تصنيفها كواحدة من الوجهات أمانا للسياح... كيف توظف تونس رصيد الثقة السياحية؟

عربي
تغطية مباشرة لليوم الـ21 من الحرب على إيران.. صور وفيديو
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
02:40 GMT
50 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
03:30 GMT
149 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
243 د
لقاء سبوتنيك
استمرار الحرب الأمريكية الإسرائيلية على إيران ينذر بتداعيات خطيرة على جميع دول المنطقة
10:30 GMT
30 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
11:00 GMT
243 د
عرب بوينت بودكاست
هل يحل الذكاء الاصطناعي محل الأطباء النفسيين؟
15:03 GMT
17 د
مساحة حرة
هل تنجح المسارات البديلة لمضيق هرمز في تأمين سلاسل الإمداد؟
15:20 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
من فلسطين إلى الأوسكار: رحلة فيلم "صوت هند رجب" ورسائله الإنساني
15:50 GMT
10 د
مرايا العلوم
روبوت السائل المغناطيسي وطحالب الأرض في ضوء نجم آخر وأسرار الجينات المتنقلة
16:00 GMT
23 د
عرب بوينت بودكاست
جولة في العالم العربي... عادات وتقاليد الشعوب في رمضان
16:24 GMT
39 د
نبض افريقيا
جنوب افريقيا ترفض الضغوط الأمريكية لكي تقطع علاقتها بإيران
17:03 GMT
45 د
عرب بوينت بودكاست
لماذا نفضل التعاطف مع الجماعات بدلا من الأفراد؟
17:48 GMT
12 د
حصاد الأسبوع
خبير: يجب تحييد مصادر الطاقة عن الصراع
18:00 GMT
59 د
ملفات ساخنة
15 عاما على تدخل الناتو في ليبيا… حين تحوّلت "حماية المدنيين" إلى غطاء لتدمير دولة؟
19:00 GMT
29 د
صدى الحياة
القيمة الرمزية للنوروز والفرق بين طقوس النار في الثقافات
19:31 GMT
28 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
20:00 GMT
60 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
21:00 GMT
90 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
22:30 GMT
50 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
02:40 GMT
50 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
03:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
243 د
من الملعب
أزمة نهائي كأس الأمم الأفريقية 2025 بين السنغال والمغرب.. وأهداف لا تتوقف في ليالي أبطال أوروبا!
10:30 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
كيف يتعامل علم الاجتماع مع جدل الطبيعة مقابل التنشئة؟
15:03 GMT
9 د
الإنسان والثقافة
أوفيتشينيكيوف.. بين الإمبراطورية والأرض المقدسة.. معلم في مهمة سامية
15:12 GMT
29 د
مرايا العلوم
مصانع بروتين خارج الخلية الحية للمرة الأولى وسديم الجبار المفسر لدورة ولادة النجم
15:42 GMT
18 د
خطوط التماس
منطقتا العرقوب والبقاع الغربي خلال الحرب الاهلية في لبنان والاجتياح الإسرائيلي في العام 1982
16:00 GMT
45 د
المقهى الثقافي
حوار مع الكاتب العراقي حامد حنجر
16:46 GMT
17 د
عرب بوينت بودكاست
ما هي مخاطر الذكاء الاصطناعي على مستخدمي الإنترنت؟
17:03 GMT
21 د
مرايا العلوم
الذكاء الاصطناعي يعرف أكثر مما يجب
17:24 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
الأطفال والطبيعة والعالم الافتراضي في العمل وفهم الموصلات الفائقة
17:54 GMT
6 د
On air
19:00 GMT
29 د
أمساليوم
بث مباشر
أخبار تونس اليوم
أفريقيا
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2026
مريم جمال
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e6/09/13/1067959987_214:0:1067:853_100x100_80_0_0_d9daf8f3185987a92d0b81bcec5c00e3.jpg
مريم جمال
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e6/09/13/1067959987_214:0:1067:853_100x100_80_0_0_d9daf8f3185987a92d0b81bcec5c00e3.jpg
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/0c/17/1108489588_198:0:1367:877_1920x0_80_0_0_2b53ab97304bf3b6df3aa76b2f850474.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
أخبار تونس اليوم, أفريقيا, العالم العربي, حصري, تقارير سبوتنيك
أخبار تونس اليوم, أفريقيا, العالم العربي, حصري, تقارير سبوتنيك

