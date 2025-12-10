https://sarabic.ae/20251210/تونس-تتوج-عاصمة-السياحة-العربية-لعام-2027-اعتراف-بتراثها-الثقافي-والأثري--1108002814.html

تونس تتوج عاصمة السياحة العربية لعام 2027.. اعتراف بتراثها الثقافي والأثري

أعلنت وزارة السياحة التونسية، أمس الثلاثاء، عن تتويج العاصمة تونس، عاصمة السياحة العربية لعام 2027، في إطار الدورة الـ28 للمجلس الوزاري العربي للسياحة، الذي... 10.12.2025, سبوتنيك عربي

ويعد هذا التكريم اعترافًا عربيًا بما تتمتع به تونس من مقومات سياحية فريدة، تشمل الجوانب الثقافية والأثرية، بالإضافة إلى تفردها في مجالات الفنون والحرف التقليدية والتراث الحضري والمعماري، بحسب ما ذكر موقع "المنبر التونسي". ويأتي هذا الإنجاز بعد انضمام تونس إلى "شبكة المدن الإبداعية" التابعة لليونسكو لعام 2026، ما يعزز مكانتها كوجهة إبداعية عالمية. وشاركت تونس بنشاط في أعمال الدورة الـ28، التي انعقدت يومي 8 و9 ديسمبر/ كانون الأول الجاري في العاصمة العراقية، والتي افتتحها رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني، بحضور وزراء سياحة من دول عربية عدة. وأضاف تقية: "أصبح واضحًا اليوم أن مستقبل السياحة العربية لن يُصنع إلا بتعاون وثيق بين دولنا، وبقدرتنا على بناء منظومة إقليمية متكاملة تتجاوز المبادرات المتفرقة نحو مشاريع عملية مشتركة". وفي سياق تطوير القطاع، شدد الوزير على "جهود تونس في السنوات الأخيرة لتعزيز البنية السياحية، من خلال الرقمنة، وتكثيف الترويج عبر وسائل الاتصال الحديثة مثل الذكاء الاصطناعي والمؤثرين وصانعي المحتوى". كما جدد تقية التأكيد على "موقف تونس الثابت الداعم للشعب الفلسطيني"، مشددًا على "التزامها بتعزيز صمود القطاع السياحي الفلسطيني، وحماية تراثه، وتعزيز حضوره كجزء أصيل من الهوية الثقافية العربية المشتركة". ويُتوقع أن يُسهم هذا التتويج في تعزيز الجاذبية السياحية لتونس، خاصة مع اقتراب عام 2027، وسط توقعات بزيادة تدفق السياح العرب والدوليين نحو العاصمة التونسية.

