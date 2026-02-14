الصين تطبق إعفاء جمركيا شاملا على 53 دولة أفريقية ابتداء من مايو المقبل

عربي
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
03:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
ما السر وراء الحماس الزائد في التشجيع أثناء مباريات كرة القدم؟
09:18 GMT
12 د
مرايا العلوم
الذكاء الاصطناعي يعرف أكثر مما يجب
09:31 GMT
29 د
من الملعب
"الشياطين الحمر".. ارتباك في التتش بسبب تدعيمات يناير.. وعرض سيء السمعة في مسرح الأحلام!
10:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
مستقبل العلوم الفضائية العربية: أهداف وتحديات
10:33 GMT
27 د
خطوط التماس
انتصار الثورة الكوبية وأثره
12:03 GMT
46 د
طرائف سبوتنيك
أصدقاء من زينغم يحصدون 123 مليون يورو في "اليورومليونز"
12:49 GMT
11 د
صدى الحياة
إسرائيل: نزيف العقول وهجرة الكفاءات
13:31 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
14:00 GMT
183 د
ملفات ساخنة
حكومة جديدة في مصر تبدأ مهامها بعد أداء اليمين الدستورية
17:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
"صنع بواسطة البشر": هل هذا الشعار أصبح ضروريا في ظل عالم الذكاء الاصطناعي؟
17:33 GMT
12 د
المقهى الثقافي
المسار الإبداعي للشاعر والاعلامي الفلسطيني بهاء شحادة
17:46 GMT
14 د
عالم سبوتنيك
موسكو تعلن عدم المشاركة في الجلسة الأولى لمجلس السلام.. وتوقعات إيرانية بتخلي واشنطن عن الخيار العسكري
18:00 GMT
59 د
شؤون عسكرية
ما أهمية انعقاد المؤتمر الأمني الأول في ليبيا في ظل تنامي التهديدات؟ يجيب خبير
19:00 GMT
30 د
مساحة حرة
أنماط النوم الخمسة.. كيف يؤثر نومك على صحتك؟
19:31 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
20:00 GMT
60 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
21:00 GMT
90 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
04:30 GMT
150 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي
07:00 GMT
123 د
عرب بوينت بودكاست
كيف يمكن التعافي من اضطراب ما بعد الصدمة؟
09:17 GMT
13 د
مرايا العلوم
الذكاء الاصطناعي يعرف أكثر مما يجب
09:31 GMT
29 د
من الملعب
"الشياطين الحمر".. ارتباك في التتش بسبب تدعيمات يناير.. وعرض سيء السمعة في مسرح الأحلام!
10:03 GMT
29 د
طرائف سبوتنيك
أصدقاء من زينغم يحصدون 123 مليون يورو في "اليورومليونز"
10:33 GMT
11 د
المقهى الثقافي
المسار الإبداعي للشاعر والاعلامي الفلسطيني بهاء شحادة
10:44 GMT
16 د
مساحة حرة
أنماط النوم الخمسة.. كيف يؤثر نومك على صحتك؟
11:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
القطيعة بين الآباء والأبناء
11:33 GMT
23 د
خطوط التماس
انتصار الثورة الكوبية وأثره
12:03 GMT
46 د
الإنسان والثقافة
أوفيتشينيكيوف.. بين الإمبراطورية والأرض المقدسة.. معلم في مهمة سامية
13:30 GMT
29 د
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي
14:00 GMT
183 د
شؤون عسكرية
ما أهمية انعقاد المؤتمر الأمني الأول في ليبيا في ظل تنامي التهديدات؟ يجيب خبير
17:03 GMT
30 د
مرايا العلوم
الطيور تتألق في الإغلاق والذكاء والاضطراب وإنسان الجزيرة العربية
17:33 GMT
18 د
عرب بوينت بودكاست
تغير المناخ والهجرات الجماعية وعالم أحياء الكيمياء وقتلته الثورة
17:52 GMT
8 د
صدى الحياة
إسرائيل: نزيف العقول وهجرة الكفاءات
19:00 GMT
30 د
أمساليوم
بث مباشر
الصين تطبق إعفاء جمركيا شاملا على 53 دولة أفريقية ابتداء من مايو المقبل
سبوتنيك عربي
أفادت وسائل إعلام صينية، اليوم السبت، بأن "بكين تعتزم إلغاء الرسوم الجمركية على الواردات القادمة من 53 دولة أفريقية، تُعد شريكًا دبلوماسيًا للصين". 14.02.2026, سبوتنيك عربي
2026-02-14T09:09+0000
2026-02-14T09:09+0000
الصين
الأخبار
أخبار العالم الآن
العالم
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e7/04/09/1075711006_0:92:1772:1089_1920x0_80_0_0_294954175253f7dbf890f37a91be79da.jpg
وقال تلفزيون الصين المركزي "سي سي تي في"، إن "الصين ستطبق، بشكل كامل، تدابير الإعفاء من الرسوم الجمركية على هذه الدولة ابتداء من الأول من مايو (أيار) المقبل".وأضاف أن "بكين ستواصل تعزيز المحادثات وتوقيع اتفاقيات شراكة اقتصادية من أجل التنمية المشتركة، وتوسيع نطاق وصول صادرات المنتجات الأفريقية إلى الصين، عبر آليات عدة مثل "القناة الخضراء"، التي تهدف لتوسيع دخول المنتجات الزراعية الأفريقية عالية الجودة للأسواق الصينية".وأظهرت بيانات رسمية أن التعاون الاقتصادي والتجاري بين الصين والدول الأفريقية، يشهد زخمًا متزايدًا مع ارتفاع كبير في حجم التبادل التجاري، خلال الـ25 عاما الماضية.وبحسب البيانات الصينية، فإن معدل التبادل التجاري بين الصين والدول الأفريقية، سجل متوسط نمو سنويا بلغ 14.2 في المئة.واحتفظت الصين بمكانتها كشريك تجاري أول لأفريقيا على مدار 16 عاما متتالية حتى نهاية 2024، فيما يواصل نمو التجارة الثنائية تسارعه خلال عام 2025.ووفقا لبيانات سابقة من الجمارك الصينية، بلغ حجم التجارة مع الدول الأفريقية، خلال الأشهر الخمسة الأولى من هذا العام، مستوى قياسيا وصل إلى 963 مليار يوان (134 مليار دولار) بزيادة سنوية قدرها 12.4 في المئة.
الصين تطبق إعفاء جمركيا شاملا على 53 دولة أفريقية ابتداء من مايو المقبل

09:09 GMT 14.02.2026
© Sputnik . Munzer Saidأمّت سفينة مساعدات من جمهورية الصين الشعبية ميناء اللاذقية، صباح اليوم، تحمل على متنها 225 وحدة سكنية مسبقة الصنع للمتضررين من الزلزال.
أمّت سفينة مساعدات من جمهورية الصين الشعبية ميناء اللاذقية، صباح اليوم، تحمل على متنها 225 وحدة سكنية مسبقة الصنع للمتضررين من الزلزال. - سبوتنيك عربي, 1920, 14.02.2026
© Sputnik . Munzer Said
تابعنا عبر
أفادت وسائل إعلام صينية، اليوم السبت، بأن "بكين تعتزم إلغاء الرسوم الجمركية على الواردات القادمة من 53 دولة أفريقية، تُعد شريكًا دبلوماسيًا للصين".
وقال تلفزيون الصين المركزي "سي سي تي في"، إن "الصين ستطبق، بشكل كامل، تدابير الإعفاء من الرسوم الجمركية على هذه الدولة ابتداء من الأول من مايو (أيار) المقبل".
وأضاف أن "بكين ستواصل تعزيز المحادثات وتوقيع اتفاقيات شراكة اقتصادية من أجل التنمية المشتركة، وتوسيع نطاق وصول صادرات المنتجات الأفريقية إلى الصين، عبر آليات عدة مثل "القناة الخضراء"، التي تهدف لتوسيع دخول المنتجات الزراعية الأفريقية عالية الجودة للأسواق الصينية".
سيارة كهربائية - سبوتنيك عربي, 1920, 23.05.2025
بشراكة صينية.. المغرب يعزز موقعه الصناعي في شمال أفريقيا بمصنع بطاريات عملاق
23 مايو 2025, 09:18 GMT
وأظهرت بيانات رسمية أن التعاون الاقتصادي والتجاري بين الصين والدول الأفريقية، يشهد زخمًا متزايدًا مع ارتفاع كبير في حجم التبادل التجاري، خلال الـ25 عاما الماضية.

البيانات التي أصدرتها الإدارة العامة للجمارك في الصين، كشفت تضاعف التبادل التجاري 20 مرة تقريبا خلال تلك الفترة، كما أظهرت أن إجمالي الواردات والصادرات مع الدول الأفريقية ارتفع من أقل من 100 مليار يوان (نحو 14 مليار دولار) في عام 2000، إلى 2.1 تريليون يوان (نحو 300 مليار دولار) في عام 2024، بحسب ما ذكرته صحيفة "تشاينا ديلي" الصينية.

وبحسب البيانات الصينية، فإن معدل التبادل التجاري بين الصين والدول الأفريقية، سجل متوسط نمو سنويا بلغ 14.2 في المئة.
حاويات في ميناء - سبوتنيك عربي, 1920, 06.02.2026
جنوب أفريقيا والصين توقعان اتفاقية "تاريخية" بشأن الإعفاء من الرسوم الجمركية على السوق الصينية
6 فبراير, 20:44 GMT
واحتفظت الصين بمكانتها كشريك تجاري أول لأفريقيا على مدار 16 عاما متتالية حتى نهاية 2024، فيما يواصل نمو التجارة الثنائية تسارعه خلال عام 2025.
ووفقا لبيانات سابقة من الجمارك الصينية، بلغ حجم التجارة مع الدول الأفريقية، خلال الأشهر الخمسة الأولى من هذا العام، مستوى قياسيا وصل إلى 963 مليار يوان (134 مليار دولار) بزيادة سنوية قدرها 12.4 في المئة.
