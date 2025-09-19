https://sarabic.ae/20250919/ترامب-انتهيت-للتو-من-مكالمة-مثمرة-للغاية-مع-الرئيس-الصيني-1105042268.html

وكتب ترامب في منشور على منصة "تروث سوشيال": "أجريتُ للتو مكالمةً مثمرة للغاية مع الرئيس الصيني شي جين بينغ، لقد أحرزنا تقدما في العديد من القضايا المهمة للغاية، بما في ذلك التجارة والفنتانيل، وضرورة إنهاء الحرب بين روسيا وأوكرانيا، والموافقة على اتفاقية "تيك توك".وفي منشوره، وصف ترامب المكالمة بأنها "جيدة جدا"، وأعرب عن تقديره للموافقة على اتفاقية "تيك توك"، كما ذكر أنه يخطط للتحدث مع شي هاتفيا مرة أخرى.كما أشار الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، في منشوره أنه اتفق مع نظيره الصيني، شي جين بينغ، على اللقاء في كوريا الجنوبية بقمة منتدى التعاون الاقتصادي لآسيا والمحيط الهادئ.وذكر وزير الخزانة الأمريكي، سكوت بيسنت، يوم الإثنين الماضي، أن الولايات المتحدة والصين، أحرزتا "تقدمًا جيدًا للغاية" بشأن التفاصيل الفنية للتوصل إلى اتفاق خلال المحادثات التجارية الجارية مع بكين.وقال بيسنت إن الولايات المتحدة والصين توصلتا إلى اتفاق إطاري بشأن تطبيق "تيك توك" للتواصل الاجتماعي وحل هذه المشكلة.وأضاف بيسنت: "لدينا أساس لاتفاق بشأن "تيك توك". سيناقش الرئيس ترامب والرئيس (الصيني شي جين بينغ) الأمر يوم الجمعة، لوضع اللمسات الأخيرة على الاتفاقيات"، مشيرا إلى أن الشروط التجارية لصفقة "تيك توك" قد تم الاتفاق عليها بالفعل من قبل أطراف خاصة، ولكن لن يتم مناقشتها علنًا.وقال بيسنت في تصريحات صحفية في اليوم الثاني من المحادثات التجارية بين واشنطن وبكين في العاصمة الإسبانية مدريد: "لقد أحرزنا تقدمًا جيدًا للغاية بشأن التفاصيل الفنية للاتفاق، وشروط الاتفاق الشامل". وأضاف أن الجانب الصيني تقدم "بمطالب عدوانية للغاية"، وأن الولايات المتحدة ستدرسها.وانطلقت، يوم الأحد الماضي، محادثات بين الولايات المتحدة والصين في إسبانيا، لمناقشة القضايا التجارية والتعريفات الجمركية، والقضية المتعلقة بمنصة "تيك توك".وكان الرئيس الأمريكي قد وقع، في وقت سابق، أمرا تنفيذيا بتمديد الموعد النهائي لإغلاق "تيك توك" في الولايات المتحدة لمدة 90 يومًا حتى 17 أيلول/سبتمبر 2025.

