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https://sarabic.ae/20250804/أستاذ-في-علم-الآثار-بالجامعة-الأردنية-الحضارة-البريطانية-بنيت-على-سرقة-آثار-الشرق-1103345623.html
أستاذ في علم الآثار بالجامعة الأردنية: الحضارة البريطانية بنيت على سرقة آثار الشرق
أستاذ في علم الآثار بالجامعة الأردنية: الحضارة البريطانية بنيت على سرقة آثار الشرق
سبوتنيك عربي
تناول أستاذ الآثار في الجامعة الأردنية الدكتور نزار الطرشان، قضية سرقة الآثار وتزوير التاريخ وبناء الحضارة البريطانية على حضارات الآخرين، مؤكدًا أن "هذه... 04.08.2025, سبوتنيك عربي
2025-08-04T07:40+0000
2025-08-04T07:46+0000
بريطانيا
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نهب
نهب الآثار السورية
أخبار الأردن
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وأشار الطرشان، في مداخلة له عبر إذاعة "سبوتنيك"، إلى أن "بريطانيا تشكّل المعضلة الكبرى"، وأن "الكثير من المواقع الأثرية دُمرت بفعل الجيوش الغازية، ما أدى إلى محو التاريخ في المنطقة العربية، خاصة في العراق وسوريا، مع الاستيلاء على القطع الأثرية ونقلها إلى المتحف البريطاني، الذي لا يضم قطعة واحدة تعود لتاريخهم لأنهم بلا جذور ولا حضارة"، مؤكدًا أن "الحضارة نشأت في الشرق".ولفت الطرشان إلى أن "دولا عربية تضغط لاستعادة آثارها لكنها عاجزة أمام التعنت البريطاني والغربي وغياب قانون دولي صارم يلزمهم بإعادتها، حيث لا فعالية للعلاقات الدبلوماسية".الجدير بالذكر أن المملكة المتحدة البريطانية تصدّرت في عدد المقتنيات الفنية الثمينة المسروقة من جميع أنحاء العالم، حيث يضم المتحف البريطاني وحده، أقدم متحف وطني عام في العالم، 8 ملايين قطعة أثرية من جميع أنحاء العالم، معظمها جمعت خلال الحقبة الاستعمارية، حيث تعدّ بريطانيا أكبر قوة استعمارية في العالم.خبير: نهب التراث الثقافي للشعوب كان من أهداف بريطانيا الاستعمارية
https://sarabic.ae/20250803/إمبراطورية-النهب-كيف-ملأت-بريطانيا-متاحفها-بتراث-الهند-المسروق-1103333828.html
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بريطانيا, استعمار, نهب, نهب الآثار السورية, أخبار الأردن, سرقة آثار, حصري, تقارير سبوتنيك
بريطانيا, استعمار, نهب, نهب الآثار السورية, أخبار الأردن, سرقة آثار, حصري, تقارير سبوتنيك

أستاذ في علم الآثار بالجامعة الأردنية: الحضارة البريطانية بنيت على سرقة آثار الشرق

07:40 GMT 04.08.2025 (تم التحديث: 07:46 GMT 04.08.2025)
© Getty Images / WPA Poolالرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون ورئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر ينظران إلى خوذة ساتون هوو خلال زيارة للمتحف البريطاني في 9 يوليو 2025 في لندن
الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون ورئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر ينظران إلى خوذة ساتون هوو خلال زيارة للمتحف البريطاني في 9 يوليو 2025 في لندن - سبوتنيك عربي, 1920, 04.08.2025
© Getty Images / WPA Pool
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تناول أستاذ الآثار في الجامعة الأردنية الدكتور نزار الطرشان، قضية سرقة الآثار وتزوير التاريخ وبناء الحضارة البريطانية على حضارات الآخرين، مؤكدًا أن "هذه السرقات الغربية تاريخية وبدأت مع الحروب الصليبية".
وأشار الطرشان، في مداخلة له عبر إذاعة "سبوتنيك"، إلى أن "بريطانيا تشكّل المعضلة الكبرى"، وأن "الكثير من المواقع الأثرية دُمرت بفعل الجيوش الغازية، ما أدى إلى محو التاريخ في المنطقة العربية، خاصة في العراق وسوريا، مع الاستيلاء على القطع الأثرية ونقلها إلى المتحف البريطاني، الذي لا يضم قطعة واحدة تعود لتاريخهم لأنهم بلا جذور ولا حضارة"، مؤكدًا أن "الحضارة نشأت في الشرق".

وأوضح أستاذ الآثار في الجامعة الأردنية أن "تزوير التاريخ قضية مهمة لها شواهد كثيرة، وتشمل سرقة الآثار والمخطوطات وجل العلوم المرتبطة بها، والصناعات والأفكار الكامنة في القطع الأثرية، التي عكست فكر صانعيها. وبعد نقلها وسرقتها، جرى الاستيلاء على ما تحمله من معرفة وعلم، ثم عمدوا إلى تشويه الحقائق التاريخية بكتابة نصوص ومؤلفات وكتب ومقالات هدفها تزوير تاريخ المنطقة والإساءة إلى المنتج الحضاري العربي عبر الاستشراق، وبمساعدة أذناب محليين يؤيدون أفكارهم ويبررون هذه السرقات بحجة المحافظة عليها، رغم أن خروجها من بيئتها يشوّهها".

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أمس, 16:57 GMT
ولفت الطرشان إلى أن "دولا عربية تضغط لاستعادة آثارها لكنها عاجزة أمام التعنت البريطاني والغربي وغياب قانون دولي صارم يلزمهم بإعادتها، حيث لا فعالية للعلاقات الدبلوماسية".
الجدير بالذكر أن المملكة المتحدة البريطانية تصدّرت في عدد المقتنيات الفنية الثمينة المسروقة من جميع أنحاء العالم، حيث يضم المتحف البريطاني وحده، أقدم متحف وطني عام في العالم، 8 ملايين قطعة أثرية من جميع أنحاء العالم، معظمها جمعت خلال الحقبة الاستعمارية، حيث تعدّ بريطانيا أكبر قوة استعمارية في العالم.
خبير: نهب التراث الثقافي للشعوب كان من أهداف بريطانيا الاستعمارية
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