هل تنجح تونس في تحويل الإعفاء الجمركي الصيني إلى مكاسب حقيقية؟

عربي
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي - إعادة
03:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
183 د
مساحة حرة
موسيقى تشبه حبوب الهلوسة.. المخدرات الرقمية خطر يهدد الشباب
09:17 GMT
25 د
مرايا العلوم
الطيور تتألق في الإغلاق والذكاء والاضطراب وإنسان الجزيرة العربية
09:42 GMT
18 د
مساحة حرة
الحق في التعليم لنحو 6 ملايين طفل حول العالم في خطر.. ما السبب؟
10:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
القلق: سمة العصر الحالي، هل مفيد أم مضر لأصحابه؟
10:33 GMT
13 د
المقهى الثقافي
حوار مع الشاعر الأردني محمد محمود العزام
10:46 GMT
14 د
صدى الحياة
بعد ضجة "رفع سن التقاعد".. البرلمان اللبناني يوضح موازنة 2026
11:03 GMT
29 د
مساحة حرة
المنطقة العربية تسجل أعلى معدل بطالة في العالم
11:33 GMT
27 د
نبض افريقيا
جوتيريش يؤكد خلال القمة الافريقية أنه لا مبرر لغياب مقاعد أفريقية دائمة في مجلس الأمن
12:03 GMT
45 د
عرب بوينت بودكاست
لماذا نفضل التعاطف مع الجماعات بدلا من الأفراد؟
12:49 GMT
11 د
مساحة حرة
ماذا فعلت التغيرات المناخية بالبحر المتوسط والمدن المطلة عليه
13:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
علماؤنا العرب في الخارج، ماذا قدموا لبلدانهم؟
13:33 GMT
27 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
14:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
مستقبل الحضارات والثقافات.. إلى أين؟
17:03 GMT
46 د
مرايا العلوم
فيروسات القطب الشمالي ومنتجات التخمير الميكروبي وناقوس الفيضانات
17:50 GMT
10 د
بلا قيود
خبير: ما نراه اليوم من عبث بالقانون الدولي يعني تذكيرا بحقيقة الغرب الاستعماري
18:00 GMT
59 د
مساحة حرة
هل تغير معرفة الشخص إصابته بمرض خطير من سلوكه تجاه المجتمع
19:00 GMT
29 د
شؤون عسكرية
لماذا انسحبت القوات الأمريكية من قاعدة التنف؟ يجيب خبير
19:30 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
20:00 GMT
60 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
21:00 GMT
90 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
03:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
183 د
مساحة حرة
هل تنجو زراعات العالم العربي من التغيرات المناخية؟
09:17 GMT
34 د
مرايا العلوم
مجموعة فريدة من النجوم وصيد البشر الأوائل وثقوب سوداء متباعدة بسرعة هائلة
09:51 GMT
9 د
نبض افريقيا
جوتيريش يؤكد خلال القمة الافريقية أنه لا مبرر لغياب مقاعد أفريقية دائمة في مجلس الأمن
10:03 GMT
45 د
طرائف سبوتنيك
غزو الموز على الشاطئ
10:49 GMT
11 د
مساحة حرة
العالم العربي في قبضة التغير المناخي
11:29 GMT
31 د
من الملعب
سقوط برشلونة في الكأس والضغط يزداد على آرسنال وجدلية التحكيم في إيطاليا
12:03 GMT
27 د
مرايا العلوم
المواد قصيرة العمر المستنفدة للأوزون ونشاط دماغ المقتربين من الموت وغضبة المناخ
12:31 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
رحيل زياد الرحباني: مسيرته أثرت على الفن اللبناني والعربي
13:03 GMT
20 د
صدى الحياة
كيف يعيد الجنوب تعريف قواعد اللعبة الدولية
13:23 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
