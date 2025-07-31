https://sarabic.ae/20250731/عالم-مصريات-لـسبوتنيك-مصر-لن-تفرط-في-أي-قطعة-أثرية-خرجت-بطريقة-غير-شرعية-1103244090.html

عالم مصريات لـ"سبوتنيك": مصر لن تفرط في أي قطعة أثرية خرجت بطريقة غير شرعية

عالم مصريات لـ"سبوتنيك": مصر لن تفرط في أي قطعة أثرية خرجت بطريقة غير شرعية

سبوتنيك عربي

قال عالم المصريات، الدكتور مصطفى وزيري، الأمين العام للمجلس الأعلى للأثار المصري السابق، اليوم الخميس، إن "مصر لن تفرط في أي قطعة أثرية يتم إثبات أنها بطرق غير... 31.07.2025, سبوتنيك عربي

2025-07-31T17:03+0000

2025-07-31T17:03+0000

2025-07-31T17:03+0000

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وأضاف في تصريحات لـ"سبوتنيك"، أن "مصر استعادت نحو 30 ألف قطعة أثرية خلال الفترة الأخيرة، بعد إثبات أنها خرجت بطرق غير شرعية، في ظل صحوة كبيرة من كافة الأجهزة المعنية، والتنسيق من خلال إدارة الأثار المستردة، التي تقوم بكافة الإجراءات مع الأجهزة المعنية، لاستعادة كافة القطع التي خرجت بطرق غير شرعية".وأوضح أن "فترة الخمسينيات من القرن الماضي كان قانون "تجارة العاديات" يتيح بيع الآثار، لكن المشتري كان لزاما عليه استخراج شهادة من المتحف المصري بميدان التحرير في وسط القاهرة، تفيد أنه اشترى القطعة بطريقة شريعة من محل أو بازار لديه ترخيص للبيع، وبموجب ذلك يتم منح شهادة التصدير".وأشار إلى أن "توقيع مصر على اتفاقية "يونسكو" لعام 1970 بشأن وسائل حظر ومنع استيراد وتصدير ونقل ملكية الممتلكات الثقافية غير المشروعة، مكّنها من استعادة القطع الأثرية التي يتم تهريبها أو بيعها بطرق غير مشروعة، وهو حق لا يمكن لمصر أن تفرط فيه".وبشأن المطالب باستعادة الآثار المصرية الموجودة في المتاحف البريطانية، أوضح عالم المصريات، مصطفى وزيري لـ"سبوتنيك": "أتمنى أن تعود كل آثارنا الموجودة في متاحف العالم إلى مصر، منها رأس نفرتيتي، وحجر رشيد، والعديد من القطع الأثرية، وهناك محاولات بالفعل منذ 20 عاما لاستعادة هذه القطع"، موضحا أن "بعض الجوانب القانونية التي تحتاج لإجراءات قانونية دولية قد تكون أحد العوائق، فضلا عن أن بعض القطع خرجت في ظل قوانين سابقة كانت تتيح ذلك".وفي يونيو/ حزيران 2021، أعلنت مصر استعادة 3 قطع أثرية مهربة قبل بيعها فى بريطانيا، وقال السفير طارق عادل، سفير مصر فى لندن حينها فى مداخلة هاتفية لبرنامج "كلمة أخيرة" عبر فضائية أو إي" المصرية، إن القطع الأثرية المستردة، هى 3 قطع اثنين منها من العصر الفرعوني، والقطعة الأخيرة تعود للعصر اليوناني في مصر.وفي يناير/ كانون الثاني 2019، تسلمت مصر رسميا قطعة أثرية كانت عُرضت للبيع في قاعة مزاد في لندن بعد تهريبها بشكل غير قانوني، وقالت وزارة الآثار المصرية على موقع "فيسبوك" (أنشطة شركة "ميتا"، التي تضم شبكتي التواصل الاجتماعي "فيسبوك" و"إنستغرام"، محظورة في روسيا، باعتبارها متطرفة)، إنها استعادت القطعة بعد عمليات بحث في مواقع المزادات العالمية على شبكة الإنترنت.وفي ديسمبر/ كانون الأول 2015، نجحت السفارة المصرية في لندن في استعادة جدارية أثرية من الحجر الجيري الملون تعود للأسرة الـ19 بعد أن خرجت من مصر بطريقة غير شرعية، وفق بيان وزارة الخارجية المصرية، التي أوضحت أن السفارة تسلمت الجدارية، وأبعادها 43 في 67 سنتيمترا، من أحد الأشخاص المحبين للحضارة الفرعونية الذي حصل عليها من تاجر آثار في لندن.وفي يونيو/ حزيران 2014، استردت مصر من بريطانيا 12 قطعة أثرية فرعونية مهربة منذ ثلاث سنوات بعد حكم قضائي يقضي بإعادتها إلى مصر، وفق بيان وزارة الأثار المصرية.ووفق البيان، فإن القطع خرجت من مصر "بعد ثورة يناير/ كانون الثاني 2011 بطريقة غير مشروعة إلى العاصمة الإنجليزية لندن"، إذ أدى انفلات أمني بعد الاحتجاجات الشعبية إلى اقتحام متاحف ومخازن ومواقع أثرية في عموم البلاد، تم تهريب بعضها للخارج".

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