أمساليوم
بث مباشر
ترامب: انتهيت للتو من مكالمة مثمرة للغاية مع الرئيس الصيني
ترامب: انتهيت للتو من مكالمة مثمرة للغاية مع الرئيس الصيني
سبوتنيك عربي
أعلن الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، اليوم الجمعة، بأنه أجرى محادثة "مثمرة للغاية" على حد تعبيره مع نظيره الصيني، شي جين بينغ، إذ أحرز الزعيمان تقدما في... 19.09.2025, سبوتنيك عربي
2025-09-19T15:55+0000
2025-09-19T15:55+0000
دونالد ترامب
الصين
الولايات المتحدة الأمريكية
العالم
أخبار العالم الآن
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/06/05/1101355606_0:156:3000:1844_1920x0_80_0_0_006ff6d2002775a78d5e9e51e65722b6.jpg
وكتب ترامب في منشور على منصة "تروث سوشيال": "أجريتُ للتو مكالمةً مثمرة للغاية مع الرئيس الصيني شي جين بينغ، لقد أحرزنا تقدما في العديد من القضايا المهمة للغاية، بما في ذلك التجارة والفنتانيل، وضرورة إنهاء الحرب بين روسيا وأوكرانيا، والموافقة على اتفاقية "تيك توك".وفي منشوره، وصف ترامب المكالمة بأنها "جيدة جدا"، وأعرب عن تقديره للموافقة على اتفاقية "تيك توك"، كما ذكر أنه يخطط للتحدث مع شي هاتفيا مرة أخرى.كما أشار الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، في منشوره أنه اتفق مع نظيره الصيني، شي جين بينغ، على اللقاء في كوريا الجنوبية بقمة منتدى التعاون الاقتصادي لآسيا والمحيط الهادئ.وذكر وزير الخزانة الأمريكي، سكوت بيسنت، يوم الإثنين الماضي، أن الولايات المتحدة والصين، أحرزتا "تقدمًا جيدًا للغاية" بشأن التفاصيل الفنية للتوصل إلى اتفاق خلال المحادثات التجارية الجارية مع بكين.وقال بيسنت إن الولايات المتحدة والصين توصلتا إلى اتفاق إطاري بشأن تطبيق "تيك توك" للتواصل الاجتماعي وحل هذه المشكلة.وأضاف بيسنت: "لدينا أساس لاتفاق بشأن "تيك توك". سيناقش الرئيس ترامب والرئيس (الصيني شي جين بينغ) الأمر يوم الجمعة، لوضع اللمسات الأخيرة على الاتفاقيات"، مشيرا إلى أن الشروط التجارية لصفقة "تيك توك" قد تم الاتفاق عليها بالفعل من قبل أطراف خاصة، ولكن لن يتم مناقشتها علنًا.وقال بيسنت في تصريحات صحفية في اليوم الثاني من المحادثات التجارية بين واشنطن وبكين في العاصمة الإسبانية مدريد: "لقد أحرزنا تقدمًا جيدًا للغاية بشأن التفاصيل الفنية للاتفاق، وشروط الاتفاق الشامل". وأضاف أن الجانب الصيني تقدم "بمطالب عدوانية للغاية"، وأن الولايات المتحدة ستدرسها.وانطلقت، يوم الأحد الماضي، محادثات بين الولايات المتحدة والصين في إسبانيا، لمناقشة القضايا التجارية والتعريفات الجمركية، والقضية المتعلقة بمنصة "تيك توك".وكان الرئيس الأمريكي قد وقع، في وقت سابق، أمرا تنفيذيا بتمديد الموعد النهائي لإغلاق "تيك توك" في الولايات المتحدة لمدة 90 يومًا حتى 17 أيلول/سبتمبر 2025.
ترامب: انتهيت للتو من مكالمة مثمرة للغاية مع الرئيس الصيني

15:55 GMT 19.09.2025
© AP Photo / Andy Wongالرئيس الأمريكي دونالد ترامب، الرئيس الصيني، شي جين بينغ
الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، الرئيس الصيني، شي جين بينغ - سبوتنيك عربي, 1920, 19.09.2025
© AP Photo / Andy Wong
أعلن الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، اليوم الجمعة، بأنه أجرى محادثة "مثمرة للغاية" على حد تعبيره مع نظيره الصيني، شي جين بينغ، إذ أحرز الزعيمان تقدما في المناقشات المتعلقة بالتجارة والفنتانيل واتفاقية تطبيق الفيديوهات "تيك توك".