جبال الألب باللون الأخضر ومساحات أخرى بالبني
13:52 GMT
8 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
14:00 GMT
183 د
الإنسان والثقافة
كيف شكلت الحروب ملامح الأدب الروسي وكيف انعكست على صفحات الروايات والقصائد
17:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
هل يحل الذكاء الاصطناعي محل الأطباء النفسيين؟
17:33 GMT
17 د
مرايا العلوم
فيروسات القطب الشمالي ومنتجات التخمير الميكروبي وناقوس الفيضانات
17:50 GMT
10 د
أمساليوم
بث مباشر
https://sarabic.ae/20260217/هل-تنجح-تونس-في-تحويل-الإعفاء-الجمركي-الصيني-إلى-مكاسب-حقيقية-1110450121.html
هل تنجح تونس في تحويل الإعفاء الجمركي الصيني إلى مكاسب حقيقية؟
هل تنجح تونس في تحويل الإعفاء الجمركي الصيني إلى مكاسب حقيقية؟
سبوتنيك عربي
أثار قرار الصين إلغاء الرسوم الجمركية على الواردات القادمة من 53 دولة أفريقية، من بينها تونس، موجة من التساؤلات في الأوساط الاقتصادية حول مدى قدرة تونس على... 17.02.2026, سبوتنيك عربي
2026-02-17T09:19+0000
2026-02-17T09:19+0000
حصري
تونس
أخبار تونس اليوم
تقارير سبوتنيك
الصين
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07ea/02/11/1110449954_0:102:1952:1200_1920x0_80_0_0_152bf467b9dfb0b1c556a596524dc385.jpg
وكانت وسائل إعلام صينية أفادت أخيرا، بأن بكين تعتزم تطبيق الإعفاء الجمركي بشكل كامل على واردات هذه الدول ابتداء من الأول من مايو/ أيار المقبل.ووفقا للبيانات الصينية، فقد بلغ متوسط النمو السنوي لحجم التبادل التجاري بين الصين والدول الأفريقية نحو 14.2%، ما يعكس تسارعا لافتا في وتيرة العلاقات الاقتصادية بين الجانبين.وفي هذا السياق، نقل تلفزيون الصين المركزي (CCTV) أن الصين ستواصل تعزيز المحادثات وتوقيع اتفاقيات شراكة اقتصادية من أجل تحقيق التنمية المشتركة، إلى جانب توسيع نفاذ الصادرات الأفريقية إلى السوق الصينية عبر آليات متعددة، من بينها "القناة الخضراء" التي تهدف إلى تسهيل دخول المنتجات الزراعية الأفريقية العالية الجودة.ووفق بيانات سابقة صادرة عن الجمارك الصينية، بلغ حجم التبادل التجاري بين الصين والدول الأفريقية خلال الأشهر الخمسة الأولى من العام الحالي مستوى قياسيا قدره 963 مليار يوان (نحو 134 مليار دولار)، مسجلا زيادة سنوية بنسبة 12.4%.يشار إلى أن الصين حافظت على موقعها كأكبر شريك تجاري لأفريقيا على مدى 16 عاما متتالية حتى نهاية عام 2024، في وقت يتواصل فيه تسارع نمو التجارة الثنائية خلال عام 2025، ما يطرح فرصا وتحديات جديدة أمام دول القارة، ومن بينها تونس.تعزيز للشراكات الاقتصاديةوفي هذا السياق، اعتبر الخبير في الشأن الاقتصادي ياسين قويعة، في تصريحات لـ"سبوتنيك"، أن "إعلان الصين إلغاء الرسوم الجمركية على وارداتها من عدد كبير من الدول، من بينها تونس، يمثل تطورا لافتا في مسار العلاقات الاقتصادية الدولية".وأوضح قويعة أن "هذا القرار يمكن اعتباره "خطوة استراتيجية جديدة تهدف إلى تعزيز الشراكات مع الاقتصادات الصاعدة، في إطار إعادة تشكيل خريطة التبادل التجاري العالمي".وتساءل قويعة، عما "إذا كان سيتم التعامل مع هذا القرار ضمن رؤية اقتصادية واضحة ومتكاملة، قادرة على تحويله إلى مكسب فعلي يدعم الصادرات التونسية، لا سيما في قطاعات الصناعات الغذائية، وزيت الزيتون، والتمور، إضافة إلى بعض الصناعات التحويلية ذات القيمة المضافة".