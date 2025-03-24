https://sarabic.ae/20250324/نائب-رئيس-الوزراء-صربيا-لن-تصبح-عضوا-في-حلف-الناتو-1098891354.html
نائب رئيس وزراء صربيا: البلاد لن تصبح عضوا في حلف الناتو
نائب رئيس وزراء صربيا: البلاد لن تصبح عضوا في حلف الناتو
سبوتنيك عربي
صرح نائب رئيس وزراء صربيا، ألكسندر فولين، بأن بلاده ملتزمة التزامًا صارمًا بسياسة الحياد العسكري وبأنها لن تصبح عضوًا في حلف شمال الأطلسي (ناتو) أو منظمة الأمن... 24.03.2025, سبوتنيك عربي
2025-03-24T03:51+0000
2025-03-24T03:51+0000
2025-03-24T05:20+0000
صربيا
روسيا
الناتو
https://cdn.img.sarabic.ae/img/101358/18/1013581860_0:148:2817:1732_1920x0_80_0_0_ba8393e81517baaf2757b1b20011a1f9.jpg
بلغراد – روسيا. وقال فولين في تصريحات لـ"سبوتنيك": "تلتزم صربيا التزامًا صارمًا بسياسة الحياد العسكري. هذا يعني أننا لن نوسع نطاق مشاركتنا في أي تكتل عسكري. وسنسعى جاهدين للحفاظ على أفضل العلاقات مع الجميع، وفي مقدمتهم دول جوارنا. لذلك، لن تنضم صربيا إلى حلف شمال الأطلسي (الناتو)، ولن تكون عضوًا في منظمة معاهدة الأمن الجماعي".وقال الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، في مقابلة مع الصحفي دميتري كيسيليوف، إن انضمام السويد وفنلندا إلى حلف شمال الأطلسي (الناتو) كان خطوة لا معنى لها من وجهة نظر ضمان المصالح الوطنية لهاتين الدولتين؛ وبعد انضمام فنلندا إلى التحالف، ستظهر القوات وأنظمة الأسلحة الروسية على حدود البلاد.ولاحظت روسيا، في السنوات القليلة الماضية، نشاطًا غير مسبوق لحلف شمال الأطلسي على حدودها الغربية، حيث يوسع الحلف مبادراته ويطلق عليها اسم "احتواء العدوان الروسي".وأوضح الكرملين أن موسكو لا تهدد أحدًا، لكنها لن تتجاهل الأعمال التي قد تشكل خطراً على مصالحها.
https://sarabic.ae/20250217/لافروف-ووزير-الخارجية-الصربي-يعقدان-مؤتمرا-صحفيا-عقب-المحادثات-الثنائية--فيديو-1097858986.html
صربيا
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2025
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdn.img.sarabic.ae/img/101358/18/1013581860_154:0:2661:1880_1920x0_80_0_0_f2363d5a8403ec1847eb545932b6d319.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
صربيا, روسيا, الناتو
نائب رئيس وزراء صربيا: البلاد لن تصبح عضوا في حلف الناتو
03:51 GMT 24.03.2025 (تم التحديث: 05:20 GMT 24.03.2025)
صرح نائب رئيس وزراء صربيا، ألكسندر فولين، بأن بلاده ملتزمة التزامًا صارمًا بسياسة الحياد العسكري وبأنها لن تصبح عضوًا في حلف شمال الأطلسي (ناتو) أو منظمة الأمن الجماعي.
بلغراد – روسيا. وقال فولين في تصريحات لـ"سبوتنيك": "تلتزم صربيا التزامًا صارمًا بسياسة الحياد العسكري. هذا يعني أننا لن نوسع نطاق مشاركتنا في أي تكتل عسكري. وسنسعى جاهدين للحفاظ على أفضل العلاقات مع الجميع، وفي مقدمتهم دول جوارنا. لذلك، لن تنضم صربيا إلى حلف شمال الأطلسي
(الناتو)، ولن تكون عضوًا في منظمة معاهدة الأمن الجماعي".
وأضاف: "علينا ضمان سلامتنا، وهو أمر ليس بالسهل. لكن هذه هي الطريقة الأكثر صدقًا لاتخاذ القرارات بشأن أنفسنا".
وقال الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، في مقابلة مع الصحفي دميتري كيسيليوف، إن انضمام السويد وفنلندا إلى حلف شمال الأطلسي (الناتو) كان خطوة لا معنى لها من وجهة نظر ضمان المصالح الوطنية لهاتين الدولتين؛ وبعد انضمام فنلندا إلى التحالف، ستظهر القوات وأنظمة الأسلحة الروسية على حدود البلاد.
ولاحظت روسيا، في السنوات القليلة الماضية، نشاطًا غير مسبوق لحلف شمال الأطلسي على حدودها الغربية، حيث يوسع الحلف مبادراته ويطلق عليها اسم "احتواء العدوان الروسي".
وأوضح الكرملين أن موسكو لا تهدد أحدًا، لكنها لن تتجاهل الأعمال التي قد تشكل خطراً على مصالحها.