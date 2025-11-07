انخفاض حجم التجارة بين الصين والولايات المتحدة بنسبة 16.6% في الفترة من يناير إلى أكتوبر

عربي
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
03:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
كيف يمكن التعافي من اضطراب ما بعد الصدمة؟
09:27 GMT
13 د
مرايا العلوم
بقايا أحد النجوم الأولى وحماية الأرض من الفضاء والنيوترينوز وبنية الكون
09:40 GMT
20 د
عرب بوينت بودكاست
فنان سعودي يرسم القضايا العربية في لوحاته
10:03 GMT
27 د
صدى الحياة
كيف حول باغانيني وعبد الكريم الموهبة "الشيطانية" إلى إبداع خالد؟
10:31 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
أسرار بناء البراند والعلامة التجارية
11:03 GMT
37 د
مرايا العلوم
عوائد مخلفات الطيور البحرية وأسرَّة العصر الحجري وأول من اكتشف معدنا
11:41 GMT
19 د
نبض افريقيا
خلاف سياسي جديد في ليبيا بعد تشكيل المجلس الرئاسي لجنة لمراجعة القوانين التي أصدرها البرلمان
12:03 GMT
45 د
عرب بوينت بودكاست
لماذا نفضل التعاطف مع الجماعات بدلا من الأفراد؟
12:48 GMT
12 د
عرب بوينت بودكاست
مستقبل الحضارات والثقافات.. إلى أين؟
13:03 GMT
46 د
المقهى الثقافي
الحوار مع د.عيسى حجاج، مؤسس متحف الفلوكلور والتراث الفلسطيني
13:49 GMT
11 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
14:00 GMT
183 د
صدى الحياة
الميراث وحقوق المرأة بين الشريعة والقوانين... كيف تتعامل الدول العربية مع هذه المسألة؟
17:53 GMT
7 د
حصاد الأسبوع
خبير: لجوء أمريكا إلى استئناف التجارب النووية سيلاقي ردا روسيا
18:00 GMT
59 د
ملفات ساخنة
بعد التجربة الأمريكية.. بوتين يوعز بجمع المعلومات للتحضير لتجارب نووية
19:00 GMT
29 د
صدى الحياة
المشهد الثقافي في سوريا.. بين التهميش والمقاومة الصامتة
19:30 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
20:00 GMT
60 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
21:00 GMT
90 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
03:30 GMT
149 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
روبلوكس اللعبة الأشهر بين الأطفال والمراهقين ومطالبات دولية بحظر اللعبة
09:18 GMT
13 د
مرايا العلوم
علامات الأرض الحيوية ترسل إنذارا أحمر، وجروح المستقبل بلا ندوب
09:31 GMT
29 د
من الملعب
• ليفربول يستعيد نغمة الانتصارات بالفوز على ريال مدريد.. وقرعة صادمة للأهلي المصري في دوري أبطال أفريقيا
10:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
الفنانة التونسية أميرة دخلية في ضيافة عرب بوينت بودكاست
10:33 GMT
10 د
المقهى الثقافي
حوار مع الكاتب العراقي حامد حنجر
10:43 GMT
17 د
خطوط التماس
حرب الاستقلال وقيام الجمهورية التركية
12:03 GMT
46 د
عرب بوينت بودكاست
كيف تؤثر جينات الأجداد والفيروسات التي أصابتهم منذ آلاف السنين على صحتنا؟
12:49 GMT
11 د
ملفات ساخنة
بعد التجربة الأمريكية.. بوتين يوعز بجمع المعلومات للتحضير لتجارب نووية
13:29 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
14:00 GMT
183 د
صدى الحياة
