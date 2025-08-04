https://sarabic.ae/20250804/أستاذ-في-علم-الآثار-بالجامعة-الأردنية-الحضارة-البريطانية-بنيت-على-سرقة-آثار-الشرق-1103345623.html

أستاذ في علم الآثار بالجامعة الأردنية: الحضارة البريطانية بنيت على سرقة آثار الشرق

أستاذ في علم الآثار بالجامعة الأردنية: الحضارة البريطانية بنيت على سرقة آثار الشرق

سبوتنيك عربي

تناول أستاذ الآثار في الجامعة الأردنية الدكتور نزار الطرشان، قضية سرقة الآثار وتزوير التاريخ وبناء الحضارة البريطانية على حضارات الآخرين، مؤكدًا أن "هذه... 04.08.2025, سبوتنيك عربي

2025-08-04T07:40+0000

2025-08-04T07:40+0000

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وأشار الطرشان، في مداخلة له عبر إذاعة "سبوتنيك"، إلى أن "بريطانيا تشكّل المعضلة الكبرى"، وأن "الكثير من المواقع الأثرية دُمرت بفعل الجيوش الغازية، ما أدى إلى محو التاريخ في المنطقة العربية، خاصة في العراق وسوريا، مع الاستيلاء على القطع الأثرية ونقلها إلى المتحف البريطاني، الذي لا يضم قطعة واحدة تعود لتاريخهم لأنهم بلا جذور ولا حضارة"، مؤكدًا أن "الحضارة نشأت في الشرق".ولفت الطرشان إلى أن "دولا عربية تضغط لاستعادة آثارها لكنها عاجزة أمام التعنت البريطاني والغربي وغياب قانون دولي صارم يلزمهم بإعادتها، حيث لا فعالية للعلاقات الدبلوماسية".الجدير بالذكر أن المملكة المتحدة البريطانية تصدّرت في عدد المقتنيات الفنية الثمينة المسروقة من جميع أنحاء العالم، حيث يضم المتحف البريطاني وحده، أقدم متحف وطني عام في العالم، 8 ملايين قطعة أثرية من جميع أنحاء العالم، معظمها جمعت خلال الحقبة الاستعمارية، حيث تعدّ بريطانيا أكبر قوة استعمارية في العالم.خبير: نهب التراث الثقافي للشعوب كان من أهداف بريطانيا الاستعمارية

https://sarabic.ae/20250803/إمبراطورية-النهب-كيف-ملأت-بريطانيا-متاحفها-بتراث-الهند-المسروق-1103333828.html

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بريطانيا, استعمار, نهب, نهب الآثار السورية, أخبار الأردن, سرقة آثار, حصري, تقارير سبوتنيك