هل تنجح تونس في تحويل الإعفاء إلى مكاسب؟في السياق ذاته، أكد الخبير في الشأن الاقتصادي، ماهر قعيدة، في تصريحات لـ"سبوتنيك"، أن "قرار الإعفاء الجمركي يمثل فرصة حقيقية أمام تونس لتحويله إلى مكاسب اقتصادية ملموسة عبر تعزيز صادراتها نحو الصين"، محذرا في المقابل من أن "هذه الفرصة قد تتحول إلى "طريق ذي اتجاه واحد" إذا لم يتم تطوير صناعات تحويلية حقيقية".وأوضح قعيدة، أن "التخوف الأساسي يتمثل في بقاء تونس في موقع المصدّر للمواد الخام، مثل زيت الزيتون والتمور والفسفاط، بأسعار منخفضة، مقابل استيراد منتجات تكنولوجية صينية عالية القيمة"، معتبرا أن "هذا النمط لا يسهم في تطوير الصناعة الوطنية، بل يضغط على احتياطي العملة الصعبة".وأشار أستاذ الاقتصاد إلى أن "المنتجات التونسية تواجه منافسة متزايدة من دول أفريقية أخرى، على غرار مصر والمغرب، التي تمتلك منظومات لوجستية وتصديرية أكثر تطورا نحو الأسواق الآسيوية".ويرى قعيدة أن "أهمية هذا الإجراء لا تقتصر على دعم التصدير فقط، بل تمتد إلى إمكانية إقناع الشركات الصينية بالاستثمار المباشر في تونس، من خلال فتح مصانع محلية، خاصة في مجالات واعدة مثل صناعة بطاريات السيارات الكهربائية".كسب "السيادة التجارية" في مواجهة الغربوفي ظل تعثر المباحثات مع الشركاء الغربيين، أوضح قعيدة أن "الإعفاء الجمركي يأتي في سياق أوسع، يتسم بتصاعد الحرب التجارية بين الصين من جهة، وأمريكا وأوروبا من جهة أخرى، ما يدفع بكين إلى تعزيز حضورها في أفريقيا".وبيّن الخبير الاقتصادي أن "صادرات الصين إلى تونس تقدّر بنحو 6.5 مليار دينار، ما جعلها المصدر الأول لتونس متجاوزة الشركاء الأوروبيين التقليديين، في حين لا تتجاوز الصادرات التونسية نحو الصين 25 مليون دولار فقط، واصفا هذا الرقم بالضعيف جدا مقارنة بحجم الواردات".وختم ماهر قعيدة تصريحاته بالتأكيد على أن "هذا الاختلال يفرض على تونس استغلال الإعفاء الجمركي ليس فقط لتكثيف صادراتها، بل أيضا لتنويعها، بما يتيح لها موقعا أفضل داخل السوق الصينية، بدل الاكتفاء بدور المستهلك في علاقة تجارية غير متكافئة".
https://sarabic.ae/20260214/الصين-تطبق-إعفاء-جمركيا-شاملا-على-53-دولة-أفريقية-ابتداء-من-مايو-المقبل-1110352217.html
https://sarabic.ae/20260118/الصين-تجهز-اتفاقية-تبادل-حر-مع-تونس-ما-تداعياتها-على-الاقتصاد-الوطني-1109356926.html
تونس
أخبار تونس اليوم
الصين
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2026
مريم جمال
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e6/09/13/1067959987_214:0:1067:853_100x100_80_0_0_d9daf8f3185987a92d0b81bcec5c00e3.jpg
مريم جمال
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e6/09/13/1067959987_214:0:1067:853_100x100_80_0_0_d9daf8f3185987a92d0b81bcec5c00e3.jpg
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07ea/02/11/1110449954_91:0:1826:1301_1920x0_80_0_0_654e222fd6db5fc156f83861835561ae.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
حصري, تونس, أخبار تونس اليوم, تقارير سبوتنيك, الصين
حصري, تونس, أخبار تونس اليوم, تقارير سبوتنيك, الصين