تابعنا عبر
- سبوتنيك عربي
مريم جمال
مراسلة "سبوتنيك" في تونس
كل المواضيع
حصري
أعاد تصنيف تونس كواحدة من أكثر الوجهات أمانًا للسياح في أفريقيا، وفقًا لمؤشر HelloSafe للسلامة لعام 2026، طرح أسئلة جدية حول قدرة هذا المعطى الإيجابي على إنعاش القطاع السياحي الذي ظل لسنوات رهين الأزمات.
فقد سجلت تونس 72.9 نقطة من أصل 100، ما مكنها من احتلال المرتبة 43 عالميًا والثانية أفريقيًا بعد المغرب، وهو ترتيب يعكس تحسنًا نسبيًا في مؤشرات الاستقرار والأمان.
هذا التصنيف لم يمر مرور الكرام لدى الخبراء والمتابعين للشأن السياحي، إذ اعتبره كثيرون إشارة قوية يمكن البناء عليها لاستعادة ثقة الأسواق السياحية التقليدية، خاصة الأوروبية، التي تضع عامل الأمان في صدارة أولوياتها عند اختيار الوجهات.
ويرى مختصون أن تحسن صورة تونس في مؤشرات السلامة العالمية من شأنه أن يعزز جاذبيتها، ليس فقط كوجهة شاطئية تقليدية، بل كفضاء متكامل يجمع بين التنوع الثقافي والبيئي والتاريخي.
ويستند مؤشر “HelloSafe” إلى جملة من المعايير الدقيقة، من بينها مستوى السلامة العامة، والاستقرار السياسي والاجتماعي، إضافة إلى جودة النظام الصحي، ومدى تطور الأمن الرقمي، وهي عناصر باتت تلعب دورًا حاسمًا في توجيه اختيارات المسافرين في عالم ما بعد الأزمات الصحية والاضطرابات الجيوسياسية.
وفي هذا السياق، يكتسي تموضع تونس ضمن أفضل 50 دولة آمنة للسفر أهمية خاصة، باعتباره مؤشرًا على تحسن مناخها العام مقارنة بسنوات سابقة.
تحسّن نسبي في المؤشرات السياحية

وفي تصريح لـ"سبوتنيك"، أكد الخبير في الشأن السياحي، لطفي الكبير، أن هذا التصنيف يعكس تحسنًا نسبيًا في جملة من المؤشرات المرتبطة بالاستقرار، إلى جانب تطور الخدمات السياحية والبنية التحتية في البلاد.