وكتب ترامب في منشور على منصة "تروث سوشيال": "أجريتُ للتو مكالمةً مثمرة للغاية مع الرئيس الصيني شي جين بينغ، لقد أحرزنا تقدما في العديد من القضايا المهمة للغاية، بما في ذلك التجارة والفنتانيل، وضرورة إنهاء الحرب بين روسيا وأوكرانيا، والموافقة على اتفاقية "تيك توك".
وفي منشوره، وصف ترامب المكالمة بأنها "جيدة جدا"، وأعرب عن تقديره للموافقة على اتفاقية "تيك توك"، كما ذكر أنه يخطط للتحدث مع شي هاتفيا مرة أخرى.
كما أشار الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، في منشوره أنه اتفق مع نظيره الصيني، شي جين بينغ، على اللقاء في كوريا الجنوبية بقمة منتدى التعاون الاقتصادي لآسيا والمحيط الهادئ.
الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، يلقي كلمة في البنتاغون خلال إحياء الذكرى الـ24 لهجمات 11 سبتمبر 2001 الإرهابية في نيويورك، 11 سبتمبر/ أيلول 2025 - سبوتنيك عربي, 1920, 15.09.2025
بعد حل أزمة "تيك توك"... ترامب: سأتحدث مع الرئيس الصيني الجمعة المقبلة
15 سبتمبر, 13:09 GMT
وذكر وزير الخزانة الأمريكي، سكوت بيسنت، يوم الإثنين الماضي، أن الولايات المتحدة والصين، أحرزتا "تقدمًا جيدًا للغاية" بشأن التفاصيل الفنية للتوصل إلى اتفاق خلال المحادثات التجارية الجارية مع بكين.
وقال بيسنت إن الولايات المتحدة والصين توصلتا إلى اتفاق إطاري بشأن تطبيق "تيك توك" للتواصل الاجتماعي وحل هذه المشكلة.
وأضاف بيسنت: "لدينا أساس لاتفاق بشأن "تيك توك". سيناقش الرئيس ترامب والرئيس (الصيني شي جين بينغ) الأمر يوم الجمعة، لوضع اللمسات الأخيرة على الاتفاقيات"، مشيرا إلى أن الشروط التجارية لصفقة "تيك توك" قد تم الاتفاق عليها بالفعل من قبل أطراف خاصة، ولكن لن يتم مناقشتها علنًا.
3 سبتمبر 2025 – الرئيس الروسي فلاديمير بوتين بعد جلسة التصوير الجماعي لرؤساء الوفود الأجنبية المدعوين إلى الفعاليات الاحتفالية بمناسبة الذكرى الـ80 لانتصار الشعب الصيني في حرب المقاومة ضد اليابان ونهاية الحرب العالمية الثانية. - سبوتنيك عربي, 1920, 04.09.2025
ترامب: علاقاتي مع زعماء الصين وكوريا الديمقراطية وروسيا جيدة
4 سبتمبر, 05:51 GMT
وقال بيسنت في تصريحات صحفية في اليوم الثاني من المحادثات التجارية بين واشنطن وبكين في العاصمة الإسبانية مدريد: "لقد أحرزنا تقدمًا جيدًا للغاية بشأن التفاصيل الفنية للاتفاق، وشروط الاتفاق الشامل". وأضاف أن الجانب الصيني تقدم "بمطالب عدوانية للغاية"، وأن الولايات المتحدة ستدرسها.
وانطلقت، يوم الأحد الماضي، محادثات بين الولايات المتحدة والصين في إسبانيا، لمناقشة القضايا التجارية والتعريفات الجمركية، والقضية المتعلقة بمنصة "تيك توك".
وكان الرئيس الأمريكي قد وقع، في وقت سابق، أمرا تنفيذيا بتمديد الموعد النهائي لإغلاق "تيك توك" في الولايات المتحدة لمدة 90 يومًا حتى 17 أيلول/سبتمبر 2025.
