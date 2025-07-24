https://sarabic.ae/20250724/مصر-تعلن-اكتشاف-مدينة-قبطية-متكاملة-في-واحات-الخارجة-1102998465.html
مصر تعلن اكتشاف مدينة قبطية متكاملة في واحات "الخارجة"
مصر تعلن اكتشاف مدينة قبطية متكاملة في واحات "الخارجة"
سبوتنيك عربي
أعلنت البعثة الأثرية المصرية التابعة للمجلس الأعلى للآثار عن اكتشاف أثري مهم في منطقة عين الخراب بواحات "الخارجة" بمحافظة الوادي الجديد، حيث تم العثور على... 24.07.2025, سبوتنيك عربي
2025-07-24T15:06+0000
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وقالت بوابة "أخبار اليوم"، إن "الاكتشاف يتضمن أطلالًا معمارية لكنائس ومبان سكنية ومرافق خدمية، بالإضافة إلى جدارية فريدة تصور السيد المسيح أثناء شفاء المرضى، مما يعكس العمق الديني والروحي الذي تميزت به المنطقة خلال عصور التحول التاريخي".وصرح الدكتور شريف فتحي، وزير السياحة والآثار المصري، بأن "هذا الكشف يبرز ثراء وتنوع الحضارة المصرية عبر العصور"، مشيرًا إلى أنه "يسهم في تعميق فهم مرحلة التحول الديني في مصر، كما يعكس التسامح والتنوع الثقافي والديني، الذي ميّز الحضارة المصرية".وأكد الوزير على استمرار دعم الوزارة للبعثات الأثرية العاملة في مختلف المحافظات، مثمّنًا جهود الفرق المصرية وإنجازاتها، التي تعزز مكانة مصر كوجهة للسياحة الثقافية العالمية.من جانبه، أكد الدكتور محمد إسماعيل خالد، الأمين العام للمجلس الأعلى للآثار المصري، على أهمية هذا الكشف في تسليط الضوء على حقبة تاريخية مهمة في منطقة واحة "الخارجة"، وهي بدايات العصر القبطي في مصر، مشددًا على دور الواحات الغربية كمركز للحياة الدينية والاجتماعية عبر العصور المختلفة.كما تم العثور على مجموعة متنوعة من القطع الأثرية تشمل أواني فخارية وقطعا حجرية وزجاجية، فضلا عن جدارية نادرة تمثل السيد المسيح أثناء شفاء أحد المرضى.وأشارت الدكتورة سهام إسماعيل، المديرة العامة لآثار الخارجة ورئيسة البعثة، إلى أن "أعمال الحفائر كشفت عن بقايا كنيستين، الأولى ذات طراز بازيليكي مبنية من الطوب اللبن وتتكون من صالة كبيرة وجناحين يفصل بينهما 3 أعمدة مربعة في كل جهة، بالإضافة إلى منطقة جنوبية تضم مباني خدمية. أما الكنيسة الثانية، فهي أصغر حجمًا ذات تخطيط مستطيل، تحيط بها بقايا 7 أعمدة خارجية، وزيّنت جدرانها الداخلية بكتابات قبطية، كما عُثر بالقرب منها على بقايا مباني خدمية".ويعد هذا الاكتشاف إضافة جديدة إلى سجل الإنجازات الأثرية المصرية، حيث يقدم صورة حيّة لفترة التحول الديني في مصر، ويكشف عن جانب مهم من تاريخ الواحات الغربية كمركز للتفاعل الحضاري عبر العصور.
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https://sarabic.ae/20250520/مصر-تدرس-إقامة-متحف-تحت-مياه-البحر-للآثار-الغارقة-في-الإسكندرية-1100784005.html
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منوعات, مصر, أخبار مصر الآن, العالم العربي
منوعات, مصر, أخبار مصر الآن, العالم العربي
مصر تعلن اكتشاف مدينة قبطية متكاملة في واحات "الخارجة"
أعلنت البعثة الأثرية المصرية التابعة للمجلس الأعلى للآثار عن اكتشاف أثري مهم في منطقة عين الخراب بواحات "الخارجة" بمحافظة الوادي الجديد، حيث تم العثور على بقايا مدينة سكنية متكاملة تعود إلى بدايات العصر القبطي المبكر، وهي الفترة التي شهدت تحولًا دينيًا وثقافيًا كبيرًا في مصر، من الوثنية إلى المسيحية.
