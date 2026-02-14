https://sarabic.ae/20260214/الصين-تطبق-إعفاء-جمركيا-شاملا-على-53-دولة-أفريقية-ابتداء-من-مايو-المقبل-1110352217.html
أفادت وسائل إعلام صينية، اليوم السبت، بأن "بكين تعتزم إلغاء الرسوم الجمركية على الواردات القادمة من 53 دولة أفريقية، تُعد شريكًا دبلوماسيًا للصين". 14.02.2026, سبوتنيك عربي
وقال تلفزيون الصين المركزي "سي سي تي في"، إن "الصين ستطبق، بشكل كامل، تدابير الإعفاء من الرسوم الجمركية على هذه الدولة ابتداء من الأول من مايو (أيار) المقبل".وأضاف أن "بكين ستواصل تعزيز المحادثات وتوقيع اتفاقيات شراكة اقتصادية من أجل التنمية المشتركة، وتوسيع نطاق وصول صادرات المنتجات الأفريقية إلى الصين، عبر آليات عدة مثل "القناة الخضراء"، التي تهدف لتوسيع دخول المنتجات الزراعية الأفريقية عالية الجودة للأسواق الصينية".وأظهرت بيانات رسمية أن التعاون الاقتصادي والتجاري بين الصين والدول الأفريقية، يشهد زخمًا متزايدًا مع ارتفاع كبير في حجم التبادل التجاري، خلال الـ25 عاما الماضية.وبحسب البيانات الصينية، فإن معدل التبادل التجاري بين الصين والدول الأفريقية، سجل متوسط نمو سنويا بلغ 14.2 في المئة.واحتفظت الصين بمكانتها كشريك تجاري أول لأفريقيا على مدار 16 عاما متتالية حتى نهاية 2024، فيما يواصل نمو التجارة الثنائية تسارعه خلال عام 2025.ووفقا لبيانات سابقة من الجمارك الصينية، بلغ حجم التجارة مع الدول الأفريقية، خلال الأشهر الخمسة الأولى من هذا العام، مستوى قياسيا وصل إلى 963 مليار يوان (134 مليار دولار) بزيادة سنوية قدرها 12.4 في المئة.
الصين تطبق إعفاء جمركيا شاملا على 53 دولة أفريقية ابتداء من مايو المقبل
أفادت وسائل إعلام صينية، اليوم السبت، بأن "بكين تعتزم إلغاء الرسوم الجمركية على الواردات القادمة من 53 دولة أفريقية، تُعد شريكًا دبلوماسيًا للصين".
وقال تلفزيون الصين المركزي "سي سي تي في"، إن "الصين ستطبق، بشكل كامل، تدابير الإعفاء من الرسوم الجمركية على هذه الدولة ابتداء من الأول من مايو (أيار) المقبل".
وأضاف أن "بكين ستواصل تعزيز المحادثات وتوقيع اتفاقيات شراكة اقتصادية من أجل التنمية المشتركة، وتوسيع نطاق وصول صادرات المنتجات الأفريقية إلى الصين، عبر آليات عدة مثل "القناة الخضراء"، التي تهدف لتوسيع دخول المنتجات الزراعية الأفريقية عالية الجودة للأسواق الصينية".
وأظهرت بيانات رسمية أن التعاون الاقتصادي والتجاري بين الصين والدول الأفريقية، يشهد زخمًا متزايدًا
مع ارتفاع كبير في حجم التبادل التجاري، خلال الـ25 عاما الماضية.
البيانات التي أصدرتها الإدارة العامة للجمارك في الصين، كشفت تضاعف التبادل التجاري 20 مرة تقريبا خلال تلك الفترة، كما أظهرت أن إجمالي الواردات والصادرات مع الدول الأفريقية ارتفع من أقل من 100 مليار يوان (نحو 14 مليار دولار) في عام 2000، إلى 2.1 تريليون يوان (نحو 300 مليار دولار) في عام 2024، بحسب ما ذكرته صحيفة "تشاينا ديلي" الصينية.
وبحسب البيانات الصينية، فإن معدل التبادل التجاري بين الصين والدول الأفريقية، سجل متوسط نمو سنويا بلغ 14.2 في المئة.
واحتفظت الصين بمكانتها كشريك تجاري أول لأفريقيا على مدار 16 عاما متتالية حتى نهاية 2024، فيما يواصل نمو التجارة الثنائية تسارعه خلال عام 2025.
ووفقا لبيانات سابقة من الجمارك الصينية
، بلغ حجم التجارة مع الدول الأفريقية، خلال الأشهر الخمسة الأولى من هذا العام، مستوى قياسيا وصل إلى 963 مليار يوان (134 مليار دولار) بزيادة سنوية قدرها 12.4 في المئة.