تونس تتوج عاصمة السياحة العربية لعام 2027.. اعتراف بتراثها الثقافي والأثري

عربي
لافروف: روسيا سترد على نشر أي وحدات أجنبية في أوكرانيا وهي مستعدة لذلك - عاجل
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
03:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
183 د
الإنسان والثقافة
مرور 210 أعوام على ميلاد الأديب الروسي ميخائيل ليرمونتوف
09:17 GMT
30 د
عرب بوينت بودكاست
نصف سكان العالم سيعانون من السمنة خلال 12 عاما
09:47 GMT
13 د
نبض افريقيا
اشتباكات عنيفة بين بوروندي وحركة إم 23 بعد اتهام بوروندي للحركة بقصف حدودي
10:03 GMT
45 د
طرائف سبوتنيك
حاضن الباندا المحظوظ... وظيفة احتضان دببة الباندا مقابل 32 ألف دولار
10:49 GMT
11 د
عرب بوينت بودكاست
حكاية العطور من المكانة الاجتماعية إلى الريادة العالمية
11:03 GMT
40 د
عرب بوينت بودكاست
ما التأثيرات النفسية والاجتماعية التي يتعرض لها الأطفال جراء الشهرة المبكرة؟
11:43 GMT
17 د
من الملعب
قراءة في نتائج قرعة "كأس العالم" 2026.. المغرب تصطدم بالبرازيل ومجموعات متابينة
12:03 GMT
27 د
مساحة حرة
دراسة تحذر من أن حقن إنقاص الوزن تسرع الشيخوخة بعشر سنوات
12:31 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
إعادة الموتى عبر الذكاء الإصطناعي
13:03 GMT
31 د
مساحة حرة
مستقبل اقتصاد العالم بعد استخدام المؤسسات المالية في النزاعات السياسية
13:34 GMT
26 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
14:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
نصف الرجال يعانون من العقم والضعف الجنسي.. ما الحلول؟
17:03 GMT
37 د
مساحة حرة
التصحر يهدد 40% من سكان العالم ويتلف 28 مليون فدان سنويا، فما تداعيات ذلك على الغذائي العالمي؟
17:40 GMT
20 د
بلا قيود
هل ستعود الخدمة العسكرية الإلزامية في ألمانيا؟ يجيب خبير
18:00 GMT
59 د
ملفات ساخنة
إسرائيل تبدأ بناء جدار على الحدود الأردنية، ما تداعياته على حل الدولتين؟
19:00 GMT
29 د
مساحة حرة
ظاهرة التحرش ضد الأطفال... الأسباب و طرق العلاج
19:30 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
20:00 GMT
60 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
21:00 GMT
89 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
03:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
المرأة الأم والعاملة...الصعوبات والتحديات
09:17 GMT
36 د
صدى الحياة
الميراث وحقوق المرأة بين الشريعة والقوانين... كيف تتعامل الدول العربية مع هذه المسألة؟
09:52 GMT
7 د
من الملعب
قراءة في نتائج قرعة "كأس العالم" 2026.. المغرب تصطدم بالبرازيل ومجموعات متابينة
10:03 GMT
27 د
مساحة حرة
دراسة تحذر من أن حقن إنقاص الوزن تسرع الشيخوخة بعشر سنوات
10:31 GMT
29 د
ملفات ساخنة
إسرائيل تبدأ بناء جدار على الحدود الأردنية، ما تداعياته على حل الدولتين؟
11:31 GMT
30 د
مساحة حرة
ظاهرة التحرش ضد الأطفال... الأسباب و طرق العلاج
12:03 GMT
29 د
المقهى الثقافي
حوار مع الشاعر الأردني محمد محمود العزام
12:46 GMT
14 د
صدى الحياة
كيف يعيد الجنوب تعريف قواعد اللعبة الدولية
13:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
الاكتئاب يصيب القطاع الطبي في أوروبا، ما الأسباب التي أدت لذلك؟
13:32 GMT
14 د
مرايا العلوم
غابات تنفث الكربون، ورحلة الطائر الجبارة، وأقدم حشرة في العالم، وتأثير الفراشة
13:47 GMT
13 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
14:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
شارع المتنبي منارة تأريخية تحاكي العالم وقصة بواقع متجدد
17:03 GMT
35 د
مرايا العلوم
بقايا أحد النجوم الأولى وحماية الأرض من الفضاء والنيوترينوز وبنية الكون
17:39 GMT
20 د
أمساليوم
بث مباشر
https://sarabic.ae/20251210/تونس-تتوج-عاصمة-السياحة-العربية-لعام-2027-اعتراف-بتراثها-الثقافي-والأثري--1108002814.html
تونس تتوج عاصمة السياحة العربية لعام 2027.. اعتراف بتراثها الثقافي والأثري
تونس تتوج عاصمة السياحة العربية لعام 2027.. اعتراف بتراثها الثقافي والأثري
سبوتنيك عربي
أعلنت وزارة السياحة التونسية، أمس الثلاثاء، عن تتويج العاصمة تونس، عاصمة السياحة العربية لعام 2027، في إطار الدورة الـ28 للمجلس الوزاري العربي للسياحة، الذي... 10.12.2025, سبوتنيك عربي
2025-12-10T06:38+0000
2025-12-10T06:40+0000
أخبار تونس اليوم
تونس
أخبار العراق اليوم
العالم العربي
https://cdn.img.sarabic.ae/img/104556/38/1045563809_0:369:956:907_1920x0_80_0_0_fa9ec40bcfbda991c70538beaa89b08c.jpg
ويعد هذا التكريم اعترافًا عربيًا بما تتمتع به تونس من مقومات سياحية فريدة، تشمل الجوانب الثقافية والأثرية، بالإضافة إلى تفردها في مجالات الفنون والحرف التقليدية والتراث الحضري والمعماري، بحسب ما ذكر موقع "المنبر التونسي". ويأتي هذا الإنجاز بعد انضمام تونس إلى "شبكة المدن الإبداعية" التابعة لليونسكو لعام 2026، ما يعزز مكانتها كوجهة إبداعية عالمية. وشاركت تونس بنشاط في أعمال الدورة الـ28، التي انعقدت يومي 8 و9 ديسمبر/ كانون الأول الجاري في العاصمة العراقية، والتي افتتحها رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني، بحضور وزراء سياحة من دول عربية عدة. وأضاف تقية: "أصبح واضحًا اليوم أن مستقبل السياحة العربية لن يُصنع إلا بتعاون وثيق بين دولنا، وبقدرتنا على بناء منظومة إقليمية متكاملة تتجاوز المبادرات المتفرقة نحو مشاريع عملية مشتركة". وفي سياق تطوير القطاع، شدد الوزير على "جهود تونس في السنوات الأخيرة لتعزيز البنية السياحية، من خلال الرقمنة، وتكثيف الترويج عبر وسائل الاتصال الحديثة مثل الذكاء الاصطناعي والمؤثرين وصانعي المحتوى". كما جدد تقية التأكيد على "موقف تونس الثابت الداعم للشعب الفلسطيني"، مشددًا على "التزامها بتعزيز صمود القطاع السياحي الفلسطيني، وحماية تراثه، وتعزيز حضوره كجزء أصيل من الهوية الثقافية العربية المشتركة". ويُتوقع أن يُسهم هذا التتويج في تعزيز الجاذبية السياحية لتونس، خاصة مع اقتراب عام 2027، وسط توقعات بزيادة تدفق السياح العرب والدوليين نحو العاصمة التونسية.
https://sarabic.ae/20250917/مع-تزايد-إقبال-السياح-الصينيين-عليها-تونس-تعزز-حضورها-في-السوق-الصينية-1104958762.html
https://sarabic.ae/20250730/السياحة-العلاجية-في-تونس-رافعة-اقتصادية-واعدة-تبحث-عن-تسويق-فعال-1103182046.html
https://sarabic.ae/20230910/رئيس-الجامعة-التونسية-لوكالات-الأسفار-والسياحة-لم-نسجل-توافد-أعداد-كبيرة-من-السياح-الروس-1080888654.html
أخبار تونس اليوم
تونس
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2025
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.sarabic.ae/img/104556/38/1045563809_0:279:956:996_1920x0_80_0_0_d9bb4660304415fc0ad1ba33b3a0a56a.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
أخبار تونس اليوم, تونس, أخبار العراق اليوم, العالم العربي
أخبار تونس اليوم, تونس, أخبار العراق اليوم, العالم العربي