وقالت بوابة
"أخبار اليوم"، إن "الاكتشاف يتضمن أطلالًا معمارية لكنائس ومبان سكنية ومرافق خدمية، بالإضافة إلى جدارية فريدة تصور السيد المسيح أثناء شفاء المرضى، مما يعكس العمق الديني والروحي الذي تميزت به المنطقة خلال عصور التحول التاريخي".
وصرح الدكتور شريف فتحي، وزير السياحة والآثار المصري، بأن "هذا الكشف يبرز ثراء وتنوع الحضارة المصرية عبر العصور"، مشيرًا إلى أنه "يسهم في تعميق فهم مرحلة التحول الديني في مصر، كما يعكس التسامح والتنوع الثقافي والديني، الذي ميّز الحضارة المصرية".
وأكد الوزير على استمرار دعم الوزارة للبعثات الأثرية العاملة في مختلف المحافظات، مثمّنًا جهود الفرق المصرية وإنجازاتها، التي تعزز مكانة مصر كوجهة للسياحة الثقافية العالمية.
من جانبه، أكد الدكتور محمد إسماعيل خالد، الأمين العام للمجلس الأعلى للآثار المصري، على أهمية هذا الكشف في تسليط الضوء على حقبة تاريخية مهمة في منطقة واحة "الخارجة"، وهي بدايات العصر القبطي في مصر، مشددًا على دور الواحات الغربية كمركز للحياة الدينية والاجتماعية عبر العصور المختلفة.
وأوضحت البعثة أن "الاكتشاف شمل بقايا مدينة كاملة تضم مبان سكنية مبنية من الطوب اللبن، بعضها مغطى بطبقات من الملاط، بالإضافة إلى مناطق خدمية تحتوي على أفران للاستخدام اليومي وأواني فخارية كبيرة مثبتة في الأرض كانت تستخدم لتخزين الحبوب والطعام".
كما تم العثور على مجموعة متنوعة من القطع الأثرية
تشمل أواني فخارية وقطعا حجرية وزجاجية، فضلا عن جدارية نادرة تمثل السيد المسيح أثناء شفاء أحد المرضى.
وأشارت الدكتورة سهام إسماعيل، المديرة العامة لآثار الخارجة ورئيسة البعثة، إلى أن "أعمال الحفائر كشفت عن بقايا كنيستين، الأولى ذات طراز بازيليكي مبنية من الطوب اللبن وتتكون من صالة كبيرة وجناحين يفصل بينهما 3 أعمدة مربعة في كل جهة، بالإضافة إلى منطقة جنوبية تضم مباني خدمية. أما الكنيسة الثانية، فهي أصغر حجمًا ذات تخطيط مستطيل، تحيط بها بقايا 7 أعمدة خارجية، وزيّنت جدرانها الداخلية بكتابات قبطية، كما عُثر بالقرب منها على بقايا مباني خدمية".
ولفتت الدكتورة سهام إلى أن "المباني المكتشفة في الموقع، خلال مواسم الحفائر السابقة، تشير إلى استخدام المنطقة عبر عصور تاريخية متعددة، حيث تم العثور على مباني من العصر الروماني أعيد استخدامها في الفترة القبطية المبكرة، وكذلك في العصر الإسلامي، مما يؤكد الاستمرارية التاريخية للحياة في هذه الواحة المهمة".
ويعد هذا الاكتشاف إضافة جديدة إلى سجل الإنجازات الأثرية المصرية، حيث يقدم صورة حيّة لفترة التحول الديني في مصر، ويكشف عن جانب مهم من تاريخ الواحات الغربية كمركز للتفاعل الحضاري عبر العصور.