المشهد الثقافي في سوريا.. بين التهميش والمقاومة الصامتة
17:30 GMT
29 د
أمساليوم
بث مباشر
https://sarabic.ae/20251107/انخفاض-حجم-التجارة-بين-الصين-والولايات-المتحدة-بنسبة-166-في-الفترة-من-يناير-إلى-أكتوبر-1106824613.html
انخفاض حجم التجارة بين الصين والولايات المتحدة بنسبة 16.6% في الفترة من يناير إلى أكتوبر
انخفاض حجم التجارة بين الصين والولايات المتحدة بنسبة 16.6% في الفترة من يناير إلى أكتوبر
سبوتنيك عربي
انخفض حجم التبادل التجاري بين الصين والولايات المتحدة بنسبة 16.6% على أساس سنوي في الأشهر العشرة الأولى من عام 2025، ليصل إلى 470.857 مليار دولار أمريكي، وفقًا... 07.11.2025, سبوتنيك عربي
2025-11-07T05:11+0000
2025-11-07T05:11+0000
الصين
الولايات المتحدة الأمريكية
العالم
اقتصاد
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/06/06/1101396903_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_40f5795fcab6f22c5c5710f465ac8743.jpg
وظلت الولايات المتحدة ثالث أكبر شريك تجاري للصين بعد رابطة دول جنوب شرق آسيا والاتحاد الأوروبي.وفي أكتوبر، بلغ مستوى حجم التبادل التجاري بين البلدين 45.076 مليار دولار، حيث استوردت الولايات المتحدة بضائع بقيمة 10.156 مليار دولار إلى الصين، واستوردت الصين بضائع بقيمة 34.920 مليار دولار إلى الولايات المتحدة، حسبما أوضحت الإدارة العامة للجمارك.بحلول نهاية عام 2024، ارتفع حجم التجارة بين الصين والولايات المتحدة بنسبة 3.7 % على أساس سنوي، ليصل إلى 688.28 مليار دولار.واتفقت الولايات المتحدة والصين، في 12 أغسطس/ آب الماضي، على تمديد مهلة تعليق الرسوم الجمركية بنسبة 24 في المئة لمدة 90 يوما إضافية، مع استمرار تطبيقهما الرسوم الجمركية بنسبة 10 في المئة.يذكر أنه في 9 أكتوبر/تشرين الأول، أعلنت وزارة التجارة الصينية أنها ستفرض رقابة على الصادرات على مجموعة من السلع المتعلقة بعناصر الأرض النادرة المتوسطة والثقيلة، وبطاريات الليثيوم، ومواد الأنود من الغرافيت الاصطناعي، ومعدات تعدين ومعالجة المعادن الأرضية النادرة، والمواد الخام ومواد فائقة القوة اعتبارا من 8 نوفمبر/تشرين الثاني المقبل.فيما صرح وزير الخزانة الأمريكي سكوت بيسنت، بأن الولايات المتحدة قد تؤجل فرض تعريفات جمركية جديدة للسماح لقادة البلدين بالاجتماع ومناقشة القضايا التجارية.وكان أكبر اقتصادين في العالم عقدا عدة جولات من المحادثات التجارية في أوروبا خلال العام الحالي 2025، في مسعى لتسوية خلافاتهما الجمركية، إلا أن التوصل إلى اتفاق شامل ما زال بعيدا.الرئيس الصيني: على الولايات المتحدة تجنب القيود التجارية الأحادية الجانب
https://sarabic.ae/20251025/روبيو-الولايات-المتحدة-لن-تتخلى-عن-دعمها-لتايوان-من-أجل-التوصل-إلى-اتفاق-تجاري-مع-الصين-1106390466.html
الصين
الولايات المتحدة الأمريكية
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2025
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/06/06/1101396903_188:0:2919:2048_1920x0_80_0_0_92949ebcd3069877a22f610ba50a14f2.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
الصين, الولايات المتحدة الأمريكية, العالم, اقتصاد
الصين, الولايات المتحدة الأمريكية, العالم, اقتصاد