هل تنجح تونس في تحويل الإعفاء الجمركي الصيني إلى مكاسب حقيقية؟

09:19 GMT 17.02.2026
© Photo / Unsplash/ Elevateرافعة شوكية في ميناء
رافعة شوكية في ميناء - سبوتنيك عربي, 1920, 17.02.2026
© Photo / Unsplash/ Elevate
تابعنا عبر
- سبوتنيك عربي
مريم جمال
مراسلة "سبوتنيك" في تونس
كل المواضيع
حصري
أثار قرار الصين إلغاء الرسوم الجمركية على الواردات القادمة من 53 دولة أفريقية، من بينها تونس، موجة من التساؤلات في الأوساط الاقتصادية حول مدى قدرة تونس على استثمار هذا الإعفاء وتحويله إلى مكاسب فعلية تعزز الشراكة الاقتصادية مع بكين، خاصة في ظل تعثر المباحثات مع الشركاء الغربيين.
وكانت وسائل إعلام صينية أفادت أخيرا، بأن بكين تعتزم تطبيق الإعفاء الجمركي بشكل كامل على واردات هذه الدول ابتداء من الأول من مايو/ أيار المقبل.
ووفقا للبيانات الصينية، فقد بلغ متوسط النمو السنوي لحجم التبادل التجاري بين الصين والدول الأفريقية نحو 14.2%، ما يعكس تسارعا لافتا في وتيرة العلاقات الاقتصادية بين الجانبين.
وفي هذا السياق، نقل تلفزيون الصين المركزي (CCTV) أن الصين ستواصل تعزيز المحادثات وتوقيع اتفاقيات شراكة اقتصادية من أجل تحقيق التنمية المشتركة، إلى جانب توسيع نفاذ الصادرات الأفريقية إلى السوق الصينية عبر آليات متعددة، من بينها "القناة الخضراء" التي تهدف إلى تسهيل دخول المنتجات الزراعية الأفريقية العالية الجودة.
ووفق بيانات سابقة صادرة عن الجمارك الصينية، بلغ حجم التبادل التجاري بين الصين والدول الأفريقية خلال الأشهر الخمسة الأولى من العام الحالي مستوى قياسيا قدره 963 مليار يوان (نحو 134 مليار دولار)، مسجلا زيادة سنوية بنسبة 12.4%.
يشار إلى أن الصين حافظت على موقعها كأكبر شريك تجاري لأفريقيا على مدى 16 عاما متتالية حتى نهاية عام 2024، في وقت يتواصل فيه تسارع نمو التجارة الثنائية خلال عام 2025، ما يطرح فرصا وتحديات جديدة أمام دول القارة، ومن بينها تونس.
أمّت سفينة مساعدات من جمهورية الصين الشعبية ميناء اللاذقية، صباح اليوم، تحمل على متنها 225 وحدة سكنية مسبقة الصنع للمتضررين من الزلزال. - سبوتنيك عربي, 1920, 14.02.2026
الصين تطبق إعفاء جمركيا شاملا على 53 دولة أفريقية ابتداء من مايو المقبل
14 فبراير, 09:09 GMT
تعزيز للشراكات الاقتصادية
وفي هذا السياق، اعتبر الخبير في الشأن الاقتصادي ياسين قويعة، في تصريحات لـ"سبوتنيك"، أن "إعلان الصين إلغاء الرسوم الجمركية على وارداتها من عدد كبير من الدول، من بينها تونس، يمثل تطورا لافتا في مسار العلاقات الاقتصادية الدولية".
وأوضح قويعة أن "هذا القرار يمكن اعتباره "خطوة استراتيجية جديدة تهدف إلى تعزيز الشراكات مع الاقتصادات الصاعدة، في إطار إعادة تشكيل خريطة التبادل التجاري العالمي".

وأضاف أن "الإعفاء الجمركي يفتح بالنسبة إلى تونس، نافذة فرص حقيقية، لكنه يظل غير كاف بمفرده لتحقيق نتائج ملموسة"، مشددًا على أن "الإعفاء يعد أداة فقط، في حين تبقى المخرجات النهائية رهينة القدرة على التنظيم، وسرعة التحرك، وتحفيز المؤسسات التونسية على التموقع داخل السوق الصينية، التي تعد من أكبر الأسواق الاستهلاكية في العالم".

