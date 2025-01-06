https://sarabic.ae/20250106/الصين-تؤكد-استعدادها-لمواصلة-دعم-تونس-اقتصاديا-ما-آفاق-العلاقات-الثنائية-بين-البلدين-1096517505.html

الصين تؤكد استعدادها لمواصلة دعم تونس اقتصاديا... ما آفاق العلاقات الثنائية بين البلدين؟

الصين تؤكد استعدادها لمواصلة دعم تونس اقتصاديا... ما آفاق العلاقات الثنائية بين البلدين؟

سبوتنيك عربي

تشهد العلاقات التونسية الصينية زخما دبلوماسيا وسياسيا في الآونة الأخيرة، في إطار سياسة خارجية جديدة تهدف إلى تنويع الشراكات الاقتصادية والاستراتيجية والتقليص... 06.01.2025, سبوتنيك عربي

2025-01-06T09:01+0000

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ويوم الجمعة الفائت، أكدت الصين استعدادها لمواصلة دعم تونس في مسارها التنموي وتعزيز العلاقات الاقتصادية معها والارتقاء بها إلى مستويات أفضل.جاء ذلك خلال استقبال وزير الاقتصاد والتخطيط، سمير عبد الحفيظ سفير الصين بتونس "وون لي"، حسب ما جاء في بيان صادر عن وزارة الخارجية التونسية تلقت سبوتنيك نسخة منه.وخصّص اللقاء لبحث "تطوّر العلاقات ببين البلدين ومتابعة تجسيم مُخرجات زيارة الدولة التي أدّاها رئيس الجمهورية قيس سعيد إلى الصين، واللقاءات الثنائية المثمرة لرئيس الحكومة كمال المدوري مع مسؤولين رفيعي المستوى بالصين، بمناسبة مشاركته في أشغال منتدى التعاون الصيني الأفريقي".وأكد الطرفان ضرورة العمل سويا من أجل تمتين علاقات الشراكة الاستراتيجية بين البلدين، وإنجاز المشاريع التنموية في العديد من المجالات ذات الصّلة خاصّة بالصّحة والنّقل والبنية التحتيّة.وفيما أعرب الوزير التونسي عن ارتياحه لما يشهده التعاون الثنائي من تطور وديناميكية خلال الفترة الأخيرة، أكد السفير الصيني متانة العلاقات الثنائية في مختلف المجالات وحرص الحكومة الصينية لمزيد توطيدها واثراءها، مشددا على "توفر آفاق واعدة وفرص حقيقية للارتقاء بالعلاقات الاقتصادية بين البلدين".يأتي هذا اللقاء ضمن حراك دبلوماسي مكثف من الجانبين، ففي مايو/ أيار الماضي الرئيس قيس سعيد زيارة إلى العاصمة الصينية بكين في إطار مشاركته في منتدى التعاون العربي الصيني، وقد تمخضت عن توقيع 7 اتفاقات تعاون في عدة مجالات، عقبتها مشاركة رئيس الحكومة التونسية كمال المدوري في أعمال قمة "منتدى التعاون الصيني الأفريقي" في سبتمبر/ أيلول الماضي.وينسجم هذا التحول في السياسة الخارجية التونسية مع الخطاب الرسمي الذي يدعو إلى فك التبعية الاقتصادية والسياسية، حيث أكد الرئيس قيس سعيد في مناسبات عدة على ضرورة تعزيز "السيادة الوطنية" وبناء شراكات متوازنة مع مختلف القوى الدولية بما يخدم مصالح تونس.تجاوز تبعية الغربوفي الصدد، قال الأكاديمي والمحلل السياسي طارق الكحلاوي، في تصريح لـ "سبوتنيك"، إن هذه اللقاءات تعكس وجود نية سياسية من الطرفين لتنويع العلاقات الاقتصادية، مشيرا إلى أن زيارة الدولة التي أداها الرئيس قيس سعيد في مايو الماضي هي إحدى أهم المؤشرات على هذا التوجه.وأضاف: "خطابات الرئيس قيس سعيد واضحة في هذا الجانب، فهو يؤمن بوجود عالم متعدد الأقطاب، وهو توجه تشاركه فيه دول مجموعة البريكس وبالأساس الصين وروسيا اللتان تتبنيان نفس الفكر".وبيّن الكحلاوي أن السلطة الحالية في تونس قطعت مسارا واضحا في اتجاه تنويع العلاقات والتخلص من "التبعية الاقتصادية" لدول الغرب، مضيفا: "تاريخيا وضعت تونس في التحالف الذي يجمع دول الشمال والجنوب وباتت علاقتها التجارية والاقتصادية مرتكزة بشكل أساسي على دول الاتحاد الأوروبي وبالأخص فرنسا وإيطاليا اللتان تربطها بهما علاقات متطورة، أما عسكريا فقد ارتبطت بقوى الناتو".ولفت المحلل السياسي إلى أن الرئيس قيس سعيد بات يبحث عن كسر هذه التبعية وبناء علاقات جديدة تماشيا مع التحولات العالمية ومع ظهور أقطاب جديدة منافسة للمعسكر الغربي الأمريكي.ويرى الكحلاوي أن هذا التوجه السياسي التونسي لا تقابله مؤشرات ملموسة على وجود تطور في علاقات التعاون مع الصين، ولفت إلى أن المشاريع الاستثمارية الكبرى لم ترَ طريقها إلى النور إلى حد اللحظة وأن الأمر اقتصر على بعض المشاريع الصغرى وصفقات التعاون وآخرها صفقة الحافلات الصينية.وقال الكحلاوي: "حتى مشروع المدينة الصحية بالقيروان الذي لاقى رواجا إعلاميا كبيرا لم يعد من الواضح هل ستستثمر فيه الصين أم لا رغم الزيارة الأخيرة لإحدى الوفود الصينية".وعي سياسيويتفق الخبير الاقتصادي رضا قويعة مع الكحلاوي على وجود توجه تونسي رسمي نحو بناء مسار سياسي واقتصادي ودبلوماسي جديد، يرتكز على معطى "التعويل على الذات".وقال قويعة، في تعليق لـ "سبوتنيك"، إن تونس تريد القطع مع إملاءات الجهات المانحة وخاصة صندوق النقد الدولي والبنك الدولي بالبحث عن تحالفات جديدة تحترم السيادة الوطنية لتونس ولا تتدخل في شونها الداخلية.وأضاف أن تونس وجدت غايتها في دول الشرق وهي تتجه تدريجيا نحو البريكس، مشددا على ضرورة تدعيم هذا التوجه ودفع النشاط الديبلوماسي في هذا الجانب.وتابع: "رغم مرور 70 سنة على استقلال تونس، لا تزال مرتبطة ارتباطا وثيقا بالغرب خاصة من الناحية الاقتصادية والتجارية، حيث إن أكثر من 70 بالمائة من معاملاتها هي مع أوروبا".وشدد قويعة على أن توجه تونس نحو الشرق يعكس وجود وعي سياسي بضرورة تنويع العلاقات الاقتصادية والتجارية خاصة مع الدول الآسيوية.ولاحظ المتحدث أن علاقة تونس بشركائها التقليديين هي علاقة "غير متوازنة" وفيها نوع من "السيطرة" والتبادل غير المتكافئ، وهو ما يسوجب تنويع الشركاء في اتجاه إقامة علاقات متوازنة وندية.ويرى قويعة أن روسيا والصين يمكن أن تلعبا دورا مهما في هذا الجانب، ويمكن أن تكونا عنصر دعم للاقتصاد التونسي، مضيفا: "رغم أن التجارة مع الشرق ما زالت في بدايتها وليست متجذرة وهي تقتصر على بعض المواد الأولية إلا أنها يمكن أن تأخذ مسارا جديدا في المستقبل خاصة في ظل التقارب التونسي الصيني والروسي الأخير".وشدد قويعة على ضرورة تنشيط التجارة البنية وتوسيع حجم المبادلات بين الجانبين لتشمل أيضا المواد الصناعية والفلاحية، بالتوازي مع العمل على تنشيط القطاع السياحي.عقدة الميزان التجاري المختلعلى الطرف المقابل، يرى الخبير الاقتصادي ووزير المالية الأسبق، حسين الديماسي، في حديثه لـ "سبوتنيك"، أن الحراك الدبلوماسي بين تونس والصين يجب أن يلامس الواقع.وقال الديماسي: "رغم عراقة العلاقات التجارية لتونس مع الصين، إلا أن الاختلال الكلي في ميزان التبادل التجاري بين البلدين لا يزال واضحا، وحجم العجز لا يزال كبيرا، فالمعاملات التجارية مع الصين تتخذ اتجاها واحدا وهذا ما يجب تداركه".ولاحظ المتحدث أن تونس تستورد كميات كبيرة وكبيرة جدا من البضائع من الصين، حيث باتت المنتوجات الصينية تكتسح الأسواق التونسية، في المقابل صادرات تونس إلى هذا البلد تكاد لا تذكر.ويرى الديماسي أن معالجة هذا الاختلال هو أولوية قصوى ويجب أن توضع على رأس النقاشات بين الجانبين، بما يتماشى مع الخطاب الرسمي الذي يؤكد على ضرورة الارتقاء بالعلاقات الثنائية إلى مستويات أفضل.وتحتل الصين صدارة البلدان التي تسجل تونس معها عجزا تجاريا، حيث بلغ العجز مستويات قياسية تجاوزت 4.7 مليار دينار (1ما يعادل 1.47 دولار) منتصف يوليو/ تموز 2024، وفق أرقام رسمية صادرة عن معهد الإحصاء الوطني.وسنة 2023، وردت تونس في المرتبة 102 في قائمة حلفاء الصين والمرتبة 121 في قائمة مُزوّديها. ويقول الديماسي إن هذا الاختلال على مستوى المبادلات التجارية يرافقه ضعف في الاستثمارات، حيث بقيت كبرى المشاريع معلقة.ويرى الديماسي أن الصين يمكن أن تلعب دورا محوريا في هذا الجانب خاصة على صعيد الاستثمار في مشاريع البنى التحتية والصحة والتجهيزات الجامعية.ويعتقد وزير المالية الأسبق أن الصين تمتلك مخزونا كبيرا من السياح يمكن لتونس أن تستفيد منه، مشددا على ضرورة تدعيم التعاون في هذا الجانب، وتحويل العجز مع الصين إلى فائض وذلك من خلال دفع الاستثمارات الصينية داخل البلاد.

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