انخفاض حجم التجارة بين الصين والولايات المتحدة بنسبة 16.6% في الفترة من يناير إلى أكتوبر

05:11 GMT 07.11.2025
© AP Photoالرئيس الأمريكي دونالد ترامب ونظيره الصيني شي جين بينغ
الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ونظيره الصيني شي جين بينغ - سبوتنيك عربي, 1920, 07.11.2025
© AP Photo
تابعنا عبر
انخفض حجم التبادل التجاري بين الصين والولايات المتحدة بنسبة 16.6% على أساس سنوي في الأشهر العشرة الأولى من عام 2025، ليصل إلى 470.857 مليار دولار أمريكي، وفقًا للبيانات الصادرة، اليوم الجمعة، عن الإدارة العامة للجمارك في جمهورية الصين الشعبية.
وظلت الولايات المتحدة ثالث أكبر شريك تجاري للصين بعد رابطة دول جنوب شرق آسيا والاتحاد الأوروبي.

وبحسب بيانات الجمارك الصينية، انخفضت صادرات الصين إلى الولايات المتحدة في الفترة من يناير/كانون الثاني إلى أكتوبر/تشرين الأول بنسبة 17.8% على أساس سنوي وبلغت 352.139 مليار دولار، في حين استوردت الولايات المتحدة سلعا بقيمة 118.718 مليار دولار إلى الصين، وهو أقل بنسبة 12.6 % مقارنة بالفترة نفسها من عام 2024.

وفي أكتوبر، بلغ مستوى حجم التبادل التجاري بين البلدين 45.076 مليار دولار، حيث استوردت الولايات المتحدة بضائع بقيمة 10.156 مليار دولار إلى الصين، واستوردت الصين بضائع بقيمة 34.920 مليار دولار إلى الولايات المتحدة، حسبما أوضحت الإدارة العامة للجمارك.
بحلول نهاية عام 2024، ارتفع حجم التجارة بين الصين والولايات المتحدة بنسبة 3.7 % على أساس سنوي، ليصل إلى 688.28 مليار دولار.
وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو - سبوتنيك عربي, 1920, 25.10.2025
روبيو: الولايات المتحدة لن تتخلى عن دعمها لتايوان من أجل التوصل إلى اتفاق تجاري مع الصين
25 أكتوبر, 18:02 GMT
واتفقت الولايات المتحدة والصين، في 12 أغسطس/ آب الماضي، على تمديد مهلة تعليق الرسوم الجمركية بنسبة 24 في المئة لمدة 90 يوما إضافية، مع استمرار تطبيقهما الرسوم الجمركية بنسبة 10 في المئة.
يذكر أنه في 9 أكتوبر/تشرين الأول، أعلنت وزارة التجارة الصينية أنها ستفرض رقابة على الصادرات على مجموعة من السلع المتعلقة بعناصر الأرض النادرة المتوسطة والثقيلة، وبطاريات الليثيوم، ومواد الأنود من الغرافيت الاصطناعي، ومعدات تعدين ومعالجة المعادن الأرضية النادرة، والمواد الخام ومواد فائقة القوة اعتبارا من 8 نوفمبر/تشرين الثاني المقبل.

وفي السياق ذاته، أعلن ترامب في 10 أكتوبر/تشرين الأول أن الولايات المتحدة ستفرض رسوما جمركية بنسبة 100% على السلع القادمة من جمهورية الصين الشعبية اعتبارا من 1 نوفمبر/تشرين التاني المقبل أو قبل ذلك، متجاوزة المستوى الذي تدفعه الصين حاليا، مبررا ذلك بـ"موقف الصين التجاري العدواني".

فيما صرح وزير الخزانة الأمريكي سكوت بيسنت، بأن الولايات المتحدة قد تؤجل فرض تعريفات جمركية جديدة للسماح لقادة البلدين بالاجتماع ومناقشة القضايا التجارية.
وكان أكبر اقتصادين في العالم عقدا عدة جولات من المحادثات التجارية في أوروبا خلال العام الحالي 2025، في مسعى لتسوية خلافاتهما الجمركية، إلا أن التوصل إلى اتفاق شامل ما زال بعيدا.
الرئيس الصيني: على الولايات المتحدة تجنب القيود التجارية الأحادية الجانب
العالم العربي
العالم
روسيا
اقتصاد
حصري
راديو
رصد عسكري
مجتمع
وسائط متعددة
المدونات
Android APK
© 2025 Sputnik جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала