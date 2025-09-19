https://sarabic.ae/20250919/الرئيس-الصيني-على-الولايات-المتحدة-تجنب-القيود-التجارية-الأحادية-الجانب-1105044605.html

الرئيس الصيني: على الولايات المتحدة تجنب القيود التجارية الأحادية الجانب

سبوتنيك عربي

صرح الرئيس الصيني شي جين بينغ ، اليوم الجمعة، في اتصال هاتفي مع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، بأنه ينبغي على الولايات المتحدة تجنب فرض قيود تجارية أحادية... 19.09.2025, سبوتنيك عربي

الولايات المتحدة الأمريكية

الصين

ترامب

الرئيس الصيني شي جين بينغ

أخبار العالم الآن

حول العالم

العالم

https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/05/08/1100296069_0:0:2848:1603_1920x0_80_0_0_169d5571b248ec75957c6d300d564d8a.jpg

وقال شي جين بينغ، بحسب وزارة الخارجية الصينية: إن "الولايات المتحدة يجب أن تتجنب فرض قيود تجارية أحادية الجانب لتجنب تقويض التقدم الذي أحرزه الجانبان من خلال جولات عديدة من المشاورات".وفي السياق ذاته، أعلن الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، اليوم الجمعة، بأنه أجرى محادثة "مثمرة للغاية" على حد تعبيره مع نظيره الصيني، شي جين بينغ، إذ أحرز الزعيمان تقدما في المناقشات المتعلقة بالتجارة والفنتانيل واتفاقية تطبيق الفيديوهات "تيك توك".وكتب ترامب في منشور على منصة "تروث سوشيال": "أجريتُ للتو مكالمةً مثمرة للغاية مع الرئيس الصيني شي جين بينغ، لقد أحرزنا تقدما في العديد من القضايا المهمة للغاية، بما في ذلك التجارة والفنتانيل، وضرورة إنهاء الحرب بين روسيا وأوكرانيا، والموافقة على اتفاقية "تيك توك".كما أشار الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، في منشوره أنه اتفق مع نظيره الصيني، شي جين بينغ، على اللقاء في كوريا الجنوبية بقمة منتدى التعاون الاقتصادي لآسيا والمحيط الهادئ.وذكر وزير الخزانة الأمريكي، سكوت بيسنت، يوم الإثنين الماضي، أن الولايات المتحدة والصين، أحرزتا "تقدمًا جيدًا للغاية" بشأن التفاصيل الفنية للتوصل إلى اتفاق خلال المحادثات التجارية الجارية مع بكين.وأضاف بيسنت: "لدينا أساس لاتفاق بشأن "تيك توك". سيناقش الرئيس ترامب والرئيس الصيني شي جين بينغ، الأمر يوم الجمعة، لوضع اللمسات الأخيرة على الاتفاقيات"، مشيرا إلى أن الشروط التجارية لصفقة "تيك توك" قد تم الاتفاق عليها بالفعل من قبل أطراف خاصة، ولكن لن يتم مناقشتها علنًا.وانطلقت، يوم الأحد الماضي، محادثات بين الولايات المتحدة والصين في إسبانيا، لمناقشة القضايا التجارية والتعريفات الجمركية، والقضية المتعلقة بمنصة "تيك توك".وكان الرئيس الأمريكي قد وقع، في وقت سابق، أمرا تنفيذيا بتمديد الموعد النهائي لإغلاق "تيك توك" في الولايات المتحدة لمدة 90 يومًا حتى 17 أيلول/سبتمبر 2025.

الولايات المتحدة الأمريكية

الصين

