https://sarabic.ae/20251211/تونس-عاصمة-للسياحة-العربية-2027-تتويج-عربي-يفتح-آفاقا-جديدة-للقطاع-السياحي-1108064391.html

تونس عاصمة للسياحة العربية 2027: تتويج عربي يفتح آفاقا جديدة للقطاع السياحي

تونس عاصمة للسياحة العربية 2027: تتويج عربي يفتح آفاقا جديدة للقطاع السياحي

سبوتنيك عربي

شكل اختيار تونس عاصمة للسياحة العربية لعام 2027 محطة بارزة في مسار القطاع السياحي، لما يحمله من اعتراف عربي بمكانة البلاد ومقوماتها الثقافية والحضارية. 11.12.2025, سبوتنيك عربي

2025-12-11T19:12+0000

2025-12-11T19:12+0000

2025-12-11T19:12+0000

تقارير سبوتنيك

حصري

تونس

أخبار تونس اليوم

https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/0c/0b/1108064231_0:17:1609:922_1920x0_80_0_0_12718ed2081677121f89ce59f001b444.jpg

ويأتي هذا التتويج في ظرف تعمل فيه تونس على تعزيز جاذبيتها واستعادة موقعها الإقليمي في سوق السياحة. كما يعيد النقاش حول الدور الذي يمكن أن يلعبه هذا اللقب في تنشيط القطاع ودفع الاستثمار والابتكار السياحي.وأعلنت الدورة الـ28 للمجلس الوزاري العربي للسياحة، المنعقدة في التاسع من ديسمبر/ كانون الأول 2025 ببغداد، عن اختيار تونس عاصمة للسياحة العربية لعام 2027، في خطوة وصفتها وزارة السياحة التونسية بأنها "اعتراف عربي بما تملكه العاصمة تونس من مقومات سياحية وثقافية وأثرية جاذبة".وذكرت وزارة السياحة التونسية، في بيان حصلت "سبوتنيك" على نسخة منه، أن هذا التتويج "يأتي ليثمّن خصوصية العاصمة التونسية في مجالات الفنون والحرف والتراث والإبداع الحضري والمعماري، فضلا عن التحاقها إلى شبكة المدن المبدعة لدى اليونسكو لسنة 2026".ويرى خبراء أن هذا التتويج يمثّل مكسبا إضافيا للدبلوماسية السياحية التونسية، إذ يمنحها دورا أوسع في صياغة السياسات السياحية العربية وتوجيه برامج العمل للسنوات القادمة، بما يعزّز حضورها في محيطها الإقليمي. ويعد قطاع السياحة أحد أهم ركائز الاقتصاد التونسي، من حيث مساهمته في جلب العملة الصعبة وتنشيط مئات الآلاف من فرص العمل، إضافة إلى أثره على عشرات القطاعات المرتبطة به مثل الصناعات التقليدية والفلاحة والخدمات.وتراهن تونس اليوم على المزيد من الدعم لهذا القطاع، الذي عاد إلى تسجيل مؤشرات إيجابية فاقت التوقعات، إذ تشير التقديرات الرسمية إلى بلوغ 11 مليون سائح مع نهاية العام الحالي، بإيرادات تتجاوز 8 مليارات دينار. ويُنتظر أن يفتح هذا التتويج الباب أمام تعزيز الاستثمار، وتطوير المنتج السياحي، وتوسيع الحضور الثقافي لتونس ضمن الفضاء العربي خلال السنوات المقبلة.التنوع والابتكار محركان أساسيانوخلال مشاركته في اجتماعات المجلس الوزاري العربي للسياحة، شدد وزير السياحة التونسي، سفيان تقية، على أن انعقاد الاجتماع يأتي في سياق دولي يتسم بتسارع التحولات، ما يجعل من القطاع السياحي أحد المجالات الأكثر تأثرا بهذه المتغيرات.