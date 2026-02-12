https://sarabic.ae/20260212/مجلس-النواب-الأمريكي-يؤيد-قرارا-لإنهاء-الرسوم-الجمركية-على-كندا-1110274534.html

مجلس النواب الأمريكي يؤيد قرارا لإنهاء الرسوم الجمركية على كندا

مجلس النواب الأمريكي يؤيد قرارا لإنهاء الرسوم الجمركية على كندا

سبوتنيك عربي

أيد مجلس النواب الأمريكي، الأربعاء، بأغلبية ضئيلة قرارًا يعرقل الرسوم الجمركية التي فرضها الرئيس دونالد ترامب على كندا، في توبيخ نادر للرئيس وقادة حزبه داخل... 12.02.2026, سبوتنيك عربي

2026-02-12T00:54+0000

2026-02-12T00:54+0000

2026-02-12T00:54+0000

أخبار كندا

الرسوم الجمركية

الولايات المتحدة الأمريكية

ترامب

العالم

https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e7/0c/14/1084292282_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_cebcd6596f048a2e121ef7dafe6c547c.jpg

وصوت لصالح القرار 219 نائبًا مقابل 211 صوتًا ضدّه، وينهي القرار استخدام ترامب لحالة الطوارئ الوطنية لفرض تدابير تجارية على السلع الكندية.ويكتسب التصويت الرمزي أهميته في المجلس، حيث يتمتع الجمهوريون بأغلبية ضئيلة تبلغ 218 عضوًا مقابل 214 ديمقراطيًا، وتوجد احتمالات كبيرة لتمرير القرار أيضًا في مجلس الشيوخ، الذي سبق وصوّت مرتين لمنع ترامب من فرض تعريفات جمركية على كندا رغم أغلبية الجمهوريين.مع ذلك، من المتوقع ألا يصبح القرار قانونًا، إذ يتطلب الأمر أغلبية ثلثي الأصوات في كلا المجلسين لتجاوز النقض المتوقع من ترامب.يشار إلى أنه في مطلع عام 2025 فرضت الإدارة الأمريكية بقيادة دونالد ترامب رسوماً جمركية تصاعدية على واردات كندا، ضمن سياسة واسعة للرسوم الجمركية شملت المكسيك ودولًا أخرى، وفقًا لأوامر تنفيذية وأساس حالة الطوارئ الاقتصادية، إذ تم تحميل العديد من السلع الكندية نسبًا تُقدَّر بنحو 25٪ على الصلب والألومنيوم وغيرها، وفرض 10٪ على الطاقة والمواد الخام غير المتوافقة مع اتفاقيات التجارة الحرة.وأثارت هذه الرسوم ردود فعل رسمية من كندا، التي أعلنت بدورها رسوماً مقابلية بنسبة 25٪ على واردات أمريكية بقيمة نحو 30 مليار دولار في مارس/آذار 2025، شملت سلعًا صناعية وزراعية استجابة للإجراءات الأمريكية.

https://sarabic.ae/20251025/ترامب-يعلن-زيادة-الرسوم-الجمركية-على-كندا-10-1106395908.html

الولايات المتحدة الأمريكية

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2026

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

الأخبار

ar_EG

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

سبوتنيك عربي

أخبار كندا, الرسوم الجمركية, الولايات المتحدة الأمريكية, ترامب, العالم