https://sarabic.ae/20250724/مصر-تعلن-اكتشاف-مدينة-قبطية-متكاملة-في-واحات-الخارجة-1102998465.html

مصر تعلن اكتشاف مدينة قبطية متكاملة في واحات "الخارجة"

مصر تعلن اكتشاف مدينة قبطية متكاملة في واحات "الخارجة"

سبوتنيك عربي

أعلنت البعثة الأثرية المصرية التابعة للمجلس الأعلى للآثار عن اكتشاف أثري مهم في منطقة عين الخراب بواحات "الخارجة" بمحافظة الوادي الجديد، حيث تم العثور على... 24.07.2025, سبوتنيك عربي

2025-07-24T15:06+0000

2025-07-24T15:06+0000

2025-07-24T15:06+0000

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وقالت بوابة "أخبار اليوم"، إن "الاكتشاف يتضمن أطلالًا معمارية لكنائس ومبان سكنية ومرافق خدمية، بالإضافة إلى جدارية فريدة تصور السيد المسيح أثناء شفاء المرضى، مما يعكس العمق الديني والروحي الذي تميزت به المنطقة خلال عصور التحول التاريخي".وصرح الدكتور شريف فتحي، وزير السياحة والآثار المصري، بأن "هذا الكشف يبرز ثراء وتنوع الحضارة المصرية عبر العصور"، مشيرًا إلى أنه "يسهم في تعميق فهم مرحلة التحول الديني في مصر، كما يعكس التسامح والتنوع الثقافي والديني، الذي ميّز الحضارة المصرية".وأكد الوزير على استمرار دعم الوزارة للبعثات الأثرية العاملة في مختلف المحافظات، مثمّنًا جهود الفرق المصرية وإنجازاتها، التي تعزز مكانة مصر كوجهة للسياحة الثقافية العالمية.من جانبه، أكد الدكتور محمد إسماعيل خالد، الأمين العام للمجلس الأعلى للآثار المصري، على أهمية هذا الكشف في تسليط الضوء على حقبة تاريخية مهمة في منطقة واحة "الخارجة"، وهي بدايات العصر القبطي في مصر، مشددًا على دور الواحات الغربية كمركز للحياة الدينية والاجتماعية عبر العصور المختلفة.كما تم العثور على مجموعة متنوعة من القطع الأثرية تشمل أواني فخارية وقطعا حجرية وزجاجية، فضلا عن جدارية نادرة تمثل السيد المسيح أثناء شفاء أحد المرضى.وأشارت الدكتورة سهام إسماعيل، المديرة العامة لآثار الخارجة ورئيسة البعثة، إلى أن "أعمال الحفائر كشفت عن بقايا كنيستين، الأولى ذات طراز بازيليكي مبنية من الطوب اللبن وتتكون من صالة كبيرة وجناحين يفصل بينهما 3 أعمدة مربعة في كل جهة، بالإضافة إلى منطقة جنوبية تضم مباني خدمية. أما الكنيسة الثانية، فهي أصغر حجمًا ذات تخطيط مستطيل، تحيط بها بقايا 7 أعمدة خارجية، وزيّنت جدرانها الداخلية بكتابات قبطية، كما عُثر بالقرب منها على بقايا مباني خدمية".ويعد هذا الاكتشاف إضافة جديدة إلى سجل الإنجازات الأثرية المصرية، حيث يقدم صورة حيّة لفترة التحول الديني في مصر، ويكشف عن جانب مهم من تاريخ الواحات الغربية كمركز للتفاعل الحضاري عبر العصور.

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