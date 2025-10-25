https://sarabic.ae/20251025/ترامب-يعلن-زيادة-الرسوم-الجمركية-على-كندا-10-1106395908.html
ترامب يعلن زيادة الرسوم الجمركية على كندا 10%
قرر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب اليوم السبت زيادة الرسوم الجمركية على كندا عشرة بالمئة "فوق ما تدفعه حاليا"، وذلك بعد أيام قليلة من إنهاء المحادثات التجارية مع أوتاوا بسبب إذاعة ما وصفه ترامب بإعلان مضلل.
ترامب
أخبار كندا
العالم
الرسوم الجمركية
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/0a/17/1106334476_0:0:1994:1122_1920x0_80_0_0_ffedff5d4e7052e2cc6a30beec775800.jpg
وقال ترامب في تصريحات من البيت الأبيض إن القرار جاء ردًا على ما اعتبره "خداعًا تجاريًا وإعلاميًا" من جانب كندا، بعد بث إعلان ترويجي استخدم صوتًا مزيفًا للرئيس الأمريكي الراحل رونالد ريغان ينتقد فيه الرسوم الجمركية.وأضاف الرئيس الأمريكي أن بلاده "لن تسمح بأي محاولة لتشويه الحقائق أو التأثير على السياسة الاقتصادية الأمريكية عبر وسائل الدعاية"، مؤكدًا أن العلاقات التجارية مع كندا ستخضع لمراجعة شاملة خلال الفترة المقبلة.وكان ترامب قد أعلن في وقت سابق تعليق جميع المفاوضات التجارية مع كندا، واصفًا الإعلان الكندي بأنه "تزوير سياسي وإهانة للإدارة الأمريكية".فيما قالت حكومة مقاطعة أونتاريو، التي بثّت الإعلان، إنها لم تكن تهدف إلى الإساءة، لكنها قررت إيقاف الحملة مؤقتًا بعد الجدل الذي أثارته.
ترامب, أخبار كندا, العالم, الرسوم الجمركية
وقال ترامب في تصريحات من البيت الأبيض إن القرار جاء ردًا على ما اعتبره "خداعًا تجاريًا وإعلاميًا" من جانب كندا، بعد بث إعلان ترويجي استخدم صوتًا مزيفًا للرئيس الأمريكي الراحل رونالد ريغان ينتقد فيه الرسوم الجمركية.
وأضاف الرئيس الأمريكي أن بلاده "لن تسمح بأي محاولة لتشويه الحقائق
أو التأثير على السياسة الاقتصادية الأمريكية عبر وسائل الدعاية"، مؤكدًا أن العلاقات التجارية مع كندا ستخضع لمراجعة شاملة خلال الفترة المقبلة.
وكان ترامب قد أعلن في وقت سابق تعليق جميع المفاوضات التجارية مع كندا، واصفًا الإعلان الكندي بأنه "تزوير سياسي وإهانة للإدارة الأمريكية".
فيما قالت حكومة مقاطعة أونتاريو، التي بثّت الإعلان، إنها لم تكن تهدف إلى الإساءة، لكنها قررت إيقاف الحملة مؤقتًا بعد الجدل الذي أثارته.