مجلس النواب الأمريكي يؤيد قرارا لإنهاء الرسوم الجمركية على كندا

عربي
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
03:30 GMT
148 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
183 د
مساحة حرة
هل فشلت الجهود الدولية في الحد من ظاهرة الاحترار العالمي
09:18 GMT
29 د
المقهى الثقافي
الشاعرة والإعلامية همسة يونس، فلسطينية الدم..إماراتية القلب
09:48 GMT
12 د
نبض افريقيا
النيجر تتجه لمقاضاة شركة أورانو الفرنسية بتهمة التسبب بكارثة بيئية
10:03 GMT
45 د
طرائف سبوتنيك
أصدقاء من زينغم يحصدون 123 مليون يورو في "اليورومليونز"
10:49 GMT
11 د
مساحة حرة
تأثير المحتوي العنيف من الألعاب الإلكترونية والأفلام على سلوك الأطفال
11:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
"صنع بواسطة البشر": هل هذا الشعار أصبح ضروريا في ظل عالم الذكاء الاصطناعي؟
11:33 GMT
12 د
مرايا العلوم
الثقوب السوداء البدائية وتشخيص مبكر لمرض باركنسون
11:45 GMT
15 د
من الملعب
المشهد الكروي الأوروبي بين التحول والاستقرار.. هوية الفرق الكبرى وصراع المشاريع
12:03 GMT
26 د
عرب بوينت بودكاست
"صنع بواسطة البشر": هل هذا الشعار أصبح ضروريا في ظل عالم الذكاء الاصطناعي؟
13:03 GMT
12 د
مساحة حرة
العروض الغامرة وأبعاد الواقع الافتراضي
13:15 GMT
30 د
عرب بوينت بودكاست
اليمن.. تراث يُنهب تحت أنقاض الحرب
13:45 GMT
15 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
14:00 GMT
183 د
مساحة حرة
تقنيات الذكاء الاصطناعي تتسبب في خسائر بقيمة 400 مليار دولار في أسبوع
17:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
مناقشة برلمانية مصرية حول إنشاء بنك الجلد الوطني: بين البعد الإنساني والاعتبارات الدينية والمجتمعية
17:33 GMT
11 د
المقهى الثقافي
حوار مع الكاتب العراقي حامد حنجر
17:44 GMT
16 د
بلا قيود
ما سبب الاتفاق المصري السعودي التركي على مواجهة إسرائيل؟ يجيب خبير
18:00 GMT
59 د
ملفات ساخنة
هل يؤثر نتنياهو على موقف واشنطن من المفاوضات حول النووي الإيراني
19:00 GMT
29 د
مساحة حرة
بعد انقطاع سنوات... معرض دمشق للكتاب عودة للحياة الثقافية في سوريا
19:30 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
20:00 GMT
60 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - اعادة
21:00 GMT
90 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
03:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
183 د
مساحة حرة
مع زيادة الطلب على الكهرباء.. التحديات اللوجستية والبيئية لاستمرار وصول الطاقة
09:16 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
السياحة العربية.. هل تستطيع المنافسة في ظل المتغيرات
09:46 GMT
14 د
من الملعب
المشهد الكروي الأوروبي بين التحول والاستقرار.. هوية الفرق الكبرى وصراع المشاريع
10:03 GMT
26 د
عرب بوينت بودكاست
بعد الإعلان عن أول محامي روبوت في العالم، ما المهن المعرضة للخطر بسبب الذكاء الاصطناعي؟
11:28 GMT
13 د
صدى الحياة
الميراث وحقوق المرأة بين الشريعة والقوانين... كيف تتعامل الدول العربية مع هذه المسألة؟
12:53 GMT
7 د
صدى الحياة
الميراث وحقوق المرأة بين الشريعة والقوانين... كيف تتعامل الدول العربية مع هذه المسألة؟
13:32 GMT
7 د
مرايا العلوم
بقايا أحد النجوم الأولى وحماية الأرض من الفضاء والنيوترينوز وبنية الكون
13:40 GMT
20 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
14:00 GMT
183 د
مرايا العلوم
فيروسات القطب الشمالي ومنتجات التخمير الميكروبي وناقوس الفيضانات
17:49 GMT
10 د
بلا قيود
خبيرة: التعاون الروسي المصري يعكس عمق الشراكة الأمنية
18:00 GMT
59 د
لقاء سبوتنيك
قيادي بحركة فتح : روسيا داعم رئيسي لحقوق الشعب الفلسطيني
19:00 GMT
30 د
مرايا العلوم
الذكاء الاصطناعي يعرف أكثر مما يجب
19:30 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
20:00 GMT
60 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
21:00 GMT
91 د
أمساليوم
بث مباشر
https://sarabic.ae/20260212/مجلس-النواب-الأمريكي-يؤيد-قرارا-لإنهاء-الرسوم-الجمركية-على-كندا-1110274534.html
مجلس النواب الأمريكي يؤيد قرارا لإنهاء الرسوم الجمركية على كندا
مجلس النواب الأمريكي يؤيد قرارا لإنهاء الرسوم الجمركية على كندا
سبوتنيك عربي
أيد مجلس النواب الأمريكي، الأربعاء، بأغلبية ضئيلة قرارًا يعرقل الرسوم الجمركية التي فرضها الرئيس دونالد ترامب على كندا، في توبيخ نادر للرئيس وقادة حزبه داخل... 12.02.2026, سبوتنيك عربي
2026-02-12T00:54+0000
2026-02-12T00:54+0000
أخبار كندا
الرسوم الجمركية
الولايات المتحدة الأمريكية
ترامب
العالم
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e7/0c/14/1084292282_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_cebcd6596f048a2e121ef7dafe6c547c.jpg
وصوت لصالح القرار 219 نائبًا مقابل 211 صوتًا ضدّه، وينهي القرار استخدام ترامب لحالة الطوارئ الوطنية لفرض تدابير تجارية على السلع الكندية.ويكتسب التصويت الرمزي أهميته في المجلس، حيث يتمتع الجمهوريون بأغلبية ضئيلة تبلغ 218 عضوًا مقابل 214 ديمقراطيًا، وتوجد احتمالات كبيرة لتمرير القرار أيضًا في مجلس الشيوخ، الذي سبق وصوّت مرتين لمنع ترامب من فرض تعريفات جمركية على كندا رغم أغلبية الجمهوريين.مع ذلك، من المتوقع ألا يصبح القرار قانونًا، إذ يتطلب الأمر أغلبية ثلثي الأصوات في كلا المجلسين لتجاوز النقض المتوقع من ترامب.يشار إلى أنه في مطلع عام 2025 فرضت الإدارة الأمريكية بقيادة دونالد ترامب رسوماً جمركية تصاعدية على واردات كندا، ضمن سياسة واسعة للرسوم الجمركية شملت المكسيك ودولًا أخرى، وفقًا لأوامر تنفيذية وأساس حالة الطوارئ الاقتصادية، إذ تم تحميل العديد من السلع الكندية نسبًا تُقدَّر بنحو 25٪ على الصلب والألومنيوم وغيرها، وفرض 10٪ على الطاقة والمواد الخام غير المتوافقة مع اتفاقيات التجارة الحرة.وأثارت هذه الرسوم ردود فعل رسمية من كندا، التي أعلنت بدورها رسوماً مقابلية بنسبة 25٪ على واردات أمريكية بقيمة نحو 30 مليار دولار في مارس/آذار 2025، شملت سلعًا صناعية وزراعية استجابة للإجراءات الأمريكية.
https://sarabic.ae/20251025/ترامب-يعلن-زيادة-الرسوم-الجمركية-على-كندا-10-1106395908.html
الولايات المتحدة الأمريكية
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2026
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e7/0c/14/1084292282_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_a8a0f4586e1e562533398792f21f270f.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
أخبار كندا, الرسوم الجمركية, الولايات المتحدة الأمريكية, ترامب, العالم
أخبار كندا, الرسوم الجمركية, الولايات المتحدة الأمريكية, ترامب, العالم