واعتبر أن أهمية هذا التصنيف تتضاعف في ظل التحولات التي يشهدها القطاع عالميًا، حيث أصبحت مسألة الأمان من بين العوامل الحاسمة التي يعتمد عليها المسافرون عند اختيار وجهاتهم.
وأوضح الكبير أن "هذا التموضع الإيجابي يتقاطع مع النتائج التي حققها القطاع السياحي في تونس خلال سنة 2025، والتي وصفها بالإيجابية"، مشيرًا إلى أن البلاد استقبلت نحو 11 مليون سائح، مع ارتفاع العائدات السياحية لتتجاوز 7 مليارات دينار تونسي.
كما لفت إلى أن الأشهر الأخيرة شهدت توافد أعداد متزايدة من السياح، خاصة من دول الجوار، إضافة إلى السوق الصينية، وهو ما يعكس، وفق تقديره، انفتاح تونس على أسواق جديدة، لا سيما في القارة الآسيوية.
ويرى الخبير أن هذا التصنيف من شأنه أن يعزز مكانة القطاع السياحي ويدعم آفاقه، مشيرًا إلى أن التقديرات الحالية ترجح إمكانية تجاوز عتبة 11 مليون سائح خلال الموسم السياحي الجاري.
وتسعى السلطات التونسية إلى مزيد تطوير القطاع، من خلال تكثيف الترويج الدولي للوجهة التونسية، والسعي إلى تنويع الأسواق المستهدفة، خاصة في أوروبا الشرقية، إلى جانب بعض الدول الآسيوية التي أبدت، في مناسبات عدة، اهتمامها بالاستثمار في تونس.
فرصة لمزيد الانفتاح على أسواق جديدة
وأفاد نائب رئيس الجامعة التونسية للنزل، جلال الدين الهنشيري، في حديثه لـ"سبوتنيك"، أن تحسن مؤشر السلامة والأمن في البلاد يضع تونس أمام فرصة حقيقية لترسيخ موقعها كواحدة من أبرز الوجهات السياحية في العالم العربي وفي حوض البحر الأبيض المتوسط.
وأضاف أن هذا التصنيف يعكس، في جانب منه، تراجعًا في معدل الجريمة، إلى جانب قدرة السلطات التونسية على إدارة المخاطر، وهو ما يعزز مناخ الثقة لدى الزائرين.
وتابع قائلًا إن "هذا المؤشر سيساهم في تحسين صورة البلاد لدى السياح والأسواق الدولية، ويعزز موقعها ضمن الوجهات المتوسطية القادرة على استقطاب أعداد متزايدة من الزائرين خلال السنوات القادمة، خاصة مع تسجيل نسب متقدمة في الحجوزات".
كما أشار الهنشيري إلى أنه من المنتظر أن تعلن تونس قريبًا عن انفتاحها على أسواق جديدة، معتبرًا أن هذا التصنيف من شأنه أن يشجع العديد من الدول الآسيوية على مزيد الاستثمار في البلاد.
وأكد في السياق ذاته أن "الوقت قد حان لتركيز خطوط جوية مباشرة بين تونس وعدد من الدول الآسيوية، خاصة بعد أن أصبحت البلاد تصنف كوجهة آمنة للسياح الأجانب".
وفيما يتعلق بالتطورات الإقليمية، أوضح الهنشيري أن القطاع السياحي في تونس لم يتأثر بالصراع الدائر في منطقة الشرق الأوسط، وهو ما قد يدفع، وفق تقديره، عددًا أكبر من السياح الأجانب إلى اختيار تونس كوجهة آمنة للسفر.
كيف توظّف تونس رصيد الثقة السياحية؟
وفي السياق ذاته، أفاد الخبير في الشأن الاقتصادي حاتم فتح الله، في تصريح لـ"سبوتنيك"، أنه في ظل المتغيرات الجيوسياسية التي تشهدها المنطقة، تجد تونس نفسها في موقع ملائم لاستقطاب مزيد من السياح الأجانب.
وأضاف أن "الأمان اليوم لم يعد مجرد رفاهية سياحية، بل أصبح المعيار الأول في قرار اختيار الوجهة".
وتابع أن هذا التصنيف يمثل رصيد ثقة دولي، ما يستوجب، وفق تقديره، أن تعمل السلطات التونسية على ترجمته سريعًا إلى تدفقات استثمارية فعلية.
ولفت إلى أن تطوير ما يعرف بالسياحة النوعية، سواء كانت ثقافية أو صحية أو بيئية أو رقمية، يقوم على ثلاثة محركات متوازية، تتمثل أولًا في منظومة ترويج ذكية تستهدف شرائح محددة، وثانيًا في إطار تنظيمي قادر على جذب الاستثمار الأجنبي لتطوير البنية التحتية، وثالثًا في ربط القطاع السياحي بسلاسل القيمة المحلية بما يعزز الاقتصاد الداخلي.

من جهته، أفاد رئيس منظمة رواد الأعمال في تصريح لـ"سبوتنيك"، أن هذا التصنيف لا يعد مكسبًا سياحيًا فحسب، بل يمثل أيضًا رسالة طمأنة للمستثمرين والشركاء الدوليين، مفادها أن تونس تدخل مرحلة جديدة من التعافي تقوم على تعزيز الأمن وتحسين جودة الخدمات واستعادة تنافسية القطاع السياحي.

وأضاف قائلًا: "اليوم، الفرصة متاحة لتحويل هذا التصنيف إلى مكسب اقتصادي حقيقي، من خلال تطوير العرض السياحي، ودعم المبادرات الخاصة، واستقطاب أسواق جديدة، خاصة من إفريقيا وأوروبا".
كما أشار إلى أن تونس تمتلك المقومات التي تؤهلها لتكون منصة سياحية إقليمية، معتبرًا أن هذا المؤشر "يجب أن يكون نقطة انطلاق نحو ديناميكية اقتصادية أوسع تخلق الثروة وتوفر فرص العمل".
العالم العربي
العالم
روسيا
اقتصاد
حصري
راديو
رصد عسكري
مجتمع
وسائط متعددة
المدونات
Android APK
© 2026 Sputnik جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала