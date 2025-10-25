ترامب يعلن زيادة الرسوم الجمركية على كندا 10%

عربي
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
02:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
05:00 GMT
183 د
مساحة حرة
تأثير المحتوي العنيف من الألعاب الإلكترونية والأفلام على سلوك الأطفال
08:17 GMT
29 د
المقهى الثقافي
المسار الإبداعي للمسرحي السوري سمير عثمان
08:47 GMT
13 د
صدى الحياة
الألواح الشمسية ثورة الطاقة النظيفة
09:03 GMT
30 د
عرب بوينت بودكاست
التعاون الدولي بين الجامعات العربية والأجنبية
09:33 GMT
27 د
من الملعب
السماء تمطر أهدافا في دوري أبطال أوروبا وأفريقيا تكتسي الأزرق
10:03 GMT
29 د
مرايا العلوم
فيروسات القطب الشمالي ومنتجات التخمير الميكروبي وناقوس الفيضانات
10:33 GMT
10 د
عرب بوينت بودكاست
رسالة عاجلة من المحيطات.. الغابات التي تنقذنا من ينقذها
10:43 GMT
16 د
خطوط التماس
الحرب الكورية 1950 – 1953
12:03 GMT
45 د
عرب بوينت بودكاست
رالي الكاهنة - المرأة التونسية على خط الانطلاق
12:48 GMT
11 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
مرايا العلوم
قصور جاذبية أينشتاين والمستعمرات القديمة وغزو النباتات وأصوات الحيوانات
16:03 GMT
30 د
عرب بوينت بودكاست
لحماية عقلك.. لماذا يجب أن تتعلم العزف بعد سن الأربعين؟
16:34 GMT
25 د
عالم سبوتنيك
بوتين يحذر من رد ساحق إذا شنت أوكرانيا هجمات بعيدة المدى ضد روسيا، خطة أمريكية-إسرائيلية لتقسيم غزة
17:00 GMT
59 د
شؤون عسكرية
خبير: إسرائيل باتت أكثر تركيزا على الجبهة الشمالية وقد تتفرغ للمعركة مع "حزب الله"
18:00 GMT
30 د
مساحة حرة
افتتاح المتحف المصري الكبير أضخم مشروع حضاري ثقافي في تاريخ مصر الحديث
18:31 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
19:00 GMT
120 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
21:00 GMT
27 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
03:30 GMT
150 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
123 د
صدى الحياة
التعليم... هل أصبح حقاً أساسياً أم رفاهية في الوطن العربي؟
08:17 GMT
30 د
عرب بوينت بودكاست
روبلوكس اللعبة الأشهر بين الأطفال والمراهقين ومطالبات دولية بحظر اللعبة
08:47 GMT
13 د
الإنسان والثقافة
جودت هوشيار: الأدباء العباقرة لا يظهرون في كل عصر..وثمة كتَاب وشعراء متميزون في روسيا اليوم
09:03 GMT
29 د
نبض افريقيا
أنغولا تطلق وكالة فضاء وطنية لتعزيز الاستقلال التكنولوجي
10:03 GMT
45 د
المقهى الثقافي
الحوار مع د.عيسى حجاج، مؤسس متحف الفلوكلور والتراث الفلسطيني
10:48 GMT
11 د
عرب بوينت بودكاست
جيل الشاشات.. كيف خطفت الهواتف تركيز الطلاب؟
11:03 GMT
20 د
مساحة حرة
آثار الاحترار المناخي على البيئة الطبيعية في أوروبا
11:23 GMT
29 د
صدى الحياة
الميراث وحقوق المرأة بين الشريعة والقوانين... كيف تتعامل الدول العربية مع هذه المسألة؟
11:52 GMT
7 د
عرب بوينت بودكاست
الصحفي المواطن بين سرعة نقل الخبر ودقته
12:29 GMT
30 د
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
صدى الحياة
بابل العراقية تراث إنساني
16:03 GMT
29 د
مرايا العلوم
مصانع بروتين خارج الخلية الحية للمرة الأولى وسديم الجبار المفسر لدورة ولادة النجم
16:33 GMT
18 د
عرب بوينت بودكاست
تمثال يمني للبيع في إسرائيل... وسط صمت دولي وتجاهل محلي!
16:51 GMT
9 د
عالم سبوتنيك
طوكيو تسعى للسلام مع موسكو.. واتفاق فلسطيني على تسليم السلطة للجنة مؤقتة
17:00 GMT
59 د
ملفات ساخنة
مباحثات رئيس صندوق الاستثمارات المباشرة الروسي في واشنطن
18:00 GMT
29 د
صدى الحياة
ظاهرة "النينيو" ترفع حرارة العالم وتضع الأمن الغذائي على المحك
18:31 GMT
29 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي - إعادة
19:00 GMT
107 د
أمساليوم
بث مباشر
https://sarabic.ae/20251025/ترامب-يعلن-زيادة-الرسوم-الجمركية-على-كندا-10-1106395908.html
ترامب يعلن زيادة الرسوم الجمركية على كندا 10%
ترامب يعلن زيادة الرسوم الجمركية على كندا 10%
سبوتنيك عربي
قرر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب اليوم السبت زيادة الرسوم الجمركية على كندا عشرة بالمئة "فوق ما تدفعه حاليا"، وذلك بعد أيام قليلة من إنهاء المحادثات التجارية... 25.10.2025, سبوتنيك عربي
2025-10-25T22:37+0000
2025-10-25T22:37+0000
ترامب
أخبار كندا
العالم
الرسوم الجمركية
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/0a/17/1106334476_0:0:1994:1122_1920x0_80_0_0_ffedff5d4e7052e2cc6a30beec775800.jpg
وقال ترامب في تصريحات من البيت الأبيض إن القرار جاء ردًا على ما اعتبره "خداعًا تجاريًا وإعلاميًا" من جانب كندا، بعد بث إعلان ترويجي استخدم صوتًا مزيفًا للرئيس الأمريكي الراحل رونالد ريغان ينتقد فيه الرسوم الجمركية.وأضاف الرئيس الأمريكي أن بلاده "لن تسمح بأي محاولة لتشويه الحقائق أو التأثير على السياسة الاقتصادية الأمريكية عبر وسائل الدعاية"، مؤكدًا أن العلاقات التجارية مع كندا ستخضع لمراجعة شاملة خلال الفترة المقبلة.وكان ترامب قد أعلن في وقت سابق تعليق جميع المفاوضات التجارية مع كندا، واصفًا الإعلان الكندي بأنه "تزوير سياسي وإهانة للإدارة الأمريكية".فيما قالت حكومة مقاطعة أونتاريو، التي بثّت الإعلان، إنها لم تكن تهدف إلى الإساءة، لكنها قررت إيقاف الحملة مؤقتًا بعد الجدل الذي أثارته.
https://sarabic.ae/20251024/ترامب-يعلن-إنهاء-جميع-المحادثات-التجارية-مع-كندا-1106338155.html
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2025
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/0a/17/1106334476_111:0:1883:1329_1920x0_80_0_0_84f290d8f6de14ae79e1a8034b511568.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
ترامب, أخبار كندا, العالم, الرسوم الجمركية
ترامب, أخبار كندا, العالم, الرسوم الجمركية

ترامب يعلن زيادة الرسوم الجمركية على كندا 10%

22:37 GMT 25.10.2025
© AP Photo / Evan Vucciالرئيس الأمريكي، دونالد ترامب
الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب - سبوتنيك عربي, 1920, 25.10.2025
© AP Photo / Evan Vucci
تابعنا عبر
قرر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب اليوم السبت زيادة الرسوم الجمركية على كندا عشرة بالمئة "فوق ما تدفعه حاليا"، وذلك بعد أيام قليلة من إنهاء المحادثات التجارية مع أوتاوا بسبب إذاعة ما وصفه ترامب بإعلان مضلل.
وقال ترامب في تصريحات من البيت الأبيض إن القرار جاء ردًا على ما اعتبره "خداعًا تجاريًا وإعلاميًا" من جانب كندا، بعد بث إعلان ترويجي استخدم صوتًا مزيفًا للرئيس الأمريكي الراحل رونالد ريغان ينتقد فيه الرسوم الجمركية.
وأضاف الرئيس الأمريكي أن بلاده "لن تسمح بأي محاولة لتشويه الحقائق أو التأثير على السياسة الاقتصادية الأمريكية عبر وسائل الدعاية"، مؤكدًا أن العلاقات التجارية مع كندا ستخضع لمراجعة شاملة خلال الفترة المقبلة.
الرئيس الأمريكي دونالد ترامب - سبوتنيك عربي, 1920, 24.10.2025
ترامب يعلن إنهاء جميع المحادثات التجارية مع كندا
أمس, 03:43 GMT
وكان ترامب قد أعلن في وقت سابق تعليق جميع المفاوضات التجارية مع كندا، واصفًا الإعلان الكندي بأنه "تزوير سياسي وإهانة للإدارة الأمريكية".
فيما قالت حكومة مقاطعة أونتاريو، التي بثّت الإعلان، إنها لم تكن تهدف إلى الإساءة، لكنها قررت إيقاف الحملة مؤقتًا بعد الجدل الذي أثارته.
العالم العربي
العالم
روسيا
اقتصاد
حصري
راديو
رصد عسكري
مجتمع
وسائط متعددة
المدونات
Android APK
© 2025 Sputnik جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала