مجلس النواب الأمريكي يؤيد قرارا لإنهاء الرسوم الجمركية على كندا
12.02.2026
وصوت لصالح القرار 219 نائبًا مقابل 211 صوتًا ضدّه، وينهي القرار استخدام ترامب لحالة الطوارئ الوطنية لفرض تدابير تجارية على السلع الكندية.ويكتسب التصويت الرمزي أهميته في المجلس، حيث يتمتع الجمهوريون بأغلبية ضئيلة تبلغ 218 عضوًا مقابل 214 ديمقراطيًا، وتوجد احتمالات كبيرة لتمرير القرار أيضًا في مجلس الشيوخ، الذي سبق وصوّت مرتين لمنع ترامب من فرض تعريفات جمركية على كندا رغم أغلبية الجمهوريين.مع ذلك، من المتوقع ألا يصبح القرار قانونًا، إذ يتطلب الأمر أغلبية ثلثي الأصوات في كلا المجلسين لتجاوز النقض المتوقع من ترامب.يشار إلى أنه في مطلع عام 2025 فرضت الإدارة الأمريكية بقيادة دونالد ترامب رسوماً جمركية تصاعدية على واردات كندا، ضمن سياسة واسعة للرسوم الجمركية شملت المكسيك ودولًا أخرى، وفقًا لأوامر تنفيذية وأساس حالة الطوارئ الاقتصادية، إذ تم تحميل العديد من السلع الكندية نسبًا تُقدَّر بنحو 25٪ على الصلب والألومنيوم وغيرها، وفرض 10٪ على الطاقة والمواد الخام غير المتوافقة مع اتفاقيات التجارة الحرة.وأثارت هذه الرسوم ردود فعل رسمية من كندا، التي أعلنت بدورها رسوماً مقابلية بنسبة 25٪ على واردات أمريكية بقيمة نحو 30 مليار دولار في مارس/آذار 2025، شملت سلعًا صناعية وزراعية استجابة للإجراءات الأمريكية.
أخبار كندا, الرسوم الجمركية, الولايات المتحدة الأمريكية, ترامب, العالم