مجلس النواب الأمريكي يؤيد قرارا لإنهاء الرسوم الجمركية على كندا

00:54 GMT 12.02.2026
© AP Photo / Mariam Zuhaibالعلم الأمريكي يرفرف فوق مبنى الكونغرس الأمريكي
العلم الأمريكي يرفرف فوق مبنى الكونغرس الأمريكي - سبوتنيك عربي, 1920, 12.02.2026
© AP Photo / Mariam Zuhaib
تابعنا عبر
أيد مجلس النواب الأمريكي، الأربعاء، بأغلبية ضئيلة قرارًا يعرقل الرسوم الجمركية التي فرضها الرئيس دونالد ترامب على كندا، في توبيخ نادر للرئيس وقادة حزبه داخل المجلس.
وصوت لصالح القرار 219 نائبًا مقابل 211 صوتًا ضدّه، وينهي القرار استخدام ترامب لحالة الطوارئ الوطنية لفرض تدابير تجارية على السلع الكندية.
الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب - سبوتنيك عربي, 1920, 25.10.2025
ترامب يعلن زيادة الرسوم الجمركية على كندا 10%
25 أكتوبر 2025, 22:37 GMT
ويكتسب التصويت الرمزي أهميته في المجلس، حيث يتمتع الجمهوريون بأغلبية ضئيلة تبلغ 218 عضوًا مقابل 214 ديمقراطيًا، وتوجد احتمالات كبيرة لتمرير القرار أيضًا في مجلس الشيوخ، الذي سبق وصوّت مرتين لمنع ترامب من فرض تعريفات جمركية على كندا رغم أغلبية الجمهوريين.
مع ذلك، من المتوقع ألا يصبح القرار قانونًا، إذ يتطلب الأمر أغلبية ثلثي الأصوات في كلا المجلسين لتجاوز النقض المتوقع من ترامب.
يشار إلى أنه في مطلع عام 2025 فرضت الإدارة الأمريكية بقيادة دونالد ترامب رسوماً جمركية تصاعدية على واردات كندا، ضمن سياسة واسعة للرسوم الجمركية شملت المكسيك ودولًا أخرى، وفقًا لأوامر تنفيذية وأساس حالة الطوارئ الاقتصادية، إذ تم تحميل العديد من السلع الكندية نسبًا تُقدَّر بنحو 25٪ على الصلب والألومنيوم وغيرها، وفرض 10٪ على الطاقة والمواد الخام غير المتوافقة مع اتفاقيات التجارة الحرة.
وأثارت هذه الرسوم ردود فعل رسمية من كندا، التي أعلنت بدورها رسوماً مقابلية بنسبة 25٪ على واردات أمريكية بقيمة نحو 30 مليار دولار في مارس/آذار 2025، شملت سلعًا صناعية وزراعية استجابة للإجراءات الأمريكية.
العالم العربي
العالم
روسيا
اقتصاد
حصري
راديو
رصد عسكري
مجتمع
وسائط متعددة
المدونات
Android APK
© 2026 Sputnik جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала