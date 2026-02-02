جدل حول ظهور تمور إسرائيلية في مصر.. والحكومة تحسم الأمر
09:03 GMT 02.02.2026 (تم التحديث: 09:04 GMT 02.02.2026)
أثارت أنباء تم تداولها في الآونة الأخيرة على مواقع التواصل الاجتماعي في مصر، بشأن "ظهور أو استيراد تمور من منشأ إسرائيلي إلى السوق المحلية المصرية"، جدلًا واسعًا في البلاد.
لكن سرعان ما خرجت الحكومة المصرية، لتؤكد أن هذه الأنباء عارية تمامًا عن الصحة.
وأوضح المركز الإعلامي لمجلس الوزراء المصري، في بيان، أن "إسرائيل ليست ضمن المناشئ المعتمدة لدى الدولة المصرية لاستيراد منتجات النخيل، وعلى رأسها التمور بجميع أنواعها"، مشددًا على أن "ما يتم تداوله يستهدف التشكيك في سلامة الواردات الزراعية المصرية".
المركز الإعلامي لمجلس الوزراء يوضح حقيقة ما تم تداوله بشأن استيراد جمهورية مصر العربية للتمور الإسرائيلية— رئاسة مجلس الوزراء المصري (@CabinetEgy) January 31, 2026
للمزيد| https://t.co/76m0vOBvqM#المركز_الإعلامي_لمجلس_الوزراء #رئاسة_مجلس_الوزراء |#مصر pic.twitter.com/7EjoKPjpBe
وأشار المركز إلى أن "مصر تطبق سياسة استيراد دقيقة، تقتصر على كميات محدودة جدًا من التمور الطازجة غير المتوفرة محليًا، بينما يتم استيراد التمور الجافة ونصف الجافة خارج مواسم الإنتاج لتلبية احتياجات التصنيع فقط".
وبحسب ما أفادت به وزارة الزراعة المصرية، فقد "بلغت واردات مصر من التمور خلال عام 2025، نحو 29,439 طنًا، جميعها من مناشئ عربية، تصدرتها المملكة العربية السعودية، تلتها العراق وليبيا والأردن وسوريا والسودان والإمارات".
وأكد البيان أن "هذه الادعاءات تأتي في أعقاب تحقيق القطاع الزراعي المصري إنجازًا تاريخيًا بتصدير أكثر من 9.5 مليون طن لأول مرة"، مشيرًا إلى أن "مصر تحتل المرتبة الأولى عالميًا في إنتاج التمور بأكثر من 2 مليون طن سنويا، من خلال نحو 24 مليون نخلة، مع استمرار الجهود لفتح أسواق جديدة وتعزيز الحضور الدولي".