https://sarabic.ae/20251107/انخفاض-حجم-التجارة-بين-الصين-والولايات-المتحدة-بنسبة-166-في-الفترة-من-يناير-إلى-أكتوبر-1106824613.html

انخفاض حجم التجارة بين الصين والولايات المتحدة بنسبة 16.6% في الفترة من يناير إلى أكتوبر

سبوتنيك عربي

انخفض حجم التبادل التجاري بين الصين والولايات المتحدة بنسبة 16.6% على أساس سنوي في الأشهر العشرة الأولى من عام 2025، ليصل إلى 470.857 مليار دولار أمريكي، وفقًا... 07.11.2025

2025-11-07T05:11+0000

2025-11-07T05:11+0000

2025-11-07T05:11+0000

الصين

الولايات المتحدة الأمريكية

العالم

اقتصاد

https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/06/06/1101396903_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_40f5795fcab6f22c5c5710f465ac8743.jpg

وظلت الولايات المتحدة ثالث أكبر شريك تجاري للصين بعد رابطة دول جنوب شرق آسيا والاتحاد الأوروبي.وفي أكتوبر، بلغ مستوى حجم التبادل التجاري بين البلدين 45.076 مليار دولار، حيث استوردت الولايات المتحدة بضائع بقيمة 10.156 مليار دولار إلى الصين، واستوردت الصين بضائع بقيمة 34.920 مليار دولار إلى الولايات المتحدة، حسبما أوضحت الإدارة العامة للجمارك.بحلول نهاية عام 2024، ارتفع حجم التجارة بين الصين والولايات المتحدة بنسبة 3.7 % على أساس سنوي، ليصل إلى 688.28 مليار دولار.واتفقت الولايات المتحدة والصين، في 12 أغسطس/ آب الماضي، على تمديد مهلة تعليق الرسوم الجمركية بنسبة 24 في المئة لمدة 90 يوما إضافية، مع استمرار تطبيقهما الرسوم الجمركية بنسبة 10 في المئة.يذكر أنه في 9 أكتوبر/تشرين الأول، أعلنت وزارة التجارة الصينية أنها ستفرض رقابة على الصادرات على مجموعة من السلع المتعلقة بعناصر الأرض النادرة المتوسطة والثقيلة، وبطاريات الليثيوم، ومواد الأنود من الغرافيت الاصطناعي، ومعدات تعدين ومعالجة المعادن الأرضية النادرة، والمواد الخام ومواد فائقة القوة اعتبارا من 8 نوفمبر/تشرين الثاني المقبل.فيما صرح وزير الخزانة الأمريكي سكوت بيسنت، بأن الولايات المتحدة قد تؤجل فرض تعريفات جمركية جديدة للسماح لقادة البلدين بالاجتماع ومناقشة القضايا التجارية.وكان أكبر اقتصادين في العالم عقدا عدة جولات من المحادثات التجارية في أوروبا خلال العام الحالي 2025، في مسعى لتسوية خلافاتهما الجمركية، إلا أن التوصل إلى اتفاق شامل ما زال بعيدا.الرئيس الصيني: على الولايات المتحدة تجنب القيود التجارية الأحادية الجانب

الصين

الولايات المتحدة الأمريكية

2025

الصين, الولايات المتحدة الأمريكية, العالم, اقتصاد