تونس تتوج عاصمة السياحة العربية لعام 2027.. اعتراف بتراثها الثقافي والأثري

06:38 GMT 10.12.2025 (تم التحديث: 06:40 GMT 10.12.2025)
© Sputnik . Katia Teamaالسياحة في تونس
السياحة في تونس - سبوتنيك عربي, 1920, 10.12.2025
© Sputnik . Katia Teama
تابعنا عبر
أعلنت وزارة السياحة التونسية، أمس الثلاثاء، عن تتويج العاصمة تونس، عاصمة السياحة العربية لعام 2027، في إطار الدورة الـ28 للمجلس الوزاري العربي للسياحة، الذي انعقد في العاصمة العراقية بغداد يوم أمس.
ويعد هذا التكريم اعترافًا عربيًا بما تتمتع به تونس من مقومات سياحية فريدة، تشمل الجوانب الثقافية والأثرية، بالإضافة إلى تفردها في مجالات الفنون والحرف التقليدية والتراث الحضري والمعماري، بحسب ما ذكر موقع "المنبر التونسي".
ويأتي هذا الإنجاز بعد انضمام تونس إلى "شبكة المدن الإبداعية" التابعة لليونسكو لعام 2026، ما يعزز مكانتها كوجهة إبداعية عالمية.
المنتجات التونسية في السوق الصينية - سبوتنيك عربي, 1920, 17.09.2025
مع تزايد إقبال السياح الصينيين عليها.. تونس تعزز حضورها في السوق الصينية
17 سبتمبر, 17:51 GMT
وشاركت تونس بنشاط في أعمال الدورة الـ28، التي انعقدت يومي 8 و9 ديسمبر/ كانون الأول الجاري في العاصمة العراقية، والتي افتتحها رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني، بحضور وزراء سياحة من دول عربية عدة.

وألقى وزير السياحة التونسي سفيان تقية، كلمة رسمية أكد فيها أن "الاجتماع ينعقد في ظرف يتسم بتحولات عالمية متسارعة، تجعل السياحة قطاعًا حيويًا يتقاطع فيه الرهانات الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، ويتطلب إدارة استشرافية تعتمد على المرونة والابتكار والاستدامة".

وأضاف تقية: "أصبح واضحًا اليوم أن مستقبل السياحة العربية لن يُصنع إلا بتعاون وثيق بين دولنا، وبقدرتنا على بناء منظومة إقليمية متكاملة تتجاوز المبادرات المتفرقة نحو مشاريع عملية مشتركة".
السياحة في تونس - سبوتنيك عربي, 1920, 30.07.2025
السياحة العلاجية في تونس.. رافعة اقتصادية واعدة تبحث عن تسويق فعال
30 يوليو, 07:41 GMT
وفي سياق تطوير القطاع، شدد الوزير على "جهود تونس في السنوات الأخيرة لتعزيز البنية السياحية، من خلال الرقمنة، وتكثيف الترويج عبر وسائل الاتصال الحديثة مثل الذكاء الاصطناعي والمؤثرين وصانعي المحتوى".

كما أشار إلى دعم الاستثمارات في السياحة الرفيعة والفنادق الراقية، وتطوير الشركات الناشئة، إلى جانب التركيز على السياحة الثقافية والصحية والمؤتمرات، فضلًا عن السياحة الصحراوية والواحية، التي أصبحت ركيزة أساسية للعرض السياحي التونسي بفضل مواردها الطبيعية وكفاءاتها البشرية.

رئيس الجامعة التونسية لوكالات الأسفار والسياحة، أحمد الطيب - سبوتنيك عربي, 1920, 10.09.2023
رئيس الجامعة التونسية لوكالات الأسفار: تجاوزنا المؤشرات السياحية التي سجلناها خلال 2019
10 سبتمبر 2023, 18:31 GMT
كما جدد تقية التأكيد على "موقف تونس الثابت الداعم للشعب الفلسطيني"، مشددًا على "التزامها بتعزيز صمود القطاع السياحي الفلسطيني، وحماية تراثه، وتعزيز حضوره كجزء أصيل من الهوية الثقافية العربية المشتركة".

وفي خطوة تنفيذية، تم انتخاب تونس عضوًا في المكتب التنفيذي للمجلس الوزاري العربي للسياحة، ونائبًا للرئيس، ما يعكس ثقة الدول العربية في دورها الريادي في تعزيز التعاون الإقليمي.

ويُتوقع أن يُسهم هذا التتويج في تعزيز الجاذبية السياحية لتونس، خاصة مع اقتراب عام 2027، وسط توقعات بزيادة تدفق السياح العرب والدوليين نحو العاصمة التونسية.
العالم العربي
العالم
روسيا
اقتصاد
حصري
راديو
رصد عسكري
مجتمع
وسائط متعددة
المدونات
Android APK
© 2025 Sputnik جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала