمار اقتصادي وثقافي وفني وعلمي وتقني، بعد أن أفشلت التطورات الحديثة الكثير من الحروب التقليدية وأشكال الاحتلال المباشر"، مضيفا: "اليوم باتت الهواتف الذكية وتقنيات الاتصال قادرة على نشر الأخبار وكشف الحقائق بسرعة وعلى نطاق واسع، ما يدفع هذه الدول إلى محاولة إخفاء كل ما يدينها".

https://sarabic.ae/20250731/السرقات-التاريخية-للتراث-العالمي-كنوز-مصر-وسوريا-والعراق-في-مهب-الريح-----1103240396.html

https://sarabic.ae/20250731/عالم-مصريات-لـسبوتنيك-مصر-لن-تفرط-في-أي-قطعة-أثرية-خرجت-بطريقة-غير-شرعية-1103244090.html

بريطانيا

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2025

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

الأخبار

ar_EG

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

سبوتنيك عربي

بريطانيا, الاستعمار, متاحف, متحف اللوفر, كنوز أثرية, تقارير سبوتنيك, حصري