وتساءل قويعة، عما "إذا كان سيتم التعامل مع هذا القرار ضمن رؤية اقتصادية واضحة ومتكاملة، قادرة على تحويله إلى مكسب فعلي يدعم الصادرات التونسية، لا سيما في قطاعات الصناعات الغذائية، وزيت الزيتون، والتمور، إضافة إلى بعض الصناعات التحويلية ذات القيمة المضافة".
هل تنجح تونس في تحويل الإعفاء إلى مكاسب؟
في السياق ذاته، أكد الخبير في الشأن الاقتصادي، ماهر قعيدة، في تصريحات لـ"سبوتنيك"، أن "قرار الإعفاء الجمركي يمثل فرصة حقيقية أمام تونس لتحويله إلى مكاسب اقتصادية ملموسة عبر تعزيز صادراتها نحو الصين"، محذرا في المقابل من أن "هذه الفرصة قد تتحول إلى "طريق ذي اتجاه واحد" إذا لم يتم تطوير صناعات تحويلية حقيقية".
وأوضح قعيدة، أن "التخوف الأساسي يتمثل في بقاء تونس في موقع المصدّر للمواد الخام، مثل زيت الزيتون والتمور والفسفاط، بأسعار منخفضة، مقابل استيراد منتجات تكنولوجية صينية عالية القيمة"، معتبرا أن "هذا النمط لا يسهم في تطوير الصناعة الوطنية، بل يضغط على احتياطي العملة الصعبة".
وأشار أستاذ الاقتصاد إلى أن "المنتجات التونسية تواجه منافسة متزايدة من دول أفريقية أخرى، على غرار مصر والمغرب، التي تمتلك منظومات لوجستية وتصديرية أكثر تطورا نحو الأسواق الآسيوية".

وأضاف أن "الصين تعهدت بتسريع إجراءات التفتيش الخاصة بالمنتجات الزراعية الأفريقية"، لافتًا إلى أنه "في حال نجاح تونس في استغلال "الممر الأخضر"، فإن زيت الزيتون التونسي يمكن أن يفرض حضوره بقوة على الموائد الصينية، خاصة مع تغير أنماط الاستهلاك في الصين نحو المنتجات الصحية".

ويرى قعيدة أن "أهمية هذا الإجراء لا تقتصر على دعم التصدير فقط، بل تمتد إلى إمكانية إقناع الشركات الصينية بالاستثمار المباشر في تونس، من خلال فتح مصانع محلية، خاصة في مجالات واعدة مثل صناعة بطاريات السيارات الكهربائية".
الرئيس الصيني، شي جين بينغ، يصافح نظيره التونسي، قيس سعيد - سبوتنيك عربي, 1920, 18.01.2026
الصين تجهز اتفاقية تبادل حر مع تونس.. ما تداعياتها على الاقتصاد الوطني؟
18 يناير, 07:56 GMT
كسب "السيادة التجارية" في مواجهة الغرب
وفي ظل تعثر المباحثات مع الشركاء الغربيين، أوضح قعيدة أن "الإعفاء الجمركي يأتي في سياق أوسع، يتسم بتصاعد الحرب التجارية بين الصين من جهة، وأمريكا وأوروبا من جهة أخرى، ما يدفع بكين إلى تعزيز حضورها في أفريقيا".

وأضاف أن "الصين تسعى إلى استباق اتفاقيات الشراكة الأوروبية، بهدف ضمان موقعها كمورد أول ومشتر أول في المنطقة"، مشيرًا إلى أن "الإعفاء يركز أساسا على المواد الأولية والمنتجات الزراعية، في إطار سعي بكين لتأمين احتياجاتها الغذائية والصناعية من مصادر صديقة لا تخضع للعقوبات الغربية".

وبيّن الخبير الاقتصادي أن "صادرات الصين إلى تونس تقدّر بنحو 6.5 مليار دينار، ما جعلها المصدر الأول لتونس متجاوزة الشركاء الأوروبيين التقليديين، في حين لا تتجاوز الصادرات التونسية نحو الصين 25 مليون دولار فقط، واصفا هذا الرقم بالضعيف جدا مقارنة بحجم الواردات".
وختم ماهر قعيدة تصريحاته بالتأكيد على أن "هذا الاختلال يفرض على تونس استغلال الإعفاء الجمركي ليس فقط لتكثيف صادراتها، بل أيضا لتنويعها، بما يتيح لها موقعا أفضل داخل السوق الصينية، بدل الاكتفاء بدور المستهلك في علاقة تجارية غير متكافئة".
العالم العربي
العالم
روسيا
اقتصاد
حصري
راديو
رصد عسكري
مجتمع
وسائط متعددة
المدونات
Android APK
© 2026 Sputnik جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала