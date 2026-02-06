https://sarabic.ae/20260206/جنوب-أفريقيا-والصين-توقعان-اتفاقية-تاريخية-بشأن-الإعفاء-من-الرسوم-الجمركية-على-السوق-الصينية-1110083618.html
جنوب أفريقيا والصين توقعان اتفاقية "تاريخية" بشأن الإعفاء من الرسوم الجمركية على السوق الصينية
جنوب أفريقيا والصين توقعان اتفاقية "تاريخية" بشأن الإعفاء من الرسوم الجمركية على السوق الصينية
أعلنت حكومة جنوب أفريقيا، اليوم الجمعة، عن توقيع اتفاقية شراكة مع الصين، تتيح لبريتوريا تصدير منتجاتها إلى السوق الصينية معفاة من الرسوم الجمركية. 06.02.2026, سبوتنيك عربي
وقالت في بيان لها، إن "وزير التجارة والصناعة والمنافسة في جنوب أفريقيا، باركس تاو، ووزير التجارة الصيني، وانغ وينتاو، إن "اتفاقية الشراكة الاقتصادية الصينية الأفريقية (CAEPA)، وهي اتفاقية تاريخية تهدف إلى منح الصادرات الجنوب أفريقية إمكانية الوصول إلى السوق الصينية معفاة من الرسوم الجمركية، مع تعزيز الاستثمار في اقتصاد جنوب أفريقيا".وأضافت حكومة جنوب أفريقيا، أن العلاقات مع الصين تتطور من تجارة السلع الأساسية إلى تعاون صناعي أوسع. وأعربت عن أملها في أن تسهم هذه الاتفاقية في خلق فرص عمل وتعزيز القاعدة الصناعية للبلاد.وأكدت جنوب أفريقيا والصين على أهمية التعاون في مجال الاقتصاد الأخضر، لا سيما في مصادر الطاقة المتجددة وتصنيع السيارات الكهربائية.
