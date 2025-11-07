https://sarabic.ae/20251107/انخفاض-حجم-التجارة-بين-الصين-والولايات-المتحدة-بنسبة-166-في-الفترة-من-يناير-إلى-أكتوبر-1106824613.html
انخفاض حجم التجارة بين الصين والولايات المتحدة بنسبة 16.6% في الفترة من يناير إلى أكتوبر
انخفاض حجم التجارة بين الصين والولايات المتحدة بنسبة 16.6% في الفترة من يناير إلى أكتوبر
سبوتنيك عربي
انخفض حجم التبادل التجاري بين الصين والولايات المتحدة بنسبة 16.6% على أساس سنوي في الأشهر العشرة الأولى من عام 2025، ليصل إلى 470.857 مليار دولار أمريكي، وفقًا... 07.11.2025, سبوتنيك عربي
2025-11-07T05:11+0000
2025-11-07T05:11+0000
2025-11-07T05:11+0000
الصين
الولايات المتحدة الأمريكية
العالم
اقتصاد
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/06/06/1101396903_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_40f5795fcab6f22c5c5710f465ac8743.jpg
وظلت الولايات المتحدة ثالث أكبر شريك تجاري للصين بعد رابطة دول جنوب شرق آسيا والاتحاد الأوروبي.وفي أكتوبر، بلغ مستوى حجم التبادل التجاري بين البلدين 45.076 مليار دولار، حيث استوردت الولايات المتحدة بضائع بقيمة 10.156 مليار دولار إلى الصين، واستوردت الصين بضائع بقيمة 34.920 مليار دولار إلى الولايات المتحدة، حسبما أوضحت الإدارة العامة للجمارك.بحلول نهاية عام 2024، ارتفع حجم التجارة بين الصين والولايات المتحدة بنسبة 3.7 % على أساس سنوي، ليصل إلى 688.28 مليار دولار.واتفقت الولايات المتحدة والصين، في 12 أغسطس/ آب الماضي، على تمديد مهلة تعليق الرسوم الجمركية بنسبة 24 في المئة لمدة 90 يوما إضافية، مع استمرار تطبيقهما الرسوم الجمركية بنسبة 10 في المئة.يذكر أنه في 9 أكتوبر/تشرين الأول، أعلنت وزارة التجارة الصينية أنها ستفرض رقابة على الصادرات على مجموعة من السلع المتعلقة بعناصر الأرض النادرة المتوسطة والثقيلة، وبطاريات الليثيوم، ومواد الأنود من الغرافيت الاصطناعي، ومعدات تعدين ومعالجة المعادن الأرضية النادرة، والمواد الخام ومواد فائقة القوة اعتبارا من 8 نوفمبر/تشرين الثاني المقبل.فيما صرح وزير الخزانة الأمريكي سكوت بيسنت، بأن الولايات المتحدة قد تؤجل فرض تعريفات جمركية جديدة للسماح لقادة البلدين بالاجتماع ومناقشة القضايا التجارية.وكان أكبر اقتصادين في العالم عقدا عدة جولات من المحادثات التجارية في أوروبا خلال العام الحالي 2025، في مسعى لتسوية خلافاتهما الجمركية، إلا أن التوصل إلى اتفاق شامل ما زال بعيدا.الرئيس الصيني: على الولايات المتحدة تجنب القيود التجارية الأحادية الجانب
https://sarabic.ae/20251025/روبيو-الولايات-المتحدة-لن-تتخلى-عن-دعمها-لتايوان-من-أجل-التوصل-إلى-اتفاق-تجاري-مع-الصين-1106390466.html
الصين
الولايات المتحدة الأمريكية
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2025
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/06/06/1101396903_188:0:2919:2048_1920x0_80_0_0_92949ebcd3069877a22f610ba50a14f2.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
الصين, الولايات المتحدة الأمريكية, العالم, اقتصاد
الصين, الولايات المتحدة الأمريكية, العالم, اقتصاد
انخفاض حجم التجارة بين الصين والولايات المتحدة بنسبة 16.6% في الفترة من يناير إلى أكتوبر
انخفض حجم التبادل التجاري بين الصين والولايات المتحدة بنسبة 16.6% على أساس سنوي في الأشهر العشرة الأولى من عام 2025، ليصل إلى 470.857 مليار دولار أمريكي، وفقًا للبيانات الصادرة، اليوم الجمعة، عن الإدارة العامة للجمارك في جمهورية الصين الشعبية.
وظلت الولايات المتحدة ثالث أكبر شريك تجاري للصين بعد رابطة دول جنوب شرق آسيا والاتحاد الأوروبي.
وبحسب بيانات الجمارك الصينية، انخفضت صادرات الصين إلى الولايات المتحدة في الفترة من يناير/كانون الثاني إلى أكتوبر/تشرين الأول بنسبة 17.8% على أساس سنوي وبلغت 352.139 مليار دولار، في حين استوردت الولايات المتحدة سلعا بقيمة 118.718 مليار دولار إلى الصين، وهو أقل بنسبة 12.6 % مقارنة بالفترة نفسها من عام 2024.
وفي أكتوبر، بلغ مستوى حجم التبادل التجاري بين البلدين 45.076 مليار دولار، حيث استوردت الولايات المتحدة بضائع بقيمة 10.156 مليار دولار إلى الصين، واستوردت الصين بضائع بقيمة 34.920 مليار دولار إلى الولايات المتحدة، حسبما أوضحت الإدارة العامة للجمارك.
بحلول نهاية عام 2024، ارتفع حجم التجارة بين الصين والولايات المتحدة بنسبة 3.7 % على أساس سنوي، ليصل إلى 688.28 مليار دولار.
واتفقت الولايات المتحدة والصين، في 12 أغسطس/ آب الماضي، على تمديد مهلة تعليق الرسوم الجمركية بنسبة 24 في المئة لمدة 90 يوما إضافية، مع استمرار تطبيقهما الرسوم الجمركية بنسبة 10 في المئة.
يذكر أنه في 9 أكتوبر/تشرين الأول، أعلنت وزارة التجارة الصينية أنها ستفرض رقابة على الصادرات على مجموعة من السلع المتعلقة بعناصر الأرض النادرة المتوسطة والثقيلة، وبطاريات الليثيوم، ومواد الأنود من الغرافيت الاصطناعي، ومعدات تعدين ومعالجة المعادن الأرضية النادرة، والمواد الخام ومواد فائقة القوة اعتبارا من 8 نوفمبر/تشرين الثاني المقبل.
وفي السياق ذاته، أعلن ترامب في 10 أكتوبر/تشرين الأول أن الولايات المتحدة ستفرض رسوما جمركية بنسبة 100% على السلع القادمة من جمهورية الصين الشعبية اعتبارا من 1 نوفمبر/تشرين التاني المقبل أو قبل ذلك، متجاوزة المستوى الذي تدفعه الصين حاليا، مبررا ذلك بـ"موقف الصين التجاري العدواني".
فيما صرح وزير الخزانة الأمريكي سكوت بيسنت، بأن الولايات المتحدة قد تؤجل فرض تعريفات جمركية جديدة للسماح لقادة البلدين بالاجتماع ومناقشة القضايا التجارية.
وكان أكبر اقتصادين في العالم عقدا عدة جولات من المحادثات التجارية في أوروبا
خلال العام الحالي 2025، في مسعى لتسوية خلافاتهما الجمركية، إلا أن التوصل إلى اتفاق شامل ما زال بعيدا.