وأكد في كلمته أن التعامل مع المستجدات يستوجب اعتماد رؤية استشرافية قائمة على المرونة والابتكار والاستدامة، لافتا إلى أن مستقبل السياحة العربية يظل رهين التعاون المشترك بين الدول وتجاوز المبادرات الفردية نحو مشاريع قادرة على إحداث أثر ملموس على المدى المتوسط والبعيد.وقدم الوزير خلال مداخلته عرضا مفصلا حول الجهود التي بذلتها تونس في السنوات الأخيرة لتحديث قطاعها السياحي، سواء من خلال تطوير البنية الأساسية أو من خلال تنويع آليات الترويج.وأوضح أن "العمل انصبّ على رقمنة الخدمات ودعم الحضور عبر الوسائط الحديثة، إلى جانب إدماج أدوات الذكاء الاصطناعي والانفتاح على المؤثرين وصنّاع المحتوى للوصول إلى أسواق جديدة".كما أشار إلى التوجه نحو تعزيز الاستثمار في السياحة الرفيعة وتحسين جودة الخدمات وإسناد الشركات الناشئة، مع التركيز على تنويع المنتوج السياحي ليشمل السياحة الثقافية والصحية وسياحة المؤتمرات، فضلا عن الدفع نحو تثمين السياحة الصحراوية والواحية التي أصبحت أحد مكوّنات العرض السياحي بفضل ما تزخر به من موارد طبيعية وإمكانات بشرية.وعلى هامش الاجتماعات، عقد الوزير سلسلة من اللقاءات الثنائية مع عدد من نظرائه من ليبيا والأردن وسلطنة عمان والعراق والبحرين، بحضور سفير تونس ببغداد شكري لطيف، حيث جرى خلال هذه اللقاءات استعراض آفاق التعاون المشترك وبحث فرص تطوير المبادرات السياحية العربية في إطار مقاربة تقوم على تبادل الخبرات وتنسيق البرامج.مكسب للسياحة التونسيةواعتبر نائب رئيس الجامعة العامة للسياحة والصناعات التقليدية، محمد بركاتي، أن "اختيار تونس عاصمة للسياحة العربية لعام 2027 يشكّل محطة لافتة في مسار القطاع السياحي، لما يعكسه من تقييم موضوعي للمقومات التي تمتلكها البلاد".وقال في تصريحات لـ"سبوتنيك" إن "هذا التتويج يستند إلى رصيد سياحي متنوع تتفرد به تونس، يجمع بين الإرث التاريخي الممتد لقرون، والمدن العتيقة المُصنّفة، والمواقع الأثرية الكبرى على غرار قرطاج والجم، إضافة إلى الخصوصيات المعمارية والثقافية التي تحافظ عليها الحرف والفنون والأنماط الحضرية".وذكّر في هذا السياق بالتوقعات الرسمية التي تشير إلى استقبال 11 مليون سائح بنهاية السنة الحالية، مع تحقيق إيرادات تتجاوز 8 مليارات دينار، وهي أرقام اعتبرها "مؤشرا واضحا على قدرة تونس على استيعاب هذا التتويج، وترجمته إلى نتائج اقتصادية ملموسة".ويرى بركاتي، أن اختيار تونس لهذا اللقب يمثّل "فرصة لإطلاق ديناميكية جديدة داخل القطاع، خاصة أنه يمنح البلاد إشعاعا عربيا واسعا ويسمح بإعادة تقديم وجهتها الثقافية والتاريخية ضمن أسواق إقليمية مهمة". كما أشار إلى أن "التتويج يدعم الدبلوماسية السياحية التونسية، عبر توسيع الشراكات العربية، وتمكين تونس من دور أكبر في صياغة البرامج المشتركة، بما يفتح المجال أمام جلب استثمارات جديدة في البنية السياحية والثقافية داخل العاصمة ومحيطها".وأضاف: أن "هذا الاعتراف من شأنه تعزيز ثقة الفاعلين الدوليين في السوق التونسية ودعم نسق الانتعاش، فضلا عن دفع الحركة الاقتصادية من خلال تنظيم فعاليات وبرامج قد تمتد إلى بعض الجهات الداخلية، وهو ما يجعل من هذا التموقع، وفق تعبيره، "مكسبا عمليا لتوسيع المنتج السياحي وتعدد المستفيدين منه".فرصة لإبراز قدرات تونسمن ناحيته، أكد رئيس الجامعة التونسية لوكالات الأسفار، أحمد بالطيب، أن "اختيار تونس عاصمة للسياحة العربية لعام 2027 يحمل بُعدا عمليا يتجاوز الرمزية، إذ يعني قبل كل شيء أن الدورة القادمة للمجلس الوزاري العربي للسياحة ستُعقد في العاصمة التونسية، وهو ما يمنح البلاد، موقعا مركزيا داخل الأجندة العربية للسياحة طوال السنة القادمة".ويرى بالطيب في تصريحات لـ"سبوتنيك"، أن "استضافة هذا المؤتمر العربي تعد خطوة تمنح تونس فرصة لإبراز قدراتها التنظيمية، وتقديم ملفها السياحي مباشرة أمام الوفود والمؤسسات المهنية".وأضاف بالطيب: "حركية الزوار العرب تعد من بين الأكثر استقرارا خلال المواسم الأخيرة، ما يجعل هذه المكاسب الترويجية ذات تأثير مباشر على مردودية الوجهة التونسية".وفي سياق متصل، شدد بالطيب على أن "اللقب يمنح تونس فرصة لإعادة تقديم موروثها الثقافي داخل العالم العربي من خلال سلسلة من البرامج الفنية والثقافية، تشمل المعارض والمهرجانات والمسارات السياحية الجديدة، التي تُعيد الاعتبار للمدن العتيقة والمتاحف والمواقع الأثرية والفنون الحية".واعتبر أن "تفعيل هذا المخزون الثقافي بشكل مدروس يمكن أن يُنتج قيمة مضافة عالية للقطاع ويعزز صورة العاصمة كوجهة تحتضن تنوعا حضاريا كبيرا".ولفت رئيس الجامعة التونسية لوكالات الأسفار، إلى أن "هذا التتويج يتزامن مع فترة تشهد فيها السياحة التونسية مؤشرات إيجابية، ليس فقط من حيث عدد الوافدين، بل أيضا من حيث تنوع الأسواق".وخلص بالطيب إلى أن "استثمار هذا التتويج يتطلب تنسيقا بين مختلف المتدخلين في القطاع، لضمان أن تتحول هذه الفرصة العربية إلى نتائج ملموسة على مستوى الترويج، وتنويع المنتج، وجذب الزوار، وتحسين مكانة تونس داخل الخارطة السياحية الإقليمية".

https://sarabic.ae/20251210/تونس-تتوج-عاصمة-السياحة-العربية-لعام-2027-اعتراف-بتراثها-الثقافي-والأثري--1108002814.html

https://sarabic.ae/20250917/مع-تزايد-إقبال-السياح-الصينيين-عليها-تونس-تعزز-حضورها-في-السوق-الصينية-1104958762.html

https://sarabic.ae/20230910/رئيس-الجامعة-التونسية-لوكالات-الأسفار-والسياحة-لم-نسجل-توافد-أعداد-كبيرة-من-السياح-الروس-1080888654.html

تونس

أخبار تونس اليوم

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2025

مريم جمال https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e6/09/13/1067959987_214:0:1067:853_100x100_80_0_0_d9daf8f3185987a92d0b81bcec5c00e3.jpg

مريم جمال https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e6/09/13/1067959987_214:0:1067:853_100x100_80_0_0_d9daf8f3185987a92d0b81bcec5c00e3.jpg

الأخبار

ar_EG

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

مريم جمال https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e6/09/13/1067959987_214:0:1067:853_100x100_80_0_0_d9daf8f3185987a92d0b81bcec5c00e3.jpg

تقارير سبوتنيك, حصري, تونس, أخبار تونس اليوم