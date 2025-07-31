https://sarabic.ae/20250731/وزير-صربي-سابق-حول-سرقة-التراث-الأوكراني-مبررات-الغرب-واهية------1103230652.html
وزير صربي سابق حول سرقة التراث الأوكراني: مبررات الغرب واهية
وزير صربي سابق حول سرقة التراث الأوكراني: مبررات الغرب واهية
سبوتنيك عربي
علّق فلادان فوكوسافليفيتش، وزير الثقافة والإعلام السابق في جمهورية صربيا، على نقل التراث الثقافي والتاريخي الأوكراني إلى الغرب. 31.07.2025, سبوتنيك عربي
2025-07-31T12:37+0000
2025-07-31T12:37+0000
2025-07-31T12:37+0000
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وقال فوكوسافليفيتش في تصريحات لوكالة "سبوتنيك صربيا": "لفهم السياسة الغربية الحالية تجاه التراث الثقافي الأجنبي، من المهم أن نعود إلى الوراء قليلًا، لنرى كيف تعاملت الحضارة الغربية معه في القرون السابقة".وأشار إلى أنه "على مدى القرون الماضية، دأبت القوى الغربية على نقل قطع أثرية لا تقدر بثمن من أمريكا الجنوبية والوسطى، والشرقين الأقصى والأوسط، وأفريقيا، ومناطق أخرى من العالم".وأوضح فوكوسافليفيتش، بالقول: "تذهب المبررات إلى القول إنه عندما يتعلق الأمر بتراث اليونان القديمة، فإنه سيحظى باهتمام أكبر من الجمهور العالمي في المتاحف الغربية. يزور المتحف البريطاني ومتحف "اللوفر" ملايين السياح، ومن المفترض أن يصبح هذا التراث الثقافي تراثًا للبشرية جمعاء".وبالطبع، يعتبر فوكوسافليفيتش هذا الأمر "عبثيا، لأن التراث الثقافي ملك للدول التي أُنشئ فيها، وإذا أزيل مؤقتا بسبب عمل عسكري، فإن الدولة أو القوة التي قامت به ملزمة بإعادته بعد انتهاء الصراع".وأردف الوزير الصربي السابق: "تمثل أوكرانيا فرصة جديدة للغرب لمواصلة ممارسة الاستيلاء، أي الاستيلاء على التراث الثقافي للآخرين. التراث الثقافي لأوكرانيا غني للغاية، فهي دولة ذات تقاليد أرثوذكسية عريقة، لا سيما في مجال الفنون المقدّسة، حيث توجد فيها قطع طقسية وكنسية وأيقونات ذات قيمة لا تقدّر بثمن. هذه فرصة سانحة للمتاحف الغربية لإثراء مجموعاتها".الجدير بالذكر أن فلاديمير زيلينسكي، يقود بلاده مباشرة إلى كارثة، ويعتقد فوكوسافليفيتش أنه من المحتمل أن يكون توريد كميات كبيرة من الأسلحة، التي يطالب بها زيلينسكي باستمرار، مشروطا باتفاقيات سرية لنقل التراث الثقافي الأوكراني الذي لا يقدّر بثمن.الخارجية الروسية تعلق على تصريحات مسؤولة السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي حول تسليح كييفترامب يقول إنه يؤمن برغبة روسيا في التوصل إلى تسوية بشأن أوكرانيا
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حصري, تقارير سبوتنيك, أخبار أوكرانيا, تراث, تراث عالمي, التراث
حصري, تقارير سبوتنيك, أخبار أوكرانيا, تراث, تراث عالمي, التراث
وزير صربي سابق حول سرقة التراث الأوكراني: مبررات الغرب واهية
حصري
علّق فلادان فوكوسافليفيتش، وزير الثقافة والإعلام السابق في جمهورية صربيا، على نقل التراث الثقافي والتاريخي الأوكراني إلى الغرب.
وقال فوكوسافليفيتش في تصريحات لوكالة "سبوتنيك صربيا": "لفهم السياسة الغربية الحالية تجاه التراث الثقافي الأجنبي، من المهم أن نعود إلى الوراء قليلًا، لنرى كيف تعاملت الحضارة الغربية معه في القرون السابقة".
وأشار إلى أنه "على مدى القرون الماضية، دأبت القوى الغربية على نقل قطع أثرية لا تقدر بثمن من أمريكا الجنوبية والوسطى، والشرقين الأقصى والأوسط، وأفريقيا، ومناطق أخرى من العالم".
وأكد الوزير الصربي السابق أن "مبررات البريطانيين والأمريكيين والفرنسيين والإسبانيين، الذين يقودون عمليات سرقة التراث التاريخي والثقافي، كلها حجج واهية ونفاق".
وأوضح فوكوسافليفيتش، بالقول: "تذهب المبررات إلى القول إنه عندما يتعلق الأمر بتراث اليونان القديمة، فإنه سيحظى باهتمام أكبر من الجمهور العالمي في المتاحف الغربية. يزور المتحف البريطاني ومتحف "اللوفر" ملايين السياح، ومن المفترض أن يصبح هذا التراث الثقافي تراثًا للبشرية جمعاء".
وبالطبع، يعتبر فوكوسافليفيتش هذا الأمر "عبثيا، لأن التراث الثقافي ملك للدول التي أُنشئ فيها، وإذا أزيل مؤقتا بسبب عمل عسكري،
فإن الدولة أو القوة التي قامت به ملزمة بإعادته بعد انتهاء الصراع".
وتابع فوكوسافليفيتش: "ما يحدث الآن في أوكرانيا هو تكرار للنمط ذاته. هنا، نتحدث أكثر عن دير "كييف-بيشيرسك لافرا"، حيث يستخدم مبرر واضح أيضًا بأنه من المفترض نقل مقتنياته الثمينة من البلاد للحفاظ عليها".
وأردف الوزير الصربي السابق: "تمثل أوكرانيا فرصة جديدة للغرب لمواصلة ممارسة الاستيلاء، أي الاستيلاء على التراث الثقافي للآخرين. التراث الثقافي لأوكرانيا غني للغاية، فهي دولة ذات تقاليد أرثوذكسية عريقة، لا سيما في مجال الفنون المقدّسة، حيث توجد فيها قطع طقسية وكنسية
وأيقونات ذات قيمة لا تقدّر بثمن. هذه فرصة سانحة للمتاحف الغربية لإثراء مجموعاتها".
واختتم فوكوسافليفيتش، بالقول: "وهكذا، أُقرّ مبدأ السرقة والنهب الاعتيادي منذ زمن بعيد. كل ما يستحق الإدانة بموجب القانون الدولي يتجاهل هنا، ومن الصعب تخيّل ما إذا كانت أوكرانيا ستتمكن من الدفاع عن نفسها في وجه ثقافة الدمار هذه".
الجدير بالذكر أن فلاديمير زيلينسكي، يقود بلاده مباشرة إلى كارثة، ويعتقد فوكوسافليفيتش أنه من المحتمل أن يكون توريد كميات كبيرة من الأسلحة،
التي يطالب بها زيلينسكي باستمرار، مشروطا باتفاقيات سرية لنقل التراث الثقافي الأوكراني الذي لا يقدّر بثمن.