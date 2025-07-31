https://sarabic.ae/20250731/وزير-صربي-سابق-حول-سرقة-التراث-الأوكراني-مبررات-الغرب-واهية------1103230652.html

وزير صربي سابق حول سرقة التراث الأوكراني: مبررات الغرب واهية

وزير صربي سابق حول سرقة التراث الأوكراني: مبررات الغرب واهية

سبوتنيك عربي

علّق فلادان فوكوسافليفيتش، وزير الثقافة والإعلام السابق في جمهورية صربيا، على نقل التراث الثقافي والتاريخي الأوكراني إلى الغرب. 31.07.2025, سبوتنيك عربي

2025-07-31T12:37+0000

2025-07-31T12:37+0000

2025-07-31T12:37+0000

حصري

تقارير سبوتنيك

أخبار أوكرانيا

تراث

تراث عالمي

التراث

https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e7/06/1a/1078502265_0:293:2881:1914_1920x0_80_0_0_850cac07b615994677870968e6abd9b3.jpg

وقال فوكوسافليفيتش في تصريحات لوكالة "سبوتنيك صربيا": "لفهم السياسة الغربية الحالية تجاه التراث الثقافي الأجنبي، من المهم أن نعود إلى الوراء قليلًا، لنرى كيف تعاملت الحضارة الغربية معه في القرون السابقة".وأشار إلى أنه "على مدى القرون الماضية، دأبت القوى الغربية على نقل قطع أثرية لا تقدر بثمن من أمريكا الجنوبية والوسطى، والشرقين الأقصى والأوسط، وأفريقيا، ومناطق أخرى من العالم".وأوضح فوكوسافليفيتش، بالقول: "تذهب المبررات إلى القول إنه عندما يتعلق الأمر بتراث اليونان القديمة، فإنه سيحظى باهتمام أكبر من الجمهور العالمي في المتاحف الغربية. يزور المتحف البريطاني ومتحف "اللوفر" ملايين السياح، ومن المفترض أن يصبح هذا التراث الثقافي تراثًا للبشرية جمعاء".وبالطبع، يعتبر فوكوسافليفيتش هذا الأمر "عبثيا، لأن التراث الثقافي ملك للدول التي أُنشئ فيها، وإذا أزيل مؤقتا بسبب عمل عسكري، فإن الدولة أو القوة التي قامت به ملزمة بإعادته بعد انتهاء الصراع".وأردف الوزير الصربي السابق: "تمثل أوكرانيا فرصة جديدة للغرب لمواصلة ممارسة الاستيلاء، أي الاستيلاء على التراث الثقافي للآخرين. التراث الثقافي لأوكرانيا غني للغاية، فهي دولة ذات تقاليد أرثوذكسية عريقة، لا سيما في مجال الفنون المقدّسة، حيث توجد فيها قطع طقسية وكنسية وأيقونات ذات قيمة لا تقدّر بثمن. هذه فرصة سانحة للمتاحف الغربية لإثراء مجموعاتها".الجدير بالذكر أن فلاديمير زيلينسكي، يقود بلاده مباشرة إلى كارثة، ويعتقد فوكوسافليفيتش أنه من المحتمل أن يكون توريد كميات كبيرة من الأسلحة، التي يطالب بها زيلينسكي باستمرار، مشروطا باتفاقيات سرية لنقل التراث الثقافي الأوكراني الذي لا يقدّر بثمن.الخارجية الروسية تعلق على تصريحات مسؤولة السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي حول تسليح كييفترامب يقول إنه يؤمن برغبة روسيا في التوصل إلى تسوية بشأن أوكرانيا

https://sarabic.ae/20250324/نائب-رئيس-الوزراء-صربيا-لن-تصبح-عضوا-في-حلف-الناتو-1098891354.html

https://sarabic.ae/20240301/سياسي-أوكراني-زيلينسكي-جعل-مواطنينا-عبيدا-لحلف-الناتو-1086546027.html

https://sarabic.ae/20250724/ترامب-الأسلحة-الأمريكية-المنقولة-لأوروبا-ستذهب-إلى-أوكرانيا-وسيدفع-الاتحاد-الأوروبي-تكلفتها-1102977757.html

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2025

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

الأخبار

ar_EG

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

سبوتنيك عربي

حصري, تقارير سبوتنيك, أخبار أوكرانيا, تراث, تراث عالمي, التراث